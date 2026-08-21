Es gibt kaum etwas Beängstigenderes, als eines Tages Ihren Computer zu öffnen und festzustellen, dass er mit Ransomware infiziert wurde.
Ransomware kann den Zugriff auf einen Computer oder ein Netzwerk blockieren, persönliche Dateien verschlüsseln oder in einigen Fällen Daten stehlen und damit drohen, sie zu veröffentlichen. Angreifer fordern dann eine Zahlung für den Zugriff oder die Wiederherstellung, aber eine Zahlung garantiert nicht, dass Dateien wiederhergestellt oder gestohlene Daten gelöscht werden.
Der Schutz vor Ransomware hängt von mehreren Ebenen der Cybersicherheit ab, die alle zusammenwirken. Dazu gehören Sicherheitssoftware, wiederherstellbare Backups und sichere Konten, aber auch ein menschlicher Faktor, da Benutzer wissen müssen, wie sie sich online sicher verhalten.
Vor diesem Hintergrund schauen wir uns an, wie Ransomware auf private Computer gelangt, was Nutzer tun können, um ihr Risiko zu verringern, und was zu tun ist, wenn Sie eine Infektion vermuten.
Was ist Ransomware?
Ransomware ist eine Art von Malware, die den Zugriff auf Dateien oder Systeme verhindert, typischerweise durch die Verschlüsselung von Daten. Der Angreifer kann dann eine Zahlung für die Freigabe verlangen oder in manchen Fällen damit drohen, die Daten zu veröffentlichen, wenn seine Forderungen nicht erfüllt werden.
Schutz vor Ransomware umfasst mehrere Maßnahmen. Dazu kann gehören, zu verhindern, dass Ransomware das Gerät erreicht oder darauf ausgeführt wird, verdächtige Aktivitäten zu erkennen und zu blockieren oder Dateien nach einer Infektion wiederherzustellen. Deshalb ist es wichtig zu wissen, was eine Antivirensoftware mit Ransomware-Schutz tatsächlich leistet.
Wie infiziert Ransomware einen Computer?
Es gibt einige Möglichkeiten, wie Ransomware einen Computer infizieren kann. Sie kann sowohl über schädliche Dateien als auch über kompromittierte Konten eingeschleust werden, wobei beide mehrere Einfallstore haben können. Daher ist eine robuste Sicherheit entscheidend, um Infektionen zu verhindern.
Häufige Einstiegspunkte sind:
Phishing-E-Mails und schädliche Anhänge , die Nutzer dazu verleiten, infizierte Dateien zu öffnen oder schädliche Websites zu besuchen.
Links zu gefälschten Anmeldeseiten oder infizierten Websites , die Zugangsdaten stehlen oder Nutzer zu schädlichen Downloads führen können.
Software aus nicht vertrauenswürdigen Quellen heruntergeladen, die Ransomware oder andere Malware enthalten könnte.
Veraltete Betriebssysteme und Anwendungen, denen Sicherheitspatches gegen bekannte Schwachstellen fehlen.
Kompromittierte E-Mail- oder Cloud-Speicherkonten , die Angreifer nutzen können, um schädliche Dateien zu verbreiten oder Zugriff auf weitere Systeme zu erhalten.
Schwache oder wiederverwendete Passwörter , die es Angreifern erleichtern, Konten zu kompromittieren und diesen Zugriff zur Bereitstellung von Ransomware zu nutzen.
Unbefugter Fernzugriff, der unbekannten Nutzern Zugriff auf ein Remote-Gerät und dessen Steuerung geben kann.
Infizierte USB-Laufwerke und Wechselmedien, die ein Gerät nach dem Anschließen infizieren.
