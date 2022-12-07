跳至主內容
Splashtop20 years of trust
登入免費試用
+1.408.886.7177登入免費試用
A man wearing headphones sits at a desk using a computer with dual monitors. An overlay shows a remote desktop application listing multiple computers. Icons of a monitor and a play button are also displayed.

Splashtop Personal

適合個人非商業用途的簡單遠端電腦存取。商業用途 (包括居家辦公)，則需要有商務試用或訂閱方案。

下載這個軟體檢視商務方案
獲得超過 3000 萬用戶的信任，在 capterra、G2、TrustRadius 和 GetApp 上獲得 4.7/5 星的評分。

從任何裝置遠端存取您的電腦

透過您的家用 Wi-Fi 網路免費使用 Splashtop Personal，舒適地坐在沙發上或從臥室裡就能存取家用電腦。訂閱 Anywhere Access Pack，即可在任意地點，透過網際網路存取您的家用電腦。

訂閱 Splashtop，讓您的選擇多更多

供商業和個人使用

Splashtop Remote Access

從任何地點都能存取您的家用和辦公室電腦。享有其他功能，如多螢幕支援、檔案傳輸、遠端列印、群組授權、優先取得即時技術支援等等！每月最低 NT$192

立即購買免費試用

供個人使用

Anywhere Access Pack

無論在哪裡，皆可透過網際網路連接遠端存取最多兩台家用電腦。您的連線全程安全無虞。由此訂閱，可享每月 NT$190 或每年 NT$790

立即購買深入了解

供個人使用

Productivity Pack

訂閱 Productivity Pack，即可在從 iPad 和 Android 平板電腦連接時，新增即時註釋和螢幕快速鍵。由此訂閱，可享每年 NT$690

iPhone 不適用。

立即購買

第三方應用程式商店的價格可能較高。

Woman using Splashtop Personal to edit creative files

免費的個人用遠端存取軟體

Splashtop Personal 免費*提供個人在本機家用網路上的非商業使用。在舒適的沙發或臥室中，即可透過 iPhone、iPad 或 Android 裝置，行動遠端存取最多 2 台非商務或商業用的電腦，或從一台電腦存取您的遠端電腦。

*在您的本機家用網路上免費；若要從外部網路連接，則須訂閱。

立即下載

Splashtop Personal 功能

  • Multiple computers icon

    存取一切

    存取電腦上的所有應用程式、檔案、影片和音樂；檢視和編輯 Microsoft Office 和 PDF 檔案；使用 Chrome、Firefox、Edge 和 Safari 瀏覽網頁；進行圖形顯示密集型的 PC 和 Mac 遊戲；盡情享受您的整個影片和音樂庫；還有更多精彩功能！

  • Devices icon

    支援各式各樣裝置

    幾乎可以從任何行動裝置或電腦存取 Mac 和 Windows 電腦。 Splashtop Personal 相容於多種作業系統。

  • End-User Remote Access icon

    僅供非商業用途

    Splashtop Personal 僅供非商業用途，最多可存取 2 台電腦。如果您是要在工作上使用 Splashtop，請選擇 Splashtop Remote Access

Splashtop Business icon

想找更強大的遠端存取？

試試 Splashtop Remote Access

NT$192 /月開始深入了解

準備開始使用了嗎？

下載這個軟體