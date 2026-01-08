Hybrides Arbeiten hat verändert, wie Organisationen über Computerzugang denken. Mitarbeiter verbinden sich nicht mehr nur mit einem einzigen Büronetzwerk. Sie arbeiten von zu Hause, unterwegs und auf persönlichen sowie Unternehmensgeräten und benötigen dabei schnellen und zuverlässigen Zugriff auf die Systeme und Software, die ihre Arbeit antreiben.
Jahrelang waren VPNs die Standardantwort auf dieses Problem. Aber da hybride Umgebungen immer mehr verstreut wurden, haben VPNs Mühe gehabt, Schritt zu halten. Leistungsengpässe, breiter Netzwerkzugriff, komplexe Konfigurationen und erhöhte Angriffsflächen haben traditionelle VPNs schwieriger zu verwalten und riskanter zu verlassen, insbesondere im großen Maßstab.
Moderne Fernzugriff sieht anders aus. Anstatt das gesamte Unternehmensnetzwerk auf jeden entfernten Benutzer auszuweiten, verlagern Organisationen den Fokus auf den Gerätezugriff, der Benutzer direkt mit den benötigten Computern verbindet, ohne das zugrunde liegende Netzwerk freizulegen. Dieser Ansatz verbessert die Sicherheit, vereinfacht den Zugriff und bietet ein viel besseres Erlebnis für hybride Mitarbeiter.
In diesem Leitfaden betrachten wir, warum VPNs in hybriden Umgebungen nicht ausreichen, wie Sicherer Fernzugriff heute aussehen sollte und wie Splashtop schnellen, sicheren Fernzugriff ermöglicht, ohne sich auf ein traditionelles VPN zu verlassen.
Die Einschränkungen von VPNs in modernen Umgebungen
Zuerst müssen wir verstehen, warum VPNs für hybrides Arbeiten nicht mehr ausreichen. Obwohl VPNs eine sichere Möglichkeit bieten, sich mit einem Firmennetzwerk zu verbinden, haben sie auch mehrere Einschränkungen, die die Arbeit verlangsamen oder Risiken schaffen können.
Häufige VPN-Herausforderungen umfassen:
Performanceprobleme: VPNs haben oft Probleme mit Geschwindigkeit und Leistung, die Apps, Videobearbeitungswerkzeuge und andere Remote-Lösungen verlangsamen können.
Überprivilegierter Zugriff: Sicherer Fernzugriff erfordert oft begrenzten Netzwerkzugriff auf spezifische Ressourcen, mit rollenbasierten Zugriffskontrollen und Zero-Trust-Sicherheit. VPNs hingegen gewähren den Benutzern breiten Netzwerkzugriff, sodass sie nicht einschränken können, wer auf was zugreifen kann.
Schwache Authentifizierungspraktiken: Viele Organisationen verlassen sich immer noch auf schwache oder schlecht verwaltete VPN-Anmeldedaten, die verloren gehen, wiederverwendet oder kompromittiert werden können.
Komplexe Konfigurationen: VPNs können komplex sein, was IT-Teams vor Herausforderungen in Bezug auf Routing-Regeln, Split-Tunnel und Kapazitätsplanung stellt.
Sicherheitsrisiko: Aufgrund des Fehlens von rollenbasierten Zugriffskontrollen und geteilten Anmeldeinformationen ist es sehr einfach, dass ein kompromittiertes VPN-Zugangsdetail einem Angreifer Zugriff auf ein gesamtes Firmennetzwerk gewährt.
Leider handelt es sich bei diesen Problemen nicht um kleinere Probleme, die durch Feinabstimmung behoben werden können; sie sind Teil der Kernstruktur von VPNs. Wenn Sie einen schnelleren, sichereren Fernzugriff wünschen, müssen Sie über VPNs hinausgehen.
Wie Sicherer Fernzugriff Heute Aussehen Sollte
Wenn VPNs also für Sicherer Fernzugriff nicht mehr ausreichen, worauf sollten Unternehmen achten? Beim Bewerten von fernzugriff software sollten IT-Teams auf wichtige Funktionen achten, die Benutzerfreundlichkeit mit Cybersicherheit in Einklang bringen.
Zuerst sind Zugriffskontrollen unerlässlich. Guter Fernzugriff sollte den Benutzern nahtlosen Zugriff auf das gewünschte Gerät oder die gewünschte Ressource bieten, anstatt auf das gesamte Netzwerk. Gleichzeitig sollte die Lösung eine starke Authentifizierung enthalten, die an den Benutzer und das Gerät gebunden ist, einschließlich Multi-Faktor-Authentifizierung und Zero-Trust-Sicherheit, um sicherzustellen, dass nur autorisierte, verifizierte Benutzer eine Verbindung herstellen können.