So schützen Sie sich vor Ransomware
Zweifellos ist Schutz vor Ransomware wichtig, um Sicherheit, Datenschutz und Kontinuität aufrechtzuerhalten. Wie bleibt man also sicher? Es gibt einige wichtige Schritte, die Sie unternehmen können, um Ihre Cybersicherheit auf dem neuesten Stand zu halten und sich gegen Ransomware-Angriffe zu schützen:
1. Halten Sie Ihr Betriebssystem und Ihre Anwendungen aktuell
Es ist wichtig, den Schutz auf dem neuesten Stand zu halten. Das bedeutet, Patches und Sicherheitsupdates zu installieren, sobald sie verfügbar sind. Diese Updates können Schwachstellen beheben, die von Ransomware ausgenutzt werden könnten. Wenn Sie sie verzögern, bleiben bekannte Sicherheitslücken länger offen.
Stellen Sie sicher, dass Sie automatische Updates aktivieren, insbesondere für Browser und andere häufig verwendete Anwendungen, und entfernen Sie nicht mehr unterstützte oder aufgegebene Software.
2. Verwenden Sie einen Echtzeit-Antivirenschutz
Gute Antivirensoftware kann Dateien, Downloads und Anwendungsaktivitäten auf Anzeichen von Ransomware oder anderer Malware scannen, während einige Produkte auch Schutz vor Phishing oder schädlichen Websites bieten. Mit Echtzeitschutz kann sie diese Bedrohungen erkennen, sobald sie auftreten, Schäden minimieren und die Reaktionszeiten verbessern.
Beachten Sie, dass Antivirus nur eine Schutzebene ist. Wirksamer Schutz nutzt eine Kombination aus Erkennungsmethoden, darunter Malware-Signaturen, Dateireputation, maschinelles Lernen, Exploit-Schutz und verhaltensbasierte Erkennung.
3. Behandeln Sie unerwartete Nachrichten mit Vorsicht
Ransomware wird häufig über Phishing-E-Mails, Textnachrichten, Social-Media-Nachrichten und gefälschte Support-Mitteilungen verbreitet. Es ist wichtig, wachsam zu sein und auf verdächtige Nachrichten zu achten, etwa dringende Aufforderungen, unerwartete Anhänge, Bitten zum Aktivieren von Makros oder Erteilen von Sicherheitsberechtigungen oder alles, bei dem nach Passwörtern oder Zahlungsdaten gefragt wird.
Prüfen Sie unbedingt alle Links, bevor Sie darauf klicken, da viele Angriffe gefälschte Webadressen verwenden, um legitim zu wirken – zum Beispiel, indem sie in einem Firmennamen ein kleines L und ein großes I vertauschen.
4. Laden Sie Software nur aus vertrauenswürdigen Quellen herunter
Unsichere Downloads sind ein weiterer häufiger Weg, Geräte mit Ransomware zu infizieren. Nicht verifizierte Downloads von Drittanbietern können mehrere Viren enthalten, ebenso wie Raubkopien von Software oder gefälschte Updates.
Stellen Sie sicher, dass Sie Software nur von offiziellen Websites der Anbieter, vertrauenswürdigen App Stores und verifizierten Update-Mechanismen installieren. Andernfalls können Sie nicht sicher sein, was Sie sonst noch zusammen damit installieren.
5. Wichtige Konten absichern
Konten wie Cloud-Speicher-, E-Mail- oder Fernzugriffskonten können Angreifern einen weiteren Weg zu persönlichen Dateien eröffnen. Daher ist auch die Kontosicherheit unerlässlich. Stellen Sie sicher, dass Sie für wichtige Konten starke, eindeutige Passwörter verwenden (ein Passwort-Manager ist ebenfalls empfehlenswert), zusammen mit Zugriffskontrollen wie der Multi-Faktor-Authentifizierung.
Wenn Sie eine Login-Benachrichtigung erhalten, ignorieren Sie sie nicht. Prüfen Sie die Benachrichtigung sorgfältig und ändern Sie bei Bedarf Ihr Passwort.
6. Unnötigen Fernzugriff begrenzen
Fernzugriff ist ein hervorragendes Tool, um unterwegs zu arbeiten und von überall auf Geräte zuzugreifen. Sie können jedoch auch missbraucht werden, wenn Angreifer Nutzer dazu bringen, den Zugriff oder die Fernsteuerung zu genehmigen.
