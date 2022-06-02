Wavelink與Splashtop合作發布智慧裝置遠端控制
本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。
新的移動解決方案可以遠端評估和解決問題，從而為使用Android的企業實現最高的生產力
鹽湖城— 2016年12月7日—加快移動生產力的行業領導者Wavelink今天宣布通過與Splashtop Inc的新合作夥伴關係發布智能設備遠端控制。該Android遠端控制將Wavelink的強大移動性管理擴展到所有平台上並增強其移動解決方案，以幫助企業最大限度地延長正常運行時間和生產力。
Wavelink 提供強大的企業行動化管理功能，可提升從倉儲到店面的生產力，進行關鍵任務行動部署。 隨著市場上以 Android 為基礎的產品數量增加，企業也向下一代技術過渡，Wavelink 已將其遠端控制功能擴展到 Android OS 平台以外 Microsoft的行動作業系統，以滿足客戶的需求。 此解決方案隨附於 Wavelink Avalanche，該解決方案提供全面的企業移動性管理，以確保員工充分利用移動性，並提供最有效的方法來更新工作人員設備上的移動應用程序。
“我們很高興將客戶推向下一代平臺，”Wavelink首席產品經理Alex Evans說。 “每當設備出現故障時，它都會提高生產力，並最終降低您的底線。 如果您要實現客戶承諾和公司目標，則需要儘快啟動並再次運行該設備。 我們的智慧設備遠端控制解決方案有助於加快問題解決速度，使支援團隊能夠訪問複製問題的設備，以便他們能夠快速診斷和解決問題。
智能設備遠端控制可直接在地板上進行故障排除，從而幫助Wavelink客戶防止延長的停機時間。如此快速的維修時間可以最大程度地提高�工作效率，並確保在現場就可以對設備進行診斷和補救時，不浪費時間發送設備進行維修。
智能裝置遠端控制功能包括：
易於部署。 企業可以構建自己的部署包併發送安裝連結。
安全連線。新的遙控器提供TLS和AES-256位加密，並記錄所有連線事件。
現場體驗問題報告。智能裝置遠端控制解決方案增強了查看設置，重現錯誤和修復問題的可見性，因此公司可以看到用戶正在報告的第一手問題。
遠端診斷。通過在發送裝置以獲取不必要的服務之前測試問題並驗證配置，IT可以避免可怕的“未發現故障”。
傳輸檔和修復。 企業可以向設備發送日誌檔、操作系統更新等檔，也可以從設備發送檔。
遠端重啟。強制重置以確保已安裝更新並準備就緒。
無論是硬件，軟體還是連接性，公司都需要查看導致工人閒置的原因。通過智能設備遠端控制，可以查看設置，重現錯誤和修復問題。企業依靠這種遠端解決方案來確保最大的正常運行時間，這是與Splashtop之類的領先提供商建立合作夥伴關係的關鍵因素之一。
Splashtop首席執行官兼創始人Mark Lee說：“我們很高興與Wavelink合作，為智能OS平台提供這種增強的移動管理支持。” “ Splashtop提供了最好的遠端控制，並且這種合作關係利用了Splashtop最強大的企業功能之一。 Wavelink和Splashtop的集成移動解決方案工具使IT支持團隊能夠快速評估和解決問題，因此員工可以回到推動您的業務並從中受益的任務。”
Smart Device Remote Control專為最新的移動部署而設計，它將現有的遠端控制功能擴展到Android 4.4 KitKat版本和更新版本，並將支持包括Honeywell，Panasonic和Zebra等平台。
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關於威聯
Wavelink 透過支持供應鏈運營的解決方案加速行動生產力。 全球各行各業（如製造、零售、倉儲和現場自動化）的組織依靠 Wavelink 企業移動管理、主機連接應用程式和語音支援解決方案將行動裝置連接到供應鏈管理系統，確保員工在關鍵任務移動部署中的工作效率，降低成本並直接提高營業獲利率。 Wavelink是LANDESK家族的一部分，總部位於猶他州南約旦。 欲瞭解更多資訊，請訪問 www.wavelink.com 並從Twitter和LinkedIn獲取最新的產品和客戶新聞。
關於飛濺頂
Splashtop Inc. 提供一流的跨螢幕生產力、支援和協作體驗。Splashtop 遠端桌面服務使人們能夠隨時隨地從任何設備訪問他們的應用程式和數據。 Splashtop 遠端支援服務使 IT 和 MSP 能夠支援電腦、行動、工業設備和物聯網 （IoT）。Splashtop 協作服務（包括 Mirroring360 和 Classroom）可實現跨設備的有效螢幕一對多共用。如今，超過 3000 萬使用者和製造合作夥伴都在享受 Splashtop 產品。 該公司總部位於加利福尼亞州聖約瑟，在中國、日本和臺灣設有國際辦事處。 有關更多資訊，請訪問 www.splashtop.com 和 www.mirroring360.com。 所有品牌名�稱和產品名稱均為其各自公司的商標或註冊商標。
提及的產品或服務可能是其各自公司的商標或註冊商標。
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