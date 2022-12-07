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Splashtop Personal

簡單的遠端電腦訪問，用於個人非商業用途

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從平板電腦、智慧型手機或另一台電腦遠端存取 Mac 或 Windows PC 的最簡單，最快的方法。

在本機網路上免費*使用 Splashtop Personal，即可從舒適的沙發或臥室存取家用電腦。。如果您願意訂閱 Anywhere Access Pack，甚至可以從網路上的任何地方使用 Splashtop。

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$4.99/月或$16.99 /年

Anywhere Access Pack

我們的全球伺服器基礎設施將確保您可以從任何地方遠端訪問您的電腦，並且您的會話始終是完全安全的。

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$16.99/年

Productivity Pack

訂閱 Productivity Pack，即可在從 iPad 和 Android 平板電腦連接時，新增即時註釋和螢幕快速鍵。

iPhone 不適用。

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$5 /月開始

Splashtop Business Access

透過高達 60 fps 的進階效能架構，加強您的遠端存取。

享有其他功能，如多螢幕支援、檔案傳輸、遠端列印、群組授權、優先取得即時技術支援等等！

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免費遠端存取僅供個人使用

Splashtop Personal 免費*供個人使用，可以在您家中區域網路上以非商業用途來使用。在舒適的沙發或臥室中，以非商業用途來使用 iPhone、iPad 或 Android 裝置，行動遠端存取最多 5 台電腦，或從另一台電腦存取您的遠端電腦。

*在您的本地家庭網路中免費。 需要訂閱才能從外部網路連接。

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Splashtop Personal 功能

  • 存取一切

    存取電腦上的所有應用程式、檔案、影片和音樂。查看和編輯 Microsoft Office 和 PDF 檔案。使用提供完整 Flash 和 Java 支援的 Chrome、IE 和 Firefox 瀏覽網路。享受高強度顯示需求的 PC 和 Mac 遊戲，影片和音樂庫。以及更多意想不到的功能！

  • 支援各式各樣裝置

    幾乎可以從任何行動裝置或電腦存取 Mac 和 Windows 電腦。 Splashtop Personal 相容於多種作業系統。

  • 僅供非商業用途

    Splashtop Personal 僅用於非商業用途，最多可存取 5 台電腦。如果您想使用 Splashtop 來工作，請立即下載 Splashtop Business

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