Gewähren Sie niemals unaufgefordert anrufenden Personen Fernzugriff. Wenn Sie wegen einer Zugriffsanfrage besorgt sind, können Sie Supportanfragen jederzeit über offizielle Kanäle verifizieren. Stellen Sie sicher, dass Sie Sitzungen bei Bedarf beenden und Zugriffe widerrufen können, und entfernen Sie alle Fernzugriffs-Tools, die Sie nicht mehr benötigen.
7. Scannen Sie USB-Laufwerke und Wechseldatenträger
Wechselmedien wie USB-Laufwerke und externe Festplatten können Schadsoftware zwischen Computern übertragen. Es ist wichtig, externe Festplatten vor dem Öffnen von Dateien auf Viren zu scannen, und Sie sollten es vermeiden, unbekannte USB-Geräte anzuschließen.
8. Wichtige Dateien sichern
Aktuelle Backups können helfen, Datenverluste zu reduzieren und einen Wiederherstellungsweg zu bieten, falls ein Ransomware-Angriff durchkommt. Es wird empfohlen, ein lokales Backup vorzuhalten sowie ein Backup, das vom Computer oder normalen Netzwerk getrennt ist. Wenn Sie zusätzlich eine Cloud- oder Offsite-Kopie aufbewahren können, ist auch das hilfreich.
Beachten Sie, dass auch verbundene Laufwerke während eines Angriffs betroffen sein können – daher ist ein separates Backup erforderlich. Stellen Sie sicher, dass Sie diese regelmäßig testen und die Backups aktuell halten, damit alles wiederhergestellt werden kann.
Wie Antivirensoftware beim Schutz vor Ransomware unterstützt
Eine gute Antivirenlösung kann zum Schutz vor Ransomware beitragen, indem sie Funktionen zur Erkennung und Prävention bietet. Dies geschieht durch eine Vielzahl von Sicherheitsfunktionen, darunter:
1. Dateiscanning in Echtzeit
Antivirensoftware kann Dateien in Echtzeit scannen, um Bedrohungen zu erkennen. Dazu gehört die Überprüfung von Dateien beim Herunterladen, Öffnen, Kopieren und Ausführen, sodass versteckte Bedrohungen erkannt werden können, bevor es zu spät ist.
2. Verhaltensbasierte Erkennung
Antiviren-Sicherheitssoftware kann auch verdächtige Aktivitäten überwachen, etwa eine schnelle Dateiverschlüsselung, ungewöhnliche Prozesse oder Versuche, Schutzmaßnahmen zu deaktivieren. Auch wenn damit nicht jede Ransomware-Variante erkannt wird, ist dies eine zusätzliche Sicherheitsebene, die helfen kann, Angriffe frühzeitig zu stoppen.
3. Schutz vor Phishing und bösartigen Websites
Einige Antivirenlösungen können auch betrügerische Websites und verdächtige Downloads blockieren. So lässt sich Ransomware stoppen, bevor sie einen Computer erreichen kann, indem Warnzeichen in verdächtigen URLs oder nicht verifizierten Downloads erkannt werden, die uns möglicherweise entgehen würden.
4. Exploit-Schutz
Wenn Ihr Gerät oder Ihre Software bekannte Schwachstellen hat, kann Exploit-Schutz helfen. Diese Funktion kann Versuche erkennen, Schwachstellen auszunutzen, um schädlichen Code auszuführen, und so dabei helfen, Angriffe abzuwehren, bis die Schwachstelle gepatcht ist.
5. Scannen von Wechseldatenträgern
Das Scannen von USB-Laufwerken und anderen externen Speichergeräten kann dabei helfen, Bedrohungen zu erkennen und das Risiko zu verringern, infizierte Dateien zu öffnen. Daher ist das Scannen von Wechselmedien eine wertvolle Funktion für jede Antivirensoftware (aber Sie sollten trotzdem keine unbekannten USB-Laufwerke anschließen).
