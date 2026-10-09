Kleine Unternehmen verarbeiten dieselben Arten sensibler Informationen wie größere Organisationen, darunter Kundendaten, Zahlungsdetails und Finanzkonten, meist jedoch ohne ein eigenes Sicherheitsteam. Damit wird jeder Laptop und Desktop zu einer wichtigen Verteidigungslinie gegen Malware, Phishing und Ransomware.
Das Risiko ist erheblich. Kleine Unternehmen benötigen Antivirus-Schutz, um Bedrohungen abzuwehren, ohne zusätzliche Kosten oder Verwaltungsaufwand zu verursachen, den ihr Team nicht bewältigen kann.
Dieser Leitfaden erklärt, was ein Antivirus für kleine Unternehmen enthalten sollte, wie er sich von persönlichem und integriertem Antivirus unterscheidet und wie Sie die richtige Option für Ihre Geräte, Ihr Team und Ihr Budget auswählen.
Was ist Antivirus für kleine Unternehmen?
Antivirus für kleine Unternehmen ist Sicherheitssoftware, die jeden Computer in einem kleinen Unternehmen vor Malware, Phishing, Ransomware und anderen gängigen Bedrohungen für Endpunkte schützt und gleichzeitig zentrale Transparenz bietet, damit eine Person bestätigen kann, dass jedes Gerät geschützt ist. Über die herkömmliche signaturbasierte Virenerkennung hinaus bietet Antivirus für Unternehmen in der Regel zusätzliche Funktionen wie:
Echtzeit-Scans bei Zugriff
Erkennung, die über bekannte Signaturen hinausgeht, etwa durch Verhaltensanalyse oder maschinelles Lernen
Phishing- und Blockierung bösartiger Websites
Web-Bedrohungsscans
Exploit-Schutz
Prüfung von Wechseldatenträgern
Ein zentrales Dashboard, das den Schutzstatus geräteübergreifend anzeigt
Warum benötigen kleine Unternehmen Antivirus-Software?
Kleine Unternehmen verlassen sich auf ihre Computer, um Kundendaten, Finanzaktivitäten, Kommunikation und andere tägliche Abläufe zu verwalten. Ein einziges infiziertes Gerät kann diese Arbeit unterbrechen und Daten gefährden, für deren Schutz das Unternehmen verantwortlich ist.
1. Malware kann den täglichen Geschäftsbetrieb stören
Schädliche Dateien und Anwendungen können Geräte kompromittieren, die tägliche Arbeit unterbrechen und sensible Kunden- oder Finanzinformationen offenlegen. Für ein kleines Team kann schon ein einziger infizierter Laptop verlorene Arbeitsstunden und zusätzlichen Zeitaufwand für die Bereinigung bedeuten. Antivirensoftware muss Malware schnell erkennen und stoppen, bevor sie ausgeführt wird.
2. Phishing-Angriffe zielen oft direkt auf Mitarbeitende ab
Malware-Infektionen entstehen nicht aus dem Nichts. Phishing-Angriffe sind häufige Infektionsvektoren, weil sie Mitarbeitende dazu verleiten können, Malware zu installieren, indem sie sie auf bösartige Websites, Downloads oder Seiten zum Diebstahl von Zugangsdaten leiten.
Ein gutes Antivirusprogramm für kleine Unternehmen sollte Phishing und schädliche Websites blockieren und den Webverkehr scannen, damit ein einzelner falscher Klick weniger wahrscheinlich zu einer Infektion führt. Mitarbeitenden beizubringen, Phishing-Angriffe zu erkennen, fügt eine weitere wichtige Schutzebene hinzu.
3. Betrüger nehmen Mitarbeitende zunehmend telefonisch ins Visier
Nicht jeder Angriff beginnt mit einer schädlichen Datei. Bei Tech-Support- und Helpdesk-Identitätsbetrugsmaschen ruft ein Angreifer einen Mitarbeiter an oder schreibt ihm eine Nachricht, gibt sich als IT oder vertrauenswürdiger Anbieter aus und überredet ihn, ein Fernzugriffs-Tool zu installieren. Sobald dieses Tool installiert ist, hat der Angreifer die direkte Kontrolle über das Gerät.
Ein Antivirusprogramm, das unbefugte Installationen von Fernzugriffs-Tools erkennen und blockieren kann, hilft, diese Lücke zu schließen.
