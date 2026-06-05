Was du über Splashtop-Alternativen wissen musst

Wenn Sie nach Fernzugriff auf Computer-Lösungen für Ihr Unternehmen suchen, werden Sie auf mehrere ähnliche Lösungen wie Splashtop stoßen. Während es arrogant von uns wäre, diese Splashtop Alternativen abzulehnen, möchten wir, dass Sie die Nachteile bedenken, die einige Lösungen tatsächlich haben. Um Ihnen bei der besten Entscheidung für Ihr Unternehmen zu helfen, haben wir alles zusammengestellt, was Sie wissen müssen.
Beliebte Splashtop-Alternativen
Traditionelle VPNs — Virtuelle private Netzwerke
Ein virtuelles privates Netzwerk oder VPN stellt eine Internetverbindung zwischen zwei Standorten her, um seinen Benutzern den Fernzugriff auf Computer und Dateien in diesem Netzwerk zu ermöglichen. Wenn ein VPN für kurze Zeit verwendet wird, um bestimmte Aufgaben zu erledigen, funktioniert es ganz gut. Wenn ein VPN jedoch über einen längeren Zeitraum und von vielen Benutzern gleichzeitig verwendet wird, können Probleme auftreten.
Sie fragen sich vielleicht, warum das so ist. Ein Grund dafür ist, dass VPNs ursprünglich eher für die Ausnahme als für die Regel konzipiert wurden. Wenn ganze Belegschaften den ganzen Tag über VPN verbunden bleiben, kommt es zu einer Rückführung des Datenverkehrs. Dieses Backhauling des Datenverkehrs erfolgt sogar für Aufgaben, die kein VPN benötigen, was zu unzuverlässigen Verbindungen und langsamer Leistung führt. Da der Zugriff auf ein VPN zusätzliche Schritte zwischen Ihnen und dem Internet hinzufügt, wird Ihre Verbindung letztendlich langsamer, selbst wenn Sie der Einzige in Ihrem Unternehmen sind, der zu diesem Zeitpunkt das VPN nutzt. Diese schlechte Leistung kann der schlimmste Albtraum eines Benutzers sein, insbesondere für Benutzer, die täglich stundenlang an Videokonferenzen teilnehmen.
Zusätzliche Nachteile von VPNs für den Fernzugriff
Sicherheitsbedenken: VPN-Infrastruktur-Updates sind hauptsächlich manuell, nicht automatisch. Dies kann Remote-Geräte und Unternehmensnetzwerke lateral bedrohen, wie z.B. durch Ransomware. Andere kritische Sicherheitsfunktionen wie Mehrfaktor-Authentifizierung und Geräteauthentifizierung sind nicht immer enthalten. Und VPNs sind nicht Zero Trust Network Access bereit. Ein Zero Trust Network Access (ZTNA) ist eine Reihe von Technologien, die auf einem adaptiven Vertrauensmodell basieren. Der Zugriff auf Informationen und Netzwerke wird nur gemäß den Benutzerberechtigungen gewährt. Letztendlich bietet ZTNA den Benutzern nahtlose Konnektivität, ohne die Sicherheit oder den Schutz sowohl der Einzelpersonen als auch ihrer Daten zu gefährden. Aufgrund der Funktionsweise traditioneller VPNs können sie ZTNA nicht unterstützen. Für all diese Sicherheitsbedenken prognostizierte ein Gartner-Bericht von 2019, dass bis 2023 60 % der Unternehmen ihren Fernzugriff VPN zugunsten sichererer Lösungen auslaufen lassen werden.
Skalierbarkeit: Da ein VPN nicht dafür ausgelegt ist, hohen Datenverkehr und mehrere Benutzer gleichzeitig zu bewältigen, ist es schwierig, es in großem Maßstab bereitzustellen, um den Anforderungen einer vollständig dezentralen oder hybriden Belegschaft gerecht zu werden. Die Skalierung eines VPN-Netzwerks erfordert ein Upgrade der VPN-CPU/des VPN-Speichers, was für die IT einen langen und komplizierten Prozess bedeutet. Darüber hinaus benötigt jeder Mitarbeiter ein vom Unternehmen bereitgestelltes Gerät, damit ein VPN in einem Remote-Büro funktioniert. Daher können BYOD-Geräte (z. B. Heimgeräte von Mitarbeitern) nicht genutzt werden.
