Entdecken Sie das flexible Lizenzmodell von Splashtop Enterprise

In der heutigen vernetzten Welt ist die Möglichkeit, aus der Ferne auf Ressourcen zuzugreifen und diese zu verwalten, mehr als nur eine Annehmlichkeit – sie ist eine Notwendigkeit. Während Unternehmen mit den Herausforderungen verteilter Teams, Remote-Arbeit und dem allgegenwärtigen Bedarf an robustem IT-Support zurechtkommen, ist die Nachfrage nach zuverlässigen und kostengünstigen Fernzugriffslösungen sprunghaft angestiegen.

Splashtop Enterprise, ein Spitzenreiter in diesem Bereich, bietet eine Reihe von Funktionen, die auf die vielfältigen Anforderungen moderner Unternehmen zugeschnitten sind. Was Splashtop jedoch wirklich auszeichnet, ist sein innovatives und kostengünstiges Preismodell, das sicherstellen soll, dass Unternehmen nur für das zahlen, was sie wirklich benötigen.

In diesem Blog untersuchen wir die flexiblen Lizenzierungsoptionen von Splashtop Enterprise und wie sie im Vergleich zu anderen Fernzugriffstools zu erheblichen Einsparungen führen können.

Die Angebote von Splashtop Enterprise verstehen

Splashtop Enterprise ist nicht nur eine weitere Fernzugriffslösung; Es handelt sich um eine umfassende Plattform, die auf die vielfältigen Bedürfnisse großer und kleiner Unternehmen zugeschnitten ist.

Splashtop Enterprise ist eine All-in-one-Lösung für Endbenutzer-Fernzugriff, um Remote-Arbeit zu ermöglichen, und dafür Fernwartung für Helpdesk-Betrieb und Endpunktverwaltung. Nehmen wir uns einen Moment Zeit, um einige seiner herausragenden Funktionen und Vorteile näher zu erläutern:

Hochleistungs-Fernzugriff : Mit Splashtop können Benutzer 4K-Streaming mit 60 Bildern pro Sekunde und sogar iMac Pro Retina 5K-Streaming mit minimaler Latenz erleben. Dies stellt sicher, dass Remote-Arbeiten oder Support-Sitzungen genauso reibungslos und effizient ablaufen, als ob man direkt am Gerät arbeiten würde.

Erweiterte Sicherheitsfunktionen : In einer Zeit, in der sich Cyber-Bedrohungen ständig weiterentwickeln, legt Splashtop Enterprise großen Wert auf Sicherheit. Splashtop verfügt über eine sichere Infrastruktur, Einbruchschutz und SSL/AES-256-Bit-Verschlüsselung. Dadurch wird sichergestellt, dass jede Remote-Sitzung nicht nur nahtlos, sondern auch sicher ist.

Umfassende Geräteunterstützung : Ganz gleich, ob Sie einen Mac, Windows, Linux, iOS, Android oder sogar ein Chromebook verwenden, bei Splashtop sind Sie an der richtigen Adresse. Die umfassende Geräteunterstützung stellt sicher, dass Mitarbeiter und IT-Teams von praktisch jedem Gerät und überall auf Ressourcen zugreifen oder Support leisten können.

Service-Desk-Workflows : Über den Fernzugriff hinaus verfügt Splashtop Enterprise über erweiterte Service-Desk-Workflows. Diese Tools ermöglichen es IT- und Supportteams, erstklassige Erfahrungen zu liefern, sei es bei der Unterstützung interner Teams oder externer Kunden.

Integration und Anpassung: Die Integrationsmöglichkeiten von Splashtop, insbesondere mit Single Sign-On (SSO)-Identitätsanbietern und führenden PSA-Ticketing- und ITSM-Lösungen, stellen sicher, dass Unternehmen Splashtop nahtlos in ihre bestehenden IT-Ökosysteme integrieren können. Darüber hinaus können Unternehmen mit Optionen zur IP-Beschränkung, SIEM-Integration und dem Splashtop Connector ihr Fernzugriffserlebnis noch weiter anpassen.

