Beeinträchtigt ein langsames VPN die Produktivität bei der Arbeit von zu Hause aus?

Aufgrund des COVID-19-Ausbruchs mussten viele Unternehmen fast über Nacht auf Virtualisierung umstellen, und ihre Mitarbeiter begannen mit Telearbeit. Unternehmen haben ihre Business-Continuity-Pläne, Disaster-Recovery-Pläne oder Pandemie-Richtlinien mobilisiert und beeilen sich, die Infrastruktur zur Unterstützung der Work-from-Home-Initiative aufzubauen.
Ein großer Teil dieser Infrastruktur ist VPN, das Unternehmen in der Vergangenheit für die Remote-Konnektivität zu Büronetzwerken und Computern genutzt haben. Unternehmen, die diese Legacy-Lösung nutzen, kennen die damit verbundenen Probleme nur zu gut. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, was diese Probleme sind und wie eine Fernzugriffssoftware Ihnen bei der Bewältigung dieser Probleme helfen kann.
VPN - die Altmodische Lösung und ihre Probleme
Die Verwendung von VPNs war bisher die herkömmliche Art und Weise, wie Unternehmen per Fernzugriff auf das Büronetzwerk und auf Arbeitscomputer zugreifen konnten. Jetzt, da Unternehmen verzweifelt versuchen, die Arbeit von zu Hause aus zu virtualisieren und allen Mitarbeitern die Arbeit von zu Hause aus zu ermöglichen, verschärfen sich die Probleme mit VPNs und behindern das tägliche Geschäft.
1: In dieser BYOD-Welt sind Mitarbeiter gezwungen, Bürocomputer zu nutzen
So wie VPN eingerichtet ist, könnte eine Verbindung von einem kompromittierten Gerät das gesamte Netzwerk von Bürocomputern und Vermögenswerten infizieren. Aus diesem Grund bestehen Arbeitgeber darauf, eine Verbindung über vom Unternehmen bereitgestellte Geräte herzustellen, und müssen sicherstellen, dass alle Geräte vor Malware geschützt sind, um das Risiko zu minimieren. Dies ist schwierig umzusetzen und aufrechtzuerhalten, da immer mehr Mitarbeiter private Geräte für die Arbeit verwenden (Bring Your Own Device).
2: Wenn mehrere Mitarbeiter verbunden sind, verschlechtert sich die Leistung
Bei hoher Auslastung des VPN-Gateways, dh viele Mitarbeiter gleichzeitig per VPN verbunden, verschlechtert sich die Performance und es entsteht ein Lag. Unternehmen müssen dann nach alternativen Möglichkeiten suchen, VPN auszulagern, damit die Mitarbeiter ungestört arbeiten können.
3: Es ist ein Sicherheitsrisiko
Auch wenn Unternehmen die Verwendung von firmeneigenen und geschützten Geräten vorschreiben, können sie nicht sicherstellen, dass kein kompromittiertes Gerät auf ihr Netzwerk zugreift. Wenn das passiert, kann ein kompromittiertes Gerät das gesamte Firmennetzwerk und die darauf befindlichen Assets infizieren.
4: Nicht einfach einzurichten und zu verwenden
In Fällen wie diesen, wenn es einen ungewöhnlichen Anstieg von Mitarbeitern gibt, die von zu Hause aus arbeiten und sich über VPN verbinden, müssen Unternehmen eine Infrastruktur für unterwegs bereitstellen, um die erhöhte Anzahl von Verbindungen zu bewältigen. Das bedeutet, zusätzliche VPN-Gateways zu kaufen, zu konfigurieren und einzurichten. Das wird sehr schnell langweilig und teuer.
Darüber hinaus ist es auch für Mitarbeiter nicht einfach, VPNs zu nutzen. Sie umfassen mehrere Schritte und das Merken mehrerer Anmeldungen für verschiedene Anwendungen. Kombiniert man dies mit schlechten Verbindungsraten, hohen Latenzzeiten und einer langsamen Leistung, hat man unzufriedene und unproduktive Mitarbeiter.
