Kannst du als Buchhalter von zu Hause aus arbeiten? (Ja!)

Fragen Sie sich immer noch, ob Sie als Buchhalter von zu Hause aus weiterarbeiten können? Wie bei jedem anderen Job, der remote geworden ist, können Sie Ihre Buchhaltungsarbeit auch von zu Hause aus fortsetzen!
Buchhaltung ist keine leichte Aufgabe. Egal ob Steuersaison ist oder nicht, Buchhalter sind immer hinter den Kulissen beschäftigt und arbeiten rund um die Uhr. Die meisten Buchhalter arbeiten irgendwo zwischen 45 und 50 Stunden pro Woche. Während der Steuersaison können es bis zu 60 Stunden sein, in manchen Fällen sogar mehr.
Zu sagen, dass Buchhalter alle Teller voll haben, ist eine Untertreibung.
Wenn Sie ein Buchhalter oder eine Buchhaltungsfirma sind, könnte eine der vielen Herausforderungen, denen Sie gegenüberstehen, der Mangel an Mobilität sein. Aber was, wenn wir Ihnen sagen, dass Sie Ihren Buchhaltungsjob fortsetzen können, ohne zu den Büros oder Häusern Ihrer Kunden reisen zu müssen?
Mit der fernzugriff software von Splashtop können Sie jetzt einfach, zuverlässig und sicher auf alle Computer Ihrer Kunden von überall auf der Welt, zu jeder Zeit und von jedem Gerät aus zugreifen.
Genau - in dieser Steuersaison können Sie sich die Laufarbeit sparen und Ihre Zahlen bequem von zu Hause aus bearbeiten, unterstützt von Splashtop.
Egal, ob Sie Auditor, Buchhalter, Controller, Finanzanalyst, ein großes Unternehmen oder ein freiberuflicher Steuerberater sind, Sie können mit Splashtop problemlos von zu Hause aus arbeiten.
Warum Buchhalter gut für Remote-Arbeit geeignet sind
Mehrere Faktoren machen Buchhaltungsprofis besonders fähig, auf Remote-Arbeit umzusteigen, ohne Produktivität oder Genauigkeit zu beeinträchtigen:
Digitale Workflows: Die moderne Buchhaltung stützt sich stark auf cloudbasierte Software für Buchhaltung, Steuererklärung, Gehaltsabrechnung und Prüfung, wodurch physische Dateien oder Bürosysteme überflüssig werden.
Aufgabenorientierte Verantwortlichkeiten: Buchhaltungsaufgaben sind oft unabhängig und termingebunden, sodass Buchhalter flexibel arbeiten können, ohne ständige Aufsicht oder teamorientierte Zusammenarbeit zu benötigen.
Sicherer Fernzugriff technology: Mit sicheren Remote-Desktop-Lösungen wie Splashtop können Buchhalter auf On-Prem-Systeme, QuickBooks-Daten und sensible Kundendaten zugreifen und dabei die Einhaltung von Vorschriften wie SOX und DSGVO gewährleisten.
Minimaler Bedarf an persönlicher Interaktion: Die meisten Kundenkommunikationen, Dokumentenaustausche und Team-Updates können per E-Mail, Videokonferenzen oder sicheren Portalen abgewickelt werden, wodurch physische Präsenz unnötig wird.
Skalierbare Infrastruktur: Remote-freundliche Tools und virtuelle Desktops erleichtern es Unternehmen jeder Größe, den Betrieb zu skalieren, ohne Büroflächen oder vor Ort IT-Infrastruktur zu erweitern.
Warum Sie Splashtop für Telearbeit, von zu Hause aus arbeiten, Arbeiten auf Distanz, von zu Hause aus arbeiten verwenden sollten.
Die Splashtop-Fernzugriffssoftware hat viele Vorteile, abgesehen davon, dass sie eine intelligente Art ist, aus der Ferne zu arbeiten. Nachfolgend listen wir nur unsere Favoriten auf:
Mit Fernzugriff auf den Computer Ihres Kunden verschwinden alle zeitbezogenen Sorgen. Sie können von überall aus arbeiten, zu jeder Zeit, egal wo Sie sind.