4. Ransomware macht Prävention besonders wichtig
Ransomware verschlüsselt Dateien und sperrt Geräte, bis ein Lösegeld gezahlt wird, und manche Varianten stehlen Daten, bevor sie diese verschlüsseln. Für ein kleines Unternehmen kann die Wiederherstellung erhebliche Ausfallzeiten und Kosten bedeuten. Antivirensoftware hilft, indem sie schädliche Dateien und verdächtiges Verhalten frühzeitig erkennt, bevor sich die Verschlüsselung ausbreitet. Da Antivirensoftware auf Prävention und Erkennung ausgerichtet ist, funktioniert sie am besten zusammen mit regelmäßigen Backups und zeitnahen Patches.
Erfahren Sie mehr über die wichtigen Funktionen von Ransomware-Schutzsoftware.
5. Kleine Unternehmen verfügen möglicherweise nur über begrenzte Sicherheitsressourcen
Viele kleine Unternehmen haben kein eigenes Sicherheitsteam, und die IT besteht oft aus einer Person oder einem externen Dienstleister. Ein Antivirusprogramm, das sich einfach bereitstellen, überwachen und warten lässt, ist genauso wichtig wie die Erkennungsstärke, denn Schutz funktioniert nur, wenn jemand bestätigen kann, dass er auf jedem Gerät läuft.
Worauf sollten kleine Unternehmen bei Antivirensoftware achten?
Bei der Bewertung von Antivirensoftware sollten kleine Unternehmen auf diese Funktionen achten:
Malware-Schutz: Starker Schutz ist die erste (und wohl wichtigste) Funktion. Eine gute Antivirenlösung kann Viren, Trojaner, Spyware, schädliche Downloads und andere Malware schnell erkennen und blockieren.
Erkennung über Signaturen hinaus: Viele moderne Bedrohungen entsprechen nicht der Signatur eines bekannten Virus. Verhaltensbasierte oder KI-gestützte Erkennung hilft dabei, verdächtige Aktivitäten und neue Bedrohungen zu identifizieren, die eine reine Signaturprüfung übersehen würde.
Anti-Phishing und Webschutz: Das Blockieren bekannter Phishing- und Betrugsseiten sowie die Prüfung des Web-Traffics hilft dabei, zu verhindern, dass Mitarbeitende überhaupt auf schädliche Seiten oder Downloads zugreifen.
Schutz vor Fernzugriffs-Tools: Achten Sie auf Schutzfunktionen, die nicht autorisierte Fernzugriffs-Tools erkennen oder blockieren können, da Angreifer Mitarbeiter bei Identitätsbetrugsmaschen oft dazu auffordern, sie zu installieren.
Exploit-Schutz: Angreifer sind ständig auf der Suche nach Sicherheitslücken, die sie ausnutzen können. Ein guter Exploit-Schutz kann gegen Versuche schützen, diese Schwachstellen auszunutzen, während Sie auf einen Sicherheitspatch warten.
Echtzeitschutz: Cybersicherheit kann keine Pause machen oder Infektionen erst im Nachhinein prüfen. Gutes Antivirus sollte Aktivitäten kontinuierlich auswerten und Dateien scannen, anstatt sich nur auf regelmäßige manuelle Scans zu verlassen.
Zentrale Transparenz: Ein Dashboard sollte zeigen, welche Geräte geschützt sind, ob der Schutz aktuell ist und welche Bedrohungen blockiert wurden, damit Sie keine blinden Flecken übersehen.
Plattformabdeckung: Stellen Sie sicher, dass die Lösung jedes Betriebssystem unterstützt, das Ihr Unternehmen nutzt – ob Windows, macOS oder eine Mischung daraus – und prüfen Sie, ob Server oder Mobilgeräte separat abgedeckt werden müssen.
Ressourcenschonende Leistung: Antivirensoftware sollte schützen, ohne den Betrieb zu stören. Eine ressourcenschonende Lösung hält Geräte sicher, ohne sie zu verlangsamen oder die Arbeit durch Scans zu unterbrechen.
Einfache Bereitstellung und Verwaltung: Eine Lösung, die sich leicht bereitstellen und verwalten lässt, reduziert das für die tägliche Verwaltung erforderliche spezielle Sicherheitswissen.
Klare, planbare Preise: Eine Lösung mit transparenter Preisgestaltung erleichtert es kleineren Organisationen zu verstehen, welche Kosten für den Schutz pro Jahr und beim Hinzufügen neuer Geräte anfallen.
Gut erreichbarer Support: Achten Sie auf einen klaren Weg zu schneller, reaktionsstarker Hilfe, wenn Probleme bei der Konfiguration oder dem Schutz auftreten.
Was ist der Unterschied zwischen Antivirus für Privatpersonen und für kleine Unternehmen?
