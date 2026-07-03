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Splashtop On-Prem vs. Splashtop Enterprise

Splashtop Team
2 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
Kostenlos testen

Splashtop On-Prem ist die leistungsstärkste lokale Lösung für sicheren Fernzugriff, Fernsteuerung und Fernunterstützung für jedes Gerät. Eliminiere Ausfallzeiten und optimiere die Leistung mit Lastausgleich und Server-Clustern. Splashtop On-Prem ermöglicht die vollständige Kontrolle über die Datenspeicherung und den Softwarezugriff innerhalb der IT-Infrastruktur eines Unternehmens. Es ermöglicht außerdem mehr Anpassungsmöglichkeiten und flexible Bereitstellungsmodelle.

Splashtop Enterprise ist die All-in-One-Cloud-Fernzugriffs-, -Support- und -Verwaltungslösung der nächsten Generation für Unternehmen. Es bietet hohe Verfügbarkeit mit Rechenzentren weltweit, automatische Updates und einfache Skalierbarkeit.

Unternehmen können eine strategische Wahl zwischen einer lokalen und einer cloudbasierten Lösung treffen und dabei Faktoren wie Sicherheit, Anpassbarkeit, Kontrolle, einfache Skalierbarkeit und Kosteneffizienz berücksichtigen, um ihren Anforderungen gerecht zu werden.

Lassen Sie uns die Unterschiede zwischen Splashtop On-Prem und Splashtop Enterprise erkunden.


Splashtop On-Prem (Technikerlizenz) 

Splashtop Enterprise (Technikerlizenz)

Bereitstellung 

Vor-Ort 

Cloud 

Unbeaufsichtigter Fernzugriff auf Windows-, Mac- und Linux-Computer

Hochleistungsfunktionen (H.265, 60FPS, YUV444, HD Audio, USB-Geräteumleitung)

Unbeaufsichtigter Zugriff auf Android-Geräte, einschließlich Smartphones, Tablets, robuste Android-Geräte, POS-Geräte, Kiosk-Systeme und Set-Top-Boxen

Planen Sie Zeitfenster, in denen Einzelpersonen oder Benutzergruppen Zugriff auf Computer haben

In-Session-Funktionen wie Fernneustart und -verbindung, Sitzungsaufzeichnung, Multimonitor-Unterstützung, Chat, Remote-Druck, Dateiübertragung (einschließlich Drag-and-Drop) und mehr

beaufsichtigt Splashtop On-Demand Support (Fernsupport) zu Computern und mobilen Geräten 

Benutzerdefiniertes Branding der SOS-App, die Ihre Kunden herunterladen 

Serviceschalter: Erweiterter On-Demand-Support: Gruppierung von Technikern, Service-Channel-Management und Einladungslinks, Supportanfragen über Fernsupport Call und Webformular-Widgets und mehr 

ITSM-Integrationen mit ServiceNow, Freshservice, Freshdesk, Zendesk, Spiceworks Help Desk, Jira und mehr 

Freshservice + Open APIs für benutzerdefinierte Integrationen

Sprachanruf an den Endbenutzer während der Remote-Sitzung 

Vereinfachen und automatisieren Sie das Endpoint-Management mit Richtliniendurchsetzung, Betriebssystem- und Drittanbieter-Patch-Management, proaktiven Warnungen, automatisierter Behebung durch intelligente Aktionen, Bestandsberichterstattung und mehr

Umfasst Windows-OS-Patch-Management und Bestandsberichterstattung. Zusätzliche Funktionen sind bald verfügbar.

Hintergrundaktionen: Greifen Sie auf Diagnosewerkzeuge wie Task-Manager, Registrierungseditor, Geräte-Manager, Dienst-Manager zu, ohne eine Remote-Sitzung zu starten.

Single Sign-On (SSO): Authentifizieren Sie Benutzer über unterstützte Identitätsanbieter wie Okta, Azure AD, ADFS, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, G-Suite und TrustLogin.*

*Nur Cloud

Zentralisierte Sitzungsaufzeichnung: Zeichnen Sie Remote-Sitzungen automatisch auf und speichern Sie sie sicher auf Ihrem zentralen Server.

Offene APIs: Automatisieren Sie Ihre Workflows und integrieren Sie Splashtop nahtlos in bestehende Anwendungen für reibungslosere IT-Operationen

Skripte und Aufgaben: Führen Sie Massenaktionen wie Fernbefehl, Skripterstellung, Dateiübertragung, Systemneustart und Windows-Updates für mehrere Endpunkte aus.

Bedingter Zugriff: Stellen Sie sicher, dass Geräte die Sicherheitsanforderungen erfüllen, bevor Benutzer eine Verbindung zu Remote-Computern herstellen dürfen.

In Kürze verfügbar

Möglichkeit, Splashtop Augmented Reality hinzuzufügen 

Splashtop Connector, SIEM-Protokollierungsintegration und IP-Beschränkung  

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Unabhängig davon, ob Sie Splashtop lokal oder in der Cloud bereitstellen, bieten beide Optionen IT-Teams eine vollständige IT-Helpdesk-Lösung, um schnellen, sicheren Support in großem Umfang bereitzustellen.

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Die Nr. 1 bewertete Fernzugriffs- und Fernsupport-Lösung
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