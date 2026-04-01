Technische Probleme und andere Schwierigkeiten beschränken sich nicht auf Geschäftszeiten. Probleme können zu jeder Tageszeit auftreten. Dies kann erhebliche Verzögerungen beim Patchen und bei der Fehlersuche verursachen, insbesondere für verteilte Teams.
Wie kann Fernzugriff bei der Fehlersuche nach Feierabend helfen? Lassen Sie uns untersuchen, wie Systeme für sicheren Fernsupport nach den Geschäftszeiten konfiguriert werden können und wie Probleme ohne unnötige Verzögerungen behoben werden können.
Warum einfacher Fernzugriff für den IT-Support außerhalb der Geschäftszeiten nicht ausreicht
Nur weil Sie Fernsupport -Software haben, bedeutet das nicht, dass Sie auf Problemlösungen außerhalb der Arbeitszeiten vorbereitet sind. Endpunkte sind möglicherweise nach Geschäftsschluss nicht zugänglich, wenn der Benutzer nicht verfügbar ist, um die Erlaubnis zu erteilen, das Gerät gesperrt ist oder die Remote-Sitzung unterbrochen wird.
Daher haben IT-Teams, die Unterstützung außerhalb der Geschäftszeiten bieten, spezifische Bedürfnisse, die mit einfachem Fernzugriff möglicherweise nicht erfüllt werden können. Sie benötigen unbeaufsichtigten Fernzugriff, um Wartung und Fehlersuche von überall aus durchzuführen. Dafür könnte eine robustere Fernsupport-Lösung erforderlich sein.
So konfigurieren Sie ein System für die Fernproblemlösung nach Feierabend
Wie können Sie also Ihre Fernsupport-Software für Fernwartung außerhalb der Geschäftszeiten konfigurieren? Mit den richtigen Tools (wie Splashtop) ist der unbeaufsichtigte Zugang nach Dienstschluss eine einfache Aufgabe und kann in nur wenigen Schritten eingerichtet werden.
1. Ermitteln Sie, welche Systeme unbeaufsichtigten Zugriff benötigen
Nicht alle Geräte benötigen die gleiche Einrichtung. Daher sollte der erste Schritt darin bestehen, die Endpunkte zu identifizieren, bei denen am ehesten eine Fehlerbehebung außerhalb der normalen Arbeitszeiten erforderlich ist, einschließlich Arbeitsstationen, gemeinsamer Computer, Laborgeräte und ähnlicher Geräte. Auf diese Weise können Sie sich auf Endgeräte konzentrieren, die möglicherweise Wartung benötigen, wenn niemand anwesend ist, ohne Zeit mit Geräten zu verschwenden, die dies nicht tun.
2. Installieren Sie den Fernzugriffs-Agenten und weisen Sie ihn korrekt zu
Wenn Sie Fernzugriffssoftware installieren, ist es wichtig, dass sie die zentrale IT-Verwaltung unterstützen kann. Dies umfasst die Zuweisung des Geräts an die Administratoren und IT-Teams, die es benötigen, damit Techniker bei Bedarf darauf zugreifen können, und sicherzustellen, dass die Endpunkte, die Sie verwalten müssen, verbunden sind.
3. Konfigurieren Sie das Gerät für unbeaufsichtigte Verfügbarkeit
Unbeaufsichtigter Zugriff erfordert einige Konfigurationen und Einstellungen, damit IT-Agenten darauf zugreifen können, auch wenn niemand verfügbar ist, um die Remote-Sitzung zu genehmigen. Wenn Geräte verbunden sind, überprüfen Sie, ob sie alle diese Anforderungen erfüllen:
Ist es ohne Zustimmung des Endbenutzers zugänglich?
Kann darauf aus einem gesperrten oder ausgeloggten Zustand zugegriffen werden?
Ist das Gerät nach einem Neustart verfügbar?
Wird der Fernzugriff nicht durch Schlaf- oder Energieeinstellungen blockiert?
Wird der Zugriff nicht durch Firewall- oder Netzwerkeinschränkungen blockiert?
4. Sicherer Technikerzugang bevor Sie ihn benötigen
Sobald Sie nach Feierabend Fernsupport leisten müssen, sollten Sie sofort eine Verbindung herstellen können, aber dieser Zugang sollte auch sicher sein. Es sollten Kontrollmechanismen vorhanden sein, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Techniker eine Verbindung zu Remote-Geräten herstellen können, einschließlich:
Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA)
Rollenbasierte Zugriffskontrolle oder teambezogene Berechtigungen
Gerätegruppierung nach Standort, Abteilung oder Kunde
Zusätzlich sollten Techniker über eigene Anmeldedaten und Zugriff verfügen; gemeinsame Anmeldedaten stellen ein Sicherheitsrisiko dar und beeinträchtigen die Verantwortlichkeit. Der Zugang außerhalb der Geschäftszeiten sollte auf ausgewählte Benutzer beschränkt bleiben, um die Sicherheit nicht zu beeinträchtigen und gleichzeitig die Zugänglichkeit zu ermöglichen.