Zusätzlich ist die Benutzerfreundlichkeit entscheidend. Guter Fernzugriff sollte eine einfache Einführung haben, damit Mitarbeiter und Auftragnehmer schnell verbinden können, benutzerfreundliche Steuerungen, um die Nutzung schmerzlos zu machen, und eine einfache Verwaltung für IT-Teams in Remote-, Hybrid- und BYOD -Umgebungen.
Sobald die Benutzer verbunden sind, ist auch eine hohe Leistung entscheidend. Der Fernzugriff erfordert eine schnelle, nahtlose Konnektivität, die sich für bandbreitenintensive, medienreiche Anwendungen eignet, um das Arbeiten reibungslos zu halten. Jede Verbindung sollte ebenfalls vollständig protokolliert werden, um bei Bedarf klare Prüfpfade bereitzustellen.
Wie Splashtop Sicherer Fernzugriff ohne ein VPN bietet
Wenn Sie nach einer leistungsstarken, erschwinglichen und benutzerfreundlichen Fernzugriff-Lösung suchen, benötigen Sie kein VPN. Splashtop hat alles, was Sie brauchen, damit Mitarbeiter problemlos von überall und auf jedem Gerät auf ihre Arbeitscomputer, Projekte, Tools und Spezialsoftware zugreifen können.
Splashtop ist darauf ausgelegt, es Mitarbeitern zu ermöglichen, von überall mit einer Internetverbindung einfach und sicher auf ihre remoten Geräte zuzugreifen. Es bietet nahtlose Konnektivität, komplett mit hochauflösendem Video und Audio, um Fern- und hybrides Arbeiten genauso effizient wie die Arbeit im Büro zu machen.
Splashtop beinhaltet:
Granulare Zugriffskontrolle: Benutzer verbinden sich nur mit den speziellen Geräten, für die sie autorisiert sind, anstatt mit dem gesamten Netzwerk.
Starke Authentifizierung: Splashtop nutzt die Einmalige Anmelden (SSO)-Integration mit Okta, Azure und Google sowie Multi-Faktor-Authentisierung und rollenbasierte Berechtigungen, um sicherzustellen, dass nur autorisierte und authentifizierte Benutzer eine Verbindung herstellen.
Hochleistungssitzungen: Splashtop bietet hochauflösendes Streaming, geringe Latenz und zuverlässige Verbindungen, um eine reibungslose Konnektivität auch für die anspruchsvollsten Arbeitslasten zu gewährleisten.
Geräteebener Zugriff anstelle von Netzebene: Durch die direkte Verbindung mit Geräten statt dem Netzwerk reduziert Splashtop erheblich das Risiko seitlicher Bewegungen, die durch VPN-basierte Zugänge ermöglicht werden können.
Plattformübergreifende Unterstützung: Splashtop funktioniert auf Windows, macOS, iOS, Android, Chromebook und Linux sowie auf virtuellen Desktops.
Audit-Trails und Protokollierung: Führen Sie klare Protokolle jeder Fernzugriff-Sitzung für Audits, was notwendig ist für Unternehmen, die SOC 2, ISO 27001 oder HIPAA-Konformitätaufrechterhalten.
Vereinfachtes Onboarding: Splashtops schnelle Einrichtung und intuitive Verwaltung machen es besonders geeignet für hybride Arbeitskräfte, die häufig Benutzer oder Auftragnehmer hinzufügen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung: So Ersetzen Sie den VPN-Zugriff durch Splashtop
Wenn Sie Splashtop verwenden möchten, um Mitarbeitern und IT-Teams den Fernzugriff auf Geräte zu ermöglichen, ist es einfacher als ein VPN. Sie können den Fernzugriff in wenigen einfachen Schritten einrichten und verwalten:
Installieren Sie Splashtop-Agenten auf allen Endpunkten, die remote zugänglich sein sollen.
Konfigurieren Sie innerhalb von Splashtop Ihre Zugriffsgruppen, Berechtigungen und Authentifizierungsrichtlinien.
Integrieren Sie Splashtop mit Ihrem SSO für zentrales Benutzermanagement.
Setzen Sie Ihre Richtlinien für die Multi-Faktor-Authentifizierung und die Geräteüberprüfung.
Ersetzen Sie VPN-basierte Zugriffsabläufe durch Splashtop-Anmeldeabläufe.
Von dort aus können sich Ihre Mitarbeiter mit Splashtop einloggen, um von überall auf ihre Arbeitscomputer zuzugreifen. Mit den Sitzunglogs von Splashtop können Sie die Nutzung überwachen und Logs überprüfen, um die Einhaltung sicherzustellen. So stellen Sie sicher, dass nur autorisierte Benutzer verbunden sind.
