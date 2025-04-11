Splashtop Anywhere Access Pack
使用 Splashtop Personal 和 Anywhere Access Pack 從任何地方存取您的電腦
Splashtop Anywhere Access Pack
使用 Splashtop Personal 和 Anywhere Access Pack，即可透過網際網路從任何地方存取您的電腦。您可以享受 Splashtop Bridging Cloud™ 先進技術帶來的所有助益，並且：
使用 SSL 和 256 位元 AES 加密技術對遠端連接完全加密以強化安全性
在變化多端的網路條件下盡所能提供最佳反應
各種安裝 Splashtop 的裝置上皆可以使用 Anywhere Access Pack
Anywhere Access Pack 屬於 Splashtop Personal 的附加選購功能。如果您尚未成為 Splashtop Personal 使用者，請按一下這裡即可免費下載適用於 Windows、Mac、iOS、Android 等的 Splashtop Personal。
使用Splashtop Remote Access ，您可以獲得 Anywhere Access Pack 的所有遠端存取功能以及更多功能，並且可以存取最多 10 台電腦。如果沒有 Anywhere Access Pack，Splashtop Personal 應用程式只能存取同一本地 Wi-Fi 網路上的電腦。
您可以直接在線上或透過應用程式商店訂閱 Anywhere Access Pack。
訂閱 Splashtop Anywhere Access Pack
使用 iOS 應用程式訂閱：按一下應用程式右上角的設定 > 帳戶 > 管理訂閱，然後按一下按鈕即可訂閱。系統會透過 iTunes 帳戶從您的信用卡中扣款。請至註冊頁面查看其他詳細資訊。
使用 Android 應用程式訂閱：按一下選單按鈕 (應用程式右上角的三個點) > 設定 > Splashtop 帳戶 > 在此處查看您的訂閱資訊。按一下按鈕進行訂閱，即可透過 Google Play 商店付費。請至註冊頁面上查看其他詳細資訊。
在 Splashtop 網站上線上訂閱– 請務必使用您用於 Splashtop Personal 的帳戶登錄
訂閱 Splashtop Remote Access 並取得 Anywhere Access Pack 的遠端存取功能以及更多功能，包括：
升級到Splashtop Remote Access並獲得更多！
商業使用授權
每份授權最多可以遠端存取 10 台電腦 (Pro)
大量高級功能，包括文件傳輸、終端打印、螢幕註釋、遊戲手把、鎖定或清空遠端螢幕等