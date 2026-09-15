Immer einen Schritt voraus mit moderner Antivirensoftware
Antiviren- und Anti-Betrugsschutz für Unternehmen und Zuhause
Müheloser Schutz vor Malware, Betrügereien und unbefugtem Fernzugriff.
Wählen Sie den passenden Schutz aus
Mehr schützen. Weniger managen.
Splashtop Shield für UnternehmenAntivirus + Anti-Betrug
Schützt Ihr Team vor Malware, Phishing sowie den Betrugsseiten und gefälschten Helpdesk-RATs, mit denen Angreifer menschliches Verhalten und nicht nur Geräte auszunutzen.
Schutz für die Menschen, die Sie lieben
Splashtop Shield für Zuhause und FamilieAntivirus + Anti-Betrug
Sie blockiert Betrugsseiten und die Fernzugriffssoftware, die Familien auf Aufforderung von Betrügern häufig installieren und dann ein Familienmitglied warnen, damit Hilfe immer schnell zur Stelle ist.
Angetrieben von Bitdefender
Splashtop AntivirusAntivirus
Bewährter Malware-Schutz in Ihrer Flotte, mit stiller Bereitstellung und zentraler Verwaltung in der Splashtop-Konsole, die Sie bereits nutzen.
Warum Splashtop für den Endpunktschutz?
KI-unterstützte Erkennung
Jede Schicht, ob Unternehmen oder Familie, nutzt KI-unterstützte Erkennung, um das zu erkennen, was Standard-Antivirenprogramme übersehen.
Ein vertrauenswürdiger Anbieter, eine integrierte Plattform
Verwaltung des Endpunktschutzes von derselben Splashtop-Konsole aus, die Ihr Team bereits für Fernzugriff und Support nutzt. So ist ein Anbieter weniger zu verwalten.
Flexible Geräteabdeckung
Schützen Sie Windows- und Mac-Geräte, egal ob es um ein verteiltes Team oder um die Geräte geht, die Ihre Familie täglich benutzt.
Einfache, transparente Preisgestaltung
Pro Endpunkt für Unternehmen, gestufte Tarife für die Familie, Schutz, der mit Ihnen skaliert. Keine versteckten Kosten.
Sind Sie bereit, das zu schützen, worauf es ankommt?
Egal, ob es um die Sicherheit eines wachsenden Unternehmens geht oder darum, die Menschen zu schützen, die Sie lieben – wir helfen Ihnen, den nächsten Schritt zu gehen.