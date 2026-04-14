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Patch Tuesday April 2026: 165 Schwachstellen, 1 Zero-Day

Trevor Jackins
7 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
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Microsofts Patch Tuesday im April 2026 enthält 165 Microsoft CVEs und einen bestätigten ausgenutzten Zero-Day, was diese Veröffentlichung zu einem Kandidaten für eine schnelle, risikobasierte Patch-Priorisierung macht. Das dringendste Problem ist CVE-2026-32201 in Microsoft Office SharePoint, bei dem Microsoft die Ausnutzung als erkannt markiert hat.

Neben diesem Zero-Day umfasst dieser Monat auch eine beträchtliche Gruppe von Schwachstellen, die als 'Exploitation More Likely' gekennzeichnet sind, was auf ein erhöhtes kurzfristiges Risiko bei Windows-Endpunkten, Servern und Kernunternehmensdiensten hinweist.

Das monatliche Update zeichnet sich auch durch seine breite Unternehmensausrichtung aus. Hochpriorisierte Probleme betreffen SharePoint, Windows IKE Extension, Remote-Desktop, Active Directory, SQL Server, Microsoft Power Apps, Office und Azure-bezogene Dienste. Diese Kombination macht den April zu einem Monat, in dem Patch-Teams sich zuerst auf Systeme mit der größten Exposition und geschäftlichen Auswirkungen konzentrieren sollten, anstatt sich ausschließlich auf CVSS-Bewertungen zu verlassen.

Microsoft Patch-Zusammenfassung für April 2026

Die Veröffentlichung in diesem Monat umfasst eine breite Palette von Windows-Kerndiensten, On-Premises-Infrastruktur, Office-Arbeitslasten, SQL Server, Azure-Diensten und entwicklernahen Tools. Die herausragendsten Konzentrationsbereiche sind:

  • Windows-Kern- und Infrastrukturkomponenten wie TCP/IP, BitLocker, WinSock, LSASS, Remote-Desktop, Kerberos, Desktopfenster-Manager, Windows Shell und Windows IKE-Erweiterung

  • Identitäts- und Verzeichnisdienste einschließlich Windows Active Directory und authentifizierungsbezogene Komponenten

  • Office- und Kollaborationsplattformen einschließlich Word, Excel, PowerPoint und SharePoint

  • Cloud- und Azure-Arbeitslasten einschließlich Azure Logic Apps, Azure Monitor Agent und Microsoft Power Apps

  • Datenbank- und Verwaltungstools, einschließlich SQL Server, Windows Server Update Service und Microsoft Management Console

Die Hauptgeschichte in diesem Monat ist nicht nur die Anzahl, sondern auch die Bandbreite der exponierten Unternehmensoberflächen, einschließlich Kollaborationsplattformen, Identitätsdiensten, Fernzugriffskomponenten und netzwerkorientierten Windows-Diensten.

Zero-Day- und Ausnutzungs-anfälligere Schwachstellen

Bestätigte ausgenutzte Zero-Day-Lücke

Microsoft hat die folgende Schwachstelle als Ausnutzung erkannt markiert:

  • CVE-2026-32201, Microsoft Office SharePoint

Da dies SharePoint betrifft und bereits ausgenutzt wird, sollten Organisationen, die SharePoint verwenden, insbesondere jene mit exponierten oder geschäftskritischen Einsätzen, dies im April-Zyklus als oberste Abhilfemaßnahme behandeln.

Verwundbarkeiten als Ausnutzung wahrscheinlicher gekennzeichnet

Microsoft hat auch eine beträchtliche Gruppe von Schwachstellen als "Exploitation More Likely" markiert, was das Risiko einer kurzfristigen Ausnutzung nach Offenlegung erhöht. Wichtige Beispiele sind:

