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自定義品牌的Splashtop SOS應用程式

Splashtop Team
閱讀時間：3 分鐘
更新
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最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
免費試用

我們對Splashtop Remote Support最常見的請求之一是讓支援組織能夠自訂Splashtop應用程式的品牌，以便他們能夠提供具有自己公司名稱、徽標和顏色的應用程序，為客戶提供最佳體驗。

Splashtop 是一種提供有人值守和無人值守遠端支援的流行解決方案。

自 2017 年 11 月起，自訂品牌功能已新增至 Splashtop，並可在以下版本中使用：

  • Splashtop Remote Support許可證： SOS （10 或 300 台無人值守的電腦）

  • Splashtop Enterprise

2017 年 5 月之前銷售的原始 Splashtop SOS 或 SOS 免費/非商業版（不再可用）中不提供此功能。

如果以上版本您都沒有，歡迎體驗 Splashtop Remote Support 免費試用方案。

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開始使用

使用您的公司或組織品牌為Splashtop SOS應用程式自定義品牌

首先從Splashtop應用程式中提供的鏈接下載SOS應用程式的最新版本。

運行應用程式。

選擇設置 | 自定義

SOS Custom Branding Customize

使用具有 SOS 許可證的 Splashtop 帳戶登錄。

SOS Custom Branding Login

如果您看到訊息"您的 SOS 訂閱不支援自訂功能。 請聯繫 Splashtop 尋求幫助"，請檢查以確保您嘗試使用正確的帳戶登錄。 如果您使用正確的帳戶登錄，則您的 SOS 版本不支持自定義品牌功能。 您可以聯繫我們的銷售團隊以獲取有關升級到最新版本的 SOS 的信息。）

開始自定義 SOS 應用程式

您可以自訂：

  • 標題（將Splashtop SOS替換為顯示在應用程式窗口頂部的應用程式名稱）

  • 橫幅（應用程序頂部的圖像；請注意，圖像大小為 320x160）

  • 背景顏色（對於應用程式的下部）

  • 指令文字

  • 指令文本顏色（例如，如果要將文本更改為白色以便在黑色自定義背景上可見）

SOS Custom Branding Settings

保存您的自定義主題並生成應用程序

完成后，請點擊「保存/加載」按鈕，或從菜單中選擇「文件」|「保存」選項。

Menu showing options to Load Theme

選取「"儲存主題"」，將您的自訂主題儲存至電腦 (另存為 *.sostheme 檔案)，以便稍後重新載入。 這將使應用程序的未來/更新版本相同的主題變得容易。

然後選擇"生成 SOS 代理"以生成包含您的自定義品牌的 SOS 應用程序。

您將看到有關應用程式代碼簽名的通知。您需要對應用程式進行簽名，以便您的用戶擁有良好的體驗。如果您具有簽名證書，則可以使用該證書進行簽名。如果沒有， 請參閱我們的支援文章以獲取有關使應用程式簽名的更多信息。

SOS Custom Branding Generate Agent

將自定義的應用程式保存到電腦上的某個位置。

當您運行該自定義版本的應用程序時，它將應用您的品牌。

SOS Custom Branding Finished

使您的自定義 SOS 應用程序可用於用戶

現在，您已經擁有了 SOS 代理應用程序的自定義品牌版本，您將希望在您的網站上託管該應用程序，並將用戶指向該應用程序下載位置。

這將代替他們將其引到Splashtop應用程式中顯示的標準SOS下載鏈接。

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我們很樂意聽到您對此功能的反饋。 聯繫我們，讓我們知道您的想法。

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