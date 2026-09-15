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Immer einen Schritt voraus mit moderner Antivirensoftware

Antiviren- und Anti-Betrugsschutz für Unternehmen und Zuhause

Müheloser Schutz vor Malware, Betrügereien und unbefugtem Fernzugriff.

Erste Schritte

Wählen Sie den passenden Schutz aus

Mehr schützen. Weniger managen.

Splashtop Shield für Unternehmen

Antivirus + Anti-Betrug

Schützt Ihr Team vor Malware, Phishing sowie den Betrugsseiten und gefälschten Helpdesk-RATs, mit denen Angreifer menschliches Verhalten und nicht nur Geräte auszunutzen.

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Schutz für die Menschen, die Sie lieben

Splashtop Shield für Zuhause und Familie

Antivirus + Anti-Betrug

Sie blockiert Betrugsseiten und die Fernzugriffssoftware, die Familien auf Aufforderung von Betrügern häufig installieren und dann ein Familienmitglied warnen, damit Hilfe immer schnell zur Stelle ist.

Kostenlos testenMehr erfahren

Angetrieben von Bitdefender

Splashtop Antivirus

Antivirus

Bewährter Malware-Schutz in Ihrer Flotte, mit stiller Bereitstellung und zentraler Verwaltung in der Splashtop-Konsole, die Sie bereits nutzen.

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Warum Splashtop für den Endpunktschutz?

  • KI-unterstützte Erkennung

    Jede Schicht, ob Unternehmen oder Familie, nutzt KI-unterstützte Erkennung, um das zu erkennen, was Standard-Antivirenprogramme übersehen.

  • Ein vertrauenswürdiger Anbieter, eine integrierte Plattform

    Verwaltung des Endpunktschutzes von derselben Splashtop-Konsole aus, die Ihr Team bereits für Fernzugriff und Support nutzt. So ist ein Anbieter weniger zu verwalten.

  • Flexible Geräteabdeckung

    Schützen Sie Windows- und Mac-Geräte, egal ob es um ein verteiltes Team oder um die Geräte geht, die Ihre Familie täglich benutzt.

  • Einfache, transparente Preisgestaltung

    Pro Endpunkt für Unternehmen, gestufte Tarife für die Familie, Schutz, der mit Ihnen skaliert. Keine versteckten Kosten.

Sind Sie bereit, das zu schützen, worauf es ankommt?

Egal, ob es um die Sicherheit eines wachsenden Unternehmens geht oder darum, die Menschen zu schützen, die Sie lieben – wir helfen Ihnen, den nächsten Schritt zu gehen.

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