Warum Backups für die Wiederherstellung nach einem Ransomware-Angriff unverzichtbar sind
Sollte Ransomware Ihre Schutzmaßnahmen umgehen und Ihren Computer beeinträchtigen, hilft ein bereitstehendes Backup bei der Wiederherstellung. Aktuelle Backups helfen sicherzustellen, dass bei einem Ransomware-Angriff nichts Wertvolles verloren geht, da Sie Ihr Gerät wiederherstellen können, statt den Forderungen des Angreifers nachzugeben.
1. Antivirus und Backups erfüllen unterschiedliche Zwecke
Beachten Sie, dass Backups und Antivirensoftware zwei sehr unterschiedliche Dinge sind. Antivirensoftware soll bösartige Aktivitäten verhindern und blockieren, während Backups dabei helfen können, Dateien wiederherzustellen, wenn Daten verschlüsselt, beschädigt oder anderweitig verloren gegangen sind.
2. So schützen Sie Backups vor Ransomware
Wenn Ihr Backup direkt mit Ihrem Gerät verbunden ist, besteht weiterhin die Möglichkeit, dass es von dem Angriff betroffen ist. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Backup haben, das isoliert aufbewahrt wird oder von Änderungen getrennt ist, die von Ihrem Computer ausgehen, damit es vor Angriffen geschützt bleibt.
3. Wie oft Dateien gesichert werden sollten
Es ist wichtig, Backups aktuell zu halten, aber die genaue Häufigkeit hängt davon ab, wie oft sich wichtige Dateien ändern. Wenn Sie zum Beispiel täglich Dateien erstellen oder bearbeiten, benötigen Sie häufigere Backups als jemand, dessen Dateien sich nur selten ändern. Regelmäßig geplante Backups sind jedoch in jedem Fall unverzichtbar, unabhängig davon, wie oft sie durchgeführt werden.
4. Warum Backups getestet werden sollten
Ein Backup ist nur dann nützlich, wenn es Dateien bei Bedarf wiederherstellen kann. Es besteht immer die Möglichkeit, dass das Backup fehlschlägt. Daher ist es wichtig, Backups regelmäßig zu testen und Beispieldateien wiederherzustellen, um sicherzustellen, dass es wie vorgesehen funktioniert.
Warnzeichen einer Ransomware-Infektion
Woran können Sie also erkennen, ob Sie mit Ransomware infiziert wurden? Ransomware wird möglicherweise offensichtlich, wenn Sie aus Ihrem Gerät ausgesperrt werden oder eine Lösegeldforderung erhalten, aber auch andere Anzeichen können darauf hindeuten, dass bereits bösartige Aktivitäten im Gange sind.
Achten Sie auf diese Warnzeichen:
Dateien werden plötzlich unzugänglich, selbst wenn Sie eigentlich die Berechtigung haben sollten, darauf zuzugreifen.
Dateinamen oder Erweiterungen ändern sich, ohne dass Sie etwas dafür getan haben.
Eine eingeblendete Lösegeldforderung (das ist ein ziemlich eindeutiges Warnsignal).
Anwendungen können Dokumente nicht öffnen, da diese unerklärlicherweise gesperrt oder verschlüsselt sind.
Ungewöhnliche Festplattenaktivität, insbesondere wenn es so aussieht, als ob gerade eine Verschlüsselung durchgeführt wird.
Sicherheitssoftware wird unerwartet deaktiviert.
Eine große Anzahl von Dateien ändert sich gleichzeitig.
Unerwartete Konto- oder Anmeldewarnungen.
Was tun, wenn Ransomware erkannt wird
Wenn Ihr Gerät mit Ransomware infiziert ist, besteht kein Grund zur Panik. Es gibt Schritte, die Sie unternehmen können, um weitere Schäden oder eine weitere Ausbreitung zu begrenzen, auch wenn die Isolierung des Geräts die Ransomware selbst nicht entfernt.
