Die beste Alternative zu RemotePC

Splashtop Business Access ist ein leistungsstarkes Remote-Desktop-Tool für diejenigen, die eine einfache Lösung suchen, um unterwegs auf ihre Computer zuzugreifen. Es eignet sich hervorragend, um Mitarbeitern die Arbeit von zu Hause aus zu ermöglichen. Auch Schüler und Studierende können so ganz einfach aus der Ferne auf die Computer der Bildungseinrichtung zugreifen.

Benutzen Sie Ihren Laptop, Ihr Tablet oder Ihr Smartphone, um auf Ihren Remote-Computer zuzugreifen, als ob Sie direkt davor säßen. Nutzen Sie Ihre Apps, bearbeiten Sie Dateien, sehen Sie sich Videos an und erledigen Sie jede Aufgabe mit Leichtigkeit über unsere schnellen Verbindungen in HD-Qualität. Erfahren Sie mehr über Splashtop Business Access und finden Sie heraus, warum über 30 Millionen Benutzer Splashtop vertrauen – in über 500 Millionen Sitzungen, Tendenz steigend.