Fernzugriffstools machen es einfach, sich von überall mit dem Computer zu verbinden oder Hilfe von vertrauenswürdiger IT-Unterstützung zu erhalten. Aber leider haben Betrüger gelernt, diese Tools zu missbrauchen, um Menschen zu täuschen. Sie geben vor, von Ihrer Bank, einem bekannten Unternehmen wie Microsoft oder Apple oder sogar Ihrer eigenen IT-Abteilung zu sein. Ihr Ziel ist es, Sie dazu zu bringen, fernzugriff software zu installieren, damit sie die Kontrolle über Ihren Computer übernehmen, persönliche Informationen stehlen oder eine Zahlung verlangen können.
Es ist wichtig zu erkennen, dass die Software selbst, wie Splashtop, sicher ist und täglich von Unternehmen, Schulen und Einzelpersonen genutzt wird. Das Problem entsteht, wenn Kriminelle sie im Rahmen eines Betrugs missbrauchen. Deshalb kann das Erkennen der Warnzeichen Ihnen helfen, sich und Ihren Computer vor Betrug zu schützen.
Wie Remote-Access-Betrügereien funktionieren
Fernzugriffs-Betrügereien beginnen normalerweise mit Social Engineering, was bedeutet, dass Sie dazu gebracht werden, dem Betrüger als vertrauenswürdige Quelle zu glauben. Sie könnten:
Geben vor, von einem bekannten Unternehmen wie Microsoft, Apple oder Amazon zu sein
Behaupten, Ihre Bank, Ihren Versorgungsanbieter oder sogar eine Regierungsbehörde zu vertreten
Sich als Ihr IT-Team am Arbeitsplatz ausgeben und behaupten, sie müssten ein dringendes Problem „beheben“
Der Betrug beginnt oft mit einem Gefühl der Dringlichkeit. Zum Beispiel könnten Sie ein Pop-up auf Ihrem Bildschirm sehen, das besagt, dass Ihr Computer infiziert ist, einen Anruf erhalten, der behauptet, Ihr Konto sei kompromittiert, oder eine E-Mail erhalten, die warnt, dass Ihre Dienste ausgesetzt werden, wenn Sie nicht sofort handeln.
Sobald sie Ihre Aufmerksamkeit haben, drängt der Betrüger Sie dazu, Fernzugriff-Software zu installieren, damit er "helfen" kann. In Wirklichkeit öffnet ihnen der Zugang die Tür für viele schädliche Aktionen. Sie könnten:
Persönliche oder finanzielle Informationen stehlen
Malware oder Ransomware installieren
Ändern Sie Sicherheitseinstellungen, um Ihren Computer anfällig zu machen
Sperren Sie sich aus Ihren Konten oder Dateien aus
Sie täuschen Sie dazu, für gefälschte „Reparaturen“ oder Dienstleistungen zu zahlen
Kurz gesagt, der Betrüger nutzt Vertrauen und Angst, um Sie dazu zu bringen, die Kontrolle über Ihr Gerät zu übergeben, und nutzt diesen Zugang dann in jeder Weise aus, die ihm am meisten nützt.
Häufige Warnsignale, auf die Sie achten sollten
Fernzugriff-Betrügereien folgen oft bekannten Mustern. Wenn Sie eines dieser Warnzeichen bemerken, ist es ein starkes Signal, innezuhalten und zu überprüfen, bevor Sie handeln:
Unaufgeforderter Kontakt: Sie erhalten einen Anruf, eine E-Mail oder ein Pop-up über ein Problem, das Sie nicht gemeldet haben.
Einschüchterungstaktiken: Die Nachricht behauptet, Ihr Computer sei infiziert, Ihr Bankkonto sei gefährdet oder Ihre Dienste würden sofort eingestellt, wenn Sie nicht handeln.
Druck, schnell zu handeln: Betrüger nutzen Dringlichkeit, damit Sie keine Zeit haben, nachzudenken oder zu überprüfen.
Ungewöhnliche Zahlungsanforderungen: Sie könnten Sie bitten, für Support- oder Sicherheitsdienste mit Geschenkkarten, Überweisungen oder Kryptowährung zu bezahlen.
Anfragen zur Installation von Software: Sie fordern Sie auf, Fernzugriffstools herunterzuladen und auszuführen, obwohl Sie nie um Hilfe gebeten haben.
Fragen nach sensiblen Details: Sie wollen Passwörter, Sozialversicherungsnummern oder Bankkontoinformationen unter dem Vorwand der „Verifizierung“.
