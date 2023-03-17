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CentOS Remote Desktop - Remote Access & Control CentOS 7 & 8

通過 Splashtop Team
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遠端存取在CentOS 7和CentOS 8上運行的Linux電腦。可以從任何電腦，平板電腦或移動設備進行訪問，感覺就像在遠端電腦前一樣。免費嘗試。

這些天，我們在旅途中或在家中工作比以往任何時候都多。但是有時您可能確實需要訪問位於辦公室或留在家中的特定電腦。

遠端存取軟體已在很大程度上解決了這個問題，但是許多解決方案並不支持所有操作系統，而Linux是常見的遺漏。那麼，如何訪問運行在Linux上的遠端電腦，尤其是運行在CentOS發行版上的遠端電腦？

Splashtop Business Access支持對CentOS的遠端桌面訪問。它快速，簡單且安全。您幾乎可以從任何其他設備上遠端存取和控制CentOS 7和8電腦，就好像您坐在遠端電腦的前面一樣。

如何免費設置Splashtop CentOS遠端桌面：

  1. 開始免費試用 Splashtop Business Access （無需信用卡或承諾）。

  2. 在要遠端存取的CentOS 7或CentOS 8電腦上安裝Linux Streamer

  3. Splashtop Business App安裝在您要遠端控制的裝置上。您可以在任何Windows，Mac，iOS或Android裝置上安裝該應用程式。

  4. 而已！打開Splashtop Business App，然後單擊要訪問的電腦以啟動與CentOS系統的遠端桌面連接。

連接後，您就可以完全控制CentOS系統，就像坐在系統前面一樣。您將能夠訪問任何文件，並運行遠端Linux電腦上託管的任何軟體應用程式。

適用於 Linux Splashtop 遠端桌面目前支援 CentOS 7 和 8 以及其他 Linux 發行版，如 Ubuntu Desktop 16.04、18.04 和 20.04Red Hat Enterprise Linux （RHEL） 7.3-8.1Fedora 29-31，以及 Raspberry Pi 2或更高版本

免費開始

包括豐田，AT＆T，State Farm，UPS，哈佛在內的20萬多家企業和政府機構已經信任Splashtop滿足其遠端桌面需求。從今天開始免費試用以找出原因，並在短短幾分鐘內設置CentOS遠端桌面。

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Splashtop SOS （用於IT和幫助台）和Splashtop遠端支援 （用於MSP）中也提供了Linux的遠端桌面。

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