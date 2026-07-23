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Splashtop 獲選為 2026 Gartner Peer Insights™《客戶之聲》遠端桌面軟體類別代表廠商

本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。

該公司獲得 98% 的推薦意願評分，並有 70 則符合資格的評論，是報告中符合資格供應商裡評論數最高的廠商之一。

加州 CUPERTINO，2026 年 7 月 23 日Splashtop 今日宣布於 2026 年 Gartner Peer Insights™「客戶之聲」報告的 遠端桌面軟體 類別中獲列為 Aspiring vendor。根據經驗證終端使用者的評論，截至 2026 年 4 月，Splashtop 在 70 則符合資格的客戶評論中獲得 98% 的「願意推薦」評分，為納入該報告的供應商中，符合資格評論數量最高者之一。"Splashtop 執行長暨共同創辦人 Mark Lee 表示：「我們相信，作為一家由創辦人領導、由工程師打造的公司，我們參與產品演進的每一個環節。「影響我們產品藍圖最大的因素之一，就是我們從客戶那裡聽到的聲音。從很多方面來看，這是一種夥伴關係。近 20 年來，我們一路與客戶共同成長，聽到我們所做的努力持續為所服務的 IT 團隊帶來實質影響，真的令人非常欣慰。"客戶特別提到 Splashtop 的簡單性、安全性、穩定性，以及流暢無縫的使用體驗：

Splashtop 協助企業從任何地方安全地讓員工與 IT 團隊連接到所需的系統。高效能遠端存取與企業級安全性，讓組織能夠安心擴展混合辦公模式。反應靈敏且高擬真的遠端連線可讓員工維持生產力，並協助 IT 更快解決高需求工作負載中的問題。Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer 彙整經驗證的客戶評論，轉化為洞察，協助技術採購者評估軟體與服務。這些評論透過提供在實際生產環境中使用產品之組織的第一手觀點，補充了 Gartner 專家研究。客戶回饋持續在塑造 Splashtop 橫跨遠端存取、遠端支援與自主端點管理的產品路線圖方面扮演重要角色。透過仔細傾聽 IT 專業人員的意見，Splashtop 持續投資於可簡化營運、強化安全性，並協助精實 IT 團隊以更少資源完成更多工作的功能。如需進一步了解 Splashtop 的遠端存取、遠端支援與自主端點管理解決方案，或開始免費試用，請造訪 www.splashtop.com

免責聲明 

Gartner，《遠端桌面軟體客戶之聲》，Peer Contributors，2026 年 6 月 30 日。Gartner® 與 Peer Insights™ 為 Gartner, Inc. 及／或其關係企業的商標。保留所有權利。Gartner Peer Insights 內容由個別終端使用者根據自身經驗所發表的意見所組成，不應視為事實陳述，亦不代表 Gartner 或其關係企業的觀點。Gartner 不為本內容中提及的任何供應商、產品或服務背書，也不就本內容提供任何明示或默示保證，包括其正確性或完整性，以及任何適售性或特定用途適用性的保證。

關於 Splashtop

Splashtop 是全球頂尖的遠距工作、支援和管理解決方案供應商，可簡化隨處辦公的安全性和效能。Splashtop 將客戶成功視為首要之務，其技術易於中小型企業和大型企業部署、使用和管理，提供進階安全功能、高輸送量、豐富裝置支援，以及每週 5 天的 24 小時客戶支援。Splashtop 是深獲超過 3,000 萬使用者青睞且能輕鬆上手的解決方案，提供高度靈活的方案，陪伴使用者按照自己的腳步發展壯大。Splashtop 是 Microsoft 情報安全性聯盟 (MISA) 成員，與 Microsoft 站在同一陣線，共同努力協助客戶應對現今 IT 領域不斷變化的挑戰。請上 www.splashtop.com，關注我們的 LinkedIn 以深入了解。