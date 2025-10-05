Arbeiten von zu Hause aus mit einem Chromebook über Splashtop-Fernzugriff

Chromebooks sind beliebte Geräte, die von Einzelpersonen und Bildungseinrichtungen verwendet werden. In letzter Zeit fördern Unternehmen auch die Nutzung von Chromebooks für ihre Mitarbeitenden, damit sie von zu Hause aus arbeiten können.
Ob in einer Organisation, die den Trend zu BYOD (Bring Your Own Device) oder als firmeneigenes Gerät annimmt, Chromebooks werden immer beliebter. Die Verkaufszahlen von Chromebooks sind im letzten Jahr um 23 % gestiegen. Es ist preiswerter, leichter und sicherer als ein Laptop und wird Ihren Bedürfnissen genauso gut gerecht. Alles, was Sie brauchen, ist eine gute WLAN-Verbindung.
Schritt-für-Schritt-Anleitung: Remote-Verbindung zu deinem Arbeitscomputer von einem Chromebook aus herstellen
Wenn Sie ein Chromebook mit Splashtop-Fernzugriff verwenden, können Sie sofort eine Remote-Sitzung auf Ihrem Arbeitscomputer starten und von jedem Ort aus arbeiten, der über Wifi verfügt! Dies ist in drei einfachen Schritten möglich:
Kaufen oder testen Sie kostenlos ein Splashtop Remote Access-Abonnement, das auf Ihre Bedürfnisse oder die Ihres Teams zugeschnitten ist.
Installieren Sie den Splashtop Streamer auf Ihrem Arbeitsrechner.
Lade die Splashtop Business-App für Android auf dein Chromebook herunter*. Hinweis: Es ist auch eine Chrome-App verfügbar, aber die Android-App bietet eine schnellere Leistung und zusätzliche Funktionen.
Das ist es! Jetzt können Sie Ihren Arbeitsrechner vom Chromebook aus fernsteuern.
Sehen Sie, wie es funktioniert:
6 Vorteile bei der Verwendung von Chromebook + Splashtop zur Fernsteuerung Ihres Arbeitscomputers
Indem Sie eine Splashtop Fernsitzung von einem Chromebook zu Ihrem Arbeitsrechner starten, können Sie:
Nutzen Sie die Funktionen von Chromebook für Ihre arbeitsbezogenen Aufgaben: Indem Sie Ihren Arbeitscomputer mit einem Chromebook aus der Ferne steuern, können Sie Ihre Arbeit, einschließlich der Verwendung nativer Windows- und MacOS-Anwendungen, die auf einem entfernten Windows- oder Mac-Computer ausgeführt werden, so erledigen, als säßen Sie direkt vor Ihrem Arbeitscomputer.
Erlebe überlegene und gleichbleibende Leistung: Die Fernverbindung von Splashtop nutzt eine Hochleistungs-Engine, die von über 30 Millionen Nutzern und 200.000 Unternehmen verwendet wird. Sie erleben HD-Qualität, schnelle Verbindungen ohne Verzögerung und tatsächliche Echtzeitverbindungen, sogar als Lösung für das Arbeiten von zu Hause bei unternehmensweiter Bereitstellung.
Remote-Verbindung mit hochsicheren Verbindungen: Die Verbindung zu Ihrem Büronetzwerk mit einem Chromebook über Splashtop ist viel sicherer als die Verbindung über einen Laptop mit VPN. Außerdem ist Splashtop 10x schneller als VNC! Splashtops Sicherheitsfunktionen und -praktiken schützen Ihr Büronetzwerk sowie die Daten auf Ihrem Computer.
Rasche Einrichtung einer effektiven, mobilen Belegschaft: Durch die Nutzung von Chromebooks und Splashtop für die Mitarbeitenden können Unternehmen diese schnell in die Lage versetzen, auch von zu Hause aus produktiv zu arbeiten, und haben dies auch getan. Die Einrichtung und Nutzung ist sehr einfach und lässt sich problemlos für eine große Anzahl von Mitarbeitenden skalieren.
Bessere Funktionen zum besten Preis: Wettbewerbsfähige Preise sowohl für Chromebooks als auch für Splashtop machen diese Kombination zu einer beliebten Remote-Desktop-Lösung für Einzelpersonen und Unternehmen gleichermaßen.
Unterstützung für mehrere Chromebooks und mehrere Monitore: Mit Splashtop können Nutzer, die aus der Ferne an einem Chromebook mit angeschlossenen Monitoren arbeiten, die Multi-Monitor-Einrichtung ihrer Büro-PCs spiegeln.
Why Choose Splashtop Remote Accesssoftware for Your Remote Work Needs
Splashtop ist ein unverzichtbares Tool für Fernarbeitskräfte, das eine Reihe von Funktionen bietet, die die Produktivität, Sicherheit und Flexibilität erhöhen. Diese umfassen:
Leistungsstarker Zugang: Splashtop ermöglicht qualitativ hochwertige Verbindungen mit geringer Latenz, sodass Nutzer von jedem Gerät aus an ressourcenintensiven Aufgaben wie Videobearbeitung oder Softwareentwicklung arbeiten können.
Plattformübergreifende Kompatibilität: Ob Sie ein Chromebook, einen Mac, einen Windows-PC, ein iOS- oder ein Android-Gerät verwenden, Splashtop stellt reibungslosen Zugriff auf Ihren primären Arbeitsplatz sicher und ist vielseitig für jede Einrichtung geeignet.
Sicherheit und Compliance: Mit 256-Bit-AES-Verschlüsselung, Zwei-Faktor-Authentifizierung, Geräteauthentifizierung und rollenbasierten Zugriffskontrollen bietet Splashtop einen Sicherheitsrahmen auf Unternehmensniveau, der sicherstellt, dass sensible Daten während Remote-Sitzungen geschützt bleiben.
Zusammenarbeit und Support: Splashtop ermöglicht nicht nur individuelles Arbeiten, sondern unterstützt auch die Zusammenarbeit durch Funktionen zur Bildschirmfreigabe und Fernsteuerung, was den Team-Support und die Fehlersuche einfacher denn je macht.
Kosteneffiziente Lösung: Im Vergleich zu anderen Fernzugriffs-Tools bietet Splashtop wettbewerbsfähige Preise ohne Abstriche bei der Qualität oder den Funktionen und ist damit eine budgetfreundliche Wahl für Privatpersonen und Unternehmen.
Einfache Einrichtung und Nutzung: Die nutzerfreundliche Schnittfläche von Splashtop und die einfache Installation ermöglichen Nutzern aller technischen Fähigkeiten den Zugriff. Sie können Remote-Verbindungen schnell und mit minimalem Aufwand herstellen.
Splashtop wurde entwickelt, um den Anforderungen der modernen Fernarbeit gerecht zu werden und sicherzustellen, dass Nutzer überall produktiv, sicher und verbunden sind.
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