Arbeiten von zu Hause aus mit einem Chromebook über Splashtop-Fernzugriff

Chromebooks sind beliebte Geräte, die von Einzelpersonen und Bildungseinrichtungen verwendet werden. Zuletzt, insbesondere als Folge der COVID-19-Krise, fördern auch Unternehmen den Einsatz von Chromebooks für ihre Mitarbeiter, die von zu Hause aus arbeiten. Ob in einer Organisation, die den Trend zu BYOD (Bring Your Own Device) oder als firmeneigenes Gerät annimmt, Chromebooks werden immer beliebter. Die Verkaufszahlen von Chromebooks sind im letzten Jahr um 23 % gestiegen. Es ist preiswerter, leichter und sicherer als ein Laptop und wird Ihren Bedürfnissen genauso gut gerecht. Alles, was Sie brauchen, ist eine gute WLAN-Verbindung.

Mit Ihrem Chromebook eine Fernverbindung zu Ihrem Arbeitscomputer herstellen

Wenn Sie ein Chromebook mit Splashtop-Fernzugriff verwenden, können Sie sofort eine Remote-Sitzung auf Ihrem Arbeitscomputer starten und von jedem Ort aus arbeiten, der über Wifi verfügt! Dies ist in drei einfachen Schritten möglich:

Kaufen oder testen Sie kostenlos ein Splashtop Business Access-Abonnement, das auf Ihre Bedürfnisse oder die Ihres Teams zugeschnitten ist. Installieren Sie den Splashtop Streamer auf Ihrem Arbeitsrechner. Laden Sie die Splashtop Business-App für Android auf Ihr Chromebook herunter. Hinweis: Es ist auch eine Chrome-App verfügbar, aber die Android-App bietet eine bessere Leistung und zusätzliche Funktionen.

Das ist es! Jetzt können Sie Ihren Arbeitsrechner vom Chromebook aus fernsteuern.

Sehen Sie, wie es funktioniert:



Chromebook With Business Access

6 Vorteile bei der Verwendung von Chromebook + Splashtop zur Fernsteuerung Ihres Arbeitscomputers

Indem Sie eine Splashtop Fernsitzung von einem Chromebook zu Ihrem Arbeitsrechner starten, können Sie:

Nutzen Sie die Funktionen des Chromebooks, um Ihre Arbeitsaufgaben auszuführen Indem Sie Ihren Arbeitscomputer mit einem Chromebook fernsteuern, können Sie Ihre Arbeit, einschließlich der Verwendung nativer Windows- und macOS-Anwendungen, die auf einem entfernten Windows- oder Mac-Computer ausgeführt werden, so erledigen, als ob Sie direkt vor Ihrem Arbeitscomputer sitzen würden. Erleben Sie überlegene und konsistente Leistung Die Fernverbindung von Splashtop verwendet eine leistungsstarke Engine, die heute über 30 Millionen Benutzer und 200.000 Unternehmen antreibt. Sie erleben HD-Qualität, schnelle Verbindungen ohne Verzögerung und richtige Echtzeitverbindungen, selbst als unternehmensweite Telearbeitslösung. Fernzugriff mit hochgradig sicheren Verbindungen Die Verbindung zu deinem Büronetzwerk über ein Chromebook mit Splashtop ist viel sicherer als die Verbindung über einen Laptop mit VPN. Außerdem ist Splashtop 10-mal schneller als VNC! Die Sicherheitsfunktionen und -praktiken von Splashtop schützen dein Büronetzwerk sowie die Daten auf deinem Computer. Richten Sie schnell eine effektive Remote-Belegschaft ein Durch den Kauf von Chromebooks und Splashtop für Mitarbeiter können Unternehmen ihre Belegschaft schnell darauf vorbereiten, auch von zu Hause aus produktiv zu arbeiten. Die Einrichtung und Nutzung ist sehr einfach und lässt sich problemlos für eine große Anzahl von Mitarbeitern skalieren. Holen Sie sich bessere Funktionen zum besten Preis Wettbewerbsfähige Preise von Chromebooks und Splashtop machen diese Kombination zu einer beliebten Remote-Desktop-Lösung für Einzelpersonen und Unternehmen gleichermaßen. Multi-to-Multi-Monitor-Unterstützung für Chromebooks Splashtop ermöglicht es Benutzern, die aus der Ferne auf einem Chromebook mit angeschlossenen Monitoren arbeiten, die Multi-Monitor-Einrichtung ihrer Bürocomputer zu spiegeln.

Kostenlos testen

Foto von Kaboompics.com von Pexels