Sie können Ihrem Kunden rund um die Uhr Service bieten.
Sie können unterwegs arbeiten, während Sie reisen.
Sie können sich mit Leichtigkeit auf den strategischen Teil Ihres Unternehmens konzentrieren und mehr Zeit für die Entwicklung von Aufgaben mit hohem Wert gewinnen.
Sie können Ihre Bearbeitungszeit verbessern. Sie machen Ihre Kunden glücklich und Ihr Geschäft wächst.
Wenn Sie mit einem Team arbeiten, bietet Splashtop Mengenrabatte und eine zentrale Verwaltungskonsole.
Vorteile von Splashtop Remote Access für Steuerfachleute
Zugänglichkeit
Die Fernzugriffssoftware von Splashtop ermöglicht Ihnen den einfachen Zugriff auf die Dateien Ihrer Kunden und auf QuickBooks. Greifen Sie per Computer-Fernzugriff auf QuickBooks zu, auch wenn die Kunden die Desktop-Version (QuickBooks Desktop) verwenden. Schnappen Sie sich einfach das Gerät, das Sie gerade zur Hand haben, verbinden Sie sich für den Fernzugriff und greifen Sie sofort auf QuickBooks zu.
Flexibilität
Mit jedem beliebigen Gerät können Sie die Kontrolle über den Computer Ihres Kunden übernehmen und mit der Arbeit beginnen. Ob Smartphone, Tablet oder Computer – laden Sie einfach die Splashtop-App herunter und schon können Sie losgehen. Dank der Plug-and-Play-Funktion können Sie die Einrichtung in kürzester Zeit erledigen.
Nützlichkeit
Drucken Sie Dateien von dem Computer Ihres Kunden auf Ihrem lokalen Drucker aus. Seien es 1099-Formulare, Quittungen oder Schecks, drucken Sie jedes wichtige Dokument remote aus. Sie können auch problemlos Dateien von ihrem System auf Ihres übertragen.
Weitere nützliche Funktionen in Splashtop sind Chat, Sitzungsaufzeichnung, Anzeige mehrerer Monitore, Teilen deines Bildschirms, Protokollierung und mehr.
Sicherheit
Erledige die ganze Arbeit aus der Ferne, aber sicher. Sicherheit ist Splashtops Priorität, weshalb zweihunderttausend Unternehmen und dreißig Millionen Endnutzer Splashtop heute vertrauen.
Splashtop bietet mehrere fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, darunter Geräteauthentifizierung, Zwei-Schritt-Verifizierung, das Ausblenden des entfernten Bildschirms und mehr. Wenn Sie auf ein Gerät aus der Ferne zugreifen, ist Ihre Sitzung durch TLS und 256-Bit AES-Verschlüsselung geschützt.
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Splashtop bietet die zuverlässigsten, sichersten und günstigsten Fernzugriffslösungen. Splashtop erhält durchweg die höchsten Bewertungen von Drittanbietern und Peer-to-Peer-Bewertungsseiten. Mit Splashtop können Sie:
Erhalten Sie Fernzugriff auf den Computer Ihres Kunden, sobald Sie ihn nutzen möchten.
Fernzugriff und Steuerung von QuickBooks und anderer Buchhaltungssoftware
Seien Sie produktiv, auch bequem von zu Hause oder unterwegs aus
Sparen Sie Geld, indem Sie weniger Reisen zu Kunden tätigen und weniger Softwarelizenzen erwerben
Also, wenn 41,8% der amerikanischen Arbeitskräfte remote arbeiten, warum sollten Sie Ihren Treibstoff verbrennen, indem Sie von einem Kunden zum anderen springen? Schließen Sie sich dem Remote-Arbeits-Trend an und erledigen Sie viel mehr in viel weniger Zeit mit Splashtop. Oh, haben wir erwähnt, dass Remote-Arbeit Ihnen auch hilft, Ihre Work-Life-Balance zu verbessern?
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