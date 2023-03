Während Omicron wütet, wie kann dein Unternehmen einfach auf flexibles Arbeiten umsteigen?

Die Welt scheint sich in einem ständigen Wandel zu befinden, aber dein Unternehmen muss es nicht sein. Erfahre, wie du mühelos zu flexiblem Arbeiten wechseln kannst, indem du eine Fernzugriffslösung der nächsten Generation einführst.

Wenn dein Unternehmen wie so viele andere in fast allen Branchen und Regionen ist, warst du in der COVID-Ära gezwungen, deine Pläne für die Rückkehr ins Büro zu schreiben — und neu zu schreiben.

Erst kürzlich mussten Apple, DocuSign, Goldman Sachs, Morgan Stanley und zahlreiche andere Branchenriesen die verwirrende Entwicklung der COVID-Stämme eingestehen und ihre Rückgabedaten im Büro erneut verschieben. Für einige ist dies das vierte Mal, dass sie das tun. Als Reaktion auf Omicron haben BlackRock und American Express Pläne angekündigt, hybrides Arbeiten für ihre Mitarbeiter auszuweiten.

Viele Unternehmen, einschließlich DocuSign, gehen davon aus, dass sie bezüglich der Rückgabedaten flexibel bleiben müssen, da COVID weiterhin unvorhersehbar ist. Laut der New York Times hat DocuSign beschlossen, dieses Mal kein voraussichtliches Rückgabedatum anzugeben, sondern lediglich zu erklären, dass sie „die Pläne im Laufe des Jahres 2022 überdenken werden“.

Um das Ganze abzurunden, berichtet Business Insider, dass „Unternehmen wie Zillow, Twitter, Microsoft und Dropbox eine obligatorische Steuererklärung gestrichen haben, um Mitarbeitern zu ermöglichen, für immer remote zu arbeiten.“ Also, wie kann dein Unternehmen erfolgreich auf flexibles Arbeiten umsteigen?

Sorgen Sie mit Fernzugriff auf Unternehmensniveau für die Produktivität Ihrer Mitarbeiter

Nur weil sich die Welt um dich herum im Wandel befindet, heißt das nicht, dass dein Unternehmen es sein muss. In der Tat kann dein Unternehmen in den Augen der Mitarbeiter an Ansehen gewinnen, indem es für Telearbeiter konstant hohe Leistungen erbringt. Du kannst andere Unternehmen in Bezug auf Mitarbeiterzufriedenheit, Produktivität und letztlich Mitarbeiterbindung übertreffen.

Splashtop-Kunden nutzen die beeindruckenden Leistungsverbesserungen, die 2021 an Splashtop-Produkten vorgenommen wurden. Zusätzlich zu Hochgeschwindigkeitsverbindungen in Echtzeit und mehreren gleichzeitigen Sitzungen genießen kreative Mitarbeiter (Spieleentwickler, Videoeditoren, 3D-Designer und Animatoren) jetzt Streaming in 4K-Qualität mit Geschwindigkeiten von bis zu 60 Bildern pro Sekunde. Diese Art von Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit auf Unternehmensebene trägt wesentlich zur Produktivität und Zufriedenheit von Telearbeitern bei.

Bieten Sie Ihren Mitarbeitern von überall aus ein persönliches Erlebnis

Stelle sicher, dass deine Remote-Mitarbeiter Zugriff auf Büro-Computerressourcen haben, wo auch immer sie arbeiten. Viele Telearbeiter können nicht auf alle Softwareanwendungen und Dateien zugreifen, die sie für ihre Arbeit aus der Ferne benötigen. Ihre persönlichen Geräte sind nicht in der Lage, die Anwendungen auszuführen, die ihre Computer im Büro ausführen können (d. h. CAD-Programme (Videobearbeitungs- und Grafikdesign-Software). Die Lizenzierung von Anwendungen für die Ausführung auf den persönlichen Geräten der Mitarbeiter oder die Replikation derselben Büroeinrichtung für alle Mitarbeiter kann unerschwinglich teuer sein.

Mit dem sicheren Fernzugriff von Splashtop kannst du deinen Mitarbeitern die Kontrolle über ihre Bürocomputer von jedem Gerät aus geben, überall. Das gibt ihnen ultimative Geräte- und Ortsfreiheit. Splashtop bietet ein persönliches Erlebnis, das so schnell, einfach und sicher ist, dass sie das Gefühl haben, vor ihrem Bürocomputer zu sitzen.

