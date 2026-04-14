Microsofts Patch Tuesday im April 2026 enthält 165 Microsoft CVEs und einen bestätigten ausgenutzten Zero-Day, was diese Veröffentlichung zu einem Kandidaten für eine schnelle, risikobasierte Patch-Priorisierung macht. Das dringendste Problem ist CVE-2026-32201 in Microsoft Office SharePoint, bei dem Microsoft die Ausnutzung als erkannt markiert hat.
Neben diesem Zero-Day umfasst dieser Monat auch eine beträchtliche Gruppe von Schwachstellen, die als 'Exploitation More Likely' gekennzeichnet sind, was auf ein erhöhtes kurzfristiges Risiko bei Windows-Endpunkten, Servern und Kernunternehmensdiensten hinweist.
Das monatliche Update zeichnet sich auch durch seine breite Unternehmensausrichtung aus. Hochpriorisierte Probleme betreffen SharePoint, Windows IKE Extension, Remote-Desktop, Active Directory, SQL Server, Microsoft Power Apps, Office und Azure-bezogene Dienste. Diese Kombination macht den April zu einem Monat, in dem Patch-Teams sich zuerst auf Systeme mit der größten Exposition und geschäftlichen Auswirkungen konzentrieren sollten, anstatt sich ausschließlich auf CVSS-Bewertungen zu verlassen.
Microsoft Patch-Zusammenfassung für April 2026
Die Veröffentlichung in diesem Monat umfasst eine breite Palette von Windows-Kerndiensten, On-Premises-Infrastruktur, Office-Arbeitslasten, SQL Server, Azure-Diensten und entwicklernahen Tools. Die herausragendsten Konzentrationsbereiche sind:
Windows-Kern- und Infrastrukturkomponenten wie TCP/IP, BitLocker, WinSock, LSASS, Remote-Desktop, Kerberos, Desktopfenster-Manager, Windows Shell und Windows IKE-Erweiterung
Identitäts- und Verzeichnisdienste einschließlich Windows Active Directory und authentifizierungsbezogene Komponenten
Office- und Kollaborationsplattformen einschließlich Word, Excel, PowerPoint und SharePoint
Cloud- und Azure-Arbeitslasten einschließlich Azure Logic Apps, Azure Monitor Agent und Microsoft Power Apps
Datenbank- und Verwaltungstools, einschließlich SQL Server, Windows Server Update Service und Microsoft Management Console
Die Hauptgeschichte in diesem Monat ist nicht nur die Anzahl, sondern auch die Bandbreite der exponierten Unternehmensoberflächen, einschließlich Kollaborationsplattformen, Identitätsdiensten, Fernzugriffskomponenten und netzwerkorientierten Windows-Diensten.
Zero-Day- und Ausnutzungs-anfälligere Schwachstellen
Bestätigte ausgenutzte Zero-Day-Lücke
Microsoft hat die folgende Schwachstelle als Ausnutzung erkannt markiert:
CVE-2026-32201, Microsoft Office SharePoint
Da dies SharePoint betrifft und bereits ausgenutzt wird, sollten Organisationen, die SharePoint verwenden, insbesondere jene mit exponierten oder geschäftskritischen Einsätzen, dies im April-Zyklus als oberste Abhilfemaßnahme behandeln.