Durch die Bereitstellung einer derart umfassenden Funktionssuite stellt Splashtop Enterprise sicher, dass Unternehmen über alle Tools verfügen, die sie benötigen, um in einer auf Remote-Zugriff ausgerichteten Welt erfolgreich zu sein.

Die Notwendigkeit eines flexiblen Lizenzmodells

In der dynamischen Landschaft des Geschäftsbetriebs ist es offensichtlich, dass ein einheitlicher Ansatz selten, wenn überhaupt, den unterschiedlichen Anforderungen verschiedener Organisationen gerecht wird. Mit der Weiterentwicklung von Unternehmen entwickeln sich auch ihre Anforderungen. Diese Entwicklung unterstreicht die dringende Notwendigkeit eines flexiblen Lizenzmodells:

Unterschiedliche Geschäftsanforderungen: Nicht alle Unternehmen arbeiten auf die gleiche Weise. Einige verfügen möglicherweise überwiegend über Remote-Mitarbeiter, was einen häufigen Fernzugriff auf Unternehmensressourcen erfordert. Andere verfügen vielleicht über ein stärker zentralisiertes Team, benötigen aber robuste IT-Supportfunktionen, um ein riesiges Gerätenetzwerk zu verwalten. Das Spektrum der Bedürfnisse ist groß und ein starres Lizenzmodell kann oft zu unnötigen Kosten oder unerfüllten Anforderungen führen. Bedenken hinsichtlich der Skalierbarkeit: Wenn Unternehmen wachsen, können sich ihre Anforderungen an den Fernzugriff dramatisch ändern. Ein flexibles Lizenzmodell ermöglicht es Unternehmen, ihre Fernzugriffslösungen entsprechend ihrem Wachstum zu skalieren und stellt so sicher, dass sie weder zu viel bezahlen noch unterausgerüstet sind. Budgetbeschränkungen: Im Geschäftsleben zählt jeder Dollar, und Investitionen in Technologie sollten eine spürbare Kapitalrendite bringen. Bei einem starren Preismodell müssen Unternehmen möglicherweise für Funktionen zahlen, die sie nicht nutzen, oder für Funktionen, die sie dringend benötigen. Ein flexibles Modell stellt sicher, dass Unternehmen nur für das bezahlen, was sie nutzen, und optimiert so ihre Technologieinvestitionen.

Das flexible Lizenzmodell von Splashtop Enterprise erklärt

Splashtop Enterprise zeichnet sich nicht nur durch seinen robusten Funktionsumfang aus, sondern auch durch seinen innovativen Lizenzierungsansatz. Splashtop hat die unterschiedlichen Bedürfnisse von Unternehmen erkannt und ein Lizenzmodell entwickelt, das Flexibilität und Kosteneffizienz bietet. Lassen Sie uns die beiden wichtigsten verfügbaren Lizenzoptionen aufschlüsseln:

Endbenutzerlizenzierung für Telearbeit

Lizenziert pro Benutzer: Dieses Modell ermöglicht bis zu 10 Endpunkte pro Benutzerlizenz. Es wurde speziell für die moderne Belegschaft entwickelt und stellt sicher, dass Mitarbeiter unabhängig von ihrem Standort flexibel auf die Ressourcen zugreifen können, die sie benötigen.

Hauptvorteile:

Ermächtigung verteilter Arbeitskräfte : Unabhängig davon, ob Mitarbeiter im Büro, zu Hause oder unterwegs sind, können sie mit leistungsstarkem, plattformübergreifendem Fernzugriff sicher auf ihre Arbeitsressourcen zugreifen.

Single Sign-On (SSO) : Durch die Vereinfachung des Zugriffs reduziert SSO den Aufwand, sich mehrere Passwörter zu merken, und bietet IT-Teams eine zentrale Möglichkeit, Zugriffsberechtigungen zu verwalten.

