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Mehr schützen. Weniger managen.

Splashtop Shield for Business

Reduzieren Sie das Risiko und stärken Sie Ihre Sicherheitslage mit moderner AV-Software, KI-unterstützter Erkennung und Anti-Scam-Schutz

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Der Stand der Geschäftssicherheit heute

48 %aller bestätigten Sicherheitsverletzungen betrafen Ransomware. Ein Anstieg gegenüber 44 % im Jahr zuvor¹

9,8 %ist der Anteil am Jahresumsatz, den US-Unternehmen im vergangenen Jahr durch Betrug verloren. Ein Anstieg von 46 % im Jahresvergleich

96 %der Opfer von Ransomware waren kleine und mittlere Unternehmen¹

Quellen: 1) Untersuchungsbericht von Verizon zu Datenschutzverletzungen 2026. 2) Bericht zu globalem Betrug – TransUnion H2 2025

Mehr als traditioneller AV-Schutz

Vom Antivirenprogramm im Alltag bis hin zu zentralisierter IT-Reaktion schließt Shield die Lücken, die Ihr Unternehmen angreifbar machen.


Moderner Antiviren- und Malwareschutz

Bösartige Dateien und unsichere Anwendungen stoppen, bevor sie ausgeführt werden.

  • Echtzeit-Anti-Malware- und On-Access-Scans

  • KI-unterstützte Erkennung erkennt Bedrohungen, die signaturbasierte Scans verfehlen


Schutz vor Betrug und Phishing

Fangen Sie die Betrügereien ab, die sich gegen Ihre Mitarbeiter richten, nicht nur gegen ihre Geräte.

  • Blockiert unsichere und bekannte Phishing-Seiten

  • Betrugserkennung fängt unbekannte, aufkommende Betrügereien ab

  • Alarmiert Ihr Team, sobald eine Bedrohung blockiert wird


Unautorisierte Übernahme durch Fernzugriff verhindern

Heutzutage beginnen Sicherheitsverletzungen oft mit einem Anruf, nicht mit Malware.

  • Entdeckt und blockiert unbefugte Installationsversuche von Fernzugriffstools (RAT)

  • Benachrichtigt die IT sofort, wenn ein Übernahmeversuch erkannt wird


Integrierbar in Splashtop Remote Access, Support und AEM

Aus der Ferne Benachrichtigungen anzeigen und den Sachverhalt untersuchen, ohne die Werkzeuge zu wechseln.

  • Warnungen erscheinen neben den Endpunktdaten, die Ihr Team bereits überprüft

  • Verbindungen herstellen und auflösen, ohne eine weitere Konsole hinzuzufügen

  • Zuschaltung zu einer Remote-Sitzung direkt von einer Warnung aus


Preisgestaltung für Splashtop Shield for Business

Verfügbar als Add-on zu jedem aktiven Abonnement für ein Unternehmensprodukt von Splashtop

Anzahl der Endpunkte

Mit Splashtop sparen!

1-100

1,02 € / Endpunkt / Monat

101-3.000

0,85 € / Endpunkt / Monat

Über 3.000

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Vorteile von Splashtop Shield for Business

  • A blue line forms a square on the left, then curves upward into a large arrow pointing diagonally to the top right on a light gray background.

    Einfache Bereitstellung

    Installierung der Schutzmaßnahmen auf Windows- und MacOS-Endpunkten innerhalb weniger Minuten. Kein spezielles Sicherheitsteam erforderlich.

  • KI-unterstützte Erkennung

    Entdeckt Malware, Phishing und aufkommende Betrügereien, die Standard-Antivirenprogramme übersehen

  • Einfache Verwaltung im Alltag

    Verwaltung von Schutzmaßnahmen und Richtlinien, wobei Warnungen direkt neben den Endpunktdaten angezeigt werden, die Ihr Team bereits überprüft.

  • Einfache gestaffelte Preisgestaltung

    Skaliert mit Ihrem Team, ohne Ihren Stack komplexer zu machen.

Ressourcen

Support-Artikel zu Splashtop Shield
Datenblatt

FAQ

Ist Shield ein vollständiges Antivirenprogramm oder brauche ich noch ein anderes Programm?
Warum nicht auf das bereits in unsere Endgeräte integrierte Antivirenprogramm setzen?
Wie sind die Preise von Shield for Business?
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Ransomware kostet kleine Unternehmen jedes Jahr Millionen

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