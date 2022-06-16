Splashtop 美洲通路主管履新帶領合作夥伴計畫

擴大通路布局，以滿足市場對於靈活工作及教育遠端存取與支援解決方案不斷成長的需求

加州聖荷西，2021 年 9 月 15 日 – 新一代遠端存取和遠端支援解決方案的領導者 Splashtop 持續加強其美洲合作夥伴計畫，並宣布由 Justin Windsor 擔任通路主管美洲。 Windsor 的履新象徵著公司在專注於滿足對遠端存取和支援解決方案快速增長的需求以及培養與合作夥伴、VAR 和 MSP 合作夥伴關係方面邁出了重要一步。

在加入 Splashtop 之前，Windsor 是 Zadara 資訊技術與服務公司的通路經理。他在企業終端用戶、教育及政府銷售領域擁有超過 10 年的銷售管理經驗。

「正如我們在過去 18 個月中了解到的那樣，遠端和混合數位存取對於任何企業或學習環境當前和未來的成功都至關重要」Splashtop 美洲銷售主管 Grant Murphy 說。「我們很高興歡迎 Justin 擔任這個新角色，他將負責擴展和監督我們在美洲的轉銷通路，包括合作夥伴、VAR 和 MSP，以實現新世代的工作和學習方式。」

「我很高興加入 Splashtop 並進一步擴展公司的通路計畫」Windsor 說。「這是一個激勵人心的時刻，我加入的這家公司，正在高速增長、擁有出色產品、真正處於遠端解決方案史上最佳時機。」

隨著遠端工作的增加加劇了網路安全風險，Splashtop 對其安全基礎設施進行了大量投資，並成立了一個由當今領先的網路安全專家組成的安全諮詢委員會。Splashtop 遠端訪問和遠端支援解決方案符合或支援我們的客戶遵守行業和政府標準和法規，包括 SOC 2、GDPR、CCCPA 和 HIPAA。

Splashtop 解決方案被全球超過 200，000 家企業和 3000 萬最終使用者使用，包括大型銀行、執法機構、教育機構、政府機構、地方政府和政府承包商。其解決方案經常在第三方評論網站上名列前茅，並且該公司擁有業內最佳的凈推薦值。

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