Die beste Alternative zu EasyVista EV Reach On-Prem

Vor einigen Jahren kaufte das IT-Service-Management-Unternehmen EasyVista Goverlan. Als diese Übernahme erfolgte, stellte EasyVista die unbefristeten Lizenzen für das ursprüngliche On-Prem-Produkt von Goverlan ein. Dieses Produkt ist jetzt als EV Reach bekannt.
EV Reach verfügt derzeit über ein abonnementbasiertes Lizenzmodell. Das bedeutet, dass das Team eine zusätzliche monatliche Gebühr zahlen muss, wenn es einen weiteren Benutzer zu seinem Plan hinzufügen möchte.
Die beste Alternative zu EV Reach On-Prem (ehemals Goverlan).
Wenn Sie nach einer Alternative zu EV Reach von EasyVista suchen, sollten Sie Splashtop On-Prem in Betracht ziehen.
Splashtop On-Prem bietet robuste Funktionen und Fähigkeiten wie:
On-Prem-Funktionen
Splashtop On-Prem kann hinter einer DMZ oder einer Unternehmens-Firewall installiert werden. Dadurch können Einzelpersonen Remote-Sitzungen durch Peer-to-Peer-Vorgänge lokal über routbare Netzwerke erstellen oder über das Splashtop On-Prem Gateway eine Brücke für netzwerkübergreifenden Zugriff erstellen.
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Flexible Lizenzmodelle
Splashtop bietet sowohl simultan laufende als auch benutzerspezifische Lizenzierungsoptionen. Dadurch können unsere Kunden die Art der Lizenzierung und die Modelle erwerben, die ihren Anforderungen am besten entsprechen. Durch die Bereitstellung dieser Option bekommen Benutzer das, was sie benötigen, ohne zu viel für zusätzliche Lizenzen bezahlen zu müssen. Sie zahlen nur für das, was sie nutzen.
Reaktionsschnelle technische Unterstützung
Unser in den USA ansässiges Team ist jederzeit bereit, unsere Kunden zu unterstützen. Wir stellen die Erreichbarkeit unseres Teams über mehrere Kanäle sicher, sei es Telefon, E-Mail oder Support-Site-Chat.
Unser Support-Team verfügt über Vertretungen auf der ganzen Welt, die Ihnen bei Bedarf Unterstützung bieten. Obwohl wir nicht davon ausgehen, dass Sie mit Splashtop On-Prem Probleme haben werden, sind wir für Sie da, wenn Sie es brauchen.
Breite Geräteunterstützung
Splashtop kann eine Vielzahl verschiedener Geräte wie Windows-, Mac-, Linux-, iOS- und Android-Geräte unterstützen. Dazu gehören alle Smartphones, Tablets und robusten Android-Geräte.
Wir wissen, dass Teams oft eine Vielzahl von Geräten haben, die gewartet werden müssen, daher wurde Splashtop mit dieser Vielfalt im Hinterkopf entwickelt. Egal, welches Gerät oder Betriebssystem Ihr Team verwendet, Splashtop kann es unterstützen.
Hohe Leistung für ressourcenintensive Werkzeuge
Die fortschrittliche Leistungsarchitektur von Splashtop On-Prem bietet blitzschnellen Fernzugriff und interaktive HD-Video- und Audiositzungen mit Bildraten von bis zu 60 fps. Funktionen wie der 4:4:4-Farbmodus, High-Fidelity-Audio, USB-Geräteumleitung und Remote-Stift sorgen für ein umfassendes Fernzugriff-Erlebnis für Einzelpersonen wie Künstler oder Personen in der Medienbranche.
Beaufsichtigter Fernsupport
Der On-Demand-Support für Endbenutzer mit Windows-, Mac-, iOS- und Android-Geräten wird ganz einfach über einen 9-stelligen Code bereitgestellt. Dadurch wird die Ausfallzeit reduziert, die durch Telefonate mit dem Support entstehen, und Benutzer k�önnen schnell wieder an die Arbeit gehen.
Hochverfügbarkeits-Clustering
Techniker können Ausfallzeiten vermeiden und die Leistung durch Lastausgleich und hochverfügbare Servercluster optimieren.
Sicherheit und Skalierbarkeit
Splashtop On-Prem bietet Ihrem Team fein abgestimmte Richtlinienkontrollen für Berechtigungen und Zugriffsregeln. Darüber hinaus erfüllt das Team die wichtigsten branchenführenden Sicherheitsstandards wie ISO 27001, SOC-2 Compliance, DSGVO, HIPAA, FERPA und mehr.
Splashtop Connector
Teams können RDP- und VNC-Verbindungen zu Windows-Computern und -Servern über Splashtop Connector sicher überbrücken, ohne ein VPN zu verwenden oder einen Fernzugriff-Agenten zu installieren. Dies erleichtert IT-Administratoren die Vorkonfiguration von Profilen, sodass Benutzer direkt über die Splashtop Business App auf RDP- und VNC-Ressourcen zugreifen können.
Active Directory- und SSO-Integration
Splashtop On-Prem integriert sich nahtlos mit vielen bestehenden Active Directory- oder LDAP-Diensten. Ihr Team kann auch eine sichere, optimierte Authentifizierung durch SSO oder SAML genießen.
Splashtop unterstützt SSO-Partner wie Azure AD, ADFS, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, G-Suite und TrustLogin.
Wechseln Sie zu Splashtop On-Prem
Branchen verändern sich kontinuierlich und nahtloser Fernzugriff ist wichtiger denn je. Daher ist es wichtig sicherzustellen, dass Ihre Supportsysteme konsistent und effizient bleiben. Splashtop On-Prem bietet Benutzern eine leistungsstarke, hochsichere Self-Host-Fernzugriffslösung, ein flexibles Lizenzmodell und vorbildlichen Kundensupport.
Während sich EV Reach durch die Durchsetzung strenger IT-Managementkontrollen auszeichnet, übernimmt Splashtop die Führung bei benutzerfreundlichen Supportfunktionen, die auf den sich weiterentwickelnden digitalen Arbeitsplatz zugeschnitten sind. Beim direkten Vergleich der Lösungen überprüft Splashtop On-Prem einfach mehr Kästchen in kritischen Kategorien wie Plattformunterstützung, Benutzerfreundlichkeit, Skalierbarkeit, Lizenzierungsflexibilität, Leistung und Erweiterbarkeit.
Möchten Sie erfahren, wie Splashtop Enterprise Ihrem Team helfen kann? Sprechen Sie mit einem unserer Vertreter, um zu erfahren, wie wir Ihnen bei der Optimierung Ihrer Prozesse helfen können.
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