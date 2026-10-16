Unternehmen und ihre Mitarbeitenden sind häufige Ziele von Betrügern. Schon ein paar täuschend echte E-Mails und ein gefälschter Link können ausreichen, um ahnungslose Mitarbeitende dazu zu bringen, Zahlungen zu senden, Passwortinformationen preiszugeben oder Unbefugten Zugriff zu gewähren – und das Unternehmen zahlt den Preis.
Laut dem FBI Internet Crime Complaint Center (IC3) verursachte Business Email Compromise im Jahr 2025 gemeldete Verluste von mehr als 3 Milliarden US-Dollar, und Tech-Support- und Kundensupport-Betrugsmaschen, die sich oft als vertrauenswürdige Support-Teams ausgeben, verursachten weitere 2,1 Milliarden US-Dollar. Viele dieser Betrugsmaschen funktionieren ganz ohne Malware. Deshalb ist Schutz vor Betrug zu einem zentralen Bestandteil der Cybersicherheit für IT-Teams geworden.
Dieser Leitfaden erläutert, was Anti-Scam-Schutz für Unternehmen umfasst, welche Betrugsmaschen es am häufigsten auf Mitarbeitende abgesehen haben, warum Antivirus allein nicht ausreicht und welche Maßnahmen IT-Teams ergreifen können, um Betrug zu stoppen.
Was ist Anti-Scam-Schutz für Unternehmen?
Betrugsschutz für Unternehmen kombiniert Verifizierungsprozesse, die Sensibilisierung von Mitarbeitenden und Endgerätesicherheitstools, die dazu beitragen sollen, zu verhindern, dass Mitarbeitende auf Betrugsmaschen hereinfallen. Diese Betrugsmaschen können viele Formen annehmen, beinhalten jedoch typischerweise das Senden von Geld, das Weitergeben von Zugangsdaten oder das anderweitige Gewähren von Zugriff auf Unternehmensgeräte für Angreifer.
Schutz vor Betrug besteht aus drei zentralen Ebenen:
Prozess: Wie Zahlungen und Kontoänderungen vorgenommen und verifiziert werden.
Personen: Wie Mitarbeitende darin geschult werden, Betrugsmaschen zu erkennen und zu melden.
Technologie: Die Tools, die das Unternehmen nutzt, um Betrugswebsites, Phishing-Seiten und unbefugten Zugriff zu blockieren.
Diese drei Ebenen arbeiten zusammen und decken Lücken ab, die die anderen offenlassen, um eine ganzheitlichere Sicherheit im gesamten Unternehmen zu bieten.
Die Betrugsmaschen, die es am ehesten auf Ihre Mitarbeitenden abgesehen haben
Die meisten Betrugsversuche, die Mitarbeitende erreichen, folgen einer Handvoll Muster. Jeder der folgenden Punkte behandelt die Warnsignale, die Mitarbeitende kennen sollten, und die Maßnahmen, die die IT ergreifen kann, um sie zu stoppen.
1. Business-E-Mail-Kompromittierung und Nachahmung von Führungskräften
Haben Sie schon einmal eine E-Mail erhalten, die scheinbar von einem Vorgesetzten oder Kollegen stammte und eine merkwürdige Geldforderung enthielt? Bei einer gängigen Betrugsmasche wird das E-Mail-Konto einer Führungskraft oder eines Kollegen kompromittiert oder gefälscht, und anschließend wird das Ziel aufgefordert, Geld zu senden, Direkteinzahlungen zu ändern oder Geschenkkarten zu kaufen. Laut dem IC3-Bericht verursachten diese Betrugsmaschen im Jahr 2025 bei 24.768 Beschwerden Verluste von mehr als 3 Milliarden US-Dollar.
Glücklicherweise gibt es einige Warnzeichen, auf die Sie achten können. Wenn die E-Mail ein Gefühl von Dringlichkeit vermittelt (etwa „Meine Brieftasche wurde im Ausland gestohlen, und ich brauche dringend Geld per Überweisung“ oder „Wir müssen diese Zahlung sofort senden“), zur Geheimhaltung auffordert oder Sie bittet, den normalen Genehmigungsprozess zu umgehen, sollten bei Ihnen die Alarmglocken läuten. Ebenso könnte es auf ein gefälschtes oder kompromittiertes Konto hindeuten, wenn die E-Mail-Adresse nicht ganz stimmt oder die Grammatik fehlerhaft ist.
Für IT- und Finanzteams ist der stärkste Schutz der Prozess. Verlangen Sie eine Verifizierung über einen separaten Kanal, etwa einen Rückruf an eine bekannte Nummer, sowie eine zweite Freigabe für jede Änderung bei Zahlungen, Gehaltsabrechnungen oder Bankverbindungen – unabhängig davon, wer die Anfrage zu stellen scheint.
2. Phishing und gefälschte Anmeldeseiten
Phishing war laut dem IC3-Bericht 2025 mit 191.561 Beschwerden die am häufigsten gemeldete Art von Kriminalität. Bei einem typischen Angriff führt eine E-Mail oder Nachricht zu einer gefälschten Anmeldeseite oder fordert auf andere Weise die Zugangsdaten von Mitarbeitenden an. Wenn ein Mitarbeitender auf den Trick hereinfällt und seine Anmeldedaten eingibt, kann der Angreifer diese Informationen stehlen und damit auf das kompromittierte Konto zugreifen.
Um Phishing zu vermeiden, sollten Mitarbeitende beim Öffnen von E-Mails und Klicken auf Links vorsichtig sein. Prüfen Sie, ob Links auch wirklich dorthin führen, wohin sie vorgeben zu führen (achten Sie auch auf kleine Änderungen in der Schreibweise, wie ein großes I statt eines kleinen L), und seien Sie vorsichtig bei unerwarteten Anmeldeaufforderungen. Wenn eine Nachricht versucht, ein Gefühl der Dringlichkeit zu erzeugen („Melden Sie sich innerhalb der nächsten 24 Stunden an, sonst wird Ihr Konto gelöscht“), ist das ein weiteres Warnsignal.
Auf der IT-Seite bietet Endpunktschutz, der bekannte Phishing-Websites blockiert, einen Schutzmechanismus für den Fall, dass doch jemand klickt, und MFA sorgt dafür, dass ein gestohlenes Passwort allein nicht ausreicht. Wenn Mitarbeitende sich bei einem Link unsicher sind, sollten sie sich stattdessen über eine vertrauenswürdige URL anmelden.
3. Identitätsbetrug im Tech-Support und Helpdesk
Eine klassische Variante ist der unerwartete Anruf vom „Windows tech support“, bei dem behauptet wird, auf einem Computer sei ein Virus entdeckt worden. Gefälschter technischer Support ist eine weitere gängige Betrugsmasche, die im Jahr 2025 für gemeldete Verluste von über 2 Milliarden US-Dollar bei einzelnen Opfern und Unternehmen verantwortlich ist.
Der Betrug beginnt mit einem Anruf, einer E-Mail oder einer anderen Benachrichtigung, die angeblich vom IT-Team eines Unternehmens stammt. Es wird behauptet, dass eine Fehlerbehebung, ein Debugging oder andere Wartungsarbeiten auf dem Gerät des Opfers durchgeführt werden müssen und dafür Fernzugriff erforderlich ist, um das Problem zu beheben.
Diese Betrugsmaschen nutzen oft legitime kommerzielle Fernzugriffssoftware, um eine Verbindung zum Gerät des Opfers herzustellen. Von dort aus nutzen sie diesen Zugriff, um Daten zu stehlen, Malware zu installieren oder auf andere wertvolle Dateien zuzugreifen. Da das Fernzugriffs-Tool selbst legitime Software ist, schlägt signaturbasierte Antivirensoftware in der Regel nicht darauf an.
In diesem Fall ist schon die Anfrage selbst das Warnsignal. Betrugsprävention beim Fernzugriff erfordert Vorsicht und Skepsis, insbesondere wenn Sie unerwartet von einem angeblichen Helpdesk kontaktiert werden.
Mitarbeiter sollten auf unaufgeforderte Kontaktaufnahme durch einen Support-Mitarbeiter, Druck zum sofortigen Handeln und Aufforderungen zur Installation von Software oder zum Vorlesen eines Codes achten. Für IT-Teams besteht die Lösung aus zwei Teilen: Veröffentlichen Sie einen offiziellen Support-Kanal, damit Mitarbeitende wissen, wie sich die echte IT bei ihnen meldet, und blockieren Sie die Installation nicht genehmigter Fernzugriffs-Tools auf Unternehmensgeräten.
4. Gefälschte Rechnungen und Zahlungsbetrug bei Lieferanten
Wenn ein Unternehmen eine Rechnung zur Zahlung erhält, muss es prüfen und bestätigen, dass es die Leistungen, für die es bezahlt, erhalten hat und dass die Zahlung an die richtige Stelle geht. Gefälschte Rechnungen und Zahlungsbetrug durch Lieferanten zielen darauf ab, Unternehmen dazu zu bringen, an Betrüger zu zahlen oder legitime Zahlungen umzuleiten.
Bei diesen Betrugsmaschen sendet der Betrüger in der Regel eine Rechnung für Waren und Dienstleistungen, die nie bestellt wurden, in der Hoffnung, dass das Unternehmen bezahlt, ohne die Angaben zu prüfen. In manchen Fällen geben sie sich als echter Lieferant aus und bitten das Unternehmen, seine Bankdaten zu aktualisieren, damit legitime Zahlungen an sie statt an den tatsächlichen Anbieter gesendet werden.
In beiden Fällen wird der Betrüger bezahlt, während Unternehmen und Anbieter den Schaden tragen.
Mitarbeitende können diese Betrugsmaschen erkennen, indem sie auf Rechnungen für Dienstleistungen achten, an deren Beauftragung sich niemand erinnert, auf geänderte Bankverbindungen und auf Absender-Domains, die leicht von denen des echten Anbieters abweichen. Auf Prozessebene sollte jede Änderung von Bankverbindungen von Anbietern über bereits hinterlegte Kontaktinformationen bestätigt werden, niemals über Angaben, die in der Anfrage selbst gemacht werden.
5. KI-gestützte Identitätsvortäuschung und Stimmenklonen
Künstliche Intelligenz (KI) hat Betrügern neue Werkzeuge gegeben, um Opfer zu täuschen. Laut dem IC3-Bericht des FBI machten als KI-bezogen gekennzeichnete Beschwerden im Jahr 2025, dem ersten Jahr, in dem das IC3 diesen Deskriptor erfasst hat, fast 900 Millionen US-Dollar an Verlusten aus.
Betrüger können KI nutzen, um schnell überzeugende Phishing-E-Mails zu erstellen und Phishing-Versuche dadurch effektiver zu machen. Ebenso können sie KI nutzen, um die Stimme einer Führungskraft oder eines Kollegen im Unternehmen zu klonen und ein Opfer anzurufen, um Geld oder Zugangsdaten anzufordern. Eine vertraute Stimme ist kein verlässlicher Identitätsnachweis mehr, und generative KI kann diese Anrufe in Echtzeit reaktionsfähig und überzeugend machen.
Warnzeichen gibt es nach wie vor. Ein Sprach- oder Videoanruf, der außerhalb der üblichen Kanäle erfolgt, um Geld oder Zugriff zu verlangen, ist ein wichtiges Warnsignal – besonders dann, wenn der Anrufer auf Dringlichkeit drängt.