5: Nicht für längerfristige Telearbeit geeignet
VPN kann für Mitarbeiter effizient sein, um sich schnell mit dem Bürocomputer zu verbinden und eine Aufgabe zu erledigen. Aber es funktioniert möglicherweise nicht so gut wie eine langfristige Arbeit von zu Hause aus, wie es in dieser Stunde erforderlich ist. Wenn Mitarbeiter vollständig von zu Hause aus arbeiten, bleiben sie die ganze Zeit über mit dem VPN verbunden, auch wenn sie private Aufgaben erledigen. Das überlastet das VPN noch mehr und nutzt die Unternehmensbandbreite nicht effizient.
6: Für die Fernsteuerung ist eine zusätzliche App erforderlich
Bei der Verwendung von VPN für den Zugriff auf das Büronetzwerk müssen Mitarbeiter eine Verbindung zu einer anderen App wie RDP herstellen, um remote auf ihre Computer zuzugreifen. Dies macht es sowohl für das Unternehmen komplex zu pflegen als auch für den Mitarbeiter zu verbinden.
Splashtop - eine überlegene Alternative zu VPNs
Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei VPNs um eine altmodische Lösung für den Fernzugriff auf das Büronetzwerk, die nicht in der Lage ist, den Technologietrends und Fernzugriffsanforderungen der Mitarbeiter von heute gerecht zu werden. Hochentwickelte Fernzugriffstools wie Splashtop erfüllen die Anforderungen viel besser. Warum das so ist?
Splashtop ermöglicht Benutzern den Zugriff auf Arbeitscomputer über alle persönlichen Windows- oder Mac-Computer oder sogar iOS- oder Android-Mobilgeräte. Es
unterstützt den wachsenden Trend von BYOD.
Splashtop verwendet eine schnelle, leistungsstarke Technologie, mit der Sie auf die entfernten Computer zugreifen können, als säßen Sie direkt davor, ohne Verzögerung oder Verbindungsprobleme.
Mit TLS 1.2 mit AES 256-Bit-Verschlüsselung, Geräteauthentifizierung, Zwei-Faktor-Authentifizierung, mehrstufiger Kennwortsicherheit und vielen weiteren Sicherheitsfunktionen bietet Splashtop eine sichere Fernverbindung. Darüber hinaus greifen Mitarbeiter auf ihre Bürocomputer zu, ohne auf das gesamte Netzwerk zuzugreifen, und eliminieren so das Risiko, anderen Büroressourcen ausgesetzt zu sein.
Im Gegensatz zu VPN ist es einfach, für eine plötzliche Zunahme von Mitarbeitern, die von zu Hause aus arbeiten, zu skalieren. Es ist einfach, Splashtop-Agenten massenweise auf den Arbeitscomputern einzusetzen, und dann können die Mitarbeiter mit einem Klick von jedem Gerät aus über die Splashtop-App darauf zugreifen. Darüber hinaus können sich Mitarbeiter durch die Integration mit Active Directory oder Single Sign-On über ein einziges Passwort verbinden. es ist
sehr einfach einzurichten und zu verwenden und ist viel kostengünstiger .
Splashtop ist eine großartige Lösung für langfristige Telearbeit sowie für Ad-hoc-Remoting-Anforderungen. Mitarbeiter können eine Fernverbindung zu ihrem Arbeitscomputer aufrechterhalten und ihre persönliche Arbeit mit ihrem persönlichen Gerät erledigen, ohne die Bandbreite des Unternehmensnetzwerks zu belasten, wie es bei einer VPN-Verbindung der Fall ist.
Mit Splashtop können Sie nicht nur Ihren Remote-Desktop-Computer vollständig kontrollieren, sondern Sie erhalten auch zusätzliche Funktionen wie Sitzungsaufzeichnung, Ferndruck, Desktop-Freigabe, Pflege eines Audit-Trails und so weiter.
Beginnen Sie noch heute mit dem kostenlosen Test von Splashtop und überzeugen Sie sich selbst, warum es die beste VPN-Alternative ist.