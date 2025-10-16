Aktiviere den Fernzugriff für Mitarbeiter mit Splashtop

Kein kompliziertes und unsicheres VPN einrichten. Geben Sie den Mitarbeitern Sicherer Fernzugriff auf ihre Arbeitscomputer mit Splashtop.
Ihre Mitarbeiter für das Arbeiten aus der Ferne einzurichten, kann wie eine zeitaufwändige, unsichere und teure Aufgabe erscheinen. Mit Splashtop können Sie Ihren Mitarbeitern schnell, einfach und sicher ermöglichen, von überall auf ihre Arbeitsstationen zuzugreifen, und das zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Wie aktiviere ich den Fernzugriff für Mitarbeiter mit Splashtop?
Im Gegensatz zu VPNs ist die Bereitstellung von Splashtop ein einfacher Prozess, was es ideal für Unternehmen macht, die schnell und/oder in großem Umfang Fernarbeiten ermöglichen möchten.
Ihre Organisation kann Ihre bestehende IT-Infrastruktur nutzen und gleichzeitig den Fernzugriff der Mitarbeiter ermöglichen. Alles, was Sie tun müssen, ist, die Splashtop-Software auf den Arbeitsstationen Ihres Unternehmens bereitzustellen und dann Einladungen an Ihre Mitarbeiter zu senden, damit sie ihre Benutzerkonten erstellen können.
Sie können dann Ihre Benutzer und Computer in der Splashtop-Admin-Konsole verwalten. Legen Sie Zugriffsberechtigungen fest, erzwingen Sie Sicherheitsrichtlinien (wie Geräteverifizierung und Zwei-Faktor-Authentifizierung), sehen Sie Protokolle ein und mehr.
Nach der Einrichtung muss ein Mitarbeiter für den Fernzugriff auf seinen Arbeitscomputer lediglich die Splashtop-App auf seinem Gerät öffnen und seinen Computer auswählen. Von dort aus werden sie in der Lage sein, den Remote-Computer in Echtzeit zu sehen und zu steuern.
Dies gibt Ihren Mitarbeitern Zugriff auf alle ihre Dateien und Anwendungen, sodass sie produktiv arbeiten können, während sie nicht im Büro sind.
Vorteile der Wahl von Splashtop für den Fernzugriff von Mitarbeitern
Es gibt viele Vorteile, sich für Splashtop zu entscheiden, um Mitarbeitern zu ermöglichen, von zu Hause aus mit Fernzugriff zu arbeiten:
Mitarbeiter müssen ihre Arbeitscomputer nicht mit nach Hause nehmen, um auf sie zugreifen zu können, wenn sie nicht im Büro sind.
Mitarbeiter können bequem jedes Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät verwenden, um remote zu arbeiten.
Die Bereitstellung, Skalierung und Verwaltung ist über die Splashtop-Verwaltungskonsole einfach.
Der Splashtop-Fernzugriff ist überlegen und sicherer
Unternehmen können die Geschäftskontinuität sicherstellen, falls Mitarbeiter nicht ins Büro gehen können.
Unternehmen können Anreize für Telearbeit und Heimarbeit anbieten, ohne die Produktivität zu beeinträchtigen.
Splashtop ist die preiswerteste Fernzugriffslösung, um die Arbeit von zu Hause aus zu ermöglichen.
Beginnen Sie jetzt mit Splashtop für Ihr Unternehmen
Erfahren Sie mehr unter splashtop.com/work-from-home, um das beste Tool für den Fernzugriff auf Mitarbeiter für Ihr Unternehmen zu erhalten. Sie können jetzt eine kostenlose Testversion von Splashtop Business Access starten, um es selbst auszuprobieren!
Wenn Sie nach einer Unternehmenslösung für Fernzugriff für alle Fernzugriffs- und Fernsupport-Bedürfnisse suchen, sollten Sie sich Splashtop Enterprise ansehen.
Fallstudien zum Fernzugriff für Mitarbeiter
Splashtop ermöglicht es allen Arten von Organisationen, Remote-Arbeit zu ermöglichen, einschließlich Medien- und Unterhaltungs -Profis, die ihre Bürocomputer aus der Ferne steuern können, um Apps wie Adobe Creative Suite und Videobearbeitungstools zu verwenden, als ob sie direkt davor sitzen würden. Schauen Sie sich unten diese Splashtop-Fallstudien an: