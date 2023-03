Beeinträchtigt ein langsames VPN die Produktivität bei der Arbeit von zu Hause aus?

In dieser BYOD-Welt sind Mitarbeiter gezwungen, Bürocomputer zu verwenden

So wie VPN eingerichtet ist, könnte eine Verbindung von einem kompromittierten Gerät das gesamte Netzwerk von Bürocomputern und Vermögenswerten infizieren. Aus diesem Grund bestehen Arbeitgeber darauf, eine Verbindung über vom Unternehmen bereitgestellte Geräte herzustellen, und müssen sicherstellen, dass alle Geräte vor Malware geschützt sind, um das Risiko zu minimieren. Dies ist schwierig umzusetzen und aufrechtzuerhalten, da immer mehr Mitarbeiter private Geräte für die Arbeit verwenden (Bring Your Own Device).