Hybrides Arbeiten und Fernarbeit werden zur neuen Normalität. Jede Ausfallzeit Ihrer Mitarbeiter kann die Produktivität erheblich reduzieren. Splashtop bietet Ihnen eine schnelle und einfache Möglichkeit, Ihre verwalteten Computer, Ihre Benutzer und sogar deren persönliche Geräte zu unterstützen.

Dank der Plug-and-Go-Eigenschaft von Splashtop kann die Lösung ganz einfach implementiert und eingerichtet werden – sowohl seitens der IT-Teams als auch seitens der Endbenutzer. Integrieren Sie Splashtop Enterprise in Ihr bestehendes SSO für eine einfache und sichere Benutzerauthentifizierung. Integrieren Sie Splashtop in Ihr bestehendes Ticketsystem. Verwalten Sie Benutzer und Computer in der zentralisierten Web-Admin-Konsole.