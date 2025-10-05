Was Sie über die stressfreie Kündigungspolitik von Splashtop wissen müssen

Bereitet Ihnen die Kündigungspolitik Ihres Fernzugriffsanbieters Albträume? Da sind Sie nicht allein. Unsere Kunden haben uns im Laufe der Jahre viele Horrorgeschichten über Kündigungen erzählt.
In der heutigen Zeit ist eine gute Stornierungsrichtlinie Gold wert. Viel zu viele Unternehmen verstecken ihre Stornierungsrichtlinie im Kleingedruckten und lassen Kunden durch Reifen springen, um ihre Abonnements zu beenden. Bei Splashtop ist die Kundenzufriedenheit unser Antrieb. Also, auch wenn wir es bedauern, Sie gehen zu sehen, werden wir nicht versuchen, Sie mit Tricks zum Bleiben zu bewegen.
Hürden, die unsere Kunden bei der Kündigung anderer Fernzugriffsabonnements überwinden mussten:
Schriftliche Kündigung drei Monate vor dem Verlängerungsdatum
Wochenlanges Warten auf eine Bestätigung der beantragten Kündigung
Die Verlängerung wird zwei Wochen vor dem geplanten Verlängerungszeitpunkt in Rechnung gestellt. Somit gestaltet sich eine Kündigung und Rückerstattung schwierig
Support-Ticket-Links, die nicht funktionieren oder deren Navigation zu kompliziert ist
Abrechnungshotlines, die nicht funktionieren oder inakzeptable Wartezeiten haben
Auf FAQ-Artikel verwiesen werden, die das Problem nicht lösen
Diese unprofessionellen Vorgehensweisen sollen Kunden so lange wie möglich an einen Vertrag binden.
Ein nahtloses Kundenerlebnis von Anfang bis Ende
Bei Splashtop gehen wir die Dinge anders an.Wir möchten, dass jede Phase Ihres Erlebnisses nahtlos verläuft.Wenn Sie Zeit brauchen, um sich vor dem Kauf zu entscheiden, können Sie unsere Produkte einfach und kostenlos testen.Außerdem bieten wir einen erstklassigen Kundenservice, der Ihnen bei der Lösung von Produktproblemen hilft.
Wir hoffen, dass Ihnen unsere Produkte gefallen, wissen aber auch, dass es viele Gründe gibt, ein Abonnement zu kündigen. Deshalb ist eine Kündigung bei uns unkompliziert.
Kündigen Sie Ihr Splashtop-Abonnement in drei einfachen Schritten:
Melden Sie sich auf dem Webportal Mein Splashtop an.
Wählen Sie Konteninfo aus dem Pulldown-Menü und öffnen Sie auf dem Bildschirm Kontoinformation die Registerkarte Abonnements.
Wählen Sie die Schaltfläche Automatische Erneuerung ausschalten.
Sollten Kunden aus irgendeinem Grund nicht in der Lage sein, dies online zu tun, ist unser Supportteam nur einen Anruf entfernt.So einfach ist das. Weitere Informationen finden Sie in unseren vollständigen Verkaufsbedingungen.
Wir versprechen, Ihre gesamte Kundenreise – vom ersten Kontakt bis zur gesamten Dauer unserer gemeinsamen Beziehung – zu einem professionellen, lohnenden und sicheren Erlebnis zu machen.
Aus diesem Grund haben wir eine der höchsten Nutzerzufriedenheitsraten in der Branche.
Schauen Sie sich unsereFallstudienan, um aus erster Hand zu erfahren, warum sich mehr als 30 Millionen Kunden weltweit für Splashtop entscheiden.Sie können auch mehr über unsere erstklassigen Fernunterstützungs- und Fernzugriffslösungen erfahren, indem Sie unsereProduktseite besuchen.
Wollen Sie selbst sehen, warum Splashtop die höchsten Kundenzufriedenheitsrate hat?
Melden Sie sich für eine kostenlose Testversion an und genießen Sie den schnellen und sicheren Fernzugriff mit allen Funktionen, die Sie für produktives Arbeiten aus der Ferne benötigen. Sie benötigen keine Kreditkarte und keine Verpflichtung, um die kostenlose Testversion zu starten. Und natürlich haben wir eine unkomplizierte Kündigungspolitik, falls Sie sich jemals entscheiden sollten, zu gehen.