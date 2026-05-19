CentOS Remote Desktop - Remote Access & Control CentOS 7 & 8

遠端存取在CentOS 7和CentOS 8上運行的Linux電腦。可以從任何電腦，平板電腦或移動設備進行訪問，感覺就像在遠端電腦前一樣。免費嘗試。
這些天，我們在旅途中或在家中工作比以往任何時候都多。但是有時您可能確實需要訪問位於辦公室或留在家中的特定電腦。
遠端存取軟體已在很大程度上解決了這個問題，但是許多解決方案並不支持所有操作系統，而Linux是常見的遺漏。那麼，如何訪問運行在Linux上的遠端電腦，尤其是運行在CentOS發行版上的遠端電腦？
Splashtop Remote Access支援對 CentOS 的遠端桌面存取。它快速，簡單和安全。您可以從幾乎任何其他設備遠端存取和控制 CentOS 7 和 8 機器，感覺就像坐在遠端電腦前一樣。
如何免費設置Splashtop CentOS遠端桌面：
開始免費試用Splashtop Remote Access（無需信用卡或承諾）。
在要遠端存取的CentOS 7或CentOS 8電腦上安裝Linux Streamer 。
將Splashtop Business App安裝在您要遠端控制的裝置上。您可以在任何Windows，Mac，iOS或Android裝置上安裝該應用程式。
而已！打開Splashtop Business App，然後單擊要��訪問的電腦以啟動與CentOS系統的遠端桌面連接。
連接後，您就可以完全控制CentOS系統，就像坐在系統前面一樣。您將能夠訪問任何文件，並運行遠端Linux電腦上託管的任何軟體應用程式。
Splashtop 的Linux 遠端桌面軟體當前支持 CentOS 7 和 8 及其他 Linux 發行版，如 Ubuntu Desktop 16.04、18.04 和 20.04、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1，Fedora 29-31和Raspberry Pi 2 或更新版本。
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超過200,000家企業和政府機構，包括豐田、AT&T、State Farm、UPS和哈佛大學，已經信任Splashtop作為他們首選的遠端桌面解決方案。立即開始您的免費試用，瞭解原因，只需幾分鐘即可設置您的CentOS遠端桌面。
Splashtop Remote Support中也提供了遠端桌面到 Linux（適用於 IT、服務台和MSPs ）。