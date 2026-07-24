Splashtop 連續第五年獲 ITreview Grid Award 評為「領導者」
本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。
以操作簡易性與穩定連接品質備受肯定，全面支援遠距工作與企業 IT 遠端支援
日本東京——Splashtop K.K.（總公司：東京都千代田區；總裁兼代表董事：Mark Lee；以下簡稱「Splashtop」）是遠端存取解決方案「Splashtop」的供應商。Splashtop 今日宣布，於由 ITcrowd Corp.（總公司：東京都港區；總裁兼執行長：Genta Kurono）營運的 B2B IT 產品與雲端服務評論平台 ITreview 所舉辦的「ITreview Grid Award 2026 Summer」中，Splashtop 獲評為 Remote Access Tools 類別的「Leader」。
獲頒 ITreview Grid Award 2026 夏季「Remote Access Tools」類別的「Leader」殊榮
ITreview Grid Award 是一項季度獎項，根據提交至 ITreview 的使用者評論，表揚傑出的 B2B IT 產品與雲端服務，並從客戶滿意度與市場認可兩個面向評估產品。
Splashtop 是一套遠端存取解決方案，讓使用者能安全且順暢地存取辦公室與現場的 PC。透過簡單且不依賴 VPN 的操作方式、直覺的使用體驗、穩定的連接品質，以及多裝置支援，Splashtop 可協助企業不受地點限制地推動靈活工作，同時提升 IT 管理與支援作�業效率。
在這項獎項中，Splashtop 因在實際作業中的實用便利性與易用性，獲得許多使用者高度評價。發佈於 ITreview 的評論重點提到以下幾點：
可讓遠端與混合辦公人員從任何地方安全存取公司 PC，協助減少過去必須進辦公室才能處理的工作。
為日常工作提供舒適的遠端存取環境，將畫面顯示與滑鼠操作的延遲降到最低。
讓 IT 與資訊系統團隊可直接查看並操作遠端 PC，有助於加快遠端支援回應時間。
支援從智慧型手機和平板電腦發起連接，因此即使離開辦公室，也能靈活處理工作、緊急狀況和疑難排解。
提供簡單的部署與操作，協助組織打造不依賴 VPN 的遠端存取環境，兼具優異的成本效益。
Splashtop 將持續把客戶回饋納入產品與服務改進，並透過提供安全且流暢舒適的遠端存取環境，支援企業與組織的彈性工作型態與業務持續運作。
關於 Splashtop
Splashtop 是全球頂尖的遠距工作、支援和管理解決方案供應商，可簡化隨處辦公的安全性和效能。Splashtop 將客戶成功視為首要之務，其技術易於中小型企業和大型企業部署、使用和管理，提供進階安全功能、高輸送量、豐富裝置支援，以及每週 5 天的 24 小時客戶支援。Splashtop 是深獲超過 3,000 萬使用者青睞且能輕鬆上手的解決方案，提供高度靈活的方案，陪伴使用者按照自己的腳步發展壯大。Splashtop 是 Microsoft 情報安全性聯盟 (MISA) 成員，與 Microsoft 站在同一陣線，共同努力協助客戶應對現今 IT 領域不斷變化的挑戰。請上 www.splashtop.com，關注我們的 LinkedIn 以深入了解。