Verwundbarkeiten als Ausnutzung wahrscheinlicher gekennzeichnet
Microsoft hat auch eine beträchtliche Gruppe von Schwachstellen als "Exploitation More Likely" markiert, was das Risiko einer kurzfristigen Ausnutzung nach Offenlegung erhöht. Wichtige Beispiele sind:
Boot-, Kernel- und Systemintegrität
CVE-2026-0390, Windows Bootloader
CVE-2026-26169, Windows Kernel Memory
CVE-2026-32070, Windows Common Log File System Driver
Fernzugriff und Netzwerkaussetzung
CVE-2026-26151, Windows Fernzugriff
CVE-2026-27921, Windows TCP/IP
CVE-2026-32075, Windows Universal Plug and Play Device Host
CVE-2026-32093, Funktionserkennungsdienst
Identitäts- und Sicherheitskontrollen
CVE-2026-27906, Windows Hello
CVE-2026-27913, Windows BitLocker
CVE-2026-33825, Microsoft Defender
CVE-2026-33826, Windows Active Directory
Windows-Benutzer- und Verwaltungsebenen
CVE-2026-27909, Microsoft Windows-Suchkomponente
CVE-2026-27914, Microsoft Management Console
CVE-2026-32152, Desktop Window Manager
CVE-2026-32154, Desktop Window Manager
CVE-2026-32162, Windows COM
CVE-2026-32202, Windows Shell
CVE-2026-32225, Windows Shell
Was IT-Teams daraus mitnehmen sollten
Diese Liste ist wichtig, da sie grundlegende Windows-Komponenten betrifft, die an Folgendes gebunden sind:
Boot-Integrität
Fernzugriff
Authentifizierung
Endpunkt-Sicherheit
Shell-Verhalten
Dateisysteme
Netzwerk-Stack-Funktionalität
Selbst dort, wo eine Ausnutzung noch nicht bestätigt ist, sind dies die Schwachstellen, die wahrscheinlich schnell operational wichtig werden. Das macht sie zu starken Kandidaten für eine frühzeitige Validierung und schnelle Bereitstellung in diesem Monatspatch-Zyklus.
Kritische Schwachstellen im April 2026
Höchste Schweregrad-Schwachstelle
Die höchste Schwachstelle in diesem Monat ist:
CVE-2026-33824, Windows IKE-Erweiterung, CVSS 9.8
Warum es heraussticht:
Es hat den höchsten CVSS-Score in der April-Veröffentlichung
Es betrifft eine Windows-Netzwerkkomponente
Es sollte in Umgebungen mit exponierter oder sicherheitssensibler Netzwerkinfrastruktur als erstklassiger Sanierungspunkt behandelt werden.
Weitere schwerwiegende Unternehmensrisiken
Mehrere andere Schwachstellen verdienen besondere Aufmerksamkeit, da sie weit verbreitete Unternehmensplattformen und -dienste betreffen:
CVE-2026-26149, Microsoft Power Apps, 9.0
CVE-2026-26167, Windows Push-Benachrichtigungen, 8.8
CVE-2026-26178, Windows Advanced Rasterization Platform, 8.8
CVE-2026-32157, Remote-Desktop-Client, 8.8
CVE-2026-32171, Azure Logic Apps, 8.8
CVE-2026-33120, SQL Server, 8.8
CVE-2026-32225, Windows Shell, 8,8
Wie Priorisieren Sie April 2026 Updates
Innerhalb von 72 Stunden patchen
Beginnen Sie mit den Schwachstellen, die bestätigte Ausnutzung, hohe Schwere und breite Auswirkungen auf das Unternehmen kombinieren:
CVE-2026-32201, Microsoft Office SharePoint
CVE-2026-33824, Windows IKE-Erweiterung
Priorisieren Sie auch die Schwachstellen, die Microsoft als „Exploitation More Likely“ markiert hat, insbesondere diejenigen, die folgende Bereiche betreffen:
Windows Boot Loader
Windows Remote-Desktop
Windows-Kernspeicher
Windows BitLocker
Windows TCP/IP
Windows Shell
Desktop Window Manager
Windows Active Directory
Microsoft Management Console
Diese erste Welle sollte auch Service- und Plattformrisiken mit hoher Schwere umfassen, wie zum Beispiel:
Microsoft Power Apps
Azure Logic Apps
SQL Server
Remote-Desktop Client
Windows Push-Benachrichtigungen
Patch innerhalb von 1 bis 2 Wochen
Nachdem die besonders riskanten Probleme validiert und bereitgestellt wurden, wechseln Sie zu dem breiteren Satz wichtiger Schwachstellen, die gängige Geschäftsabläufe und Verwaltungstools betreffen, einschließlich:
Microsoft Office Schwachstellen in Word, Excel, PowerPoint und dem Office-Kern
LSASS, Kerberos, RPC, WinSock und dateisystembezogene Windows-Komponenten
Azure Monitor Agent, PowerShell, .NET und andere entwicklernahe Tools
Fernzugriff und lizenzierungsbezogene Windows-Dienste
Regelmäßiger Patch-Zyklus
Niedrigere Prioritäten können dem normalen Patch-Prozess folgen, sobald die höchsten Risikofaktoren behoben sind. Diese umfassen allgemein:
Als unwahrscheinlich eingestufte Sicherheitslücken
Schlechter bewertete lokale Probleme
Komponenten mit geringerem Einfluss wie Windows Datei-Explorer, Windows Snipping Tool, weniger schwerwiegende Windows COM-Einträge und verschiedene UPnP-, SSDP-, Sprach- und Dateisystemprobleme mit begrenzterer Exposition
Bemerkenswerte Drittanbieter-Updates
Microsoft hat im Rahmen des April-Zyklus 2026 auch 82 nicht-Microsoft-CVEs erneut veröffentlicht. Diese umfassen Probleme, die die AMD Input-Output-Speicherverwaltungseinheit und Node.js betreffen, Windows Secure Boot, Git für Windows und eine große Anzahl von auf Chromium basierenden Microsoft Edge CVEs.
