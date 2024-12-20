遠端支援 IT 與服務台解決方案 -Splashtop Enterprise vs.Splashtop SOS

Splashtop SOS 是一套全面的遠端支援解決方案，具備端點管理功能，可讓 IT 團隊和服務台在全球範圍內提供快速的多平台支援。 技術人員可以遠端存取任何裝置，為受管理的電腦提供即時的無人值守支援，並為終端使用者電腦和行動裝置等非受管理裝置提供快速的隨選支援。
自治端點管理外掛程式透過自動化日常任務並確保端點保持安全、合規和最新來簡化 IT 營運——所有這些都透過統一的控制台進行。 IT 團隊還可以選擇新增遠端存取許可證，使最終使用者能夠在任何地方與工作站進行安全、高效能的遠端會話。
Splashtop Enterprise 是進階的解決方案，其控制功能可加強您的安全防護、改善可管理性並提升遠端支援能力。
讓我們來探討 Splashtop Enterprise 與 Splashtop SOS 的差異。
Splashtop Enterprise (技術人員授權)
# 每個並發技術人員授權無人看管的電腦數量
300台電腦
選擇 10 台或 300 台計算機
對Windows，Mac和Linux電腦的無人值守遠端支援
向電腦和移動裝置提供了Splashtop按需支持（SOS）
為 SOS 應用程式自訂品牌形象，以供您的客戶下載
從 ServiceNow、Freshservice、Freshdesk、Zendesk、Salesforce、Spiceworks Help Desk、Jira 等票務系統啟動SOS 連線
連線中的功能，例如遠端重新引導和重新連接，連線錄製，多顯示器支援，聊天，遠端列印，檔案傳輸（包括拖放）等等
在遠端連線期間，對使用者發起語音通話
透過原則執行、作業系統與協力廠商修補程式管理、背景診斷動作、主動警示、智慧動作自動修復、詳細目錄報告等功能，簡化並自動化端點管理。
端點管理（附加）
端點管理（附加）
啟用最終使用者遠端存取
根據需要購買任意數量的指定企業遠端存取許可證
根據需要購買任意數量的遠端存取許可證
整合單一登入，可透過 Okta、Azure AD、ADFS、JumpCloud、OneLogin、Workspace ONE、G-Suite 和 TrustLogin 進行驗證
可管理性與生產力功能，例如細粒權限、群組存取、麥克風直通、USB 裝置重新導向等。
先進的安全功能，例如 SIEM 記錄、IP 白名單、cloud 連線記錄製作、水印等。
主動存取 Android 裝置，包括智慧型手機、平板電腦、強固型 Android 裝置、POS 裝置、Kiosk 和機上盒
透過 SOS Call 改進按需支援工作流程、支援頻道、技術人員管理和協作功能、使用者發起的支援要求
能夠附加 Splashtop Augmented Reality 和 Splashtop Connector
成本
按可同時連接的技術人員數量計價。請聯絡我們以了解價格。
起價NT$6,200/year per concurrent 技術人員