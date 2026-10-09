Intune und Splashtop
Intune mit Splashtop erweitern
App-Deployment automatisieren, Fernsupport optimieren, Netzwerkzugriff sichern, Endpunkte schützen und Echtzeit-Endpunktoperationen ermöglichen
Warum Intune und Splashtop
Gehen Sie über die Registrierung und Richtlinien hinaus – mit kontinuierlichem Endpunktmanagement.
Paket: Mit sicheren, einsatzbereiten Paketen lassen sich Unternehmensanwendungen schneller in Intune integrieren.
Support: Unterstützten Sie Nutzer und Geräte aus der Ferne, egal ob Intune verwaltet wird oder nicht
Sicherheit: Fügen Sie einen passwortlosen, zertifikatsbasierten WLAN- und VPN-Zugang hinzu.
Verteidigung: Bauen Sie Endpoint-Schutz mehrschichtig auf – mit Antivirus, EDR, MDR und Phishing-Schutz.
Verwaltung: Priorisieren Sie Risiken, beheben Sie Probleme und weisen Sie den einwandfreien Zustand von Endgeräten nach – kontinuierlich.