Schulen Sie Mitarbeitende darin, aufzulegen und die Person über eine bekannte Nummer zurückzurufen, und machen Sie diesen Rückruf zu einem verpflichtenden Schritt in Ihren Richtlinien für Zahlungen und Zugriffsänderungen.
Wo standardmäßige Antivirensoftware bei Betrugsmaschen an ihre Grenzen stößt
Antivirus ist ein zentraler Bestandteil der Endgerätesicherheit, aber viele Betrugsmaschen sind darauf ausgelegt, es zu umgehen.
Signaturbasierte Antivirensoftware konzentriert sich auf schädliche Dateien und Code. Bei vielen Betrugsmaschen kommt überhaupt keine Malware zum Einsatz. Sie bringen Mitarbeitende dazu, eine Überweisung zu tätigen, Zugangsdaten preiszugeben oder ein legitimes Fernzugriffs-Tool für einen Betrüger zu installieren.
In diesen Fällen läuft der Angriff über die eigenen Handlungen der Mitarbeiter. Schutz vor Betrugsmaschen muss genau in dem Moment greifen, in dem Mitarbeiter ins Visier geraten, etwa wenn sie auf einer Phishing-Seite oder Betrugswebsite landen oder wenn jemand sie auffordert, Fernzugriffssoftware zu installieren.
Das heißt nicht, dass Antivirus veraltet ist. Antivirus-Software ist nach wie vor notwendig, um vor Malware und anderen Cyberbedrohungen zu schützen, sollte jedoch für einen ganzheitlicheren Schutz mit betrugsspezifischem Endpunktschutz und Benutzerschulungen kombiniert werden.
So schützen Sie Ihr Unternehmen in 7 Schritten vor Betrug
Diese sieben Schritte vereinen Prozesse, Menschen und Technologie, damit IT-Teams Betrugsmaschen stoppen können, bevor sie das Unternehmen Geld kosten:
Verifizieren Sie jede Zahlung und jede Kontoänderung über einen zweiten Kanal: Viele Betrugsmaschen beruhen darauf, dass Opfer den Worten der Betrüger einfach glauben, daher schließt eine Verifizierung die häufigste Sicherheitslücke. Verlangen Sie einen Rückruf an eine bekannte Telefonnummer (nicht die in der Anfrage angegebene) sowie eine zweite Freigabe, bevor Sie Bankverbindungen ändern, neue Zahlungsempfänger hinzufügen oder Abrechnungsinformationen aktualisieren.
Schulen Sie Mitarbeitende in aktuellen Betrugsmaschen: Kurze, regelmäßige Schulungen mit realen Beispielen funktionieren am besten, darunter die Nachahmung des Helpdesks und KI-gestütztes Stimmenklonen. Machen Sie das Melden einer verdächtigen Nachricht schnell und frei von Schuldzuweisungen, damit Mitarbeitende etwas sagen, wenn ihnen etwas auffällt.
Veröffentlichen Sie einen offiziellen IT-Support-Kanal: Sie können sich gegen IT-Betrug schützen, indem Sie Mitarbeitenden genau mitteilen, wie die IT sie kontaktieren wird, und klarstellen, dass die IT sie niemals unaufgefordert anruft, um sie zur Installation von Software aufzufordern. Jede andere Anfrage sollte als Betrugsversuch behandelt und gemeldet werden.
Legen Sie fest, welche Fernzugriffstools auf Unternehmensgeräten ausgeführt werden dürfen: Standardisieren Sie auf ein genehmigtes Fernzugriffstool und stellen Sie sicher, dass Mitarbeitende wissen, welches Ihr IT-Team verwendet. Blockieren oder kennzeichnen Sie dann die Installation jeder anderen Fernzugriffssoftware auf Unternehmensgeräten.
Fügen Sie Endpunktschutz hinzu, der Betrugs- und Phishing-Websites blockiert: Endpunktschutz ist ein leistungsstarkes Tool zur Abwehr bösartiger Links und Websites. Achten Sie auf einen Schutz, der auf all Ihren verwalteten Geräten funktioniert und Betrugs- sowie Phishing-Websites blockiert, bevor Mitarbeitende mit ihnen interagieren.
