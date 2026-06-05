Sie müssen auf einen Remote-Desktop in einem separaten Netzwerk zugreifen? Verwenden Sie Splashtop, um von überall aus auf Ihren Computer zuzugreifen. Natürlich von überall dort, wo Sie eine Internetverbindung haben.
Es gibt viele Gründe, warum Sie möglicherweise auf einen Desktop-Computer in einem anderen Netzwerk zugreifen müssen. Vielleicht sind Sie nicht im Büro oder nicht zu Hause, müssen aber trotzdem eine Verbindung zu Ihrem Desktop herstellen.
Mit Splashtop Remote-Desktop-Software ist das kein Problem! Es spielt keine Rolle, in welchem Netzwerk sich der Remote-Computer oder Ihr lokales Gerät befindet. Alles, was Sie brauchen, ist Splashtop und eine Internetverbindung, um auf Ihren Computer in einem anderen Netzwerk zuzugreifen.
Fernzugriff leicht gemacht: Splashtop für jedes Gerät, jedes Netzwerk
Splashtop ist eine Fernzugriffslösung, mit der Sie Ihren Desktop über jeden Computer, jedes Tablet oder jedes mobile Endgerät von überall aus fernsteuern können. Ihre Endgeräte müssen sich nicht im selben Netzwerk befinden. Richten Sie Splashtop einfach auf Ihren Endgeräten ein – mehr brauchen Sie nicht!
Hauptunterschiede beim Fernzugriff: Gleiches Netzwerk vs. anderes Netzwerk
Wenn es um Fernzugriff geht, spielt die Netzwerkumgebung eine entscheidende Rolle für die Komplexität der Einrichtung, die Leistung und die Sicherheit.
Gleiches Netzwerk: Wenn sowohl Ihr lokales Gerät als auch der Zielcomputer im selben lokalen Netzwerk sind, ist Fernzugriff in der Regel unkompliziert. Die Verbindung ist direkt, erfordert minimale Konfiguration und die Leistung ist in der Regel schneller mit geringerer Latenz. Sie müssen sich keine Sorgen um zusätzliche Sicherheitsschichten machen, da die Verbindung innerhalb Ihres internen Netzwerks bleibt.
Unterschiedliches Netzwerk: Der Zugriff auf einen Remote-Desktop aus einem anderen Netzwerk, z. B. von zu Hause auf einen Büro-PC, ist komplexer. Zunächst einmal muss die Verbindung das Internet durchqueren, was potenzielle Latenz und Sicherheitsrisiken mit sich bringt. Die Verwendung einer Lösung wie Splashtop vereinfacht diesen Prozess erheblich. Splashtop verwaltet diese Verbindungen sicher, ohne dass ein umfangreiches technisches Setup erforderlich ist. Es stellt sicher, dass Ihre Daten verschlüsselt und Ihre Sitzungen geschützt sind, sodass Sie problemlos von überall auf Ihren Desktop zugreifen können, ohne Kompromisse bei Leistung oder Sicherheit einzugehen.
Splashtop überbrückt effektiv die Kluft zwischen verschiedenen Netzwerkumgebungen und bietet ein nahtloses und sicheres Remote-Desktop-Erlebnis, egal ob Sie sich im selben Netzwerk oder am anderen Ende der Welt befinden. Diese Flexibilität ist für moderne Arbeitsabläufe von entscheidender Bedeutung, da sie es Ihnen ermöglicht, Produktivität und Kontrolle zu behalten, egal wo Sie sich befinden.
[5 Schritte] Wie man mit Splashtop sicher auf einen entfernten Computer in einem anderen Netzwerk zugreift
Schritt 1: Vorbereitung für den Fernzugriff
Die Wahl des richtigen Splashtop-Plans: Bevor Sie anfangen, ist es wichtig, dass Sie den Splashtop-Plan auswählen, der Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Egal ob als Einzelperson, ein kleines Unternehmen oder eine größere Firma, Splashtop bietet verschiedene Tarife mit unterschiedlichen Zugangsstufen und Funktionen an, um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Tools für Ihre Fernarbeit finden.