Flexibilität: Da ein VPN nur Zugriff auf alle im Netzwerk freigegebenen Ordner, Anwendungen und Dateien ermöglicht, ist es nicht ideal für ein Remote- oder Hybridbüro. Stellen Sie sich vor, Sie sind im Außendienst und benötigen Zugriff auf eine Datei auf Ihrem Bürocomputer, die nicht im VPN-Netzwerk freigegeben ist. Sie können nicht darauf zugreifen, da VPN nur den Zugriff auf Dateien im Netzwerk ermöglicht. Um sicherzustellen, dass Sie vollen Zugriff auf Ihren Bürocomputer haben, muss die IT-Abteilung vorab alle Ordner und Dateien freigeben, auf die Sie im Außendienst möglicherweise Zugriff benötigen. Dies für jeden Mitarbeiter zu tun, kann eine entmutigende Aufgabe sein.
Fazit zur vpn alternativ: Wenn Sie ein VPN verwenden, um sich selbst oder Ihren Mitarbeitern minimalen Zugriff auf ein Netzwerk von Computern zu gewähren, dann kann ein VPN funktionieren. Es ist jedoch möglicherweise nicht ideal, es in einer vollständig entfernten oder hybriden Arbeitsumgebung zu verwenden, wenn mehrere Benutzer häufig VPN nutzen.
Andere alternative Fernzugriffssoftware
Es gibt andere, die ähnliche Fernzugriffslösungen wie Splashtop anbieten.
Vielleicht fragen Sie sich, „was ist Fernzugriff eigentlich genau?“
Der Fernzugriff gibt die Möglichkeit, jederzeit und von überall von einem anderen Gerät aus auf einen Computer oder ein Gerät zuzugreifen. Im Gegensatz zu einem VPN ist Fernzugriffssoftware darauf ausgelegt, hohen Datenverkehr zu bewältigen und bietet vollständigen Zugriff auf Dateien und Anwendungen von Remote-Computern, unabhängig vom Netzwerk. Dadurch ist es für eine Remote- oder Hybrid-Umgebung besser geeignet als ein VPN. Darüber hinaus ist der Fernzugriff einfach zu implementieren. Schließlich verfügt die Fernzugriffssoftware über integrierte Sicherheitsfunktionen wie SSO (Single Sign-On), MFA (Multi-Factor Authentication), Geräteauthentifizierung und automatische Infrastruktur-Updates, um mit den Sicherheitsstandards auf dem Laufenden zu bleiben.
Da es viele fernzugriff software tools auf dem Markt gibt, könnten Sie über die Unterschiede verwirrt sein.
Wir empfehlen, die folgenden Fragen zu stellen:
Wie ist das Setup? Bietet die Lösung eine Click-and-Connect-Funktion oder erfordert sie eine kompliziertere Einrichtung? (Tipp: Wenn die angegebene Lösung ursprünglich für Verbraucher konzipiert wurde, ist sie wahrscheinlich sehr einfach einzurichten und zu verwenden).
Unterstützt es BYOD (Bring Your Own Device)? In der heutigen Welt ist es ziemlich üblich, dass Einzelpersonen ihr persönliches Gerät, wie ein Telefon, verwenden möchten. Sie sollten verstehen, ob die Lösung es Benutzern ermöglicht, sich mit dem Gerät ihrer Wahl zu verbinden oder ob sie auf von der Firma ausgegebene Geräte beschränkt ist. (Tipp: Sie sollten auch sicherstellen, dass die Lösung Funktionsparität für Desktops und MAC-Computer bietet, da viele hauptsächlich für eine Windows-basierte Umgebung entwickelt wurden und auf MACs nicht so gut funktionieren)
Ist die Funktion Single Sign-On (SSO) verfügbar? SSO hilft sicherzustellen, dass die Passwörter der Mitarbeiter die Compliance- und Sicherheitsanforderungen erfüllen.
(Tipp: Sie sollten auch die allgemeine Sicherheitskonformität überprüfen, einschließlich Multi-Faktor-Authentifizierung und Geräteauthentifizierung).
Frag nach Softwareupdates — sind sie automatisch oder erfordern sie manuelle Updates? Sich auf manuelle Updates zu verlassen, birgt Sicherheitsrisiken, da sie geplant und regelmäßig durchgeführt werden müssen, und das vergisst man leicht. (Tipp: Frag auch, wie oft manuelle Updates durchgeführt werden müssen, da dies auch zu Ausfallzeiten oder Kompatibilitätsproblemen führen kann).