Möglicherweise nutzen Sie bereits eine Antivirenlösung auf Ihrem privaten Computer. Wenn sie für den täglichen Gebrauch gut genug ist, sollte sie doch auch für die Geräte in Ihrem kleinen Unternehmen genauso gut funktionieren, oder?
Auch wenn private und geschäftliche Computer vielen der gleichen Bedrohungen ausgesetzt sind, bedeutet das nicht, dass derselbe Schutz ausreicht. Unternehmen müssen viele Geräte schützen, sie mit einem kleinen Team verwalten und oft IT-Compliance-Anforderungen erfüllen. Zu den wichtigsten Unterschieden gehören:
Geräteabdeckung: Business-Tarife lassen sich pro Gerät oder pro Endpoint für die gesamte Organisation skalieren, während persönliche Tarife in der Regel nur eine Handvoll Geräte abdecken.
Zentrale Verwaltung: Antivirus für Unternehmen zeigt den Schutzstatus jedes Geräts in einer einzigen Konsole an, sodass ein Administrator nicht jeden Computer einzeln prüfen muss.
Richtliniensteuerung: Antivirus für Unternehmen ermöglicht es Administratoren häufig, Schutzeinstellungen zentral festzulegen und zu sperren, sodass Mitarbeitende den Schutz nicht deaktivieren oder ändern können.
Benachrichtigungen an die IT: Wenn eine Bedrohung blockiert wird, kann ein Business-Antivirus die IT direkt benachrichtigen, anstatt sich darauf zu verlassen, dass Mitarbeitende sie bemerken und melden.
Geräte hinzufügen und ersetzen: Business-Lösungen erleichtern es, neue Geräte zu schützen und alte außer Betrieb zu nehmen, wenn das Unternehmen wächst und Upgrades durchführt.
Sensible Daten: Auf Unternehmensgeräten werden Kundendateien, Finanzunterlagen, Cloud-Anwendungen und Zugangsdaten verarbeitet, was die Folgen einer Infektion deutlich verschärft.
Support: Business-Tarife umfassen in der Regel Support, der für Administratoren ausgelegt ist, die Konfiguration und Bereitstellung auf vielen Geräten verwalten.
Reicht integriertes Antivirus für ein kleines Unternehmen aus?
Die meisten Computer verfügen über integrierten Schutz. Windows umfasst Microsoft Defender Antivirus, und macOS umfasst XProtect, die integrierte Technologie von Apple zum Erkennen und Entfernen bekannter Malware. Beide bieten jedem Gerät ein grundlegendes Maß an Schutz. Microsoft bietet außerdem Defender for Business an, das in Microsoft 365 Business Premium enthalten oder separat erhältlich ist, für Unternehmen, die eine zentrale Verwaltung im Microsoft-Ökosystem wünschen.
Ob der integrierte Schutz ausreicht, hängt von Ihrem Unternehmen ab. Prüfen Sie, was Ihr aktueller Schutz bietet. Blockiert er Phishing- und Betrugswebsites? Kann er nicht autorisierte Fernzugriffs-Tools erkennen oder blockieren? Können Sie den Schutzstatus jedes Geräts an einem zentralen Ort sehen – über alle von Ihnen genutzten Betriebssysteme hinweg? Wird die IT benachrichtigt, wenn eine Bedrohung blockiert wird?
Wenn die Antwort auf mehrere dieser Fragen nein lautet, lohnt sich die Investition in eine dedizierte Business-Antivirenlösung wahrscheinlich.
So wählen Sie das beste Antivirus für Ihr kleines Unternehmen aus
Die Wahl einer Antivirensoftware kann komplex erscheinen, aber diese Schritte helfen Ihnen dabei, Ihre Optionen zu bewerten und eine fundierte Entscheidung zu treffen.
1. Identifizieren Sie die Geräte, die Sie schützen müssen
Erfassen Sie Ihre Endpunkte, einschließlich der Betriebssysteme, auf denen sie laufen, und berücksichtigen Sie dabei Ihr erwartetes Wachstum. So erhalten Sie eine Grundlage für Abdeckung und Kosten.
2. Definieren Sie die Bedrohungen, vor denen Sie sich schützen möchten
Listen Sie die Bedrohungen auf, denen Ihr Unternehmen ausgesetzt ist, z. B. Malware, Phishing, Ransomware, schädliche Websites, Exploits, infizierte Wechseldatenträger und Betrugsversuche, die Mitarbeitende dazu bringen sollen, Fernzugriffs-Tools zu installieren.
3. Entscheiden Sie, wie viel Verwaltung Ihr Team tatsächlich benötigt
Ist die Transparenz des Gerätestatus ausreichend, oder benötigen Sie umfassendere Funktionen für EDR, Richtlinien, Untersuchungen oder Security Operations? Die Transparenz und Verwaltung, die Sie benötigen, können Ihnen helfen, Ihre Optionen einzugrenzen.