Vertrauen Sie Ihrem Instinkt. Wenn sich etwas falsch anfühlt, ist es das wahrscheinlich auch. Ein seriöses Unternehmen oder IT-Team wird Sie nicht mit Drohungen oder ungewöhnlichen Zahlungsaufforderungen unter Druck setzen, und sie werden nur dann Fernsupport bieten, wenn Sie ihn über offizielle Kanäle anfordern.
Wichtige Erinnerung an Splashtop
Fernzugriff-Betrügereien können Verwirrung stiften, da Kriminelle legitime Software als Teil ihres Tricks verwenden. Um es klarzustellen, Splashtop selbst wurde nicht gehackt oder kompromittiert. Das Problem liegt in der sozialen Manipulation, bei der Betrüger Menschen dazu bringen, Software unter falschen Vorwänden zu installieren oder auszuführen.
Denken Sie daran: Die Software ist nur ein Werkzeug, wie ein Hausschlüssel. In den richtigen Händen ermöglicht sie es Ihnen, Ihre eigene Tür sicher zu öffnen. In den falschen Händen, wenn jemand Sie dazu bringt, den Schlüssel herauszugeben, kann er missbraucht werden.
Hier sind die Fakten über Splashtop:
Splashtop ist eine sichere Software, die täglich von Unternehmen, Schulen und Einzelpersonen für sicheres Remote-Arbeiten und IT-Support genutzt wird.
Betrüger könnten versuchen, Sie dazu zu bringen, Splashtop (oder andere Fernzugriffstools wie TeamViewer, AnyDesk oder LogMeIn) zu installieren, indem sie vorgeben, Ihre Bank, Microsoft, Apple oder sogar Ihre IT-Abteilung zu sein.
Die Quintessenz: Wenn Sie sich nicht um Unterstützung bemüht haben, sollte niemand mit Splashtop oder einer anderen fernzugriff software auf Ihr Gerät zugreifen.
Was tun, wenn Sie ins Visier genommen werden
Wenn Sie vermuten, dass jemand versucht, Sie mit einer Fernzugriffsanfrage zu betrügen, ist der wichtigste Schritt, zu stoppen, bevor Sie ihnen die Kontrolle geben. Folgendes ist zu tun:
Nicht klicken oder anrufen Sie die Nummer in einem Pop-up oder einer E-Mail. Schließen Sie stattdessen die Nachricht und gehen Sie direkt zur offiziellen Website des betreffenden Unternehmens.
Legen Sie bei verdächtigen Anrufern auf. Wenn jemand behauptet, von Ihrer Bank, Microsoft oder einem anderen Dienst zu sein, beenden Sie den Anruf und kontaktieren Sie das Unternehmen selbst über eine vertrauenswürdige Telefonnummer.
Teilen Sie niemals persönliche Informationen wie Passwörter, Sozialversicherungsnummern oder Bankdaten mit jemandem, der Sie unerwartet kontaktiert.
Installieren Sie keine Software, es sei denn, Sie haben Hilfe von einer vertrauenswürdigen Quelle angefordert und können bestätigen, dass sie legitim ist.
Wenn Sie bereits jemanden hereingelassen haben:
Beenden Sie die Fernsitzung sofort.
Deinstallieren Sie alle Software, die sie Sie gebeten haben zu installieren.
Führen Sie einen vollständigen Antivirus- oder Sicherheitsscan auf Ihrem Computer durch.
Kontaktieren Sie Ihre Bank oder Ihr Kreditkartenunternehmen, wenn Sie finanzielle Informationen geteilt haben.
Melden Sie den Betrug den örtlichen Behörden (zum Beispiel der FTC oder IC3 in den Vereinigten Staaten).
Schnelles Handeln kann den Schaden begrenzen und Ihnen helfen, in Zukunft geschützt zu bleiben.
Bleiben Sie online sicher
fernzugriff software wie Splashtop wird von Unternehmen, Schulen und Fachleuten weltweit vertraut, aber Betrüger missbrauchen manchmal legitime Tools, um Betrug durchzuführen. Das eigentliche Risiko ist Social Engineering – Kriminelle, die Menschen dazu bringen, ihnen Zugang zu gewähren.
Indem Sie lernen, die Warnzeichen zu erkennen und unaufgeforderte Anfragen abzulehnen, können Sie Ihren Computer und Ihre persönlichen Informationen schützen.
Um mehr über die Sicherheitspraktiken von Splashtop und wie wir unsere Plattform sicher halten, zu erfahren, besuchen Sie die Splashtop Security-Seite.