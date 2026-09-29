Mehr schützen. Weniger managen.
Splashtop Shield for Business
Reduzieren Sie das Risiko und stärken Sie Ihre Sicherheitslage mit moderner AV-Software, KI-unterstützter Erkennung und Anti-Scam-Schutz
Der Stand der Geschäftssicherheit heute
48 %aller bestätigten Sicherheitsverletzungen betrafen Ransomware. Ein Anstieg gegenüber 44 % im Jahr zuvor¹
9,8 %ist der Anteil am Jahresumsatz, den US-Unternehmen im vergangenen Jahr durch Betrug verloren. Ein Anstieg von 46 % im Jahresvergleich
96 %der Opfer von Ransomware waren kleine und mittlere Unternehmen¹
Quellen: 1) Untersuchungsbericht von Verizon zu Datenschutzverletzungen 2026. 2) Bericht zu globalem Betrug – TransUnion H2 2025
Mehr als traditioneller AV-Schutz
Vom Antivirenprogramm im Alltag bis hin zu zentralisierter IT-Reaktion schließt Shield die Lücken, die Ihr Unternehmen angreifbar machen.
Moderner Antiviren- und Malwareschutz
Bösartige Dateien und unsichere Anwendungen stoppen, bevor sie ausgeführt werden.
Echtzeit-Anti-Malware- und On-Access-Scans
KI-unterstützte Erkennung erkennt Bedrohungen, die signaturbasierte Scans verfehlen
Schutz vor Betrug und Phishing
Fangen Sie die Betrügereien ab, die sich gegen Ihre Mitarbeiter richten, nicht nur gegen ihre Geräte.
Blockiert unsichere und bekannte Phishing-Seiten
Betrugserkennung fängt unbekannte, aufkommende Betrügereien ab
Alarmiert Ihr Team, sobald eine Bedrohung blockiert wird
Unautorisierte Übernahme durch Fernzugriff verhindern
Heutzutage beginnen Sicherheitsverletzungen oft mit einem Anruf, nicht mit Malware.
Entdeckt und blockiert unbefugte Installationsversuche von Fernzugriffstools (RAT)
Benachrichtigt die IT sofort, wenn ein Übernahmeversuch erkannt wird
Integrierbar in Splashtop Remote Access, Support und AEM
Aus der Ferne Benachrichtigungen anzeigen und den Sachverhalt untersuchen, ohne die Werkzeuge zu wechseln.
Warnungen erscheinen neben den Endpunktdaten, die Ihr Team bereits überprüft
Verbindungen herstellen und auflösen, ohne eine weitere Konsole hinzuzufügen
Zuschaltung zu einer Remote-Sitzung direkt von einer Warnung aus
Preisgestaltung für Splashtop Shield for Business
Verfügbar als Add-on zu jedem aktiven Abonnement für ein Unternehmensprodukt von Splashtop
Anzahl der Endpunkte
Mit Splashtop sparen!
1-100
1,02 € / Endpunkt / Monat
101-3.000
0,85 € / Endpunkt / Monat
Über 3.000
Kontaktieren Sie den Vertrieb für Informationen zur Preisgestaltung
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Vorteile von Splashtop Shield for Business
Einfache Bereitstellung
Installierung der Schutzmaßnahmen auf Windows- und MacOS-Endpunkten innerhalb weniger Minuten. Kein spezielles Sicherheitsteam erforderlich.
KI-unterstützte Erkennung
Entdeckt Malware, Phishing und aufkommende Betrügereien, die Standard-Antivirenprogramme übersehen
Einfache Verwaltung im Alltag
Verwaltung von Schutzmaßnahmen und Richtlinien, wobei Warnungen direkt neben den Endpunktdaten angezeigt werden, die Ihr Team bereits überprüft.
Einfache gestaffelte Preisgestaltung
Skaliert mit Ihrem Team, ohne Ihren Stack komplexer zu machen.
FAQ
Ist Shield ein vollständiges Antivirenprogramm oder brauche ich noch ein anderes Programm?
Warum nicht auf das bereits in unsere Endgeräte integrierte Antivirenprogramm setzen?
Wie sind die Preise von Shield for Business?
Wie lange dauert die Einrichtung?
Wie werden unsere Daten behandelt?
Bieten Sie monatliche Abrechnungen an?
Brauche ich ein aktives Splashtop-Abonnement, um Shield for Business zu nutzen?
Was brauche ich, um Shield for Business zu verwenden?
Ransomware kostet kleine Unternehmen jedes Jahr Millionen
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