1. Trennen Sie das betroffene Gerät vom Netzwerk
Zunächst kann es helfen, das Gerät vom Internet und anderen verbundenen Geräten zu trennen, um den Schaden einzudämmen. Trennen Sie das betroffene Gerät von WLAN, Ethernet-Kabeln, externen Laufwerken und allen gemeinsam genutzten Speichergeräten, damit sich die Ransomware nicht weiter ausbreitet.
2. Reagieren Sie nicht auf die Lösegeldnachricht
Das Klicken auf Links, die Kontaktaufnahme mit den Angreifern oder das Befolgen von Zahlungsanweisungen kann zusätzliche Risiken mit sich bringen. Vermeiden Sie es, mit der Nachricht zu interagieren, während Sie den Vorfall bewerten und vertrauenswürdige Hilfe suchen.
3. Ermitteln Sie, welche Geräte und Konten betroffen sein könnten
Als Nächstes müssen Sie das Ausmaß des Schadens bestimmen. Prüfen Sie andere Computer, Cloud-Konten, E-Mail-Konten und verbundenen Speicher (von einem sauberen Gerät aus, nicht von dem infizierten), um festzustellen, ob eines davon kompromittiert wurde.
4. Anmeldedaten betroffener Konten von einem sauberen Gerät aus ändern
Sie sollten außerdem die Zugangsdaten für Konten ändern, die möglicherweise offengelegt wurden oder auf die zugegriffen wurde, insbesondere E-Mail-, Cloud-Speicher-, Banking- und Fernzugriffskonten. Dazu gehören E-Mails, Cloud-Speicher, Bankinformationen und alles andere, das Zugriff auf andere Dienste oder Konten ermöglichen könnte.
5. Verwenden Sie vertrauenswürdige Sicherheitstools oder professionelle Hilfe
Sie müssen Wiederherstellung und Sicherheit nicht allein bewältigen. Die Entfernung von Ransomware und die Wiederherstellung hängen von der Variante und dem Ausmaß der Infektion ab. Daher sollten Sie ein vertrauenswürdiges Tool oder einen professionellen Service nutzen, um den Schaden zu bewerten und die Ransomware zu entfernen.
6. Stellen Sie Dateien erst wieder her, nachdem das Gerät gesichert ist
Sie müssen die Infektion entfernen und sicherstellen, dass Ihr Gerät geschützt ist, bevor Sie Dateien aus Ihrem Backup wiederherstellen. Wenn Sie Dateien wiederherstellen, bevor Sie die Bedrohung beseitigen, kann dies zu einer erneuten Infektion oder einer weiteren Verschlüsselungsrunde führen.
7. Melden Sie den Vorfall
Auch wenn es Ihnen gelingt, alles mit minimalem Schaden wiederherzustellen, sollten Sie den Vorfall dennoch den Strafverfolgungsbehörden oder der zuständigen Cybercrime-Behörde melden. Wenn Ihre Zahlungs- oder Finanzkontodaten in irgendeiner Weise kompromittiert wurden, sollten Sie außerdem alle relevanten Institute benachrichtigen, damit diese auf verdächtige Kontobewegungen achten können.
Sollten Sie eine Ransomware-Forderung bezahlen?
Es mag einfacher erscheinen, einfach das Lösegeld zu zahlen und die Sache hinter sich zu bringen, aber es gibt keine Garantie dafür, dass sich die Situation dadurch nicht verschlimmert. Die Zahlung des Lösegelds garantiert weder die Wiederherstellung der Dateien noch die Löschung gestohlener Daten oder Schutz vor zukünftigen Angriffen oder Forderungen.
Tatsächlich kann die Zahlung der Forderung die Betroffenen weiterem Betrug aussetzen und künftige Angriffe begünstigen.
Vermeiden Sie es nach Möglichkeit, das Lösegeld zu zahlen. Eine Zahlung garantiert keine Wiederherstellung und kann weitere Angriffe begünstigen. Holen Sie professionellen Rat ein und wenden Sie sich an die zuständigen Behörden, bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen.