Setzen Sie Multi-Faktor-Authentifizierung für kritische Konten durch: Wenn die Zugangsdaten eines Mitarbeiters gestohlen werden, kann zusätzliche Authentifizierung den Unterschied machen. Verwenden Sie bei der Anmeldung bei Konten wie E-Mail, Banking, Lohnabrechnung und ähnlichen Diensten die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), damit gestohlene Passwörter allein nicht ausreichen, um unbefugten Zugriff zu gewähren.
Warnmeldungen zentralisieren und Ihren Reaktionsplan festlegen: Zentralisierte Kontrollen und ein klarer Plan helfen IT-Teams, schnell und effektiv auf Bedrohungen zu reagieren. Stellen Sie sicher, dass Sicherheitswarnungen die IT an einem zentralen Ort erreichen, und isolieren Sie ein infiziertes Gerät schnell und setzen Sie Zugangsdaten zurück. Wenn Geld überwiesen wurde, wenden Sie sich unbedingt an Ihre Bank und melden Sie alle Vorfälle dem FBI und der FTC.
Worauf Sie bei Anti-Scam-Software für Unternehmen achten sollten
Schutz vor Betrugsversuchen für Unternehmen erfordert eine starke Kombination aus Mitarbeiterschulungen und Anti-Scam-Software. Anti-Scam-Software kann dabei helfen, potenzielle Betrugsversuche zu erkennen und zu blockieren, aber Sie sollten sicherstellen, dass sie über die richtigen Funktionen verfügt.
Achten Sie auf Folgendes:
Echtzeit-Malware-Schutz , der Dateien beim Öffnen oder Herunterladen automatisch scannt und erkannte Bedrohungen unter Quarantäne stellt.
Blockierung von Betrugs- und Phishing-Websites, um bekannte bösartige Websites zu blockieren und neue zu erkennen.
KI-gestützte Betrugserkennung, die dabei hilft, neue und aufkommende Betrugsversuche zu erkennen, selbst wenn regelbasierte Filter sie nicht identifizieren.
Blockierung nicht autorisierter Fernzugriffs-Tools, um Versuche zu erkennen und zu blockieren, nicht genehmigte Fernzugriffssoftware zu installieren.
Zentralisierte Bereitstellung und Richtlinienkontrollen damit die IT den Schutz auf allen Endpunkten installieren und durchsetzen kann, selbst wenn diese nicht physisch vor Ort sind.
Sofortige Warnmeldungen zur Benachrichtigung der IT, wenn eine Bedrohung blockiert oder ein Übernahmeversuch erkannt wird.
Kompatibilität mit bestehenden Sicherheitstools, sodass die Software ohne Konflikte neben Ihrer vorhandenen Antivirus- oder EDR-Software ausgeführt werden kann.
Klare Datenschutzgrenzen, die Administratoren Schutzstatus und Sicherheitsereignisse anzeigen, ohne die persönlichen Dateien der Mitarbeitenden offenzulegen.
Wie Splashtop Shield for Business IT-Teams dabei unterstützt, das Betrugsrisiko zu senken
Es gibt zwar viele Betrugsmaschen und Bedrohungen, die versuchen, Ihre Konten und Daten zu stehlen, aber es gibt auch Tools, mit denen Sie sich gegen Malware und Betrüger gleichermaßen verteidigen können. Splashtop Shield for Business kombiniert Antivirus- und Schutz vor Betrugsmaschen und hilft so, Ihre Mitarbeiter davor zu schützen, hereingelegt zu werden, während Ihre Geräte vor Viren geschützt werden.
