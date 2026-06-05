Wie der Fernzugriff Buchhaltern helfen kann, die Steuerabrechnung 2022 zu überstehen

Die Steuerabrechnung 2022 wird für Buchhalter nicht einfach. Hier erfahren Sie, wie Splashtop Fernarbeit ermöglicht und die Buchhaltung erleichtert.
Experten sagen für dieses Jahr eine weitere frustrierende Steuersaison voraus.Laut CBS News haben sich weniger als 200 Leute beworben, als der IRS versuchte, 5000 weitere Mitarbeitende für die Steuersaison 2022 einzustellen.Zusätzlich zum Personalmangel hat der IRS aufgrund der Pandemie mit einem wachsenden Rückstand verspäteter Rückerstattungen zu kämpfen.
In einem Interview mit NPR sagte der stellvertretende Finanzminister Wally Adeyemo: „Es wird leider eine frustrierende Steuersaison sein.Das bedeutet für die Steuerzahler, dass sie ihre Steuererklärungen online einreichen und sicherstellen sollten, dass ihre Steuererklärungen vollständig sind, da der IRS aufgrund der Pandemie und der chronischen Unterfinanzierung leider weniger Personal hat, das Telefonanrufe beantworten und sich mit Steuerzahlerangelegenheiten befassen kann.“
Es ist nicht nur der IRS, auch Buchhaltungsfirmen kämpfen mit der Mitarbeiterbindung. Vor der Pandemie lag die Fluktuation bei Buchhaltern bei bis zu 20 Prozent. Dieser Trend hat sich während der gesamten Pandemie fortgesetzt. Warum? Wie andere Branchen, die die „Große Resignation“ erleben, nannten Mitarbeiter Karriereentwicklung, Work-Life-Balance und Vergütung als ihre Hauptgründe für den Austritt.
Wie können Sie Talente binden?
Während der Steuersaison arbeiten Buchhalter durchschnittlich 50 bis mehr als 70 Stunden pro Woche.Die Zeit von Januar bis zum 15. April ist für sie zermürbend.Rechnet man die Fahrtzeiten dazu, ist ein Burnout fast vorprogrammiert.Die Branche kann es sich nicht leisten, noch mehr Fachkräfte zu verlieren. Deshalb haben sich viele Unternehmen an eine virtuelle Umgebung angepasst.Mit der richtigen Software können Buchhalter Zeit sparen und die Anzahl ihrer Arbeitsstunden reduzieren.
Vorteile des sicheren Fernzugriffs für Buchhalter
Das Teilen von Dateien ist ein wesentlicher Bestandteil der Steuersaison. Zu jemandem nach Hause oder ins Büro zu fahren, um auf seine Dateien zuzugreifen, ist zeitaufwändig und unrealistisch, wenn man Kunden im ganzen Land hat. Das Hin- und Herschicken von Dateien per E-Mail scheint zwar eine einfache Lösung zu sein, stellt aber ein großes Sicherheitsrisiko für Sie und Ihre Kunden dar.
Wir haben in den letzten zwei Jahren Branchen gesehen, von denen wir nie gedacht hätten, dass sie in der Lage wären, einen flexiblen Personalwechsel zu vollziehen. Warum nicht auch Buchhalter?
Der Fernzugriff kann es Buchhaltern ermöglichen, Dateien sicher zu teilen und zu drucken, während sie aus der Ferne arbeiten. Splashtop Remote Access bietet einfachen, zuverlässigen und sicheren Zugriff auf die Computer Ihrer Kunden. Splashtop Remote Access bietet:
Drucken und Dateifreigabe aus der Ferne: Drucken Sie Dateien vom Computer Ihres Kunden aus der Ferne auf Ihrem Drucker oder übertragen Sie wichtige Dokumente sicher vom Computer Ihres Kunden auf Ihren eigenen.Wir haben sogar eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Ihnen dabei hilft, wichtige Steuerdokumente aus der Ferne zu drucken.
Zugriff von jedem Gerät überall: Neben dem Fernzugriff und dem Drucken von Dateien ermöglicht Splashtop Remote Access Buchhaltern den nahtlosen Zugriff auf ihre Bürocomputer von jedem Gerät und von überall. Das bedeutet, dass Sie in einer stressfreien Umgebung arbeiten können, die Ihr Zuhause ist, Stunden, die für das Reisen zu Kunden verschwendet werden, reduzieren, Arbeit außerhalb der regulären Stunden erledigen und trotzdem produktiv unterwegs sein können.
Sicherheit: Der Splashtop-Fernzugriff bietet Ihnen Sicherheit.Mit verschlüsselten Verbindungen, Geräteauthentifizierung, zweistufiger Verifizierung, mehreren Passwortoptionen der zweiten Ebene und anderen Sicherheitsfunktionen sind alle geteilten Daten sicher.So können Sie und Ihre Kunden ganz beruhigt sein.
Eine zeitsparende, bequeme Lösung
Reduzieren Sie die Reisezeit, indem Sie von überall auf Kundenakten, QuickBooks und Buchhaltungssoftware zugreifen. Haben Sie Ihren Laptop nicht dabei? Kein Problem. Sie können Ihr Telefon oder Tablet verwenden; alles, was Sie tun müssen, ist die Splashtop-App herunterzuladen. Diese Steuersaison mag frustrierend sein, aber die Werkzeuge, die Sie verwenden, müssen es nicht sein.