Einfacher Remote-Support für deine flexible BYOD-Arbeitsstrategie

Unternehmen, die eine Bring Your Own Device (BYOD) -Strategie gewählt haben, möchten einen plattformübergreifenden Ansatz verfolgen. Eine, die es Benutzern ermöglicht, nahtlos zwischen Mobil-, Desktop- und Laptop-Geräten zu wechseln. Deine flexible Arbeitslösung sollte vollständigen Remote-Support für BYOD beinhalten. Wenn ja, erhält dein Helpdesk eine zentrale Ansicht für jedes Betriebssystem (einschließlich Linux), das auf jedem Gerät läuft.

Bei Splashtop nennen wir diese Funktion „betreuter Support“ und unsere Kunden sind absolut begeistert. Ihre Helpdesks nutzen es, um Telearbeiter zu unterstützen, die möglicherweise auf technische Probleme stoßen, sowohl auf firmeneigenen als auch auf privaten Geräten.

Der Remote-Support funktioniert auf elegante und einfache Weise in Splashtop. Generiere einfach einen Support-Link und sende ihn an den Endbenutzer, um die SOS-App herunterzuladen und auszuführen. Es ist nicht mehr erforderlich, dass der Endbenutzer den Sitzungscode zurückgibt. Darüber hinaus können Techniker eine Support-Warteschlange einsehen und bearbeiten, in der die ihnen zugewiesenen Supportanfragen und ihr Status angezeigt werden.

Sicherheit, der Sie vertrauen können

Splashtop bietet robuste Sicherheitsfunktionen, um IT-Experten dabei zu helfen, sich ihrer größten Herausforderung der 2020er Jahre zu stellen — der Cybersicherheit. Um sicherzustellen, dass deine flexible Arbeitsumgebung sicher ist, verfügt die Splashtop-Software über integrierte Sicherheitsfunktionen wie SSO (Single Sign-On), MFA (Multi-Factor Authentication), Geräteauthentifizierung und automatische Infrastruktur-Updates, um den modernen Sicherheitsstandards zu entsprechen.

Splashtop folgt einem Zero-Trust-Ansatz. Wenn Mitarbeiter aus der Ferne auf ihren Bürocomputer oder ihre Workstation zugreifen, treten sie über eine spezielle Splashtop-Verbindung ein. Diese Verbindung ist nicht Teil des Unternehmensnetzwerks. Das bedeutet, dass sie die Daten (d. h. Word-Dokumente) nur auf ihrem Remote-Desktop anzeigen und damit arbeiten können. Diese Daten werden niemals außerhalb des Unternehmensnetzwerks übertragen. IT-Sicherheitsverantwortliche haben auch die Wahl, sowohl die Dateiübertragungs- als auch die Druckfunktionen zu aktivieren oder zu deaktivieren — eine sehr empfehlenswerte Taktik, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen.

Wenn Benutzer Zugriff auf ihren Bürocomputer, ihre Daten und Apps erhalten, bietet Splashtop zusätzliche Funktionen, um den Zugriff zu beschränken und die Datensicherheit zu optimieren. Der elektronische Zugriff auf Daten und Systeme basiert auf Autoritätsebenen, Parametern, die wissen müssen, und einer klaren Aufgabentrennung für Personen, die auf das System zugreifen. Dieser rollenbasierte Zugriff wird sowohl durch Zugriffsüberwachung als auch durch Protokollierung unterstützt.

Fazit: Erleichtern Sie sich den Umstieg auf flexibles Arbeiten mit Splashtop

Es ist eine sich ständig weiterentwickelnde Herausforderung, da Omicron die Führungsteams dazu zwingt, die Telearbeit und die hybriden Arbeitspläne ihrer Unternehmen kontinuierlich zu ändern. Johnny Taylor Jr., Präsident und CEO der Society for Human Resource Management, fasste die Notwendigkeit, vorbereitet zu sein, kurz und bündig zusammen: „Das wird nicht die letzte Variante sein, und wir sollten als Führungskräfte besser lernen, nicht jedes Mal auszuflippen, wenn es eine neue Ankündigung gibt.“

Du kannst auf alles vorbereitet sein, was als Nächstes kommt, indem du eine flexible, moderne Fernzugriffslösung verwendest. Eine, die ein einheitliches Erlebnis bietet — egal, ob deine Mitarbeiter im Büro, zu Hause oder von einem anderen Ort aus arbeiten.

Mit Splashtop greifen all deine Mitarbeiter auf dieselbe physische Workstation zu, unabhängig davon, ob sie persönlich oder remote arbeiten. Dein Unternehmen muss nicht einmal in zusätzliche Infrastruktur investieren, um Telearbeit zu ermöglichen (wie mit VDI oder DaaS). Es ist eine ideale Einrichtung für einen flexiblen Arbeitsplatz.