Erweiterte Funktionen: Von geplantem Zugriff und detaillierten Berechtigungen bis hin zu hochauflösender Anzeige auf mehreren Monitoren und Dateiübertragungen sorgt Splashtop für ein nahtloses Remote-Arbeitserlebnis.

Technikerlizenzierung für Fernsupport und Endpunktverwaltung

Lizenziert pro gleichzeitigem Techniker: Dieses Modell deckt bis zu 300 verwaltete Endpunkte pro Technikerlizenz ab. Es ist auf IT-Experten und Support-Teams zugeschnitten und stellt sicher, dass sie über die Tools verfügen, um erstklassigen Support zu bieten und Endpunkte effektiv zu verwalten.

Hauptvorteile:

Umfassende Support-Funktionen : Techniker können betreuten und unbeaufsichtigten Fernsupport anbieten und so zeitnahe Hilfe unabhängig von der Verfügbarkeit des Endbenutzers gewährleisten.

Endpoint Management : Über den reinen Support hinaus können Techniker Endpunkte verwalten und überwachen, Systemprotokolle anzeigen, Updates verwalten und mehr.

Integration und Anpassung: Splashtop Enterprise lässt sich nahtlos in führende Ticketing- und ITSM-Lösungen integrieren und ermöglicht eine einfache Remote-Sitzungsinitiierung und automatische Protokollierung von Sitzungsdetails.

Durch das Angebot dieser beiden unterschiedlichen Lizenzmodelle stellt Splashtop Enterprise sicher, dass Unternehmen ihre Fernzugriffs- und Supportlösung an ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen können. Ganz gleich, ob es sich um ein Unternehmen handelt, das seine Remote-Mitarbeiter stärken möchte, oder um ein IT-Team, das seine Supportkapazitäten verbessern möchte, die flexible Lizenzierung von Splashtop bietet die perfekte Lösung.

Und das Beste daran? Unternehmen zahlen nur für das, was sie wirklich benötigen, was zu erheblichen Kosteneinsparungen und einer optimierten betrieblichen Effizienz führt.

Kosteneinsparungen mit Splashtop Enterprise

In der wettbewerbsintensiven Geschäftswelt ist jede finanzielle Entscheidung wichtig. Mit seinem flexiblen Lizenzmodell bietet Splashtop Enterprise Unternehmen eine einzigartige Möglichkeit, erhebliche Kosteneinsparungen zu erzielen. Hier ist wie:

Zahlen Sie nur für das, was Sie brauchen: Eines der herausragenden Merkmale des Lizenzmodells von Splashtop ist seine Anpassungsfähigkeit. Egal, ob Sie ein Startup mit einer Handvoll Remote-Mitarbeitern oder ein großes Unternehmen mit einem großen IT-Supportteam sind, Sie können Ihre Splashtop-Lizenz an Ihre Bedürfnisse anpassen. Das bedeutet, dass Sie nicht zu viel für unnötige Lizenzen oder Funktionen ausgeben. Vergleich mit anderen Lösungen: Im Vergleich zu anderen Fernzugriffs- und Supportlösungen auf Unternehmensebene erweist sich Splashtop durchweg als kostengünstigere Option. Unternehmen können 50 % oder mehr der Kosten für den Fernzugriff einsparen, ohne Kompromisse bei Funktionen oder Leistung einzugehen. Reduzierter IT-Overhead: Mit Funktionen wie Single Sign-On, Integration in bestehende ITSM-Lösungen und zentralisierter Verwaltung reduziert Splashtop den Verwaltungsaufwand für IT-Teams. Dies führt dazu, dass weniger Stunden für die Einrichtung, Verwaltung und Fehlerbehebung aufgewendet werden müssen, was zu direkten Kosteneinsparungen führt. Erhöhte Produktivität: Zeit ist Geld. Mit den leistungsstarken Streaming-Funktionen von Splashtop und einer Reihe erweiterter Funktionen können Mitarbeiter und IT-Teams effizienter arbeiten. Ganz gleich, ob es um schnellere Dateiübertragungen, nahtlose Unterstützung mehrerer Monitore oder effiziente Service-Desk-Workflows geht – die eingesparte Zeit summiert sich und trägt zum Endergebnis bei. Vermeiden Sie versteckte Kosten: Einige Fernzugriffslösungen sind mit versteckten Kosten verbunden, sei es in Form zusätzlicher Hardwareanforderungen, zusätzlicher Software oder regelmäßiger Upgrades. Die transparente Preisgestaltung und der umfassende Funktionsumfang von Splashtop stellen sicher, dass Unternehmen ohne unangenehme Überraschungen genau budgetieren können. Zukunftssicher: Investitionen in Technologie können sich manchmal wie ein Glücksspiel anfühlen, insbesondere angesichts des rasanten Tempos des technologischen Fortschritts. Das Engagement von Splashtop für Innovation und regelmäßige Updates bedeutet jedoch, dass Unternehmen in eine Lösung investieren, die auf lange Sicht relevant und effektiv bleibt und die mit häufigen Systemüberholungen oder -austauschen verbundenen Kosten vermeidet.