Sicherheitsvorteile beim Verzicht auf VPNs
Cybersicherheit ist ein wesentlicher Faktor für jedes Unternehmen bei der Betrachtung von Lösungen für Fern- und hybrides Arbeiten. Obwohl VPNs relativ sicheren Zugang bieten, bergen sie dennoch Risiken und Schwachstellen.
Splashtop hingegen ist auf Sicherheit ausgelegt und wurde entwickelt, um eine Vielzahl von Branchen- und Regierungsstandards zu erfüllen, einschließlich SOC 2, DSGVO, CCPA, ISO/IEC 27001 und mehr.
Während VPNs einen breiten Zugriff auf ein Firmennetzwerk bieten, ermöglicht Splashtop Benutzern den direkten Zugriff auf ihre Geräte. Sobald die Verbindung hergestellt ist, stellen Zero-Trust-Sicherheitsfunktionen sicher, dass Benutzer nur auf die Bereiche zugreifen können, zu denen sie berechtigt sind. Dies verringert das Risiko seitlicher Bewegungen von kompromittierten Konten oder internen Saboteuren.
Zusätzlich macht Splashtop das Verbinden sowohl sicher als auch einfach, mit starker Mehrfaktor-Authentifizierung und SSO-Durchsetzung, wodurch die Abhängigkeit von gemeinsamen Passwörtern oder statischen Anmeldeinformationen reduziert wird. Der Zugriffsprotokollierung ist mit der Benutzeridentität verknüpft, sodass Sicherheits- und IT-Teams immer nachvollziehen können, wer sich wo verbunden hat.
Im Vergleich zu VPNs bietet Splashtop offensichtlich bessere Sicherheit, ohne dabei die Benutzerfreundlichkeit oder nahtlose Konnektivität zu beeinträchtigen.
Betriebs- und Produktivitätsvorteile
Natürlich ist Sicherheit nicht der einzige Vorteil, den Splashtop gegenüber traditionellen VPNs hat. Mit Splashtop können Sie die Effizienz und Produktivität für Remote-Mitarbeiter verbessern, Kosten senken und das Benutzererlebnis verbessern.
Die betrieblichen und produktiven Vorteile von Splashtop umfassen:
Schnellerer Zugriff für Remote-Mitarbeiter, da sie schnell und nahtlos von überall auf ihre Arbeitsgeräte zugreifen können.
Bessere Leistung für hochauflösende Arbeitslasten dank Splashtops High-Definition-Video- und Audiostreaming.
Reduzieren Sie den IT-Overhead, indem Sie die VPN-Bandbreite und -Wartung eliminieren, zusätzlich zu Splashtops erschwinglichen Plänen für Unternehmen jeder Größe.
Mühelose Skalierbarkeit für neue Mitarbeiter und Vertragsnehmer, da neue Konten und Geräte in Minuten hinzugefügt werden können.
Ein besseres Endbenutzererlebnis, dank der Benutzerfreundlichkeit und Effizienz von Splashtop.
Verringerte IT-Arbeitsbelastung und weniger Support-Tickets, da Splashtop intuitiv ist und ein hilfsbereites Kundensupport-Team zur Verfügung steht, falls erforderlich.
Eine bessere Methode für Sicherer Fernzugriff
Wenn Sie sicheren, robusten und nahtlosen Fernzugriff wünschen, ist ein VPN nicht mehr ausreichend. Mit Splashtop können Sie sicheren, leistungsstarken Fernzugriff erhalten, ohne Ihr Netzwerk bloßzustellen.
Während VPNs es Nutzern ermöglichen, auf ein Firmennetzwerk zuzugreifen, während sie remote arbeiten, kann der breite Netzwerkzugriff, den sie bieten, ein Cybersicherheitsrisiko darstellen, insbesondere wenn schwache Authentifizierung und das Risiko des Passwortteilens hinzukommen. Darüber hinaus fehlt VPNs die Geschwindigkeit und Leistung, die Mitarbeiter benötigen, um effizient von überall aus zu arbeiten.
Splashtop hingegen ist ein sicherer, skalierbarer und moderner Ansatz für hybride Mitarbeiter und Teams. Mit Splashtop können Benutzer schnell, einfach und sicher von überall und auf jedem Gerät auf ihre Arbeitsgeräte zugreifen, was das Arbeiten aus der Ferne und im Hybridmodus schnell und bequem macht. All the while, Splashtop’s advanced security features mean each remote session remains secure and helps companies meet their IT compliance requirements.
Bereit, VPNs hinter sich zu lassen? Probieren Sie Splashtop heute mit einer kostenlosen Testversion aus und sehen Sie, wie einfach Sicherer Fernzugriff sein kann: