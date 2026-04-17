Was ist richtlinienbasierte Automatisierung im Endpunktmanagement?

Es ist unerlässlich, Geräte vollständig gepatcht und auf dem neuesten Stand zu halten, um IT-Konformität, Sicherheit und Produktivität zu gewährleisten. Doch immer noch verlassen sich zu viele IT-Teams auf manuelles Patching, inkonsistente Reparaturprozesse, unterschiedliche Tools und unflexible Zeitpläne. Infolgedessen haben sie mit Verzögerungen und uneinheitlichem Patchen zu kämpfen und benötigen eine übermäßige manuelle Aufsicht, nur um menschliche Fehler zu reduzieren.
Policy‑based automation offers a more structured approach. Instead of relying on technicians to make the same decisions over and over, IT teams can define rules that govern how endpoint actions such as patching, remediation, and follow-up tasks should be handled across different devices and scenarios.
So, what is policy‑based automation, and how does it work with endpoint management? Let’s explore what it is, its uses, and what to look for in an endpoint management solution.
What is Policy‑Based Automation?
Policy‑based automation is a way to automate endpoint management actions using predefined rules. Instead of making every decision manually, IT teams create policies that determine what should happen, when it should happen, and under what conditions. In practice, those policies can govern patching, remediation steps, rollout timing, and other routine endpoint actions across different device groups.
Basic automation can execute a task. Policy‑based automation adds decision logic around that task. It gives IT teams more control over timing, targeting, failure handling, exceptions, and rollout rules, so the same action can be handled differently depending on the device group, risk level, or trigger condition involved.
Mit richtlinienbasierter Automatisierung können IT-Teams konsistentere Endpunkt-Workflows erstellen und gleichzeitig sich wiederholende manuelle Arbeiten reduzieren. Das macht es besonders nützlich für Umgebungen, in denen Geräte, Benutzer und betriebliche Prioritäten je nach Abteilung, Standort und Risikostufe variieren.
How Policy‑Based Automation Works in Endpoint Management
In Endpoint-Management folgt die policy-basierte Automatisierung einem einfachen Prozess. IT-Teams legen die Regeln fest, setzen die Bedingungen, wählen die richtigen Geräte aus, lassen das System die Aktion ausführen und überprüfen dann die Ergebnisse, um die Richtlinien im Laufe der Zeit zu verfeinern:
Definieren Sie die Richtlinie: Administratoren legen Regeln fest, z. B. wann Patches bereitgestellt werden sollen, welche Warnungen Aktionen auslösen oder welche Geräte zuerst aktualisiert werden.
Setze den Auslöser oder die Bedingung: Aktionen sind an Auslöser wie Ereignisse, Zeitpläne oder Endpunktattribute gebunden, um festzulegen, wann die Patchbereitstellung oder -behebung beginnt.
Ermitteln Sie die Zielgeräte oder -gruppen: Administratoren erstellen Gerätegruppen basierend auf Kategorien wie Abteilung, Standort, Gerätefunktion oder Risikoprofil. Jede Gruppe kann unterschiedliche Regeln haben.
Führen Sie die Aktion automatisch aus: Sobald die Regeln festgelegt sind, kann die Patch-Management-Lösung automatisch Aufgaben wie das Patchen, Neustarten von Geräten, Ausführen von Skripten und Beheben fehlgeschlagener Installationen gemäß den festgelegten Regeln ausführen.
�Überprüfung der Ergebnisse und Anpassung der Richtlinie: Sichtbarkeit und Fehlerverfolgung sind hier unerlässlich. Teams müssen die Ergebnisse überwachen, bestätigen, dass die Automatisierung wie beabsichtigt funktioniert, und die Regeln anpassen, wenn sich Rollout-Ergebnisse, Fehler oder geschäftliche Anforderungen ändern.
Where Policy‑Based Automation Delivers the Most Value
Die richtlinienbasierte Automatisierung ist besonders nützlich, wenn IT-Teams mehr als eine Allzweck-Aufgabenautomatisierung benötigen. Der eigentliche Wert liegt darin, Endpunktaktionen gezielter, wiederholbarer und reaktionsfähiger auf reale Betriebsbedingungen zu gestalten.
Richtlinienbasierte Automatisierung kann helfen zu verbessern:
1. Patch-Bereitstellung
Richtlinienbasierte Automatisierung hilft IT-Teams dabei, die Bereitstellung von Patches über Endpunkte hinweg zu standardisieren, einschließlich Updates für Betriebssysteme und Anwendungen von Drittanbietern. Anstatt sich nur auf breite Zeitpläne zu verlassen, können Teams den Zeitpunkt, das Ziel, die Rollout-Reihenfolge und Ausnahmen basierend auf den Anforderungen spezifischer Gerätegruppen und betrieblichen Erfordernissen steuern.
2. Sanierungs-Workflows
Wenn ein Patch nicht ordnungsgemäß installiert wird, möchten Sie darüber informiert werden und in der Lage sein, das Problem zu beheben. Eine richtlinienbasierte Automatisierung kann hier ebenfalls helfen, indem sie Korrekturmaßnahmen auslöst, wenn Probleme erkannt werden. Dazu kann das Neustarten von Geräten gehören, um die Installation abzuschließen, das Ausführen von Skripten oder das erneute Versuchen von Installationen, alles in Übereinstimmung mit den von Ihnen festgelegten Regeln und Richtlinien.
3. Phasenweise Rollouts und Risikokontrolle
Mit richtlinienbasierter Automatisierung können Sie Updates in gestaffelten Rollouts bereitstellen, beispielsweise durch Testringe, Pilotgruppen oder Abteilungen. Dies hilft, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen, anstatt das Risiko einzugehen, dass sie jedes Gerät betreffen, und ermöglicht eine reibungslosere, weniger störende Update-Bereitstellung, indem sie um die Nutzung der Geräte oder Abteilungen herum geplant werden.
4. Compliance-orientierte Endpunktkonsistenz
Richtiges Patch-Management ist ein wichtiger Bestandteil der Cybersecurity und IT-Compliance, und eine richtlinienbasierte Automatisierung kann helfen, die Compliance und Audit-Bereitschaft aufrechtzuerhalten. Richtlinienbasierte Aktionen schaffen wiederholbare Endpunktmanagement-Praktiken, die mit den Compliance-Anforderungen übereinstimmen und oft Protokollierungsfunktionen beinhalten, um die Sichtbarkeit zu unterstützen, Beweise zu sammeln und sich auf Audits vorzubereiten.
Anzeichen dafür, dass Ihre aktuellen Endpunkt-Workflows eine automatisierte Richtliniensteuerung benötigen
Not every team starts with policy‑based automation, but the need usually becomes obvious as environments grow. If patching and remediation are becoming inconsistent, overly manual, or difficult to control across device groups, it is usually a sign that basic automation is no longer enough.
You might need policy‑based automation if:
Patches werden auf inkonsistenten Zeitplänen über Geräte hinweg angewendet, was es schwierig macht, Updates zu verfolgen und die IT-Konformität aufrechtzuerhalten.
Techniker müssen Geräte nach dem Patchen manuell nachverfolgen.
Endpunktaktionen hängen zu stark von einzelnen Administratoren oder Agenten ab.
Fehlgeschlagene Patches sind schwer zu erkennen oder schnell zu beheben.
Verschiedene Teams oder Gerätegruppen benötigen unterschiedliche Patch-Regeln, aber Ihre aktuellen Patch-Tools können diese nicht abdecken.
Sie haben Einblick in Probleme, aber keinen wiederholbaren Reaktionsprozess, um sie zu lösen.
Ihre aktuellen Tools automatisieren Aufgaben, basieren jedoch nicht auf Richtlinien, was den IT-Teams zusätzliche Arbeit verschafft.
What to Look for in a Policy‑Based Automation Tool
When evaluating a policy‑based automation tool, the goal is not just to automate tasks. It is to make sure the platform gives you enough control, flexibility, and visibility to manage endpoint actions in a consistent and scalable way. Key capabilities to look for include:
Flexible Auslöser basierend auf Zeitplänen, Ereignissen oder Endpunktattributen, damit Sie Ihre Regeln nach Bedarf festlegen und anpassen können.
Gerätegruppierung und Zielsteuerungen, um Flexibilität und präzise Kontrolle zu gewährleisten.
Unterstützung für sowohl Patch- als auch Remediation-Workflows, um eine vollständige Abdeckung und lückenloses Patching sicherzustellen.
The ability to automatically carry out actions in real‑time (or near‑real‑time at the very least).
Einblick in die Ausführung von Richtlinien, Fehler und Ergebnisse, damit Sie Probleme identifizieren und fehlgeschlagene Installationen beheben können.