5. Stellen Sie sicher, dass Techniker die tatsächliche Lösung abschließen können
Sobald IT-Agenten eine Verbindung zum Remote-Gerät herstellen können, benötigen sie auch genügend Kontrolle, um es zu diagnostizieren und zu beheben. Dies kann das Anwenden von Updates, das Überprüfen von Diensten, das Anpassen von Konfigurationen, das Neustarten des Geräts (und das erneute Verbinden nach dem Neustart) oder sogar das Übertragen von Dateien umfassen. Das Fernwartungstool muss in der Lage sein, all dies zu tun, um einen vollständigen Troubleshooting-Workflow zu unterstützen.
6. Aktivieren Sie Protokollierung und Verantwortlichkeit
Jede Fernzugriffssitzung sollte vollständig protokolliert werden, sodass Agenten verantwortlich gemacht werden können und alle Aktivitäten klar aufgezeichnet sind. Aufzeichnungen sollten enthalten, wer sich verbunden hat, wann die Sitzung stattfand und was die Agents getan haben, um Sicherheit, Übersichtlichkeit, Verantwortlichkeit und Prüfungsbereitschaft zu gewährleisten.
7. Testen Sie das vollständige Szenario nach Geschäftsschluss
Sie sollten sicherstellen, dass das Setup funktioniert, bevor echte Vorfälle auftreten. Daher wird empfohlen, den Fernsupport zu testen. Durchlaufen Sie einen einfachen Validierungsablauf, einschließlich des Verbindens nach Feierabend, des Zugriffs auf das System vom Anmeldebildschirm aus, der Durchführung grundlegender Behebungsmaßnahmen, anschließendem Fernneustart und erneuter Verbindung, um sicherzustellen, dass alles wie vorgesehen funktioniert.
Häufige Fehler, die das Troubleshooting außerhalb der Geschäftszeiten erschweren
Natürlich gibt es einige häufige Fehler, die Unternehmen bei der Implementierung von unbeaufsichtigtem Fernzugriff machen können. Obwohl dies einfache Übersehen oder Fehltritte sein können, können sie dennoch später größere Konsequenzen haben, daher ist es wichtig, darauf zu achten.
Häufige Fehler umfassen:
Einrichten nur betreuter Unterstützung statt unbeaufsichtigtem Fernzugriff.
Anzunehmen, dass allein der VPN-Zugriff ausreicht (tut er nicht).
Das Vergessen, den Zugriff nach dem Neustart zu testen, kann dazu führen, dass Geräte nach dem Neustart nicht mehr zugänglich sind.
Geräte über Nacht schlafen lassen oder trennen, damit sie nicht zugänglich sind.
Zu weit gefasste Fernzugriffsberechtigungen gewähren, was die Sicherheit gefährdet.
Fehlende Sichtbarkeit auf den Patch- oder Endpunktstatus nach der Verbindung, was die Fehlersuche und Wartung erschweren kann.
Sicherheitsüberlegungen für Fernzugriff nach Feierabend
Fernzugriff muss nicht auf Kosten der Cybersicherheit gehen. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Verfügbarkeit und Kontrolle zu finden, damit Techniker einen schnellen, zuverlässigen Support außerhalb der Geschäftszeiten ohne zusätzliches Risiko bieten können.
Alles, was Sie brauchen, sind die richtigen Sicherheitswerkzeuge und -funktionen, beginnend mit Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), um Benutzer beim Einloggen zu verifizieren. Sobald eine Sitzung beginnt, sollte sie mit sicheren Verbindungen und starker Verschlüsselung geschützt werden, um die Daten während der Übertragung sicher zu halten.
Die Verwaltung von Berechtigungen mit rollenbasierter Zugriffskontrolle und granularen Technikerberechtigungen ist ebenfalls wichtig, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Benutzer auf bestimmte Geräte, Netzwerke oder Daten zugreifen können. Dies sollte auch detaillierte Sitzungsprotokolle beinhalten, um klare Aufzeichnungen für Verantwortlichkeit und Audits bereitzustellen.
