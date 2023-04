Die Zukunft des Headless Computing: Splashtop-Fernzugriff

Mit fortschreitender Technologie entwickeln sich auch die Methoden, mit denen wir arbeiten. Eine der bedeutendsten Veränderungen in den letzten Jahren war der Aufstieg von Headless-Computern, die im Gegensatz zu einer herkömmlichen physischen Schnittstelle über Remote-Netzwerkverbindungen betrieben werden.

Der Fernzugriff auf kopflose Computer kann kostengünstig und effizient sein, und Splashtop ist führend bei der Bereitstellung leistungsstarker Fernzugriffslösungen für diese Art von Computern – insbesondere für Medien- und Unterhaltungsprofis.

In diesem Blog gehen wir darauf ein, warum Headless-Computer immer beliebter werden und welche Vorteile sie haben. Wir werden auch behandeln, warum Unternehmen zu Splashtop wechseln, um den Fernzugriff auf Headless-Maschinen zu ermöglichen, und welche Lösung für Sie ideal ist.

Was sind Headless-Computer?

Headless Computer sind Computersysteme oder -geräte, die ohne Monitor, Tastatur oder Maus arbeiten. Sie werden normalerweise über eine Netzwerkverbindung gesteuert und werden häufig in Serverumgebungen verwendet, um die Betriebskosten zu senken.

Wachsende Popularität von Headless Computern

In den letzten Jahren sind Headless-Computer in der Medien- und Unterhaltungsindustrie immer beliebter geworden, da sie in der Lage sind, Hochleistungs-Rechenleistung bereitzustellen und gleichzeitig den physischen Platzbedarf zu reduzieren.

Diese Branchen benötigen eine erhebliche Rechenleistung für Aktivitäten wie das Rendern von 3D-Grafiken und das Bearbeiten von Videos, und Headless-Computer ermöglichen den Fernzugriff auf diese Leistung, was sie kostengünstiger und effizienter macht.

Darüber hinaus sind Headless-Computer mit dem Aufkommen der Remote-Arbeit zu einer beliebten Lösung für Fachleute geworden, die Zugriff auf leistungsstarke Computerressourcen benötigen, aber möglicherweise nicht über den physischen Platz verfügen, um eine vollständige Workstation unterzubringen. Durch die Bereitstellung von Fernzugriff auf Headless-Computer können Unternehmen Geld für physischen Platz und Hardware sparen und gleichzeitig Produktivität und Effizienz steigern.

Die Vorteile von Headless Computing

Headless Computing bietet mehrere Vorteile für die Medien- und Unterhaltungsindustrie, darunter:

Kosteneinsparungen: Headless-Computer sind kostengünstiger als herkömmliche Workstations, und der Fernzugriff auf diese Computer reduziert den Bedarf an physischer Hardware und spart Geld für Wartung, Upgrades und Platzbedarf. Erhöhte Rechenleistung: Headless-Computer können mit leistungsstarken Prozessoren, Speicher und Grafikkarten konfiguriert werden, die die Rechenleistung bereitstellen, die für Aktivitäten wie 3D-Modellierung, Videobearbeitung und Rendering erforderlich ist. Fernzugriff: Auf Headless-Computer kann aus der Ferne zugegriffen werden, sodass Benutzer von überall und auf jedem Gerät arbeiten können, ohne an eine physische Workstation gebunden zu sein. Zusammenarbeit: Headless Computing erleichtert Teams die Zusammenarbeit an Projekten, da mehrere Benutzer remote auf denselben Computer zugreifen und gleichzeitig an demselben Projekt arbeiten können. Verbesserte Sicherheit: Headless-Computer können einfacher gesichert werden als herkömmliche Workstations, da sensible Daten auf einem Remote-Server gespeichert und nur autorisierten Benutzern zugänglich gemacht werden können, wodurch das Risiko von Datenschutzverletzungen und Diebstahl verringert wird.

Die Vorteile von Splashtop für Headless Computing

Splashtop revolutioniert Headless Computing, indem es leistungsstarke und effiziente Fernzugriffslösungen anbietet. Die Lösungen von Splashtop ermöglichen Benutzern den Fernzugriff auf Headless-Computer von jedem Gerät mit Internetverbindung, was Flexibilität und Zugänglichkeit bietet.

Mit Splashtop können Benutzer ihre Headless-Computer fernsteuern und verwalten und dabei die gesamte Rechenleistung nutzen, die sie benötigen, ohne den physischen Platzbedarf einer herkömmlichen Workstation.

Splashtop bietet mehrere Funktionen, die den Fernzugriff auf Headless-Computer leistungsfähiger und effizienter machen. Diese beinhalten:

Breite Geräteunterstützung: Benutzer können von jedem Mac-, Windows-, iOS-, Android- und Chromebook-Gerät auf Mac-, Windows- und Linux-Computer zugreifen, wodurch die Zugänglichkeit verbessert und BYOD (Bring Your Own Device) aktiviert wird.

Multi-Monitor-Unterstützung : Splashtop ermöglicht es Benutzern, mehrere Monitore auf ihrem lokalen Computer anzuzeigen, während sie auf einen Headless-Computer zugreifen, wodurch der Arbeitsbereich und die Produktivität erhöht werden.

4K-Streaming : Splashtop bietet 4K-Streaming mit bis zu 60 fps und bietet eine qualitativ hochwertige Video- und Bildanzeige.

USB-Geräteumleitung : Splashtop ermöglicht es Benutzern, USB-Geräte von ihrem lokalen Computer auf den Remote-Headless-Computer umzuleiten, sodass sie lokal angeschlossene Geräte verwenden können, z. B. 3D-Mausunterstützung für eine effizientere Arbeit mit 3D-Modellierungssoftware

High-Fidelity-Audio : Splashtop unterstützt ultrahohe Audio-Bitraten, was eine detaillierte Tonbearbeitung, AV-Synchronisierung und Nachbearbeitung ermöglicht.

Remote Stylus : Splashtop bietet Fernzugriff auf Druck, Ausrichtung, Neigung, Größe und andere Funktionen von Eingabestiften und Stiften, wodurch der Arbeitsablauf für digitale Künstler und Designer verbessert wird.

Mikrofon-Passthrough : Splashtop ermöglicht es Benutzern, ihr lokales Mikrofon mit dem Remote-Computer zu verbinden und in Echtzeit auf Aufnahmesoftware, Besprechungssoftware, Diktiersoftware und mehr zuzugreifen.

Granulare Kontrollen: Splashtop bietet IT-Administratoren granulare Kontrollen, die es ihnen ermöglichen, den Fernzugriff auf Headless-Computer für ihre Mitarbeiter zu verwalten.

Fallstudie: Verbesserung der Effizienz mit Splashtop- und Headless-Computern

Die Platinum Tank Group, ein auf Design und Fertigung spezialisiertes Unternehmen, stand vor Herausforderungen, als seine 3D-CAD-Designer aufgrund der Pandemie aus der Ferne arbeiten mussten.

Das Unternehmen benötigte eine Lösung, die es Designern ermöglicht, nahtlos im Büro und zu Hause zu arbeiten, ohne zusätzlichen Platz zu benötigen. Sie probierten verschiedene Tools für den Fernzugriff aus, aber keines war effektiv, bis sie Splashtop Enterpriseentdeckten, das ihnen eine automatische Geräteumleitung und Unterstützung für mehrere Monitore bot.

Mit Splashtop konnte Platinum sein Designteam erweitern, ohne die Bürofläche zu erweitern. Die Designer verwendeten Mini-Computer, um von überall aus auf ihre Büroarbeitsplätze zuzugreifen. Der Kundensupport von Splashtop, die Multimonitor-Supportfunktion und die 3D-Geräteumleitung halfen den Designern, effizient zusammenzuarbeiten.

Darüber hinaus ermöglichte die Multi-Faktor-Authentifizierung von Splashtop Platinum, nach einem Cyberangriff wieder auf Kurs zu kommen. Lesen Sie die vollständige Fallstudie, um alle Gründe zu erfahren, warum der Splashtop-Fernzugriff für kopflose Computer ein Gewinn für Platinum war.

Splashtop-Fernzugriffslösungen für Headless Computing

Splashtop bietet zwei Fernzugriffslösungen für Headless Computing an: Splashtop Business Access und Splashtop Enterprise. Beide Lösungen ermöglichen Benutzern den Fernzugriff auf Headless-Computer von jedem Gerät mit Internetverbindung.

Splashtop Business Access

Splashtop Business Access wurde für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt und bietet Benutzern eine sichere, leistungsstarke Fernzugriffslösung. Diese Lösung ermöglicht es Benutzern, von jedem Gerät mit Internetverbindung, einschließlich Computern, Tablets und Mobilgeräten, auf ihre Headless-Computer zuzugreifen. Es unterstützt auch Multi-Monitor-Setups, Remote-Druck, Dateiübertragung und mehr.

Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise ist für größere Organisationen konzipiert und bietet sichere und skalierbare Fernzugriffslösungen. Diese Lösung umfasst erweiterte Funktionen wie SSO/SAML-Integration, USB-Geräte- und Stiftumleitung, Mikrofon-Passthrough, High-Fidelity-Audio und zeitgesteuerten Zugriff.

Splashtop Enterprise verfügt auch über IT-Support-Funktionen, einschließlich Service Desk, Endpunktüberwachung und -verwaltung sowie erweiterte Add-Ons.

Mit Splashtop Enterprise können IT-Teams den Fernzugriff für ihre Organisation einfach verwalten, was Zeit und Ressourcen sparen kann.

Fazit – Headless Computing ist die Zukunft der Arbeit

Headless Computing ist eine zunehmend beliebte Lösung für Unternehmen, die nach kostengünstiger und effizienter Rechenleistung suchen, insbesondere für Medien- und Unterhaltungsprofis.

Der Fernzugriff auf kopflose Computer, die von Splashtop bereitgestellt werden, ist eine führende Lösung, die Benutzern einen leistungsstarken und flexiblen Fernzugriff von jedem Gerät aus bietet.

Die Funktionen von Splashtop, wie z. B. Multi-Monitor-Unterstützung, 4K-Streaming, USB-Geräteumleitung, High-Fidelity-Audio, Remote-Stift, Mikrofon-Passthrough und granulare Steuerung, bieten ein unvergleichliches Fernzugriffserlebnis für Headless Computing.

Insgesamt sieht die Zukunft des Headless Computing rosig aus und Splashtop ist führend bei der Bereitstellung effizienter, sicherer und leistungsstarker Fernzugriffslösungen. Egal, ob Sie ein kleines Unternehmen oder ein großes Unternehmen sind, Splashtop hat eine Lösung, die Ihre Anforderungen erfüllen kann.

