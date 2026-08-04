Während Omicron wütet, wie kann dein Unternehmen einfach auf flexibles Arbeiten umsteigen?

Die Welt scheint sich ständig im Wandel zu befinden, aber Ihr Unternehmen muss es nicht. Erfahren Sie, wie Sie durch die Einführung einer modernen Fernzugriffslösung problemlos auf flexibles Arbeiten umsteigen können.
Wenn Ihr Unternehmen wie so viele andere in fast allen Branchen und Regionen ist, wurden Sie gezwungen, Ihre Rückkehr-zum-Büro-Pläne in der COVID-Ära zu schreiben – und neu zu schreiben.
Erst kürzlich mussten Apple, DocuSign, Goldman Sachs, Morgan Stanley und zahlreiche andere Branchenriesen die verwirrende Entwicklung der COVID-Stämme eingestehen und ihre Rückgabedaten im Büro erneut verschieben. Für einige ist dies das vierte Mal, dass sie das tun. Als Reaktion auf Omicron haben BlackRock und American Express Pläne angekündigt, hybrides Arbeiten für ihre Mitarbeiter auszuweiten.
Viele Unternehmen, einschließlich DocuSign, gehen davon aus, dass sie bezüglich der Rückgabedaten flexibel bleiben müssen, da COVID weiterhin unvorhersehbar ist. Laut der New York Times hat DocuSign beschlossen, dieses Mal kein voraussichtliches Rückgabedatum anzugeben, sondern lediglich zu erklären, dass sie „die Pläne im Laufe des Jahres 2022 überdenken werden“.
Zu guter Letzt berichtet Business Insider, dass „Unternehmen wie Zillow, Twitter, Microsoft und Dropbox auf eine verpflichtende Rückkehr verzichten und es den Mitarbeitern ermöglichen, für immer remote zu arbeiten.“ Wie kann Ihr Unternehmen erfolgreich auf flexibles Arbeiten umstellen?
Sorgen Sie mit Fernzugriff auf Unternehmensniveau für die Produktivität Ihrer Mitarbeiter
Nur weil die Welt um Sie herum im Wandel ist, muss Ihr Unternehmen das nicht sein. Tatsächlich kann Ihr Unternehmen durch konstant hohe Leistung für Remote-Mitarbeiter an Ansehen bei den Mitarbeitern gewinnen. Sie können andere Unternehmen in Bezug auf Mitarbeiterzufriedenheit, Produktivität und letztendlich Bindung übertreffen.
Splashtop-Kunden nutzen die beeindruckenden Leistungsverbesserungen, die 2021 an Splashtop-Produkten vorgenommen wurden. Zusätzlich zu Hochgeschwindigkeitsverbindungen in Echtzeit und mehreren gleichzeitigen Sitzungen genießen kreative Mitarbeiter (Spieleentwickler, Videoeditoren, 3D-Designer und Animatoren) jetzt Streaming in 4K-Qualität mit Geschwindigkeiten von bis zu 60 Bildern pro Sekunde. Diese Art von Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit auf Unternehmensebene trägt wesentlich zur Produktivität und Zufriedenheit von Telearbeitern bei.
Bieten Sie Ihren Mitarbeitern von überall aus ein persönliches Erlebnis
Stellen Sie sicher, dass Ihre Remote-Mitarbeiter Zugang zu den Bürocomputing-Ressourcen haben, egal wo sie arbeiten. Viele Remote-Mitarbeiter sind nicht in der Lage, auf alle Softwareanwendungen und Dateien zuzugreifen, die sie benötigen, um ihre Arbeit aus der Ferne zu erledigen. Ihre persönlichen Geräte sind nicht in der Lage, die Anwendungen auszuführen, die ihre Bürocomputer können (z.B. CAD-Programme, Videobearbeitungs- und Grafikdesign-Software). Anwendungen auf den persönlichen Geräten der Mitarbeiter zu lizenzieren oder die gleiche Büroeinrichtung für alle Mitarbeiter zu replizieren, kann unerschwinglich teuer sein.
With Splashtop’s Sicherer Fernzugriff, you can give your employees control over their office computers from any device, anywhere. Dies gibt ihnen ultimative Geräte- und Standortfreiheit. Splashtop bietet ein persönliches Erlebnis, das so schnell, einfach und sicher ist, dass sie das Gefühl haben, vor ihrem Bürocomputer zu sitzen.
Einfacher Fernsupport für Ihre BYOD-Flexible-Arbeitsstrategie
Unternehmen, die eine Bring Your Own Device (BYOD)-Strategie übernommen haben, möchten einen einheitlichen Plattformansatz verfolgen. Eine, die es den Benutzern ermöglicht, nahtlos zwischen mobilen Geräten, Desktop- und Laptop-Geräten zu wechseln. Ihre flexible Arbeitslösung sollte vollständigen Fernsupport für BYOD beinhalten. Wenn dies der Fall ist, erhält Ihr Helpdesk eine einheitliche Ansicht für jedes Betriebssystem (einschließlich Linux), das auf jedem Gerät läuft.
Bei Splashtop nennen wir diese Funktion „betreuter Support“ – und unsere Kunden lieben sie. Ihre Helpdesks nutzen sie, um Remote-Mitarbeitende zu unterstützen, die sowohl auf firmeneigenen als auch auf privaten Geräten auf technische Probleme stoßen können.
Fernsupport funktioniert auf eine elegant einfache Weise in Splashtop. Erstellen Sie einfach einen Support-Link und senden Sie ihn an den Endbenutzer, um die SOS-App herunterzuladen und auszuführen. Es ist nicht mehr erforderlich, dass der Endbenutzer den Sitzungs-Code zurückgibt. Darüber hinaus können Techniker eine Support-Warteschlange sehen und bearbeiten, die die ihnen zugewiesenen Support-Anfragen und deren Status anzeigt.
Sicherheit, der Sie vertrauen können
Splashtop bietet robuste Sicherheitsfunktionen, um IT-Profis bei der Bewältigung ihrer größten Herausforderung der 2020er Jahre – Cybersicherheit – zu unterstützen. Um sicherzustellen, dass Ihre flexible Arbeitsumgebung sicher ist, kommt die Splashtop-Software mit integrierten Sicherheitsfunktionen wie SSO (Single Sign-On), MFA (Multi-Faktor-Authentifizierung), Geräteauthentifizierung und automatischen Infrastruktur-Updates, um mit modernen Sicherheitsstandards Schritt zu halten.
Splashtop folgt einem Zero-Trust-Ansatz. Wenn Mitarbeiter ihren Bürocomputer oder Arbeitsplatz aus der Ferne zugreifen, tun sie dies über eine spezielle Splashtop-Verbindung. Diese Verbindung ist nicht Teil des Firmennetzwerks. Das bedeutet, dass sie nur die Daten (z.B. Word-Dokumente) auf ihrem Remote-Desktop anzeigen und bearbeiten können. Diese Daten verlassen niemals das Unternehmensnetzwerk. IT-Sicherheitsleiter haben auch die Möglichkeit, sowohl die Dateiübertragung als auch die Druckfunktionen zu aktivieren oder zu deaktivieren – sehr empfohlene Taktiken zur Gewährleistung der Einhaltung von Vorschriften.
Wenn Benutzer Zugriff auf ihren Bürocomputer, ihre Daten und Apps erhalten, bietet Splashtop zusätzliche Funktionen, um den Zugriff zu beschränken und die Datensicherheit zu optimieren. Der elektronische Zugriff auf Daten und Systeme basiert auf Autoritätsebenen, Parametern, die wissen müssen, und einer klaren Aufgabentrennung für Personen, die auf das System zugreifen. Dieser rollenbasierte Zugriff wird sowohl durch Zugriffsüberwachung als auch durch Protokollierung unterstützt.
Fazit: Erleichtern Sie sich den Umstieg auf flexibles Arbeiten mit Splashtop
Es ist eine sich ständig weiterentwickelnde Herausforderung, da Omicron die Führungsteams dazu zwingt, die Telearbeit und die hybriden Arbeitspläne ihrer Unternehmen kontinuierlich zu ändern. Johnny Taylor Jr., Präsident und CEO der Society for Human Resource Management, fasste die Notwendigkeit, vorbereitet zu sein, kurz und bündig zusammen: „Das wird nicht die letzte Variante sein, und wir sollten als Führungskräfte besser lernen, nicht jedes Mal auszuflippen, wenn es eine neue Ankündigung gibt.“
Sie können auf alles vorbereitet bleiben, was als Nächstes kommt, indem Sie eine flexible, moderne Fernzugriffslösung verwenden. Eine, die ein konsistentes Erlebnis bietet – egal ob Ihre Mitarbeiter im Büro, zu Hause oder von einem anderen Ort aus arbeiten.
Mit Splashtop greifen alle Ihre Mitarbeiter auf denselben physischen Arbeitsplatz zu, egal ob sie vor Ort oder remote sind. Ihr Unternehmen muss nicht einmal in zusätzliche Infrastruktur investieren, um Fernarbeit zu ermöglichen (wie bei VDI oder DaaS). Es ist eine ideale Einrichtung für einen flexiblen Arbeitsplatz.