Warum Fernzugriff Allein Möglicherweise Nicht Das Ganze Problem Löst
Während unbeaufsichtigter Fernzugriff ein mächtiges Werkzeug für die Fehlerbehebung außerhalb der Arbeitszeiten ist, reicht er nicht immer aus. Manchmal benötigen IT-Teams zusätzliche Unterstützungsfunktionen wie Patch-Transparenz, Endpunktsgesundheitsdaten oder sogar eine-zu-viele Aktionen über mehrere Geräte.
In Situationen wie dieser ist eine gute Endpoint-Management-Lösung eine starke Ergänzung zu Fernsupport. Zum Beispiel bietet Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) KI-unterstützte Endpoint-Management-Funktionen, die IT-Teams dabei helfen, Updates zu optimieren, die Sichtbarkeit zu verbessern und manuelle Arbeitsbelastungen zu reduzieren, einschließlich:
Proaktive Warnungen zu Sicherheitsrisiken, Systemproblemen und Compliance-Lücken.
Echtzeit-Hardware- und Softwareinventar.
Echtzeit-Patch-Management für Betriebssysteme und Anwendungen von Drittanbietern, mit richtlinienbasierter Automatisierung und Planung.
Einsichten zu Bedrohungen basierend auf CVE.
Hintergrundtools wie Task-Manager, Registrierungs-Editor und Service-Manager, die Technikern ermöglichen, Probleme zu untersuchen und zu beheben, ohne den Endbenutzer zu unterbrechen.
Mit diesen Funktionen können IT-Teams und Techniker Endpunkte überwachen, Patches verwalten, Automatisierung von Wiederherstellungsaufgaben durchführen und während des außerbetrieblichen Supports einen besseren Überblick über den Gerätestatus gewinnen. Dies kann Teams helfen, Probleme schneller zu lösen, beim Patchen und der Wartung auf dem Laufenden zu bleiben und die manuelle Arbeitsbelastung bei der Unterstützung verteilter Endpunkte zu reduzieren.
Wie Splashtop IT-Teams hilft, Probleme außerhalb der Arbeitszeiten zu beheben
Wenn IT-Teams sicheren unbeaufsichtigten Zugriff nach Geschäftsschluss benötigen, hilft Splashtop Remote Support den Technikern, direkt auf Remote-Endpunkte zuzugreifen, ohne auf die Genehmigung der Sitzung durch einen Endbenutzer zu warten. Da Splashtop Remote Support sowohl beaufsichtigten als auch unbeaufsichtigten Zugriff unterstützt, können IT-Teams Probleme schneller beheben, verteilte Geräte zuverlässiger unterstützen und die Ausfallzeiten auf ein Minimum reduzieren, wenn Probleme außerhalb der Geschäftszeiten auftreten.
Außerdem können IT-Teams mit Splashtop AEM entfernte Endpunkte überwachen, Patches verwalten, Routineaktionen automatisieren und eine bessere Sichtbarkeit auf jedes Gerät erhalten. Das unterstützt die laufende Wartung, schnellere Fehlerbehebung und informierte Problemlösung außerhalb der Geschäftszeiten, indem es Technikern Echtzeit-Patching, Bestandsdaten, Warnmeldungen und Hintergrund-Tools von derselben Plattform zur Verfügung stellt.
Mit Splashtop können IT-Teams verteilte Endpunkte in ihrem Unternehmen unterstützen, sei es durch praktische Fehlerbehebung, Support nach Feierabend, Patch-Management oder laufende Endpunktwartung. Infolgedessen können IT-Teams effizienter arbeiten und die Benutzer produktiv halten, mit weniger Ausfallzeiten und weniger Support-Verzögerungen.
Fazit
Fehlerbehebung außerhalb der Geschäftszeiten hilft, Geräte reibungslos am Laufen zu halten und IT-Agenten zu befähigen, jederzeit Probleme zu lösen. Für eine ordnungsgemäße Fehlersuche außerhalb der Geschäftszeiten benötigen Sie jedoch mehr als nur eine Fernverbindung. Systeme müssen für unbeaufsichtigten Zugriff, sichere Steuerungen und die Fähigkeit zur effektiven Problembeseitigung konfiguriert werden.
Mit Splashtop Remote Support können IT-Teams Remote-Endpunkte sicher und effizient erreichen, was ihnen hilft, Geräte außerhalb der Arbeitszeiten zu warten und zu unterstützen, ohne auf einen Endbenutzer warten zu müssen. Fügen Sie Splashtop Autonomes Endpoint Management hinzu, und Teams können auch Geräte überwachen, Patches verwalten, Aktionen automatisieren und eine bessere Übersicht über ihre Umgebung erhalten.
Das Ergebnis? Schnellere Problemlösung nach Feierabend, weniger Ausfallzeiten und bessere Effizienz im gesamten Unternehmen.
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