Schritt 2: Installation der Splashtop-Software
Auf dem Computer, auf den Sie remote zugreifen möchten: Der Host-Computer ist das Gerät, auf das Sie remote zugreifen möchten. Laden Sie zunächst den Splashtop Streamer herunter und installieren ihn auf diesem Computer. Die Streamer-Software ermöglicht die Fernverbindung und muss richtig konfiguriert werden, um den Zugriff zu ermöglichen.
Auf dem lokalen Computer: Als Nächstes installieren Sie die Splashtop Business App auf dem lokalen Computer, also dem Gerät, mit dem Sie auf den Host-Computer zugreifen werden. Diese App dient als Kontrollzentrum für die Verwaltung von Remote-Sitzungen und ist mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel, darunter PCs, Macs und mobile Geräte.
Schritt 3: Splashtop für den Fernzugriff konfigurieren
Ein Splashtop-Konto erstellen: Um Splashtop zu nutzen, müssen Sie ein Splashtop-Konto erstellen. Dieses Konto verknüpft Ihre Geräte, verwaltet Ihre Abonnements und bietet Zugriff auf Ihre Remote-Desktops. Melden Sie sich nach der Anmeldung sowohl auf dem Host als auch auf den lokalen Geräten an.
Geräte verbinden: Mit Ihrem Splashtop-Konto eingerichtet, verbinden Sie Ihre Geräte, indem Sie sich in die Splashtop-App auf dem lokalen Computer einloggen und den Host-Computer aus der Liste der verfügbaren Geräte auswählen. Stellen Sie sicher, dass beide Geräte mit dem Internet verbunden sind und dass der Splashtop Streamer auf dem Host-Computer läuft.
Schritt 4: Herstellen einer Fernverbindung
Initiieren einer Remote-Sitzung: Um eine Remote-Sitzung zu starten, öffnen Sie die Splashtop-App auf Ihrem lokalen Gerät, wählen den Host-Computer aus und klicken auf „Verbinden“. Splashtop stellt eine sichere Verbindung her, die es Ihnen ermöglicht, den Host-Computer so zu steuern, als wären Sie physisch anwesend.
Die wichtigsten Funktionen von Splashtop im Überblick: Sobald Sie eine Verbindung hergestellt haben, können Sie die Vorteile der robusten Funktionen von Splashtop nutzen, z. B. Unterstützung für mehrere Monitore, Dateiübertragung, Ferndruck und HD-Videostreaming. Diese Funktionen verbessern Ihre Remote-Arbeitserfahrung und machen diese produktiver und effizienter.
Schritt 5: Gewährleistung von Sicherheit und Zuverlässigkeit
Sicherheitseinstellungen: Splashtop legt großen Wert auf Sicherheit mit Funktionen wie 256-Bit-AES-Verschlüsselung, Multi-Faktor-Authentifizierung und Geräteauthentifizierung. Stellen Sie sicher, dass Sie diese Einstellungen konfigurieren, um Ihre Remote-Sitzungen vor unbefugtem Zugriff zu schützen.
Entdecken Sie Splashtop Remote-Desktop-Lösungen: Perfekt für jedes Szenario
Splashtop bietet mehrere Remote-Desktop-Lösungen basierend auf Ihren Anforderungen:
Remote- & hybrides Arbeiten Fernzugriff auf Computer – ermöglichen Sie sich selbst, Ihrem Team oder Ihrer gesamten Organisation den Zugriff auf Arbeitscomputer von überall.
IT-Fernunterstützung – IT und Helpdesks können eine Verbindung zu einem Computer herstellen, um unbeaufsichtigten oder beaufsichtigten Support bereitzustellen.
Fern- und Hybridunterricht – Schüler und Studenten können auf Schulcomputer zugreifen, um aus der Ferne zu lernen.
Starten Sie jetzt einen kostenlosen Test von Splashtop, um zu sehen, wie einfach und bequem Remote-Desktop-Softwarelösungen sein können!