Splashtop Shield for Business ist als Add-on für Splashtop Business-Produkte mit unbeaufsichtigtem Zugriff verfügbar und kombiniert modernen Virenschutz mit KI-gestütztem Schutz vor Betrug und Phishing, um Endpunkte sicher zu halten. Mit Splashtop Shield for Business können Sie:
1. Betrugs- und Phishing-Websites mit KI-gestützter Erkennung blockieren
Splashtop Shield for Business blockiert unsichere und bekannte Phishing-Websites, und die KI-gestützte Betrugserkennung hilft dabei, neue und aufkommende Betrugsmaschen zu erkennen, die noch auf keiner bekannten Liste stehen. Anti-Malware in Echtzeit und On-Access-Scans stoppen schädliche Dateien und unsichere Anwendungen, bevor sie ausgeführt werden.
2. Nicht autorisierte Installationen von Fernzugriffs-Tools blockieren
Fernzugriff ist ein hervorragendes Tool für Remote-Zusammenarbeit, Support und Arbeit. Betrüger können ihn jedoch missbrauchen, indem sie Opfer dazu bringen, Zugriff zu gewähren. Dementsprechend erkennt und blockiert Splashtop Shield for Business Versuche, nicht autorisierte Fernzugriffs-Tools zu installieren, darunter auch solche, die Betrüger nutzen, um sich als Helpdesk auszugeben. Admins können genehmigte Fernzugriffs-Tools zu einer Zulassungsliste hinzufügen, damit legitime Support-Sitzungen weiterhin funktionieren. Wenn Splashtop Shield einen Übernahmeversuch erkennt, benachrichtigt es die IT sofort, damit sie eingreifen kann.
3. Bereitstellen und Berichte über die Splashtop-Konsole erstellen
Sicherheit zu verwalten sollte weder bei Anwendern noch bei IT-Teams unnötige Kopfschmerzen verursachen. IT-Teams können Splashtop Shield for Business automatisch über Endpoint Policies installieren oder eine stille On-Demand-Installation ausführen, die Anwender nicht unterbricht. Schnell- und vollständige Scans können über die Splashtop-Konsole gestartet werden, und Bedrohungswarnungen werden dort unter Security > Threats angezeigt, mit einem direkten Link zur Shield Console für weitere Untersuchungen.
Zusätzlich kann Splashtop Shield die meisten Bedrohungen automatisch isolieren und so die Reaktionsfähigkeit verbessern, ohne Ihre IT-Abteilung zusätzlich zu belasten.
4. Anti-Scam-Schutz zusammen mit Ihren vorhandenen Sicherheitstools einsetzen
Splashtop Shield for Business kann ohne Konflikte parallel zu anderen Sicherheitstools wie CrowdStrike oder Bitdefender ausgeführt werden. Administratoren sehen den Schutzstatus und die Sicherheitsereignisse für jeden Endpunkt, während die persönlichen Dateien und der Browserverlauf der Mitarbeitenden privat bleiben.
Fügen Sie den von Ihnen verwalteten Endpunkten Anti-Scam-Schutz hinzu
Malware zielt auf Geräte ab, und Betrugsmaschen zielen auf Menschen ab. Ein guter Schutz vor Betrugsmaschen kombiniert Verifizierung, Schulungen und Endpoint-Kontrollen, damit Sie Betrugsseiten erkennen und unbefugten Fernzugriff stoppen können, bevor Ihrem Unternehmen dadurch Kosten entstehen.
Splashtop Shield for Business ergänzt diese Endpunkt-Ebene und kombiniert Echtzeit-Antivirus, KI-gestützten Schutz vor Betrugsmaschen und Phishing sowie die Blockierung nicht autorisierter Fernzugriffstools, damit IT-Teams Betrugsversuche auf Windows- und macOS-Endpunkten erkennen und stoppen können.
Wenn Ihr Unternehmen bereits ein Splashtop Business-Produkt mit unbeaufsichtigtem Zugriff nutzt, können Sie Splashtop Shield for Business zu Ihrem Abonnement hinzufügen.
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