Boot-, Kernel- und Systemintegrität

  • CVE-2026-0390, Windows Bootloader

  • CVE-2026-26169, Windows Kernel Memory

  • CVE-2026-32070, Windows Common Log File System Driver

Fernzugriff und Netzwerkaussetzung

  • CVE-2026-26151, Windows Fernzugriff

  • CVE-2026-27921, Windows TCP/IP

  • CVE-2026-32075, Windows Universal Plug and Play Device Host

  • CVE-2026-32093, Funktionserkennungsdienst

Identitäts- und Sicherheitskontrollen

  • CVE-2026-27906, Windows Hello

  • CVE-2026-27913, Windows BitLocker

  • CVE-2026-33825, Microsoft Defender

  • CVE-2026-33826, Windows Active Directory

Windows-Benutzer- und Verwaltungsebenen

  • CVE-2026-27909, Microsoft Windows-Suchkomponente

  • CVE-2026-27914, Microsoft Management Console

  • CVE-2026-32152, Desktop Window Manager

  • CVE-2026-32154, Desktop Window Manager

  • CVE-2026-32162, Windows COM

  • CVE-2026-32202, Windows Shell

  • CVE-2026-32225, Windows Shell

Was IT-Teams daraus mitnehmen sollten

Diese Liste ist wichtig, da sie grundlegende Windows-Komponenten betrifft, die an Folgendes gebunden sind:

  • Boot-Integrität

  • Fernzugriff

  • Authentifizierung

  • Endpunkt-Sicherheit

  • Shell-Verhalten

  • Dateisysteme

  • Netzwerk-Stack-Funktionalität

Selbst dort, wo eine Ausnutzung noch nicht bestätigt ist, sind dies die Schwachstellen, die wahrscheinlich schnell operational wichtig werden. Das macht sie zu starken Kandidaten für eine frühzeitige Validierung und schnelle Bereitstellung in diesem Monatspatch-Zyklus.

Kritische Schwachstellen im April 2026

Höchste Schweregrad-Schwachstelle

Die höchste Schwachstelle in diesem Monat ist:

  • CVE-2026-33824, Windows IKE-Erweiterung, CVSS 9.8

Warum es heraussticht:

  • Es hat den höchsten CVSS-Score in der April-Veröffentlichung

  • Es betrifft eine Windows-Netzwerkkomponente

  • Es sollte in Umgebungen mit exponierter oder sicherheitssensibler Netzwerkinfrastruktur als erstklassiger Sanierungspunkt behandelt werden.

Weitere schwerwiegende Unternehmensrisiken

Mehrere andere Schwachstellen verdienen besondere Aufmerksamkeit, da sie weit verbreitete Unternehmensplattformen und -dienste betreffen:

  • CVE-2026-26149, Microsoft Power Apps, 9.0

  • CVE-2026-26167, Windows Push-Benachrichtigungen, 8.8

  • CVE-2026-26178, Windows Advanced Rasterization Platform, 8.8

  • CVE-2026-32157, Remote-Desktop-Client, 8.8

  • CVE-2026-32171, Azure Logic Apps, 8.8

  • CVE-2026-33120, SQL Server, 8.8

  • CVE-2026-32225, Windows Shell, 8,8

Wie Priorisieren Sie April 2026 Updates

Innerhalb von 72 Stunden patchen

Beginnen Sie mit den Schwachstellen, die bestätigte Ausnutzung, hohe Schwere und breite Auswirkungen auf das Unternehmen kombinieren:

  • CVE-2026-32201, Microsoft Office SharePoint

  • CVE-2026-33824, Windows IKE-Erweiterung

Priorisieren Sie auch die Schwachstellen, die Microsoft als „Exploitation More Likely“ markiert hat, insbesondere diejenigen, die folgende Bereiche betreffen:

  • Windows Boot Loader

  • Windows Remote-Desktop

  • Windows-Kernspeicher

  • Windows BitLocker

  • Windows TCP/IP

  • Windows Shell

  • Desktop Window Manager

  • Windows Active Directory

  • Microsoft Management Console

Diese erste Welle sollte auch Service- und Plattformrisiken mit hoher Schwere umfassen, wie zum Beispiel:

  • Microsoft Power Apps

  • Azure Logic Apps

  • SQL Server

  • Remote-Desktop Client

  • Windows Push-Benachrichtigungen

Patch innerhalb von 1 bis 2 Wochen

Nachdem die besonders riskanten Probleme validiert und bereitgestellt wurden, wechseln Sie zu dem breiteren Satz wichtiger Schwachstellen, die gängige Geschäftsabläufe und Verwaltungstools betreffen, einschließlich:

  • Microsoft Office Schwachstellen in Word, Excel, PowerPoint und dem Office-Kern

  • LSASS, Kerberos, RPC, WinSock und dateisystembezogene Windows-Komponenten

  • Azure Monitor Agent, PowerShell, .NET und andere entwicklernahe Tools

  • Fernzugriff und lizenzierungsbezogene Windows-Dienste

Regelmäßiger Patch-Zyklus

Niedrigere Prioritäten können dem normalen Patch-Prozess folgen, sobald die höchsten Risikofaktoren behoben sind. Diese umfassen allgemein:

