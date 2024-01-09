Splashtop Personal
個人及家用遠端電腦存取。
Windows
Splashtop Personal 應用程式
在您想要遠端控制的電腦和行動裝置上安裝 Splashtop Personal 應用程式。
Windows 11、10、8、7、Vista*、XP*
* 僅駐留在我們全球（美國）資料庫中的帳戶支援 Windows XP/Vista 和 Windows Server 2003。我們的歐盟數據庫和基礎架構限制對 TLS 1.2 的訪問，這些舊設備不支持。
macOS
Splashtop Personal 應用程式
在您想要遠端控制的電腦和行動裝置上安裝 Splashtop Personal 應用程式。
macOS 10.10* 或更新版本
* 僅駐留在我們全球（美國）資料庫中的帳戶支援MacOS 10.7/10.8/10.9。我們的歐盟數據庫和基礎架構限制對 TLS 1.2 的訪問，這些舊設備不支持。
Windows
Splashtop Streamer
在您想要遠端控制的電腦和行動裝置上安裝 Splashtop Personal 應用程式。
Windows 11、10、8、7、Vista*、XP*
* 僅駐留在我們全球（美國）資料庫中的帳戶支援 Windows XP/Vista 和 Windows Server 2003。我們的歐盟數據庫和基礎架構限制對 TLS 1.2 的訪問，這些舊設備不支持。
macOS
Splashtop Streamer
在您想要遠端控制的電腦和行動裝置上安裝 Splashtop Personal 應用程式。
macOS 10.10* 或更新版本
* 僅駐留在我們全球（美國）資料庫中的帳戶支援MacOS 10.7/10.8/10.9。我們的歐盟數據庫和基礎架構限制對 TLS 1.2 的訪問，這些舊設備不支持。