Unterstützung für gestaffelte Bereitstellungen und Ausnahmen, um effizientes Testen und Flexibilität zu ermöglichen.
Scripting or background‑action support for more advanced workflows.
Zentralisierte Dashboards und Berichterstellung, um ganzheitliche Sichtbarkeit und Verwaltung von einem einzigen Ort aus zu gewährleisten.
How Splashtop AEM Supports Policy‑Based Automation
When you need robust, customizable, and efficient policy‑based patch automation, you’ll want to check out Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management). Splashtop AEM is designed to streamline IT operations and automate routine tasks (including patching) with flexible and scalable endpoint management capabilities.
Splashtop AEM umfasst:
1. Policy‑driven patching across endpoints
Die automatisierte Patch-Verwaltung von Splashtop Autonomous Endpoint Management ist flexibel und anpassbar, mit richtlinienbasierter Patch-Verwaltung, die an Ereignisse, Zeitpläne und Endpunktattribute gebunden werden kann. Zusätzlich ist es so konzipiert, dass es über eine Vielzahl von Geräten und Betriebssystemen hinweg funktioniert, was es einfach macht, gemischte Gerätegruppen und BYOD (Bring-Your-Own-Device)-Richtlinien zu unterstützen, und es beinhaltet Patching für Betriebssysteme und Anwendungen von Drittanbietern.
2. Automatisierte Behebung und Hintergrundaktionen
Splashtop Autonomes Endpunktmanagement kann IT-Teams auch helfen, auf Probleme zu reagieren, ohne die Arbeit zu unterbrechen. Es verwendet Automatisierungsskripte und Smart Actions, um potenzielle Probleme automatisch zu beheben, und mit den Hintergrundwerkzeugen können IT-Agenten Unterstützung bieten, ohne die Benutzer bei der Arbeit zu stören.
3. Sichtbarkeit und Kontrolle für die Ausführung von Richtlinien
Mit Splashtop Autonomous Endpoint Management können IT-Teams eine klarere Übersicht über die Endpunktbestandsaufnahme, den Patch-Status und die Policy-Ergebnisse gewinnen. Wenn Patches fehlschlagen, können Teams erkennen, welche Geräte Aufmerksamkeit benötigen, die Ergebnisse überprüfen und schneller reagieren. Diese Transparenz erleichtert die Automatisierung und kann eine stärkere Berichterstattung, Beweissammlung und Audit-Bereitschaft unterstützen.
4. Eine praktische Lösung für Teams, die manuelle Arbeit ersetzen oder Lücken in den Tools schließen
Splashtop AEM ist eine praktische Lösung für Teams, die noch manuell patchen, Teams, die Microsoft Intune verwenden, aber mehr sofortige Kontrolle und Sichtbarkeit wünschen, und Teams, die größere Endpunktmanagement-Tools nutzen, die den täglichen Patch- und Behebungsworkflow verkomplizieren. In jedem Fall ist der Wert ähnlich: mehr Konsistenz, weniger manueller Aufwand und eine klarere Möglichkeit, Endpunktaktionen über Gruppen hinweg zu verwalten.
Policy‑Based Automation Works Best When You Start with Clear Rules
Policy‑based automation is about more than just control. With good automation, you can make endpoint management more precise, repeatable, reliable, and scalable, while freeing up your IT team to focus on more pressing tasks and reducing inconsistent manual work.
Mit Splashtop Autonomes Endpunktmanagement können Sie klare, richtlinienbasierte Regeln für Ihre Updates festlegen, einschließlich Zeitrahmen, Priorisierung und Bereitstellungspläne für jede Gruppe oder Abteilung. Dies befähigt Organisationen und ihre IT-Teams, richtliniengesteuertes Patching und Fehlerbehebungen auf Endpunkten anzuwenden und gleichzeitig einen klaren Überblick über jedes Gerät zu gewinnen.
Patchen muss kein zeitaufwendiger, inkonsistenter Prozess sein, und es muss auch nicht die IT-Mitarbeiter binden, wenn sie jedes Gerät einzeln aktualisieren. Mit der richtlinienbasierten Patch-Automatisierung von Splashtop Autonomous Endpoint Management ist es einfach, jedes Gerät auf dem neuesten Stand und konform zu halten.
Bereit zu sehen, wie Splashtop Autonomous Endpoint Management Konsistenz, Kontrolle und Automatisierung in Ihre Patch-Verwaltung bringen kann? Starten Sie noch heute mit einem kostenlosen Test: