Fernzugriffsberechtigungen in Splashtop Enterprise

Granulare Zugriffsberechtigungen und rollenbasierte Rechte in Splashtop machen es einfacher, die größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig den Fernzugriff in einer Organisation zu nutzen.
Splashtop Enterprise ist eine leistungsstarke Komplettlösung für den Fernzugriff für große Organisationen. Es erfüllt alle Anforderungen eines Unternehmens an den Fernzugriff, einschließlich:
IT-Fernunterstützung für beaufsichtigte und unbeaufsichtigte Computer und Geräte
Mitarbeiter greifen aus der Ferne auf ihre Bürocomputer zu, um remote zu arbeiten
Bildungseinrichtungen planen und verwalten den Fernzugriff der Schüler auf Laborcomputer für den Fernunterricht.
Organisationen nutzen Fernzugriff, damit Mitarbeiter von zu Hause aus oder unterwegs arbeiten können. Bei der Bereitstellung von Fernsupport kann es entmutigend erscheinen, zu verwalten, welche Benutzer Zugriff auf bestimmte Computer haben und welche Tools und Funktionen bestimmten Benutzern zur Verfügung stehen.
Zum Glück können IT-Administratoren mit Splashtop Enterprise Computerzugriffsberechtigungen und rollenbasierte Funktionsberechtigungen einfach verwalten, und das alles über eine zentrale Verwaltungskonsole.
Hier ist ein genauerer Blick auf diese Tools, die in Splashtop Enterprise zu finden sind:
Individuelle Fernzugriffsberechtigungen
Die Admin-Konsole gibt IT-Administratoren die Möglichkeit, alle Benutzer, Workstations, auf die remote zugegriffen wird, und Geräte, die für den Remote-Zugriff verwendet werden, zu verwalten.
Um sicherzustellen, dass auf hochsensible Computer nur ein oder mehrere Benutzer mit entsprechender Freigabe zugreifen können, kann der Administrator Zugriffsberechtigungen nur denjenigen zuweisen, die remote auf diesen Computer zugreifen dürfen.
Mit diesem Tool können Zugriffsrechte nur auf diejenigen beschränkt werden, die berechtigt sind, um Organisationen dabei zu helfen, das Risiko von Sicherheitsverletzungen zu minimieren.
Gruppenbasierte Zugriffsberechtigungen
Eine weitere großartige Funktion in der Splashtop-Verwaltungskonsole ist die Gruppierungsfunktion. Admins können Gruppen sowohl für Benutzer als auch für Computer erstellen. Dann kann der IT-Administrator die Zugriffsberechtigungen auf Gruppenebene festlegen.
Diese praktische Funktion kann es IT-Managern erheblich erleichtern, Zugriffsberechtigungen für ganze Organisationen zuzuweisen. Zum Beispiel könnten Sie dem Marketing-Team einfach Zugriff auf die Computer in der Marketingabteilung geben, oder die Schul-IT könnte nur einer bestimmten Klasse Zugriff auf bestimmte Laborcomputer gewähren.
Gruppenbasierte Administratoren
IT-Administratoren können auch bestimmte gruppenbasierte Admins zuweisen, die Berechtigungen nur für eine kleinere Benutzergruppe verwalten können. Zum Beispiel kann ein Teamleiter Benutzer, Computer und Berechtigungen für sein eigenes Team verwalten und ein Lehrer oder IT-Mitarbeiter nur für seine eigene Klasse von Schülern.
Granulare rollenbasierte Berechtigungen
Splashtop Enterprise bietet eine leistungsstarke Reihe von Funktionen für die Sitzung, die sowohl für das Remote-Arbeiten als auch für die IT-Unterstützung entwickelt wurden, einschließlich Remote-Disconnect, Remote-Neustart, Remote-Streamer-Neustart, gleichzeitige Verbindung mehrerer Benutzer zu einem Computer und vieles mehr.
Möglicherweise möchten Sie jedoch nicht, dass alle Ihre Benutzer diese Funktionen nutzen können. Aus Sicherheitsgründen möchten Sie vielleicht nur, dass Ihr IT-Team eine Funktion wie Remote-Disconnect verwendet.
Die Splashtop-Admin-Konsole ermöglicht es IT-Administratoren, jedem Benutzer Rollen zuzuweisen, wie z.B. Administrator, Gruppenadministrator oder Mitglied. Mit Benutzern, die in Rollen eingeteilt sind, können Sie einfach rollenbasierte Berechtigungen für die In-Session-Fernzugriffsfeatures von Splashtop festlegen.
Bonus — Planung des Fernzugriffs
Schul-IT kann besonders von der Planungsfunktion von Splashtop Enterprise profitieren. Mit diesem Tool können Sie Zugriffsberechtigungen basierend auf bestimmten Zeiten festlegen.
Zum Beispiel, nehmen wir an, Sie haben ein Computerlabor mit 15 Maschinen. Um 13 Uhr gibt es eine Klasse von 15 Grafikdesign-Studenten, die während der Unterrichtszeit auf diese Laborcomputer zugreifen müssen. Mit Splashtop Enterprise können Sie Fernzugriffsrechte so planen, dass nur die Studenten in der Klasse die Laborcomputer während der Unterrichtsstunden aus der Ferne steuern können. Die Studenten haben keinen Zugriff auf diese Computer außerhalb des geplanten Zeitfensters.
Organisationen können diese hilfreiche Funktion auch verwenden, um die Tage/Stunden festzulegen, an denen remote auf verwaltete Computer zugegriffen werden kann.
Loslegen mit Splashtop Enterprise
Splashtop ist die preiswerteste Lösung für den Fernzugriff auf Computer und das Remote-Support-Tool für Unternehmen. Ermöglichen Sie es Mitarbeitern und Studenten, von zu Hause oder von der IT aus zu arbeiten, um Computer zu verwalten und On-Demand-Support für jeden Computer, Tablet oder Mobilgerät anzubieten. Splashtop Enterprise beinhaltet auch die SSO/SAML-Integration, Funktionen zur Remote-Computerverwaltung und viele weitere nützliche Funktionen.
Kontaktiere uns jetzt für Preise und um eine kostenlose Testversion zu starten!
Suchen Sie nach einer On-Premise-Fernzugriff / Fernsupport-Lösung? Schauen Sie sich Splashtop On-Prem an.