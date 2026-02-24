Fernzugriff ermöglicht Arbeit und IT-Unterstützung von überall aus, wird jedoch in regulierten Umgebungen als kontrollierter Zugriffspfad in sensible Systeme behandelt. Das bedeutet, dass die Konformität von durchsetzbaren technischen Kontrollen plus Beweisen abhängt, die Sie schnell während Audits vorlegen können.
Das bedeutet nicht, dass Finanz- und Regierungsorganisationen Fernzugriff nicht nutzen können. Es bedeutet, dass der Fernzugriff den allgemeinen Compliance-Erwartungen in Bezug auf starke Authentifizierung, minimalen Zugriff mit Privilegien, Verschlüsselung während der Übertragung, Prüfprotokollierung und Governance entsprechen muss, die konsistent für Benutzer, Administratoren und Dritte ist.
Wie können diese Organisationen die Anforderungen zur Fernzugriffskompatibilität erfüllen? Lassen Sie uns die Anforderungen den Kontrollen zuordnen, die sie erfüllen, die Prüfnachweise, die Prüfer typischerweise anfordern, und wie eine Lösung wie Splashtop diese Kontrollen und Nachweise unterstützen kann.
Warum ist Fernzugriff ein Hochrisikokontrollbereich in regulierten Branchen?
In stark regulierten Branchen erfordert Fernzugriff strenge Kontrollen. Ohne geeignete Sicherheitskontrollen kann der Fernzugriff die Möglichkeiten erweitern, auf sensible Systeme und Daten zuzugreifen, und es kann zu Prüfungsfeststellungen führen, wenn der Zugriff nicht durchgehend überwacht und protokolliert wird.
Risiken eines unsicheren Fernzugriffs können den Missbrauch privilegierter Zugriffe durch Administratoren, Anbieter oder Auftragnehmer, neue oder erweiterte Zugangspfade zu sensiblen Informationen sowie das Risiko eines nicht bestandenen Audits aufgrund fehlender oder inkonsistenter Protokolle umfassen. Organisationen sollten sich jedoch nicht davor abschrecken lassen, in Fernzugriff-Werkzeuge zu investieren.
Es gibt mehrere Szenarien, in denen Finanz- oder Regierungsorganisationen Fernzugriff nutzen, nicht nur beim Arbeiten von zu Hause aus. Dies umfasst:
Zugriff auf interne Apps, regulierte Daten, Zahlungssysteme, CJIS-ähnliche Umgebungen oder Admin-Konsolen von einem sekundären Gerät aus unterwegs.
Gewährung von Zugangsrechten für den Support durch Dritte an Anbieter, MSPs, IT-Support und mehr.
Jede Situation, in der ein dauerhafter, unbeaufsichtigter Zugriff erforderlich ist, wie beispielsweise bei der Verwaltung von Remote-Servern.
Unabhängig vom Grund oder der Form, die es annimmt, ist das Wichtigste beim Fernzugriff ein sicherer, zuverlässiger Zugang, der die IT-Compliance -Anforderungen erfüllt.
Was sind die Kernanforderungen für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bei Fernzugriffslösungen?
Fernzugriff für regulierte Branchen ist möglich, wenn er einige wichtige Anforderungen erfüllt. Jedes sollte klare Aufzeichnungen enthalten, um die Einhaltung während der Audits zu demonstrieren und so sicherzustellen, dass Systeme, Konten und Geräte nachweislich sicher sind.
Berücksichtigen Sie Folgendes beim Betrachten von Fernzugriff:
1. Wie sollten Identität und Authentifizierung durchgesetzt werden?
Authentifizierung ist eines der wichtigsten Cybersicherheitsmerkmale für Fernzugriff. Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) sollte für alle Benutzer der Standard sein, mit zusätzlichen Kontrollen für Administratoren und andere kritische Rollen.
Einmalige Anmelden (SSO) und Unterstützung für Security Assertion Markup Language (SAML) werden ebenfalls empfohlen, ebenso wie eine zentralisierte Durchsetzung von Identitätsrichtlinien, wo immer möglich. Wenn Auftragnehmern und anderen Dritten Zugang gewährt wird, sollten sie denselben Standards zur Identitätsüberprüfung unterliegen, und ihr Zugriff sollte auf die Bereiche beschränkt werden, die sie benötigen, und nur für die Dauer ihres Vertrags.
Unter keinen Umständen sollten Benutzer Konten oder Logins teilen; jeder sollte ein einzigartiges Konto mit aktivierter Identitätsüberprüfung haben.
Beweise sollten beinhalten:
Screenshots von MFA-Richtlinien
SSO-Konfigurationen
Eine umfassende Liste der autorisierten Benutzer
Überprüfbare, zugängliche Zugangsprotokolle
2. Welche Zugangskontrollen sind für das Prinzip der geringsten Privilegien und Segmentierung erforderlich?
Benutzern sollte beim Fernzugriff kein uneingeschränkter Zugriff gewährt werden. Stattdessen sind rollenbasierte Zugriffskontrollen (RBAC) und detaillierte Berechtigungen notwendig, um sicherzustellen, dass Benutzer nur auf die Bereiche und Informationen zugreifen können, zu denen sie berechtigt sind. Die Implementierung dieser Tools beschränkt den Zugriff auf bestimmte Maschinen, Gruppen und Umgebungen. Selbst wenn ein Konto kompromittiert wird, erhält es keinen uneingeschränkten Zugriff auf das Firmennetzwerk.
Natürlich können Administratoren den Benutzern bei Bedarf weiterhin zeitgebundenen und just-in-time-Zugriff gewähren, sodass die rollenbasierten Einschränkungen die Benutzer nicht daran hindern, ihre Arbeit zu erledigen. Aber dies stellt sicher, dass der Zugriff kontrolliert und ordnungsgemäß verwaltet wird, um böse Akteure fernzuhalten.
Beweise sollten beinhalten:
Rollendefinitionen, die festlegen, welche Gruppen auf was Zugriff haben
Gruppen-zu-Gerät-Zuordnung zur Erkennung nicht erkannter Geräte
Freigabeprotokolle, die es leicht machen, festzustellen, wer wann auf was zugreifen konnte
Vierteljährliche Zugriffsüberprüfungen, um sicherzustellen, dass Berechtigungen ordnungsgemäß zugewiesen und verwaltet werden
3. Welche Anforderungen an Verschlüsselung und Sitzungssicherheit sind am wichtigsten?
Jede Fernsitzung sollte mit einer gestaffelten Sicherheit geschützt werden. Fernzugriff sollte mindestens Daten während der Übertragung mit industriebewährten Transportschutzmaßnahmen und starker Sitzungsverschlüsselung verschlüsseln. Entscheidungsträger sollten überprüfen, wie der Anbieter Sitzungen verschlüsselt, wie Schlüssel und Zertifikate verwaltet werden und welche Protokolle verwendet werden.
Darüber hinaus sollte die Lösung die Integrität der Sitzung und die Lebenszykluskontrolle unterstützen, wie z. B. Richtlinien zur Sitzungszeitüberschreitung, Abbruchverhalten und Verbindungsbenachrichtigungen, wo dies angemessen ist, um die Gefährdung während und zwischen den Sitzungen zu verringern.
Beweise sollten beinhalten:
Sicherheitsdokumentation des Anbieters, die Verschlüsselung und Protokolle beschreibt
Administrative Konfigurationsexporte oder Screenshots, die durchgesetzte Einstellungen zeigen
Genehmigte Standards oder Sicherheitsausnahmedokumentation, wenn Nicht-Standardeinstellungen verwendet werden
4. Welche Sitzungskontrollen helfen, die Datenexposition zu reduzieren?
Sitzungssteuerungen sind entscheidend, um Datensicherheit zu gewährleisten und die Exposition zu reduzieren. Dazu gehören Dateitransfer-Kontrollen, Zwischenablage-Kontrollen und Richtlinien für das Remote-Drucken, um sicherzustellen, dass Sie stets wissen, wo Dateien und Informationen gespeichert und verfügbar sind. Zusätzlich gibt es Wasserzeichen und Benutzerzuordnung, um zu identifizieren, wer auf was Zugriff hat.
Sitzungs-Timeouts sind auch nützlich für die Aufrechterhaltung der Datensicherheit, da sie verhindern, dass Konten untätig bleiben und exponiert sind, wenn Benutzer abwesend sind. Ein gutes Fernzugriffstool beinhaltet auch automatische Sperren, die aktiviert werden, wenn sich ein Benutzer abmeldet. So bleiben Konten und Daten sicher, wenn Benutzer nicht anwesend sind.
Beweise sollten beinhalten:
Admin-Richtlinieneinstellungen mit strengen Sitzungssteuerungen
Screenshots, die die Sicherheitsfunktionen und -kontrollen in Aktion zeigen
Schriftliche Richtlinienverweise, die die Sitzungssteuerungsregeln detailliert beschreiben
5. Welche Anforderungen an Prüfprotokollierung und Überwachung gibt es typischerweise?
Das Überwachen und Protokollieren von Sitzungen ist entscheidend für die Aufrechterhaltung klarer Zugangsdatensätze, die für Audits erforderlich sind. Aufzeichnungen sollten mindestens enthalten, wer was, wann, wo aufgerufen hat und welche Aktionen durchgeführt wurden, wobei Administratoraktivitäten separat protokolliert werden.
Viele regulierte Organisationen leiten Fernzugriffsprotokolle an ein Security Information and Event Management (SIEM) System weiter, um die Überwachung und Untersuchungen zu zentralisieren, aber die spezifischen Anforderungen hängen vom Programm und den Richtlinien der Organisation ab.
Die Sitzungsaufzeichnung kann auch zur Unterstützung der Rechenschaftspflicht und von Untersuchungen dienen und ist manchmal durch interne Richtlinien oder spezifische vertragliche Verpflichtungen erforderlich. Sie sollte jedoch bewusst mit klaren Aufbewahrungs- und Zugriffsregeln aktiviert werden.
Beweise sollten beinhalten:
Beispielprotokolle, die zeigen, wie Aktivitäten aufgezeichnet werden
SIEM-Weiterleitungsnachweis
Administrator-Auditprotokolle
Details zu Aufbewahrungseinstellungen, um zu zeigen, wie lange Datensätze gespeichert werden.
6. Welche Erwartungen an Geräte- und Endpunkthaltung gelten?
Die Endpunkthygiene, einschließlich Patching, Bestandsaufnahme und Schwachstellenexposition, ist ein weiterer wesentlicher Bestandteil des sicheren Fernzugriffs. Organisationen müssen sicherstellen, dass ihre Endpunkte geschützt sind. Das bedeutet, eine Lösung zu verwenden, die nicht nur die plattformübergreifende Konnektivität ermöglicht, sondern auch eine starke Sicherheitslage auf den Endpunkten beibehält.
Organisationen sollten in der Lage sein, ihre Geräte zu validieren und sicherzustellen, dass sie berechtigt sind. Dazu gehört, eine aktuelle Liste der Geräte zu führen, Endpunktverwaltungssoftware zu verwenden, um sie zu verwalten und zu unterstützen, und bekannte sowie vertrauenswürdige Endpunkte sicher zu halten. Während Fernzugriff es Benutzern ermöglicht, von jedem Gerät aus zu arbeiten, müssen diese Geräte jederzeit sicher bleiben.
Beweise sollten beinhalten:
Asset-Inventar
Berichte zur Patch-Compliance, die zeigen, dass alle Endpunkte ordnungsgemäß gepatcht sind
Protokolle zur Behebung von Sicherheitslücken, um zu zeigen, wie bekannte Schwachstellen behoben werden.
7. Wie sollte der Zugriff von Drittanbietern und Lieferanten geregelt werden?
Der Zugriff von Anbietern und Drittanbietern ist in Unternehmen aller Art üblich, einschließlich regulierter Organisationen wie Finanz- und Regierungseinrichtungen. Dieser Zugang muss jedoch sicher verwaltet werden.
Der Zugang von Anbietern wird bei Audits häufig bemängelt, insbesondere wenn er keine Einschränkungen oder Kontrollen aufweist. Der Drittanbieterzugriff sollte einzigartige Konten mit eingeschränkten Berechtigungen für Anbieter, zeitlich begrenztem Zugriff zur Vermeidung unerwarteter Zugriffe, Protokolle für Remote-Sitzungen und regelmäßige Überprüfungen umfassen.
Beweise sollten beinhalten:
Eine aktuelle Lieferantenliste
Zugriffsfreigaben, die steuern, was die Anbieter zugreifen können
Sitzungsprotokolle, die alle Anbieteraktivitäten anzeigen
Beendigungsaufzeichnungen, die zeigen, dass alle Drittparteien, denen der Zugriff nicht mehr gewährt wurde, vollständig entfernt wurden.
Welche Standards und Rahmenwerke treiben diese Anforderungen in Finanzen und Regierung häufig an?
Finanz- und Regierungsorganisationen folgen unterschiedlichen Regeln und Sicherungsprogrammen, aber die Erwartungen an den Fernzugriff konzentrieren sich meist auf die gleichen Kontrollthemen. Beides erfordert strenge Sicherheitsstandards und strenge Kontrollen darüber, wer auf was zugreifen kann, sowie detaillierte Aufzeichnungen und Protokolle, um Rechenschaftspflicht zu gewährleisten und verdächtiges Verhalten zu erkennen.
Zu den allgemeinen Anforderungen gehören:
Zugangskontrolle, minimaler Zugriff und dokumentierte Fernzugriffsverwaltung.
Starke Authentifizierung, detaillierte Protokollierung und konsistente Richtliniendurchsetzung bei Benutzern und Administratoren.
Strengere Beschränkungen und Überwachung, wenn der Fernzugriff Zahlungssysteme oder andere hochsensible Umgebungen berührt.
Versicherungsrahmen wie SOC 2 und ISO/IEC 27001, die diese Kontrollfamilien durch Beweise und wiederholbare Prozesse stärken.
Wie verwandeln Sie Compliance-Anforderungen in eine Fernzugriff-Kontrollliste?
Wenn Ihnen diese Compliance-Anforderungen überwältigend erscheinen, keine Sorge. Es ist einfach, eine praktische Checkliste für alles zu erstellen, was Sie für einen sicheren Fernzugriff benötigen, sodass Sie Compliance und Sicherheit Schritt für Schritt gewährleisten können.
Erstellen Sie eine Checkliste, indem Sie diese einfachen Schritte befolgen:
Definieren Sie die Systeme und Daten innerhalb Ihres Bereichs und identifizieren Sie, wer darauf zugreifen muss.
Trennen Sie Standardbenutzer, privilegierte Benutzer und Anbieter.
Richten Sie die Multi-Faktor-Authentifizierung und eine zentrale Identitätsrichtlinie ein, um Benutzer zu authentifizieren.
Implementieren Sie RBAC und Gerätegruppierungen, um das Prinzip der minimalen Rechtevergabe durchzusetzen und den Zugriff nach Rolle zu beschränken.
Konfigurieren Sie Sitzungskapazitäten (wie Dateiübertragung, Zwischenablage und Drucken) entsprechend der Unternehmensrichtlinien.
Einrichten von Sitzungslebenszyklussteuerungen, einschließlich Timeouts und Trennverhalten, um die Sicherheit weiter zu verbessern.
Aktivieren Sie Prüfungsprotokolle und Administratorprotokolle (leiten Sie diese bei Bedarf an Ihre SIEM-Lösung weiter).
Legen Sie eine Aufbewahrungs- und Überprüfungsfrequenz für Ihre Protokolle und Aufzeichnungen fest.
Stellen Sie sicher, dass Sie Ausnahmen dokumentieren und welche kompensierenden Kontrollen Sie verwenden, um umfassende Sicherheit und Bewusstsein zu demonstrieren. Es ist auch wichtig, vierteljährliche Überprüfungen des Zugriffs und Übungen zur Erfassung von Beweisen durchzuführen, um das Bewusstsein dafür zu bewahren, wer auf was zugreift, und um auf Audits vorbereitet zu sein.
Welche Nachweise werden Prüfer anfordern und wie erstellen Sie diese schnell?
Wenn Sie eine Prüfung durchführen, müssen Sie Nachweise vorlegen, die Ihre Sicherheitstechnologie, Vorschriften, Praktiken und mehr, einschließlich Aufzeichnungen zur Einhaltung der Vorschriften, demonstrieren. Wenn Sie unvorbereitet sind, kann es einige Zeit dauern, all diese Informationen zu sammeln und zusammenzustellen. Wenn Sie jedoch wissen, wonach Audits suchen werden, ist es einfach, die Informationen zu sammeln, die Sie benötigen.
Achten Sie auf Folgendes, wenn Sie sich auf eine Prüfung vorbereiten:
Beweise
Woher es kommt
Zugriffsprotokolle
Fernzugriffsplattformprotokolle oder SIEM
Admin-Änderungsverlauf
Administrator-Überwachungsprotokoll
Durchsetzung der Multi-Faktor-Authentifizierung
Identitätsanbieter und Plattform-Einstellungen
Zugriffsprotokollüberprüfungen
Exportierte Nutzerzugriffslisten plus Genehmigungsprotokolle
Sitzungsaufzeichnungen (falls verwendet)
Aufnahmerichtlinie und Aufbewahrungseinstellungen
Bestandsaufnahme der Geräte und Patch-Status
Reporting des Endpunktmanagements
Mit diesem Gedanken im Hinterkopf gibt es auch einige häufige Prüfungsfallen, die man im Auge behalten sollte. Bei der Vorbereitung auf eine Prüfung können diese Fehler zu Verzögerungen führen oder sogar zum Scheitern führen:
Fehlende Protokolle: Fehlende Protokolle schaffen einen erheblichen blinden Fleck, der Aktivitäten unberücksichtigt lässt und potenziell zu Ausfällen führt.
Gemeinsame Konten: Gemeinsame Benutzerkonten stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da sie die Verantwortlichkeit verringern und es erleichtern, dass Konten gestohlen werden.
Übermäßig breiter Zugang: Der Benutzerzugang muss nach Rolle und Abteilung eingeschränkt werden; wenn jeder einen breiten Zugang erhält, kann ein einziges kompromittiertes Konto erheblichen Schaden im gesamten Unternehmen verursachen.
Mangel an Bewertungen: Protokollierung und Überwachung sind sinnlos, wenn niemand die Protokolle überprüft. Regelmäßige Überprüfungen sind unerlässlich, um verdächtige Aktivitäten zu identifizieren und die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften sicherzustellen.
Nicht dokumentierte Ausnahmen: Manchmal müssen Sie eine Ausnahme für einen Endpunkt oder Benutzer machen. In diesen Fällen müssen sie dokumentiert werden, zusammen mit klaren Hinweisen darauf, wie Sie die Sicherheit aufrechterhalten und gleichzeitig die Ausnahme zulassen.
Wie können Sie die Compliance-Anforderungen erfüllen, ohne den Fernzugriff für Benutzer schmerzhaft zu gestalten?
Diese Anforderungen können schwerwiegend erscheinen, aber sie werden handhabbar, wenn Sie Zugriffsebenen standardisieren, Standardwerte durch zentrale Richtlinien durchsetzen und Protokollierung und Überprüfungen als Routineoperationen statt als hektische Prüfungsaktionen behandeln.
Beste Praktiken für sicheren Fernzugriff und die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften beinhalten:
Standardisieren Sie die Zugriffsebenen für Mitarbeiter, IT-Administratoren und externe Anbieter, indem Sie einen einheitlichen Ausgangspunkt von Berechtigungen für jede Gruppe festlegen.
Verwenden Sie Gruppen und Vorlagen anstelle von Einzelrichtlinien, um Zugriffsberechtigungen zu verwalten, und nehmen Sie dann bei Bedarf Anpassungen für Einzelpersonen mit Just-in-Time-Zugriff vor.
Machen Sie das Führen von Aufzeichnungen und Bewertungen zu einem regelmäßigen Bestandteil Ihrer Richtlinien und Praktiken, damit Sie nicht in Eile Informationen vor einer Prüfung zusammenstellen müssen.
Vermeiden Sie riskante Sitzungsfunktionen, die ein Sicherheitsrisiko darstellen können, und erlauben Sie diese nur ausnahmsweise.
Wie kann Splashtop helfen, die Anforderungen an die Fernzugriffskompatibilität in regulierten Umgebungen zu erfüllen?