Mit seiner Mischung aus Leistung, Flexibilität und Kosteneffizienz bietet Splashtop Enterprise Unternehmen einen klaren Weg zur Erzielung sofortiger und nachhaltiger finanzieller Vorteile.

Praxisszenarien: Wie Unternehmen profitieren

Das Verständnis der Vorteile eines Produkts oder einer Dienstleistung lässt sich oft am besten anhand von Beispielen aus der Praxis veranschaulichen. Ein Beispiel ist PETstock, ein führendes australisches Heimtierbedarfsunternehmen, das die Vorteile des Wechsels zu Splashtop Enterprise aus erster Hand erlebt hat.

Das IT-Team von PETstock unter der Leitung von IT-Manager Shaun Dunstan hatte es sich zur Aufgabe gemacht, seine IT-Abläufe zu rationalisieren und zu optimieren. Während sie zunächst TeamViewer für ihre Fernsupport-Anforderungen nutzten, standen sie vor Herausforderungen aufgrund der hohen Betriebskosten und der starken Nachfrage der Software nach Computerressourcen.

Nach der Evaluierung mehrerer Tools entdeckte PETstock Splashtop Enterprise. Es bot nicht nur alle Funktionen, die sie von TeamViewer gewohnt waren, sondern war auch deutlich kostengünstiger und weniger ressourcenintensiv.

PETstock wechselte zu Splashtop und profitierte von einer zuverlässigeren und benutzerfreundlicheren Fernzugriffslösung. Darüber hinaus konnte nach dem Wechsel eine Kostenersparnis von 20 % erzielt werden.

„Wir haben festgestellt, dass Splashtop eine wirklich gute Alternative zu TeamViewer ist, weniger Ressourcen benötigt und standardmäßig nicht über eine lokale Client-ID und keinen Pass verfügt, mit denen jeder eine Verbindung herstellen kann.“ - Shaun Dunstan, IT-Manager bei PETstock.

Loslegen mit Splashtop Enterprise

In einer Zeit, in der Fernzugriff und -support integraler Bestandteil des Geschäftsbetriebs sind, ist die Wahl der richtigen Lösung von größter Bedeutung. Splashtop Enterprise geht als klarer Spitzenreiter hervor und bietet leistungsstarke Funktionen, robuste Sicherheit und ein flexibles, kostengünstiges Lizenzmodell.

Aber verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort. Erleben Sie die Leistungsfähigkeit und Flexibilität von Splashtop Enterprise aus erster Hand. Egal, ob Sie tiefer in die Funktionen eintauchen, eine Demo vereinbaren oder die Funktionen mit einem „Kostenlos testen“ testen möchten, unser Team steht Ihnen gerne zur Seite.

Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über Splashtop Enterprise zu erfahren.

