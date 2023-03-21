自定義品牌的Splashtop SOS應用程式

我們對Splashtop SOS提出的最常見要求之一是使支持組織能夠自定義Splashtop應用程式的品牌，以便他們可以提供帶有自己公司名稱，徽標和顏色的應用程式，以為其客戶提供最佳體驗。

Splashtop SOS是一種流行的解決方案，可提供有人值守和無人值守的遠端支援。

自定義品牌功能已於 2017 年 11 月添加到 Splashtop SOS 中，並且可在以下網址使用：

Splashtop SOS 在 2017 年 5 月之後出售（又名使用移動應急求救）

Splashtop SOS+10

Splashtop SOS Unlimited

該功能在 2017 年 5 月之前出售的原始 Splashtop SOS，SOS 免費/非商業版（不再可用）或 Splashtop 遠端支持中的 SOS 出席支持功能中不可用。 如果您有興趣從其中一個版本升級到支援自訂品牌的版本，請聯絡我們。

如果您沒有以上版本之一，則可以使用免費的 Splashtop SOS 試用版進行嘗試。

使用您的公司或組織品牌為Splashtop SOS應用程式自定義品牌

首先從Splashtop應用程式中提供的鏈接下載SOS應用程式的最新版本。

運行應用程式。

選擇設置 | 自定義

使用具有 SOS 許可證的 Splashtop 帳戶登錄。

如果您看到訊息"您的 SOS 訂閱不支援自訂功能。 請聯繫 Splashtop 尋求幫助"，請檢查以確保您嘗試使用正確的帳戶登錄。 如果您使用正確的帳戶登錄，則您的 SOS 版本不支持自定義品牌功能。 您可以聯繫我們的銷售團隊以獲取有關升級到最新版本的 SOS 的信息。）

開始自定義 SOS 應用程式

您可以自訂：

標題（將Splashtop SOS替換為顯示在應用程式窗口頂部的應用程式名稱）

橫幅（應用程序頂部的圖像；請注意，圖像大小為 320x160）

背景顏色（對於應用程式的下部）

指令文字

指令文本顏色（例如，如果要將文本更改為白色以便在黑色自定義背景上可見）

保存您的自定義主題並生成應用程序

完成后，請點擊「保存/加載」按鈕，或從菜單中選擇「文件」|「保存」選項。

選取「"儲存主題"」，將您的自訂主題儲存至電腦 (另存為 *.sostheme 檔案)，以便稍後重新載入。 這將使應用程序的未來/更新版本相同的主題變得容易。

然後選擇"生成 SOS 代理"以生成包含您的自定義品牌的 SOS 應用程序。

您會收到應用程式代碼簽署的相關通知。請簽署該應用程式，以便讓您的使用者獲得良好體驗。如果您有簽署憑證，使用該憑證即可。若無，請參閱我們的支援文章進一步了解應用程式簽署的相關資訊。

將自定義的應用程式保存到電腦上的某個位置。

當您運行該自定義版本的應用程序時，它將應用您的品牌。

使您的自定義 SOS 應用程序可用於用戶

現在，您已經擁有了 SOS 代理應用程序的自定義品牌版本，您將希望在您的網站上託管該應用程序，並將用戶指向該應用程序下載位置。

這將代替他們將其引到Splashtop應用程式中顯示的標準SOS下載鏈接。

需要 Splashtop SOS，以便您可以自己嘗試一下嗎？

我們很樂意聽到您對此功能的反饋。 聯繫我們，讓我們知道您的想法。