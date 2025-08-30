Video: Splashtop – Eine überlegene Alternative zu VPN

Suchen Sie nach einer Alternative zu VPNs?
Splashtop ist einfach bereitzustellen, zu skalieren und die kostengünstigste Fernzugriffslösung. Deshalb ist Splashtop die beste Alternative zu VPN .
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VPNs sind wahrscheinlich nicht die beste Wahl für die Fernzugriffsanforderungen Ihres Unternehmens
Da das Arbeiten von zu Hause aus für viele zur neuen Realität wird, ist eine robuste Fernzugriffslösung entscheidend für die Produktivität. VPNs eignen sich am besten für Benutzer, die für kurze Zeiträume auf das Unternehmensnetzwerk zugreifen müssen, um bestimmte Aufgaben zu erledigen, aber es ist eine veraltete Lösung für die heutigen Produktivitätsanforderungen.
Wenn ganze Belegschaften den ganzen Tag über VPNs verbunden sind, kommt es zu einem 'Backhauling' des Datenverkehrs, selbst für Aufgaben, die kein VPN benötigen, was zu unzuverlässigen Verbindungen und langsamer Leistung führt - der schlimmste Alptraum eines Benutzers.
Es kostet viel Geld und Mühe, VPNs einzurichten, zu skalieren und zu warten, ganz zu schweigen von den Kopfschmerzen, die damit verbunden sind, dass nur vom Unternehmen ausgegebene Geräte für die Verbindung mit dem VPN verwendet werden müssen, wenn das Endergebnis eine unterdurchschnittliche Leistung ist.
Bei einem überlasteten VPN ist es unmöglich, den Netzwerkverkehr effektiv zu kontrollieren, sodass Sicherheitsprobleme auftreten. Selbst Lösungen wie Split-Tunneling, die durch die Begrenzung des VPN-Verkehrs helfen sollten, öffnen neue Türen für Sicherheitsrisiken.
Zum Glück gibt es eine einfache Lösung. Splashtop ist die beste VPN-Alternative, die es Mitarbeitern ermöglicht, sicher, schnell und stabil auf ihre Arbeitsplätze zuzugreifen.
Splashtop ist die moderne Lösung, um den Fernzugriff auf Computer zu ermöglichen
Die einfache Einrichtung, Verwaltung und Skalierbarkeit von Splashtop gewährleisten schnelle und zuverlässige Fernzugriffssitzungen mit müheloser Wartung und niedrigen Kosten. Die Nutzer müssen lediglich eine kleine App auf ihrem Arbeitsplatz installieren. Von dort aus können sie sich mit der Splashtop-App sofort von jedem Gerät aus einloggen.
Eine vollständige Fernzugriffslösung ohne Belastung Unternehmensnetzwerk auszulasten.
Das Unternehmensnetzwerk wird nur während des Fernzugriffs genutzt, was zu weniger Datenverkehr und höherer Leistung führt, während Sicherheits- und Compliance-Funktionen sorgenfreie Fernverbindungen ermöglichen. Benutzer können Dateien sicher übertragen, ferngesteuert drucken und alle anderen Aufgaben während einer Fernsitzunge erledigen, die alle aufgezeichnet und protokolliert werden. Schließlich werden die Anwendungen und die Infrastruktur von Splashtop automatisch aktualisiert, gesichert und überwacht, wodurch lästige manuelle Aktualisierungen vermieden werden.
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Mit Splashtop erhalten Sie eine höhere Leistung, bessere Sicherheit und einfachere Skalierbarkeit als VPN-basierte Lösungen für Ihre Fernzugriffsanforderungen, und das zu einem Bruchteil der Kosten! Probieren Sie Splashtop noch heute kostenlos aus und erleben Sie selbst den Unterschied.
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