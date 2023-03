Kannst du als Buchhalter von zu Hause aus arbeiten? (Ja!)

Du fragst dich immer noch, ob du weiterhin von zu Hause aus als Buchhalter arbeiten kannst? Wie bei jedem anderen Job, der von zu Hause aus erledigt wurde, kannst du deinen Buchhaltungsjob auch weiterhin von zu Hause aus erledigen!

Buchhaltung ist keine leichte Aufgabe. Egal ob Steuersaison ist oder nicht, Buchhalter sind immer hinter den Kulissen beschäftigt und arbeiten rund um die Uhr. Die meisten Buchhalter arbeiten irgendwo zwischen 45 und 50 Stunden pro Woche. Während der Steuersaison können es bis zu 60 Stunden sein, in manchen Fällen sogar mehr.

Zu sagen, dass Buchhalter alle Teller voll haben, ist eine Untertreibung.

Wenn du ein Buchhalter oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bist, könnte eine der vielen Herausforderungen, vor denen du stehen könntest, mangelnde Mobilität sein. Aber was wäre, wenn wir dir sagen würden, dass du deinen Job in der Buchhaltung fortsetzen kannst, ohne zu den Büros oder Wohnungen deiner Kunden reisen zu müssen?

Mit der Fernzugriffssoftware von Splashtop kannst du jetzt von überall auf der Welt, zu jeder Zeit und von jedem Gerät aus einfachen, zuverlässigen und sicheren Zugriff auf alle Computer deiner Kunden erhalten.

Stimmt — in dieser Steuersaison kannst du dir die Arbeit abnehmen und deine Magie mit Zahlen bequem von zu Hause aus entfalten, unterstützt von Splashtop.

Egal, ob du Wirtschaftsprüfer, Buchhalter, Controller, Finanzanalyst, ein großes Unternehmen oder ein freiberuflicher Steuerberater bist, du kannst problemlos von zu Hause aus arbeiten, um mit Splashtop zu arbeiten.

Warum du Splashtop verwenden solltest, um von zu Hause aus zu arbeiten

Die Splashtop-Fernzugriffssoftware hat viele Vorteile, abgesehen davon, dass sie eine intelligente Art ist, aus der Ferne zu arbeiten. Nachfolgend listen wir nur unsere Favoriten auf:

Mit dem Fernzugriff auf den Computer deines Kunden fallen alle zeitbezogenen Sorgen über den Haufen. Du kannst von überall und zu jeder Zeit arbeiten, egal wo du bist. Du kannst deinen Kunden rund um die Uhr betreuen. Du kannst unterwegs arbeiten, während du reist. Du kannst dich mühelos auf den strategischen Teil deines Unternehmens konzentrieren und hast mehr Zeit für das Brainstorming wichtiger Aufgaben. Du kannst deine Bearbeitungszeit verbessern. Du machst deine Kunden glücklich und dein Geschäft wächst. Wenn du mit einem Team arbeitest, bietet Splashtop Mengenrabatte und eine zentrale Verwaltungskonsole.

Vorteile von Splashtop Fernzugriff für Steuerfachleute

Zugänglichkeit

Die Fernzugriffssoftware von Splashtop ermöglicht Ihnen den einfachen Zugriff auf die Dateien Ihrer Kunden und auf QuickBooks. Greifen Sie per Computer-Fernzugriff auf QuickBooks zu, auch wenn die Kunden die Desktop-Version (QuickBooks Desktop) verwenden. Schnappen Sie sich einfach das Gerät, das Sie gerade zur Hand haben, verbinden Sie sich für den Fernzugriff und greifen Sie sofort auf QuickBooks zu.

Flexibilität

Mit jedem beliebigen Gerät können Sie die Kontrolle über den Computer Ihres Kunden übernehmen und mit der Arbeit beginnen. Ob Smartphone, Tablet oder Computer – laden Sie einfach die Splashtop-App herunter und schon können Sie losgehen. Dank der Plug-and-Play-Funktion können Sie die Einrichtung in kürzester Zeit erledigen.

Nützlichkeit

Drucke Dateien vom Computer deines Kunden auf deinen lokalen Drucker. Sei es 1099-Formulare, Quittungen oder Schecks, drucke alle wichtigen Dokumente aus der Ferne aus. Du kannst auch problemlos Dateien von ihrem System auf deins übertragen.

Weitere nützliche Funktionen in Splashtop sind Chat, Sitzungsaufzeichnung, Anzeige mehrerer Monitore, Teilen deines Bildschirms, Protokollierung und mehr.

Sicherheit

Erledige die ganze Arbeit aus der Ferne, aber sicher. Sicherheit ist Splashtops Priorität, weshalb zweihunderttausend Unternehmen und dreißig Millionen Endnutzer Splashtop heute vertrauen.

Splashtop verfügt über mehrere fortschrittliche Sicherheitsfunktionen wie Geräteauthentifizierung, Verifizierung in zwei Schritten, schwärzen des Fern-Bildschirms und mehr. Wenn Sie aus der Ferne auf ein beliebiges Gerät zugreifen, ist Ihre Sitzung durch TLS und 256-Bit-AES-Verschlüsselung geschützt.

Probiere Splashtop kostenlos aus!

Splashtop bietet die zuverlässigsten, sichersten und günstigsten Fernzugriffslösungen. Splashtop erhält durchweg die höchsten Bewertungen von Drittanbietern und Peer-to-Peer-Bewertungsseiten. Mit Splashtop können Sie:

Erhalte Fernzugriff auf den Computer deines Kunden, sobald du ihn verwenden möchtest.

Fernzugriff und Steuerung von QuickBooks und anderer Buchhaltungssoftware

Seien Sie produktiv, auch bequem von zu Hause oder unterwegs aus

Sparen Sie Geld, indem Sie weniger Reisen zu Kunden tätigen und weniger Softwarelizenzen erwerben

Also, wenn 41,8% der amerikanischen Belegschaft von zu Hause aus arbeiten, warum verbrauchst du dann deinen Treibstoff, indem du von einem Kunden zum anderen springst? Schließe dich dem Trend der Telearbeit an und erledige mit Splashtop viel mehr in viel weniger Zeit. Oh, haben wir erwähnt, dass Telearbeit dir auch hilft, deine Work-Life-Balance zu verbessern?

Erfahre mehr über Splashtop-Lösungen für das Arbeiten aus der Ferne und probiere sie noch heute kostenlos aus.

Kostenlos testen