So greifen Sie mit Splashtop aus der Ferne auf QuickBooks Desktop zu

Die Steuersaison ist schon stressig genug, da Buchhalter im Durchschnitt 50 bis 70 Stunden pro Woche arbeiten, aber es ist noch schlimmer, wenn man die Pendelzeit mit einbezieht. Es gibt nichts Anstrengenderes, als einen Berg von Arbeit zu bewältigen und wertvolle Stunden mit der Fahrt zu den Büros der Kunden zu verschwenden. Viele Kanzleien haben sich auf ein virtuelles Umfeld eingestellt , um die Reisezeit zu verkürzen und die Arbeitsbelastung in der Steuersaison zu reduzieren. Dazu brauchen Sie jedoch die richtige Software.
Stellen Sie sich vor, Sie hätten Zugriff auf alle QuickBooks und wichtigen Dokumente Ihrer Kunden über Ihren Computer, Ihr Tablet oder sogar Ihr Smartphone. Stellen Sie sich nun vor, Sie könnten das überall auf der Welt und zu jeder Zeit tun. Tausende von Steuerberatern und Buchhaltern haben sich an fernzugriff software gewandt, um genau das zu tun.
Mit Splashtop können Sie in Sekundenschnelle auf QuickBooks (und wichtige Dokumente) auf jedem Computer Ihrer Kunden zugreifen.
QuickBooks-Fernzugriff: Ein Überblick
Die Fernverwaltung Ihrer QuickBooks-Buchhaltungssoftware bietet Flexibilität und Komfort, insbesondere für Unternehmen, die ihre Finanzen von mehreren Standorten aus verwalten müssen. Mit Splashtop können Sie von überall aus sicher auf QuickBooks zugreifen und sicherstellen, dass Ihre Finanzdaten immer in Reichweite sind.
Was ist QuickBooks?
QuickBooks ist eine weit verbreitete Buchhaltungssoftware, die für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt wurde. Es hilft bei der Verwaltung der Finanzen, indem es Einnahmen, Ausgaben, Gehaltsabrechnungen und mehr verfolgt. QuickBooks bietet Desktop- und Online-Versionen, die jeweils auf unterschiedliche Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind.
QuickBooks Remote-Desktop-Zugriff verstehen
Remote-Desktop-Zugriff auf QuickBooks ermöglicht es Ihnen, Ihre Desktop-Version der Software von jedem Standort aus zu nutzen. Das bedeutet, dass Sie Berichte erstellen, Transaktionen verwalten und alle notwendigen Buchhaltungsaufgaben erledigen können, als wären Sie im Büro, aber von überall aus. Splashtop erweitert diese Fähigkeit, indem es sicheren, hochleistungsfähigen Fernzugriff bietet und sicherstellt, dass Ihre QuickBooks-Daten sicher und leicht zugänglich sind.
Die wichtigsten Vorteile des Remote-Desktop-Zugriffs auf QuickBooks
Die Software für den Fernzugriff ermöglicht es Ihnen, die Anzahl Ihrer wöchentlichen Arbeitsstunden zu reduzieren, Stress zu vermeiden und trotzdem all Ihre Aufgaben zu erledigen. Darüber hinaus können Sie:
Zugriff auf die Computer Ihrer Kunden außerhalb der regulären Arbeitszeiten haben
Ein mobiles Gerät zusätzlich zu einem Computer verwenden, um aus der Ferne auf QuickBooks zuzugreifen.
Produktiv bleiben – auch wenn Sie unterwegs sind
Pendelzeiten verkürzen
Bequem von zu Hause aus arbeiten
Buchhaltungsexperten benötigen ein zuverlässiges, sicheres Tool, das Flexibilität und Zugänglichkeit bietet. Fernzugriffs-Tools sind jedoch nicht alle gleich – vor allem, wenn es um den Fernzugriff auf QuickBooks Desktop geht – daher sollten Sie eine kluge Wahl treffen.
Splashtop Remote Access erfüllt alle Anforderungen und ist damit das beste Tool für Steuerprofis, die einen sicheren Zugriff auf Kundendokumente benötigen.