Wenn Sie Fernzugriff benötigen, der den Erwartungen regulierter Branchen entspricht, kann Splashtop helfen, indem es durchsetzbare Zugriffskontrollen, zentralisierte Richtlinienverwaltung und auditfähige Protokollierung bereitstellt. Das Ziel ist nicht, „Compliance zu kaufen“, sondern Sicherheitsanforderungen konsequent durchzusetzen und dies während Überprüfungen nachweisen zu können.
Splashtop Enterprise unterstützt beaufsichtigten und unbeaufsichtigten Fernzugriff auf gängigen Betriebssystemen, mit administrativen Kontrollen, die Teams helfen, den Zugriff nach Rolle abzugrenzen, Richtlinien zentral zu verwalten und Sitzungs- sowie Administratoraktivitäten zur Prüfung aufzuzeichnen.
Welche Sicherheitskontrollen für den Fernzugriff unterstützt Splashtop?
Splashtop umfasst Sicherheitskontrollen, die Unternehmen dabei helfen können, gängige Compliance-Erwartungen zu erfüllen, und unterstützt die Erfassung von Nachweisen, die oft für Assurance-Programme wie SOC 2 und ISO/IEC 27001 erforderlich sind. Dazu gehören:
Verschlüsselung für Fernsitzungen: Splashtop verwendet 256-Bit-AES-Verschlüsselung, um Fernsitzungen zu schützen und Daten während der Übertragung zu verschlüsseln.
MFA-Unterstützung: Splashtop verwendet die Multi-Faktor-Authentifizierung, um Konten sicher zu halten und Benutzer zu verifizieren, bevor ihnen Zugriff gewährt wird.
SSO-/SAML-Unterstützung: Benutzer, die die Einmalige Anmelden oder die Security Assertion Markup Language verwenden, können sich, wo zutreffend, mit ihrer zentralisierten SSO-Benutzer-ID und ihrem Passwort anmelden. Dazu gehört die Unterstützung für Okta, Azure AD, OneLogin, G-Suite und mehr.
Granulare Berechtigungen und Zugriffseingrenzung: Administratoren haben vollständige Kontrolle darüber, welche Benutzer und Gruppen auf bestimmte Netzwerkbereiche oder Ressourcen zugreifen können, wobei Daten durch rollenbasierte Zugriffskontrollen und Zero-Trust-Sicherheit geschützt werden.
IP-Positivliste-Kontrollen: Administratoren können IP-Positivlisten einrichten, um Benutzern den Zugang nur von anerkannten, genehmigten IP-Adressen zu erlauben und so den Zugriff auf Netzwerke, Server und Anwendungen weiter zu verwalten.
Wasserzeichen-Optionen: Schützen Sie vertrauliche Informationen während Fernsitzungen, indem Sie Wasserzeichen zur Benutzerzuordnung und Abschreckung hinzufügen.
Sitzungsaufzeichnung für Prüfung und Schulung: Splashtop kann Remote-Sitzungen automatisch aufzeichnen und bietet klare Aufzeichnungen der Benutzeraktivitäten sowohl für Schulungen als auch für Prüfungen.
Protokollierung, die SIEM-Workflows unterstützt: Splashtop kann auch Remote-Sitzungen für Security Information and Event Management (SIEM) Workflows protokollieren, was die Erkennung und Untersuchung potenzieller Vorfälle durch kontextuelle Analyse und Bedrohungsaufklärung erleichtert.
Wie unterstützt Splashtop die Audit-Bereitschaft und die Beweissammlung?
Finanz- und Regierungsorganisationen müssen strengen Prüfungen unterzogen werden, um die Cybersicherheit und die IT-Compliance sicherzustellen. Diese Audits erfordern detaillierte Protokolle und Nachweise, die hohe Sicherheitsniveaus demonstrieren, einschließlich Richtlinien und Tools zur Verwaltung der Datenverarbeitung und des Netzwerkschutzes.
Splashtop unterstützt die Audit-Bereitschaft mit:
Sitzungsprotokolle und Sichtbarkeit der Administratoraktivitäten, die klare Aufzeichnungen aller Remote-Sitzungen und Benutzeraktivitäten bieten.
Sitzungsaufzeichnungsaufbewahrung in Übereinstimmung mit den Unternehmensrichtlinien, um sicherzustellen, dass die Aufzeichnungen für die erforderliche Dauer aufbewahrt werden.
Zentrales Richtlinienmanagement, um Ihre Sicherheitsregeln durchgängig über Endpunkte hinweg von einem einzigen Dashboard aus durchzusetzen.
Wie stärkt Splashtop Autonomous Endpoint Management die Compliance für Fernzugriffsprogramme?
Splashtop AEM unterstützt die Überwachung der Endpunktlage von Fernzugriffsprogrammen, indem es eine Hardware- und Softwareinventur, Patch-Transparenz und -Bereitstellung sowie auf CVE basierende Schwachstellen-Einblicke für die Nachverfolgung von Abhilfemaßnahmen bietet. Dies hilft Teams, die Gefährdung der Endpunkte zu verringern und Beweise dafür zu liefern, dass die Gerätehygiene eingehalten wird.
Splashtop AEM verbessert die Endpunktsicherheit mit:
Patch-Sichtbarkeit und automatisierte Patch-Bereitstellung, welche die Patch-Compliance verbessern und die ausnutzbare Exposition auf Endpunkten reduzieren, die Mitarbeiter verwenden, während sie IT-Teams Zeit und manuelle Arbeit sparen.
Hardware- und Software-Inventur, die sich automatisch aktualisiert, wenn neue Endpunkte verbunden werden, und kontinuierliche Überwachungs- und Prüfungsnachweise liefert.
Einblicke in Schwachstellen basierend auf CVE, die die Cybersicherheit verbessern, indem sie bekannte Bedrohungen in Echtzeit identifizieren, IT-Teams benachrichtigen und automatisierte Lösungen bereitstellen.
Worauf sollten Sie achten, wenn Sie Fernzugriffsanbieter auf Konformität bewerten?
Wenn Sie nach einer Fernzugriffslösung suchen, wie können Sie sicherstellen, dass die in Betracht gezogenen alle erforderlichen Sicherheitsfunktionen bieten? Es gibt mehrere wichtige Funktionen, die Finanz- und Regierungsorganisationen dabei helfen können, die Sicherheitskonformität zu gewährleisten, die wir für Ihre Bequemlichkeit in eine Checkliste aufgenommen haben.
Suchen Sie in Ihrer Fernzugriffssoftware nach Folgendem:
Identitäts- und Authentifizierungsfunktionen, wie MFA, SSO oder SAML.
Prinzipien des geringsten Privilegs, einschließlich RBAC und Gerätegruppierung.
Sitzungsverwaltungstools, wie Funktionssteuerungen, Sitzungstimeouts und konfigurierbares Trennverhalten.
Prüffähigkeitsfunktionen, einschließlich Protokolle, Admin-Überwachungspfade, SIEM-Unterstützung und Aufzeichnungsoptionen.
Administratives Verwaltungspotential, wie Richtlinienvorlagen und exportierbare Berichte.
Beweise, keine Versprechen; sehen Sie, welche Dokumentation und Artefakte der Anbieter bereitstellen kann, anstatt alles nur im guten Glauben zu akzeptieren.
Bleiben Sie sicher und konform mit Splashtop
In stark regulierten Branchen, wie Finanzen und Regierung, sind Sicherheitsanforderungen keine lockeren Vorschläge. Compliance erfordert konsistente Sicherheit, Aufsicht und Management, während der Prüfungserfolg sowohl von der Durchsetzung als auch von den Beweisen abhängt.
Mit Splashtop können Teams sichere Fernzugriffskontrollen durchsetzen und die Auditnachweise aufrechterhalten, die zur Demonstration einer konsistenten Governance erforderlich sind. In Kombination mit Splashtop Autonomous Endpoint Management können IT-Teams die Endpunkt-Sicherheit durch Patch-Management und Bestandsübersicht stärken, was die Einhaltung von Vorschriften unterstützt und das Betriebsrisiko reduziert.
Bereit, Fernzugriff einfach und sicher zu gestalten? Probieren Sie Splashtop noch heute mit einer kostenlosen Testversion und erleben Sie es selbst.