Splashtop 和 Canopy 合作增強IoT設備的遠端管理能力
本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。
為了滿足對簡化IoT裝置管理不斷增長的需求，合作夥伴將 Splashtop 的安全遠端存取和支援與 Canopy 的首要遠端監控和管理 (RMM) 平台結合起來。
加州卡布蒂諾，2023 年 10 月 17 日 —安全遠端存取解決方案的領導者Splashtop和用於複雜硬體部署的領先 RMM 平台Canopy今天公佈了雙方的戰略合作夥伴關係，以加強和簡化IoT設備的遠端管理。此次整合引入了一個全面的解決方案，以滿足IoT領域對專業遠端管理日益增長的需求，其中供應商提供獨特且經常自行修改的硬體設備，範圍從自助服務終端和POS 系統到數位看板和相機。
快速擴張的全球 IoT 託管服務市場，預計到 2027 年將達到 1,350 億美元，成為託管服務中成長最快的領域。隨著企業持續開發並部署獨特的硬體解決方案，Canopy 與 Splashtop 的合作提供了最全面的 IoT 裝置遠端存取解決方案 之一，涵蓋從遠端支援與疑難排解到完整裝置管理的各項需求。
Splashtop 執行長 Mark Lee 表示：「我們正在見證IoT應用的激增，這使得企業擁有遠端存取作為快速診斷和解決技術問題、最大限度地減少裝置停機時間和對業務的影響的一種方式至關重要。”"通過與 Canopy 合作，我們正在增強我們的產品範圍，以滿足並超越這個充滿活力的行業不斷變化的需求。」
Splashtop 與 Canopy 平台的整合引入了高效能遠端控制功能，使 Canopy 用戶�能夠快速遠端存取IoT設備、排除故障並解決問題，考慮到IoT用例中裝置停機的影響，這一點至關重要。Splashtop 和 Canopy 之間的協同作用可確保客戶無縫、快速、安全地存取無人值守的設備，從而實現高效的遠端故障排除。
Canopy 執行長 Steve Latham 表示：“與 Splashtop 的合作改變了 Canopy 的遊戲規則。”"通過將我們的產品整合到一個產品中，我們為這個客戶一直需要的空間帶來一個多合一解決方案。 Splashtop 在安全方面的領導地位及其對多樣化裝置生態系統的支持補充了我們的使命，我們期待共同成長。”
Canopy 和 Splashtop 先前啟動了一項試點計劃，涉及與一群客戶密切合作，這些客戶已經報告了顯著的收益，包括提高的效率和安全性。
「Canopy 與 Splashtop 提供的一體化管理解決方案非常寶貴，」試點計畫參與者 Telad 工程主管 Drew Jackson 說。「之前，我們一直在努力解決昂貴的外部遠端桌面應用程式和潛在的安全漏洞。Splashtop 使用 SSL 在相同的加密連接上工作，不需要打開額外的端口，使其成為 Canopy 管理平台的完美附加元件。”
這種情緒在整個IoT領域引起共鳴，增強了此次聯合產品的價值，包括：
Splashtop 的策略擴張：深化 Splashtop 在IoT領域的足跡，特別針對製造業、媒體和安全監控等關鍵產業。
Canopy 的增強效率和功能集：減少第三方工具依賴，並新增檔案傳輸、連線日誌記錄和遠端會話的使用者權限控制等增強功能。
無縫整合：客戶受益於此一一體化遠端管理解決方案，只需單擊即可啟動遠端存取會話，速度比管理外部應用程式和裝置憑證快三倍。
�增強的安全性：利用 Splashtop 強大的安全協議，該整合提供安全訪問，這是大型無人值守裝置部署的關鍵要素。
業界領先的IoT焦點：Splashtop 的遠端存取和支援技術整合到 Canopy 的專業 RMM 平台中，為不斷發展的IoT領域帶來了獨特的解決方案，可實現對現場設備的強大遠端管理。
可用性
Splashtop 遠端存取和支援功能現已在所有Canopy 授權方案中提供，包括入門版、進階版和進階版。
關於 Splashtop
Splashtop 是簡化隨時隨地工作世界的解決方案的領導者。其混合工作和 IT/MSP 遠端支援解決方案提供快速、簡單且安全的體驗。Splashtop 的專利高效能技術能夠實現 4K 高清畫質、多顯示器支援以及 60fps 和超低延遲。Splashtop 具有先進的安全功能、廣泛的裝置支援和快速回應的客戶服務。全球超過 3,000 萬用戶、25 萬家企業（包括 85% 的財富 500 強企業）使用 Splashtop 產品。訪問 www.斯普拉斯托普 .com。
關於遮陽台
Canopy 是一個遠端監控和管理 (RMM) 軟體平台，專注於減少複雜硬體部署（例如自助服務終端、POS 系統和數位看板）的停機時間。Canopy 通過平台管理全球超過 100 萬台設備，為各個行業的財星 100 名客戶提供服務，包括零售、餐廳、安全、製造業和公共服務。 瀏覽網站網站網站網站。