Wie schnell stellt es die Ressourcen bereit, auf die Ihre Benutzer zugreifen müssen? (Tipp: Sie möchten eine leistungsstarke, latenzarme Lösung, die in der Lage ist, HD (High Definition) Video-Streaming zu unterstützen, falls erforderlich, damit Benutzer nie auf Ressourcen oder Programme warten müssen).
Wie skaliert die Lösung? (Tipp: Schnelle, einfache Skalierbarkeit für bis zu Tausende von Benutzern ist entscheidend).
Benötigen Sie Hardware an jedem Remote-Standort, bevor Sie die gegebene Lösung bereitstellen? (Tipp: Zusätzliche Hardwareanforderungen verzögern die Möglichkeit, die Lösung sofort zu nutzen, und erhöhen die Verwaltungsbelastung der IT).
Können Sie der IT das Recht geben, Dateiübertragungen und Remote-Druckfunktionen zu steuern? (Tipp: Idealerweise sollte die IT in der Lage sein, Dateiübertragungen oder die Möglichkeit zum Remote-Drucken zu deaktivieren oder zu aktivieren).
Sind Funktionen leicht zu verstehen? (Tipp: Bei Splashtop sagen wir, dass Protokolle „für Menschen lesbar“ sein müssen, was bedeutet, dass sie für den typischen Benutzer oder IT-Mitarbeiter Sinn machen. Das sollte auch für Sitzungsaufzeichnung, Überwachung und Berichterstattung gelten.)
Wenn Sie zu einem anderen Anbieter wechseln möchten, ist das einfach? (Tipp: Meiden Sie Unternehmen, die Sie zwingen, mit mehreren Personen zu sprechen, um Ihr Konto zu kündigen, oder die Sie in Verträgen festhalten.) Sie möchten ein
und ein zuverlässiges Team für technischen Support.
Andere Dinge, die bei der Bewertung von Fernzugriffsanbietern zu berücksichtigen sind
Preis im Vergleich zu Funktionen:
Fernzugriffsanbieter bieten alle unterschiedliche Funktionen zu unterschiedlichen Preisen an. Einige bieten eine Mindestanzahl von Funktionen zu einem bestimmten Preis. Während andere möglicherweise mehr Funktionen bieten, aber zu einem höheren Preis. Abhängig von Ihrem Anwendungsfall benötigen Sie möglicherweise alle oder nur einige der in der Tabelle unten aufgeführten Fernzugriffsfunktionen. Letztendlich bieten im Vergleich zu Splashtop all diese Alternativen weniger Funktionen zu einem höheren Preis.
Kundensupport und Nutzerzufriedenheit:
Bei der Bewertung einer Fernzugriff-Lösung ist es wichtig, das Niveau des Kundenservice zu bewerten, das Sie erhalten. Wir haben von vielen Nutzern gehört, die von anderen Anbietern zu Splashtop gewechselt sind, dass es für sie schwierig war, einen Kundenvertreter am Telefon zu erreichen. Stattdessen mussten diese Benutzer endlose Support-Tickets durchlaufen, und es war nahezu unmöglich, mit einer echten Person zu sprechen. Splashtop bietet Live-Support 24 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche.
Fazit zu alternativer fernzugriff software: Wenn Sie nach einer Fernzugriffslösung mit Standardfunktionen suchen und die Kosten oder der begrenzte Support für Sie kein Problem darstellen, könnte eine Splashtop-Alternative funktionieren. Wenn Sie jedoch nach der besten Fernzugriff-Software und exzellentem Kundensupport suchen, ist Splashtop die bessere Wahl.
Warum Splashtop die beste Fernzugriffslösung ist
Splashtop ist die bessere Option für Sie, wenn es darum geht, den besten Wert für Fernzugriff und die höchsten Stufen der Benutzerzufriedenheit und Leistung zu erhalten.
Im Remote-Desktop-Grid-Bericht von G2 für den Winter 2021, in dem nutzergenerierte Bewertungen für über 30 Remote-Desktop-Lösungen analysiert wurden, hat Splashtop die Nase vorn, mit dem höchsten NPS-Wert von 93, dem höchsten Wert für �„Nutzer, die wahrscheinlich weiterempfehlen werden“. Das bedeutet, dass 93% der Nutzer Splashtop wahrscheinlich einem Freund oder Kollegen empfehlen werden, wenn es um Remote-Desktop-Software geht, weil der Kundenservice, die Leistung und die einfache Geschäftsabwicklung hervorragend sind.
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