So greifen Sie von Ihrem PC oder Telefon aus auf QuickBooks zu
Sobald Sie Splashtop Remote Access nutzen, haben Sie unbegrenzten Fernzugriff auf die Windows- und Mac-Computer Ihrer Kunden, von jedem Ihrer Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Geräte aus. Sie können innerhalb von Sekunden auf die QuickBooks Ihrer Kunden zugreifen.
4 Schritte zum Fernzugriff auf QuickBooks
Öffnen Sie die Splashtop Business-App auf Ihrem Gerät.
Durchsuchen Sie Ihre Computerliste, bis Sie den Computer finden, auf den Sie zugreifen möchten.
Klicken Sie, um die Remote-Sitzung zu starten – dann öffnet sich der Remote-Computerbildschirm auf Ihrem Gerät. Sie können den Computer jetzt in Echtzeit fernsteuern.
Öffnen Sie QuickBooks auf dem Remote-Computer.
Das war's! Die Verbindung kann buchstäblich in Sekundenschnelle von JEDEM Ihrer Geräte aus hergestellt werden, und zwar jederzeit und von jedem Ort der Welt aus. Dazu gehört der Fernzugriff auf QuickBooks von Ihrem iPhone, iPad oder Android-Gerät aus.
Rationalisieren Sie Ihre Routineaufgaben mit Fernzugriff auf QuickBooks
Sobald Sie sich mit QuickBooks verbunden haben, können Sie reguläre Aufgaben mühelos erledigen.
Steuern Sie QuickBooks und andere Apps so, als ob Sie vor dem Computer Ihres Kunden sitzen
Drucken Sie Schecks, Quittungen, 1099-Formulare und andere Dokumente aus der Ferne
Übertragen Sie wichtige Dateien von den Computern Ihrer Kunden auf Ihren, damit Sie wichtige Informationen lokal speichern können
Schulen Sie Ihre Kunden – sie sehen Ihren Bildschirm und erfahren von Ihnen in Echtzeit, wie sie bestimmte Anwendungen, bewährte Verfahren usw. nutzen können.
Darüber hinaus bietet der Splashtop-Fernzugriff Ihnen und Ihren Kunden robuste Sicherheit. Dank verschlüsselter Verbindungen, Geräteauthentifizierung, zweistufiger Verifizierung und mehr können Sie sicher auf die Computer Ihrer Kunden zugreifen.
Bleiben Sie produktiv und sparen Sie Zeit mit der Fernzugriffssoftware für Steuerberater und Buchhalter von Splashtop.
Maximale Sicherheit für den Fernzugriff auf QuickBooks mit Splashtop
Splashtop wurde entwickelt, um eine sichere Umgebung für den Fernzugriff auf QuickBooks zu schaffen, damit Ihre Finanzdaten geschützt bleiben. Hier erfahren Sie, wie Splashtop die Sicherheit maximiert:
256-Bit-AES-Verschlüsselung: Splashtop verschlüsselt alle Daten, die während Remote-Sitzungen übertragen werden, und schützt so sensible Finanzdaten vor unberechtigtem Zugriff.
Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA): Durch die Anforderung einer zusätzlichen Überprüfung stellt MFA sicher, dass nur autorisierte Benutzer aus der Ferne auf QuickBooks zugreifen können.
Geräteauthentifizierung: Mit Splashtop können Sie kontrollieren, welche Geräte eine Verbindung zu QuickBooks herstellen können, um den unbefugten Zugriff von unbekannten Geräten zu verhindern.
Sitzungsprotokollierung: Splashtop protokolliert alle Remote-Sitzungen, so dass Sie die Aktivitäten überwachen und ungewöhnliches Verhalten in Echtzeit feststellen können.
Regelmäßige Updates: Splashtop bietet regelmäßige Software-Updates, um potenzielle Schwachstellen zu beheben und Ihre Fernzugriffsumgebung sicher zu halten.
Durch die Integration dieser fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen stellt Splashtop sicher, dass Ihre QuickBooks-Daten in jeder Phase des Fernzugriffs geschützt sind, so dass Sie Ihre Finanzgeschäfte beruhigt aus der Ferne verwalten können.