Wie Splashtop Shield beim Schutz vor Ransomware hilft
Ordnungsgemäßer Schutz vor Ransomware erfordert eine leistungsstarke Antivirenlösung wie Splashtop Shield. Splashtop Shield ist eine KI-gestützte Antivirenlösung für Windows- und Mac-Computer, die zum Schutz vor Malware, Phishing, verdächtigem Verhalten und Exploit-Versuchen beiträgt.
Splashtop Shield kann schädliche Dateien, verdächtiges Verhalten, Phishing-Versuche und Exploit-Versuche erkennen und so bei der Abwehr von Ransomware und anderen Malware-Angriffen helfen. Es ergänzt Ihren umfassenderen Schutz vor Ransomware um eine wertvolle Sicherheitsebene und hilft dabei, Geräte sicher zu halten. Dazu gehört:
Anti-Malware-Schutz
Schutz vor Phishing
Scannen des Datenverkehrs in Echtzeit
Verhaltensbasierte Bedrohungserkennung
Schutz vor Exploits
Scannen von USB-Geräten und Wechselmedien
Der Schutz vor Ransomware umfasst mehrere Elemente, darunter sichere Kontopraktiken, zuverlässige Backups und die Pflege aktueller Sicherheitssoftware. Splashtop Shield fügt als Teil eines umfassenderen Abwehrplans gegen Ransomware eine weitere Schutz- und Erkennungsebene hinzu.
Checkliste zum Schutz vor Ransomware
Beim Schutz vor Ransomware gibt es vieles zu beachten, und einige wichtige Aspekte oder Schritte werden leicht übersehen. Deshalb haben wir eine praktische Checkliste mit allen Schritten zusammengestellt, die Sie ergreifen sollten, um den bestmöglichen Schutz vor Ransomware und anderen Bedrohungen sicherzustellen.
Prüfen Sie unbedingt Folgendes:
Automatische Betriebssystem-Updates sind aktiviert.
Ihre Browser und Anwendungen sind auf dem neuesten Stand.
Der Echtzeit-Antivirenschutz ist aktiv.
Für wichtige Konten ist die Multi-Faktor-Authentifizierung aktiviert.
Sie verwenden einzigartige, komplexe Passwörter (insbesondere für wichtige Konten).
Unerwartete Links und Anhänge werden alle überprüft, bevor sie geöffnet werden.
Sie laden Software nur aus vertrauenswürdigen Quellen herunter.
Nicht benötigte Fernzugriffssoftware wird entfernt.
USB-Laufwerke und andere angeschlossene Geräte werden vor der Verwendung gescannt.
Wichtige Dateien werden gesichert, und die Backups werden aktuell gehalten.
Mindestens ein Backup ist vom Computer und Netzwerk isoliert.
Der Backup-Wiederherstellungsprozess wurde getestet.
Stärken Sie Ihren Schutz vor Ransomware mit Splashtop Shield
Ransomware-Schutz besteht aus vielen Elementen, darunter die Reduzierung von Angriffsflächen, das Aktualisieren von Systemen, die Erkennung verdächtiger Aktivitäten, die Absicherung des Zugriffs und das Vorhandensein von Wiederherstellungsplänen. Mit einem guten Antivirenprogramm können Sie bösartige Dateien blockieren und verdächtiges Verhalten erkennen, wobei es auch wichtig ist, Backups bereitzuhalten, falls die Prävention versagt.
Natürlich bleibt Antivirenschutz ein unverzichtbarer Kernbestandteil jeder Strategie zum Schutz vor Ransomware. Mit Splashtop Shield können Sie KI-gestützten Schutz vor Malware, Phishing, verhaltensbasierten Bedrohungen, Datenverkehrs- und Exploit-Angriffen zu Ihrer umfassenderen Strategie zur Abwehr von Ransomware hinzufügen.
Möchten Sie mehr über Splashtop Shield erfahren? Sehen Sie, wie es KI-gestützten Schutz vor Malware, Phishing und Exploits für Windows- und Mac-Computer gleichermaßen bietet.