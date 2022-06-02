Wavelink與Splashtop合作發布智慧裝置遠端控制

新的移動解決方案可以遠端評估和解決問題，從而為使用Android的企業實現最高的生產力

鹽湖城— 2016年12月7日—加快移動生產力的行業領導者Wavelink今天宣布通過與Splashtop Inc的新合作夥伴關係發布智能設備遠端控制。該Android遠端控制將Wavelink的強大移動性管理擴展到所有平台上並增強其移動解決方案，以幫助企業最大限度地延長正常運行時間和生產力。

Wavelink 提供強大的企業移動管理，可提高從倉庫到店面的生產力，以實現任務關鍵型移動部署。 隨著市場上基於Android的產品數量的增加以及公司向下一代技術過渡，Wavelink已將其遠端控制功能從微軟的移動操作系統擴展到Android操作系統平臺，以滿足客戶需求。 該解決方案與 Wavelink Avalanche 一起提供全面的企業移動管理，以確保員工充分利用行動性，並提供最有效的方法來更新員工設備上的行動應用程式。

“我們很高興將客戶推向下一代平臺，”Wavelink首席產品經理Alex Evans說。 “每當設備出現故障時，它都會提高生產力，並最終降低您的底線。 如果您要實現客戶承諾和公司目標，則需要儘快啟動並再次運行該設備。 我們的智慧設備遠端控制解決方案有助於加快問題解決速度，使支援團隊能夠訪問複製問題的設備，以便他們能夠快速診斷和解決問題。

智能設備遠端控制可直接在地板上進行故障排除，從而幫助Wavelink客戶防止延長的停機時間。如此快速的維修時間可以最大程度地提高工作效率，並確保在現場就可以對設備進行診斷和補救時，不浪費時間發送設備進行維修。

智能裝置遠端控制功能包括：

易於部署。 企業可以構建自己的部署包併發送安裝連結。

安全連線。 新的遙控器提供TLS和AES-256位加密，並記錄所有連線事件。

現場體驗問題報告。 智能設備遠端控制解決方案增強了查看設置，重現錯誤和修復問題的可見性，因此公司可以看到用戶正在報告的第一手問題。

遠端診斷。 通過在發送設備以獲取不必要的服務之前測試問題並驗證配置，IT可以避免可怕的“未發現故障”。

傳輸檔和修復。 企業可以向設備發送日誌檔、操作系統更新等檔，也可以從設備發送檔。

遠端重啟。強制重置以確保已安裝更新並準備就緒。

無論是硬件，軟體還是連接性，公司都需要查看導致工人閒置的原因。通過智能設備遠端控制，可以查看設置，重現錯誤和修復問題。企業依靠這種遠端解決方案來確保最大的正常運行時間，這是與Splashtop之類的領先提供商建立合作夥伴關係的關鍵因素之一。

Splashtop首席執行官兼創始人Mark Lee說：“我們很高興與Wavelink合作，為智能OS平台提供這種增強的移動管理支持。” “ Splashtop提供了最好的遠端控制，並且這種合作關係利用了Splashtop最強大的企業功能之一。 Wavelink和Splashtop的集成移動解決方案工具使IT支持團隊能夠快速評估和解決問題，因此員工可以回到推動您的業務並從中受益的任務。”

Smart Device Remote Control專為最新的移動部署而設計，它將現有的遠端控制功能擴展到Android 4.4 KitKat版本和更新版本，並將支持包括Honeywell，Panasonic和Zebra等平台。

欲瞭解更多資訊，請訪問 http://www.wavelink.com/。