  • Als unwahrscheinlich eingestufte Sicherheitslücken

  • Schlechter bewertete lokale Probleme

  • Komponenten mit geringerem Einfluss wie Windows Datei-Explorer, Windows Snipping Tool, weniger schwerwiegende Windows COM-Einträge und verschiedene UPnP-, SSDP-, Sprach- und Dateisystemprobleme mit begrenzterer Exposition

Bemerkenswerte Drittanbieter-Updates

Microsoft hat im Rahmen des April-Zyklus 2026 auch 82 nicht-Microsoft-CVEs erneut veröffentlicht. Diese umfassen Probleme, die die AMD Input-Output-Speicherverwaltungseinheit und Node.js betreffen, Windows Secure Boot, Git für Windows und eine große Anzahl von auf Chromium basierenden Microsoft Edge CVEs.

Für die meisten IT-Teams ist die Priorität hier einfach:

  • Überprüfen Sie, ob die betroffene Software in Ihrer Umgebung existiert

  • Überprüfen Sie die Browserexposition, insbesondere Edge

  • Beziehen Sie wichtige Drittanbieter-Apps und Abhängigkeiten in denselben Patch-Zyklus-Überprüfung ein

Das bedeutet nicht, dass jede erneut veröffentlichte CVE dringend ist, aber es heißt, dass der Patch-Zyklus im April mehr als nur Microsoft-Systeme umfassen sollte.

Wie Splashtop Autonomes Endpunktmanagement IT-Teams hilft, schneller zu reagieren

Monate mit hohem Risiko wie der Patch Tuesday im April 2026 stellen eine vertraute Herausforderung dar: zu viele Schwachstellen, zu viele betroffene Systeme und nicht genug Zeit für langsame Patch-Workflows. Splashtop Autonomes Endpunktmanagement hilft IT-Teams, schneller zu reagieren mit Echtzeit-Patching, CVE-Sichtbarkeit und zentralem Endpunkt-Überblick, damit sie exponierte Systeme finden und schnell Maßnahmen ergreifen können.

Für Teams, die noch manuell patchen, hilft Splashtop Autonomous Endpoint Management, repetitive Arbeiten durch automatisiertes Patchen, Echtzeit-Bereitstellung und zentralisierte Sichtbarkeit über verwaltete Geräte hinweg zu reduzieren. Das macht es einfacher, dringende Korrekturen schneller durchzusetzen und weniger Zeit mit der Verfolgung des Patch-Status in der gesamten Umgebung zu verbringen.

Für Teams, die bereits Microsoft Intune verwenden, fügt Splashtop AEM eine unmittelbarere Patch-Verwaltung und operationelle Sichtbarkeit zu Intune hinzu, was besonders in risikoreichen Monaten wie diesem nützlich sein kann. Es kann auch helfen, Lücken bei der Drittanbieter-Apps-Patchung, Detailinformationen zum Patchstatus und eine schnelle Reaktion zu schließen, wenn kritische Schwachstellen ein schnelleres Handeln erfordern.

Für Teams, die ein RMM oder ein eigenständiges Patching-Tool verwenden, bietet Splashtop AEM eine optimierte Möglichkeit, Patching, Endpunkt-Transparenz, Hintergrundaktionen und Fehlerbehebung von einer einzigen Konsole aus zu verwalten. Das kann helfen, die Abläufe zu vereinfachen, während IT-Teams dennoch die Kontrolle erhalten, die sie benötigen, um schnell auf neue hochpriorisierte Schwachstellen zu reagieren.

Mit Echtzeit-Patching, CVE-Transparenz, Software- und Hardware-Inventar, Automatisierung und schnellen Behebungswerkzeugen hilft Splashtop Autonomous Endpoint Management IT-Teams dabei, die Zeit zwischen der Identifizierung und der Reduzierung von Risiken zu verkürzen.

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Wenn Patch Tuesday einen ausgenutzten Zero-Day und eine lange Liste von wahrscheinlich anzugreifenden Windows-Schwachstellen enthält, kann schnelleres Patchen einen echten Unterschied machen. Starten Sie eine kostenlose Testversion von Splashtop Autonomous Endpoint Management, um Echtzeit-Patching, CVE-Sichtbarkeit und die erforderliche Endpoint-Transparenz zu erhalten, um schneller zu reagieren, wenn das Risiko am höchsten ist.

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