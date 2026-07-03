Splashtop On-Prem vs. Splashtop Enterprise

Splashtop On-Prem ist die leistungsstärkste lokale Lösung für sicheren Fernzugriff, Fernsteuerung und Fernunterstützung für jedes Gerät. Eliminiere Ausfallzeiten und optimiere die Leistung mit Lastausgleich und Server-Clustern. Splashtop On-Prem ermöglicht die vollständige Kontrolle über die Datenspeicherung und den Softwarezugriff innerhalb der IT-Infrastruktur eines Unternehmens. Es ermöglicht außerdem mehr Anpassungsmöglichkeiten und flexible Bereitstellungsmodelle.
Splashtop Enterprise ist die All-in-One-Cloud-Fernzugriffs-, -Support- und -Verwaltungslösung der nächsten Generation für Unternehmen. Es bietet hohe Verfügbarkeit mit Rechenzentren weltweit, automatische Updates und einfache Skalierbarkeit.
Unternehmen können eine strategische Wahl zwischen einer lokalen und einer cloudbasierten Lösung treffen und dabei Faktoren wie Sicherheit, Anpassbarkeit, Kontrolle, einfache Skalierbarkeit und Kosteneffizienz berücksichtigen, um ihren Anforderungen gerecht zu werden.
Lassen Sie uns die Unterschiede zwischen Splashtop On-Prem und Splashtop Enterprise erkunden.
Splashtop On-Prem (Technikerlizenz)
Splashtop Enterprise (Technikerlizenz)
Bereitstellung
Vor-Ort
Cloud
Unbeaufsichtigter Fernzugriff auf Windows-, Mac- und Linux-Computer
Hochleistungsfunktionen (H.265, 60FPS, YUV444, HD Audio, USB-Geräteumleitung)
Unbeaufsichtigter Zugriff auf Android-Geräte, einschließlich Smartphones, Tablets, robuste Android-Geräte, POS-Geräte, Kiosk-Systeme und Set-Top-Boxen
Planen Sie Zeitfenster, in denen Einzelpersonen oder Benutzergruppen Zugriff auf Computer haben
In-Session-Funktionen wie Fernneustart und -verbindung, Sitzungsaufzeichnung, Multimonitor-Unterstützung, Chat, Remote-Druck, Dateiübertragung (einschließlich Drag-and-Drop) und mehr
beaufsichtigt Splashtop On-Demand Support (Fernsupport) zu Computern und mobilen Geräten
Benutzerdefiniertes Branding der SOS-App, die Ihre Kunden herunterladen
Serviceschalter: Erweiterter On-Demand-Support: Gruppierung von Technikern, Service-Channel-Management und Einladungslinks, Supportanfragen über Fernsupport Call und Webformular-Widgets und mehr
ITSM-Integrationen mit ServiceNow, Freshservice, Freshdesk, Zendesk, Spiceworks Help Desk, Jira und mehr
Freshservice + Open APIs für benutzerdefinierte Integrationen
Sprachanruf an den Endbenutzer während der Remote-Sitzung
Vereinfachen und automatisieren Sie das Endpoint-Management mit Richtliniendurchsetzung, Betriebssystem- und Drittanbieter-Patch-Management, proaktiven Warnungen, automatisierter Behebung durch intelligente Aktionen, Bestandsberichterstattung und mehr
Umfasst Windows-OS-Patch-Management und Bestandsberichterstattung. Zusätzliche Funktionen sind bald verfügbar.
Hintergrundaktionen: Greifen Sie auf Diagnosewerkzeuge wie Task-Manager, Registrierungseditor, Geräte-Manager, Dienst-Manager zu, ohne eine Remote-Sitzung zu starten.
Single Sign-On (SSO): Authentifizieren Sie Benutzer über unterstützte Identitätsanbieter wie Okta, Azure AD, ADFS, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, G-Suite und TrustLogin.*
*Nur Cloud
Zentralisierte Sitzungsaufzeichnung: Zeichnen Sie Remote-Sitzungen automatisch auf und speichern Sie sie sicher auf Ihrem zentralen Server.
Offene APIs: Automatisieren Sie Ihre Workflows und integrieren Sie Splashtop nahtlos in bestehende Anwendungen für reibungslosere IT-Operationen
Skripte und Aufgaben: Führen Sie Massenaktionen wie Fernbefehl, Skripterstellung, Dateiübertragung, Systemneustart und Windows-Updates für mehrere Endpunkte aus.
Bedingter Zugriff: Stellen Sie sicher, dass Geräte die Sicherheitsanforderungen erfüllen, bevor Benutzer eine Verbindung zu Remote-Computern herstellen dürfen.
In Kürze verfügbar
Möglichkeit, Splashtop Augmented Reality hinzuzufügen
Splashtop Connector, SIEM-Protokollierungsintegration und IP-Beschränkung
Kostenlos testen
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Unabhängig davon, ob Sie Splashtop lokal oder in der Cloud bereitstellen, bieten beide Optionen IT-Teams eine vollständige IT-Helpdesk-Lösung, um schnellen, sicheren Support in großem Umfang bereitzustellen.