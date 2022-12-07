從任何裝置遠端存取您的電腦
透過您的家用 Wi-Fi 網路免費使用 Splashtop Personal，舒適地坐在沙發上或從臥室裡就能存取家用電腦。訂閱 Anywhere Access Pack，即可在任意地點，透過網際網路存取您的家用電腦。
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供個人使用
Productivity Pack
訂閱 Productivity Pack，即可在從 iPad 和 Android 平板電腦連接時，新增即時註釋和螢幕快速鍵。由此訂閱，可享每年 NT$690。
iPhone 不適用。
第三方應用程式商店的價格可能較高。
免費的個人用遠端存取軟體
Splashtop Personal 免費*提供個人在本機家用網路上的非商業使用。在舒適的沙發或臥室中，即可透過 iPhone、iPad 或 Android 裝置，行動遠端存取最多 2 台非商務或商業用的電腦，或從一台電腦存取您的遠端電腦。
*在您的本機家用網路上免費；若要從外部網路連接，則須訂閱。
Splashtop Personal 功能
存取一切
存取電腦上的所有應用程式、檔案、影片和音樂；檢視和編輯 Microsoft Office 和 PDF 檔案；使用 Chrome、Firefox、Edge 和 Safari 瀏覽網頁；進行圖形顯示密集型的 PC 和 Mac 遊戲；盡情享受您的整個影片和音樂庫；還有更多精彩功能！
支援各式各樣裝置
幾乎可以從任何行動裝置或電腦存取 Mac 和 Windows 電腦。 Splashtop Personal 相容於多種作業系統。
僅供非商業用途
Splashtop Personal 僅供非商業用途，最多可存取 2 台電腦。如果您是要在工作上使用 Splashtop，請選擇 Splashtop Remote Access。