Für die meisten IT-Teams ist die Priorität hier einfach:
Überprüfen Sie, ob die betroffene Software in Ihrer Umgebung existiert
Überprüfen Sie die Browserexposition, insbesondere Edge
Beziehen Sie wichtige Drittanbieter-Apps und Abhängigkeiten in denselben Patch-Zyklus-Überprüfung ein
Das bedeutet nicht, dass jede erneut veröffentlichte CVE dringend ist, aber es heißt, dass der Patch-Zyklus im April mehr als nur Microsoft-Systeme umfassen sollte.
Wie Splashtop Autonomes Endpunktmanagement IT-Teams hilft, schneller zu reagieren
Monate mit hohem Risiko wie der Patch Tuesday im April 2026 stellen eine vertraute Herausforderung dar: zu viele Schwachstellen, zu viele betroffene Systeme und nicht genug Zeit für langsame Patch-Workflows. Splashtop Autonomes Endpunktmanagement hilft IT-Teams, schneller zu reagieren mit Echtzeit-Patching, CVE-Sichtbarkeit und zentralem Endpunkt-Überblick, damit sie exponierte Systeme finden und schnell Maßnahmen ergreifen können.
Für Teams, die noch manuell patchen, hilft Splashtop Autonomous Endpoint Management, repetitive Arbeiten durch automatisiertes Patchen, Echtzeit-Bereitstellung und zentralisierte Sichtbarkeit über verwaltete Geräte hinweg zu reduzieren. Das macht es einfacher, dringende Korrekturen schneller durchzusetzen und weniger Zeit mit der Verfolgung des Patch-Status in der gesamten Umgebung zu verbringen.
Für Teams, die bereits Microsoft Intune verwenden, fügt Splashtop AEM eine unmittelbarere Patch-Verwaltung und operationelle Sichtbarkeit zu Intune hinzu, was besonders in risikoreichen Monaten wie diesem nützlich sein kann. Es kann auch helfen, Lücken bei der Drittanbieter-Apps-Patchung, Detailinformationen zum Patchstatus und eine schnelle Reaktion zu schließen, wenn kritische Schwachstellen ein schnelleres Handeln erfordern.
Für Teams, die ein RMM oder ein eigenständiges Patching-Tool verwenden, bietet Splashtop AEM eine optimierte Möglichkeit, Patching, Endpunkt-Transparenz, Hintergrundaktionen und Fehlerbehebung von einer einzigen Konsole aus zu verwalten. Das kann helfen, die Abläufe zu vereinfachen, während IT-Teams dennoch die Kontrolle erhalten, die sie benötigen, um schnell auf neue hochpriorisierte Schwachstellen zu reagieren.
Mit Echtzeit-Patching, CVE-Transparenz, Software- und Hardware-Inventar, Automatisierung und schnellen Behebungswerkzeugen hilft Splashtop Autonomous Endpoint Management IT-Teams dabei, die Zeit zwischen der Identifizierung und der Reduzierung von Risiken zu verkürzen.
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Wenn Patch Tuesday einen ausgenutzten Zero-Day und eine lange Liste von wahrscheinlich anzugreifenden Windows-Schwachstellen enthält, kann schnelleres Patchen einen echten Unterschied machen. Starten Sie eine kostenlose Testversion von Splashtop Autonomous Endpoint Management, um Echtzeit-Patching, CVE-Sichtbarkeit und die erforderliche Endpoint-Transparenz zu erhalten, um schneller zu reagieren, wenn das Risiko am höchsten ist.