4. Bewerten Sie die einfache Bereitstellung und die tägliche Wartung
Wählen Sie eine Lösung, die Ihr IT-Team nicht zusätzlich belastet. Überlegen Sie, wie schnell Sie den Schutz auf allen Geräten installieren können und wie viel laufende Sicherheitsexpertise erforderlich ist, um ihn betriebsbereit zu halten.
5. Berücksichtigen Sie die Leistung
Achten Sie auf eine Lösung, die dafür ausgelegt ist, kontinuierlich im Hintergrund zu laufen, ohne Geräte zu verlangsamen oder die tägliche Arbeit zu unterbrechen.
6. Vergleichen Sie Preise und Geräteabdeckung
Verstehen Sie die Gesamtkosten, nicht nur das Einstiegsangebot. Vergleichen Sie die gesamten jährlichen Kosten, Gerätelimits, Verlängerungspreise und wie sich die Kosten ändern, wenn Ihr Unternehmen wächst.
7. Unabhängige Validierung und verfügbaren Support prüfen
Prüfen Sie professionelle Bewertungen, unabhängige Tests und Nutzerfeedback, um sicherzustellen, dass die Lösung wie beworben funktioniert, und erfahren Sie, wie Kunden Hilfe erhalten, wenn sie sie brauchen.
So schützt Splashtop Shield for Business die Geräte kleiner Unternehmen
Viele kleine Unternehmen nutzen bereits Splashtop, einen Anbieter von Fernzugriffs-, Fernsupport- und Endpunktmanagement-Software, um auf ihre Computer zuzugreifen und sie zu unterstützen. Für diese Unternehmen ergänzt Splashtop Shield for Business dieselbe Umgebung um Antivirus- und Anti-Scam-Schutz. Es ist als Add-on zu einem aktiven Splashtop Business-Abonnement verfügbar.
Splashtop Shield for Business umfasst:
Echtzeit-Anti-Malware und On-Access-Scans, um schädliche Dateien und unsichere Anwendungen zu stoppen, bevor sie ausgeführt werden.
KI-gestützte Erkennung, die Bedrohungen erfasst, die eine signaturbasierte Überprüfung übersehen kann.
Schutz vor Betrug und Phishing, der unsichere und bekannte Phishing-Seiten blockiert und neue sowie aufkommende Betrugsversuche erkennt.
Web-Bedrohungsscan, um schädliche Inhalte zu stoppen, bevor sie das Gerät erreichen.
Blockierung nicht autorisierter Fernzugriffstools, die Installationsversuche erkennt und blockiert und die IT sofort benachrichtigt.
Scannen von USB- und Wechselmedien, um externe Geräte auf Malware zu überprüfen.
Geplante Scans zur regelmäßigen Überprüfung von Geräten auf Bedrohungen.
Zentral verwaltete Richtlinien, die Admins sperren können, damit Benutzende sie nicht ändern können.
Warnmeldungen in der Splashtop-Konsole zusammen mit den Endpunktdaten, die Ihr Team bereits prüft, mit der Möglichkeit, direkt aus einer Warnmeldung in eine Remote-Sitzung zu wechseln.
Unterstützung für Windows und macOS mit einer Bereitstellung in wenigen Minuten und ohne dediziertes Sicherheitsteam.
Holen Sie sich unkomplizierten Antivirus-Schutz für Ihr kleines Unternehmen
Kleine Unternehmen sind denselben Bedrohungen durch Malware, Phishing und Ransomware ausgesetzt wie größere Organisationen, haben aber in der Regel deutlich weniger Personal für das Sicherheitsmanagement. Die richtige Antivirensoftware sorgt dafür, dass jedes Gerät geschützt und sichtbar bleibt, ohne Kosten oder Komplexität hinzuzufügen, die das Team nicht bewältigen kann.
Wenn Ihr Unternehmen Splashtop bereits nutzt, um auf seine Computer zuzugreifen oder sie zu unterstützen, bringt Splashtop Shield for Business KI-gestützte Malware-Erkennung, Phishing- und Betrugsschutz sowie die Blockierung von Fernzugriffstools auf Ihre Windows- und macOS-Endpunkte – mit Warnmeldungen in der Konsole, die Ihr Team bereits verwendet.
Fügen Sie Splashtop Shield for Business noch heute zu Ihrem Abonnement hinzu oder kontaktieren Sie unser Vertriebsteam, um den richtigen Tarif für Ihr Unternehmen zu finden.