Splashtop 與 Misora Connect 合作，強化遠端維護能力
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透過「Splashtop by Misora Connect」支援「無需現場到訪的維護」
東京，2026 年 7 月 2 日 – Splashtop K.K.（Splashtop Inc. 的日本辦公室）今日宣布與 Misora Connect, Inc. 展開合作，透過全新的綁定式遠端存取解決方案，協助日本各地的組織簡化已部署裝置與設備的遠端維護。
透過這項合作夥伴關係，Misora Connect 將開始提供「Splashtop by Misora Connect」，這是一款結合 Misora Connect 通訊 SIM 與 Splashtop 的企業用遠端存取解決方案。此解決方案可支援全國各地辦公室、零售門市與工廠等遠端地點所安裝設備的「無需到場維護」。
背景
隨著勞動力短缺以及工作型態日益多元，如何提升現場支援效率，已成為全國各地門市與工廠中的裝置、設備控制 PC、數位看板、AI 裝置及邊緣裝置等遠端據點設備在維護與營運上的關鍵課題。一旦發生問題，工作人員往往必須親自前往現場，因而帶來時間與成本負擔。在緊急情況下，回應延遲也可能導致業務中斷或復原延後。此外，由於維護作業往往仰賴個別人員的經驗與知識，也使得作業標準化與精簡流程的需求日益提高。
Splashtop 透過其遠端存取技術，支援分布於各個遠端地點的現場裝置高效且穩定地運作，並已連續兩年在日本達成銷售市占第一。*結合 Misora Connect 的通訊服務與 Splashtop，「Splashtop by Misora Connect」提供可實現安全遠端操作的環境，有助於加快回應速度、標準化作業流程，並提升��維護工作的效率。
關於 Misora Connect 的 Splashtop
「Splashtop by Misora Connect」是一款結合 Misora Connect 通訊 SIM 與 Splashtop 的企業用遠端存取解決方案。它可在不依賴 Wi-Fi 或使用者個別設定的 VPN 的情況下，為存取安裝於遠端據點的 PC、IoT 裝置、控制終端及其他裝置提供安全環境。這讓全國各地的門市、工廠、數位看板、AI 裝置、邊緣裝置等，皆能進行遠端維護與操作，有助於減少現場出勤並提升營運效率。
隨著企業部署更多連網設備，像 Splashtop 這樣的IoT 遠端支援平台，可協助隨時隨地簡化故障排除、維護與營運支援。
Splashtop by Misora Connect 的主要功能
透過高效能遠端存取實現舒適的遠端操作
高效能、低延遲的連線能力，讓使用者能舒適地操作安裝在遠端位置的裝置，就像直接在眼前的裝置上工作一樣。此解決方案也支援 4K 串流，讓高負載應用程式無需傳輸資料即可即時使用。較高階的 Enterprise 方案也支援最高達 240 FPS 的流暢渲染。
企業級安全性
Splashtop 提供安全的遠端存取環境，具備 256 位元加密通訊、多重要素驗證、單一登入及精細存取控制等功能。此外，也支援 ISO 27001、SOC 2、GDPR 與 HIPAA 等多種安全與合規標準，協助企業實現安全的遠端操作。
依使用環境量身打造的彈性連接設定
此解決方案可依據使用者環境與裝置需求，支援彈性的連接設定。除了可遠端存取辦公室 PC 之外，還可用於遠端操作 Windows 裝置、具備 GUI 的設備、工廠設備、IoT 裝置等，支援各種業務情境下的遠端維護與營運效率提升。
透過此次合作，Splashtop 將支援打造「無需到場的維護」系統，不再仰賴實�地到訪，進而提升遠端維護效率並減輕營運負擔。
*來源：Fuji Chimera Research Institute，〈2024–2025 Communications-Related Marketing Research Overview〉，於 2025 年 12 月 10 日發布，根據 Remote Access Services 2023–2024 Corporate Share 市場研究報告（https://www.fcr.co.jp/report/253q12.htm）
公告重點
Splashtop K.K. 宣布與 Misora Connect Inc. 建立合作夥伴關係。
Misora Connect 提供的「Splashtop by Misora Connect」採用了 Splashtop 的遠端存取解決方案「Splashtop」。
此解決方案結合 Misora Connect 的通訊 SIM 與 Splashtop，提供不依賴 Wi-Fi 或 VPN 的安全遠端存取環境。
此解決方案可安全且順暢地遠端操作位於異地的 PC、IoT 裝置、控制終端、設備控制 PC、邊緣裝置及其他裝置。
此解決方案有助於解決現場突發狀況時的移動負擔、緊急應變延遲，以及仰賴特定人員的維護作業等問題。
藉由支援打造「無需到場的維護」系統，此解決方案有助於提升遠端維護效率並推動作業標準化。
關於 Misora Connect Inc.
代表人 – 總裁兼代表董事：Masamichi Morita；代表董事：Susumu Takahashi
總部 – Sumitomo Fudosan Iidabashi First Tower, 2-6-1 Koraku, Bunkyo-ku, Tokyo
業務概覽 – 提供全方位的無線通訊服務，涵蓋企業與預付費使用，以及 IoT 應用的高容量通訊與低容量通訊。
持股比例 – SORACOM：51%；Marubeni I-DIGIO Holdings：49%
網站 – https://misora-connect.com/
關於 Splashtop
Splashtop 是一家雲端原生 IT 平台公司，致力於簡化分散式勞動團隊的安全性與效能管理。憑藉超過 20 年的遠端技術專業，Splashtop 提供易於部署與操作的解決方案，透過單一控制台讓使用者能從任何地方、使用任何裝置安全且高效地工作。在日本，Splashtop 透過其日本子公司為當地客戶提供銷售與支援，提供符合日本市場需求的服務。Splashtop 目前已獲全球超過 3,000 萬名使用者採用，並符合高標準的安全要求，包括 ISO 認證、SOC 2 合規，以及 GDPR 就緒。
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