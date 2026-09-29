Splashtop Shield for Business

Der Stand der Geschäftssicherheit heute

48 %aller bestätigten Sicherheitsverletzungen betrafen Ransomware. Ein Anstieg gegenüber 44 % im Jahr zuvor¹ 9,8 %ist der Anteil am Jahresumsatz, den US-Unternehmen im vergangenen Jahr durch Betrug verloren. Ein Anstieg von 46 % im Jahresvergleich 96 %der Opfer von Ransomware waren kleine und mittlere Unternehmen¹