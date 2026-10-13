Intune + Splashtop
Agentic Packr für Intune & SCCM
KI-gestützte App-Paketierung, stärkere Validierung und automatisierte Bereitstellung über Microsoft Intune, SCCM und mehr
Kostenloser Tarif mit vollem Funktionsumfang für bis zu 100 Endpunkte
1000+ zertifizierte Apps
Bereit für die Bereitstellung
Auf sauberen VMs getestet
Jeder einzelne Build
Intune-nativ
Veröffentlicht echte Win32-Apps
Basierend auf PSADT
Konsistente Endnutzererlebnisse
Alle Apps bereitstellen und patchen – weniger Aufwand, minimiertes Risiko
Die meisten Apps, die Sie bereitstellen und aktualisieren müssen, sind im Katalog bereits paketiert und getestet. Wenn Sie eine andere App benötigen, übergeben Sie einfach ein Installationsprogramm oder eine Paket-ID, und die KI erstellt sie für Sie. Führen Sie Versionsupdates rechtzeitig durch, um Sicherheitslücken mit erhöhtem Risiko zu reduzieren.
Verbessern Sie die Qualität und Sicherheit der Bereitstellung
Validieren Sie jedes Paket vor der Bereitstellung – mit integrierter Installations-/Deinstallationsprüfung, Sicherheitsscans und Genehmigungs-Workflows. Führen Sie einen Audit-Trail über jede Aktion und steuern Sie den Zugriff mit rollenbasierten Zugriffskontrollen.
Bereitstellung per Klick über Intune
Von der App-Anfrage bis zur Installation und Aktualität – alles in einer Konsole. Entdecken Sie jede App in Intune und auf Ihren Endpunkten und paketieren Sie nicht verwaltete Apps mit einem Klick. Verfolgen Sie den Installationsstatus pro Gerät und Rollout-Statistiken direkt in Intune.
Behalten Sie die Kontrolle über die Update-Erfahrung Ihrer Endbenutzer
Passen Sie Endbenutzerdialoge an – heben Sie Ihre Unternehmensmarke hervor und legen Sie Aufschübe, Countdowns, Timeouts, Hell-/Dunkelmodus, Sprache und mehr mit wiederverwendbaren Experience-Vorlagen fest.