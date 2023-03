Was du über Splashtop-Alternativen wissen musst

Die Aktualisierung der VPN-Infrastruktur erfolgt in erster Linie manuell, nicht automatisch. Dadurch können entfernte Geräte und Unternehmensnetzwerke lateralen Bedrohungen wie Ransomware ausgesetzt werden. Andere wichtige Sicherheitsfunktionen wie die Mehrfaktor-Authentifizierung und die Geräteauthentifizierung sind nicht immer enthalten. Und VPNs sind nicht bereit für Zero Trust Network Access. Ein Zero Trust Network Access (ZTNA) ist eine Reihe von Technologien, die auf einem adaptiven Vertrauensmodell basieren. Der Zugriff auf Informationen und Netzwerke wird nur gemäß den Benutzerberechtigungen gewährt. Letztlich bietet ZTNA Benutzern nahtlose Konnektivität, ohne die Sicherheit von Personen und ihren Daten zu beeinträchtigen. Aufgrund der Funktionsweise herkömmlicher VPNs können sie ZTNA nicht unterstützen. Angesichts all dieser Sicherheitsbedenken prognostizierte ein Bericht von Gartner aus dem Jahr 2019, dass bis 2023 60% der Unternehmen ihr Remote-Access-VPN zugunsten sichererer Lösungen auslaufen lassen werden.

Skalierbarkeit:

Da ein VPN nicht darauf ausgelegt ist, hohen Traffic und mehrere Benutzer gleichzeitig zu bewältigen, ist es schwierig, es in großem Umfang bereitzustellen, um die Anforderungen einer vollständig remote arbeitenden oder hybriden Belegschaft zu erfüllen. Die Skalierung eines VPN-Netzwerks erfordert eine Aufrüstung der VPN-CPU/des Speichers, was sich in einem langen und komplizierten Prozess für die IT niederschlägt. Darüber hinaus benötigt jeder Mitarbeiter ein vom Unternehmen ausgestelltes Gerät, damit ein VPN in einem Remote-Office funktioniert. Infolgedessen können BYOD-Geräte (wie die Heimgeräte der Mitarbeiter) nicht genutzt werden.