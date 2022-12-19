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User discovers the user-friendliness and top features of Splashtop after switching from RemotePC

Die beste Alternative zu RemotePC

Splashtop ist benutzerfreundlicher, schneller, mit mehr Top-Funktionen ausgestattet und wird von über 30 Millionen Menschen genutzt

Kostenlos testenKeine Kreditkarte erforderlich!

Sehen Sie hier, warum Splashtop die beste Alternative für RemotePC ist


Splashtop Remote Access Pro

RemotePC

Live-Verkaufsteams mit Sitz in den USA und Europa

Dateiübertragung (einschließlich Drag-and-drop)

Chat (in und außerhalb der Sitzung)

*Nur in der Sitzung verfügbar

Ferndrucken

Multi-zu-Multi-Monitor

Aufzeichnung der Sitzung

Desktop via Weblink freigeben

Sichere und einfache Bereitstellung über einen teilbaren Link

Drei Benutzer können gleichzeitig per Fernzugriff auf denselben Computer zugreifen (drei Lizenzen erforderlich).

Neustart aus der Ferne

Nur als Teil des Enterprise-Abos

Computer-Gruppierung

Nur als Teil des Enterprise-Abos

Benutzer-Gruppierung

Gruppenberechtigung

Nur als Teil des Enterprise-Abos

Benutzerverwaltungsfunktionen für Teams

Nur als Teil des Enterprise-Abos

256-Bit-AES-Verschlüsselung/zweistufige Verifizierung/Geräteauthentifizierung

Schwärzen des Remote-Bildschirms

*Nicht verfügbar unter Windows 10


Sichere Remote Desktop Software | Splashtop

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Erste Schritte

Benutzerstimmen zur Wahl von Splashtop

Ich habe im letzten Monat mehrere Optionen für den Fernzugriff getestet, und Splashtop war bei weitem die beste für unsere Bedürfnisse. Ein großes Lob an das Splashtop-Team für die Zusammenstellung eines großartigen Pakets mit nützlichen/praktischen Optionen und zu einem erschwinglichen Preis. Ich brauche ein Produkt und ein Unternehmen, dem ich vertrauen und auf das ich mich verlassen kann, und Ihre Lösung war felsenfest – machen Sie weiter so.

Darryl Collins

Schneller, einfacher und sicherer Fernzugriff

Splashtop ist ein leistungsstarkes Fernzugriffstool für alle, die eine einfache Lösung für den mobilen Zugriff auf ihren Computer suchen. Es eignet sich hervorragend, um Mitarbeitenden die Arbeit von zu Hause aus zu ermöglichen. Auch Schüler und Studierende können so ganz einfach aus der Ferne auf die Computer der Bildungseinrichtung zugreifen.

Verwenden Sie Ihren Laptop, Ihr Tablet oder Ihr Smartphone, um auf Ihren Remote-Computer zuzugreifen, als säßen Sie direkt davor. Verwenden Sie Ihre Apps, bearbeiten Sie Dateien, sehen Sie sich Videos an und erledigen Sie alle Aufgaben mit Leichtigkeit über unsere schnellen Verbindungen in HD-Qualität. Erfahren Sie mehr über Splashtop Remote Access und entdecken Sie, warum über 30 Millionen Menschen Splashtop in über 500 Millionen Sitzungen vertraut haben, Tendenz steigend.

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