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Intune + Splashtop

Agentic Packr für Intune & SCCM

KI-gestützte App-Paketierung, stärkere Validierung und automatisierte Bereitstellung über Microsoft Intune, SCCM und mehr

Kostenloser Tarif mit vollem Funktionsumfang für bis zu 100 Endpunkte

Kostenlos startenKontakt

  • 1000+ zertifizierte Apps

    Bereit für die Bereitstellung

  • Auf sauberen VMs getestet

    Jeder einzelne Build

  • Intune-nativ

    Veröffentlicht echte Win32-Apps

  • Basierend auf PSADT

    Konsistente Endnutzererlebnisse

Alle Apps bereitstellen und patchen – weniger Aufwand, minimiertes Risiko

Die meisten Apps, die Sie bereitstellen und aktualisieren müssen, sind im Katalog bereits paketiert und getestet. Wenn Sie eine andere App benötigen, übergeben Sie einfach ein Installationsprogramm oder eine Paket-ID, und die KI erstellt sie für Sie. Führen Sie Versionsupdates rechtzeitig durch, um Sicherheitslücken mit erhöhtem Risiko zu reduzieren.


Verbessern Sie die Qualität und Sicherheit der Bereitstellung

Validieren Sie jedes Paket vor der Bereitstellung – mit integrierter Installations-/Deinstallationsprüfung, Sicherheitsscans und Genehmigungs-Workflows. Führen Sie einen Audit-Trail über jede Aktion und steuern Sie den Zugriff mit rollenbasierten Zugriffskontrollen.

Bereitstellung per Klick über Intune

Von der App-Anfrage bis zur Installation und Aktualität – alles in einer Konsole. Entdecken Sie jede App in Intune und auf Ihren Endpunkten und paketieren Sie nicht verwaltete Apps mit einem Klick. Verfolgen Sie den Installationsstatus pro Gerät und Rollout-Statistiken direkt in Intune.

Behalten Sie die Kontrolle über die Update-Erfahrung Ihrer Endbenutzer

Passen Sie Endbenutzerdialoge an – heben Sie Ihre Unternehmensmarke hervor und legen Sie Aufschübe, Countdowns, Timeouts, Hell-/Dunkelmodus, Sprache und mehr mit wiederverwendbaren Experience-Vorlagen fest.

FAQ

Was macht Agentic Packr eigentlich?
Brauche ich Microsoft Intune?
Wie funktioniert die KI-Verpackung?
Was wird getestet?
Was ist eine reine Update-App?
Was beinhaltet der kostenlose Tarif?
Was kostet es?
Ist PSADT enthalten?
Gibt es eine kostenlose Testversion für Splasthop Agentic Packr?

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