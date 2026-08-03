Splashtop 推出 Shield，以遠端存取專業技術對抗詐騙
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這款全新消費者資安產品可封鎖詐騙者使用的遠端存取工具、惡意軟體與網路釣魚連結——推出之際，正值美國人因線上詐騙蒙受的損失創下 210 億美元新高
加州 CUPERTINO，8 月 3 日 — Splashtop® Inc. 是安全遠端存取領域的全球領導者與先驅，今日宣布推出 Splashtop Shield，這是一套為個人與家庭打造的安全解決方案，旨在阻斷當今裝置接管詐騙背後的攻擊鏈。結合惡意軟體防護、網路釣魚防禦與遠端接管防護，Shield 能在犯罪分子取得裝置控制權之前先行阻止攻擊。
現代詐騙很少只依賴單一手法。一則釣魚簡訊會引導受害者前往假冒的支援網站，接著是極具說服力的電話，最終再透過遠端存取連線，將受害者電腦的控制權交到犯罪分子手中。人工智慧正讓這些騙局的每一個步驟都變得更具說服力。根據 FBI 的網際網路犯罪報告，美國民眾去年因網路犯罪損失將近 210 億美元。60 歲以上成人受害最為嚴重，通報損失達 77 億美元，單一年內就增加了 37%。
十多年來，Splashtop 一直為數百萬使用者與數千家企業提供安全的合法遠端存取，並協助形塑值得信賴、以同意為基礎的遠端連線樣貌。Shield 會運用這些專�業能力對抗攻擊者，辨識未經授權的存取嘗試並加以封鎖。
Splashtop 執行長暨共同創辦人 Mark Lee 表示：「網路犯罪分子毫不留情，專門鎖定我們生活中最脆弱的人下手。」「如今的詐騙會把欺騙、惡意軟體與未經授權的遠端存取串連起來。Shield 的設計，就是要在犯罪分子取得控制權之前先打斷這條攻擊鏈；而在分辨合法遠端存取與裝置接管之間的差異這件事上，沒有人比我們更了解。」
在 West Coast Labs 於 2026 年 4 月進行的獨立第三方測試中，Shield 對受測威脅達成 100% 防護率［來源報告］。
Shield 可在攻擊的整個歷程中提供防護：
遠端接管防護：偵測並封鎖技術支援詐騙中使用的未經授權遠端存取工具——也就是裝置接管攻擊最後一步、也是破壞性最大的一步——同時辨識並允許來自家人、經同意的可信連接。
數位詐騙防護：在電子郵件和訊息中的網路釣魚網站與惡意連結載入前就先行封鎖，避免一次誤點擊演變成安全事件。
威脅防護（Antivirus）：結合 AI 輔助偵測、行為分析與傳統防毒引擎，偵測並封鎖惡意軟體、勒索軟體及其他惡意軟體，同時防禦已知與新興威脅。
可信賴的遠端協助：讓指定的家庭成員透過以同意為基礎的連線，安全地從任何地方協助親友解決技術問題或調查可疑活動。
Lee 接著表示：「數百萬人早已使用 Splashtop 協助父母與祖父母處理電腦問題。」「Shield 會在任何問題發生之前，先保護這些家庭——隨著詐騙者採用 AI，讓詐騙手法更難辨識，我們也擴展 Shield 的防護能力，直接在攻擊由 AI 驅動的前端階段加以攔截，而不只是防堵最後一步。」Splashtop Shield 即日起提供免費 7 天試用，也可購買適用於 Windows PC 和 Mac 的 Individual、Family Lite 與 Family 版本；可作為獨立產品使用，或搭配 Splashtop 的遠端存取產品一同使用。如需更多資訊或開始免費試用，請造訪 www.splashtop.com/shield。
最新資訊摘要
Splashtop Shield 會封鎖技術支援詐騙背後未經授權的遠端存取工具，同時保留受信任的家庭連線——將詐騙防護、遠端接管防止、防毒，以及以同意為基礎的 Remote Help，整合為個人與家庭適用的一站式安全解決方案。
Splashtop Shield 提供 Windows PC 和 Mac 輕量應用程式版本，分為 Individual 和 Family 版本。
Splashtop Shield 在 West Coast Labs 的獨立第三方測試中，對受測威脅達成 100% 防護率。
Splashtop Shield 由 Splashtop 打造；Splashtop 的遠端存取軟體深受全球超過 3,000 萬名使用者信賴。
關於 Splashtop
Splashtop 是全球頂尖的遠距工作、支援和管理解決方案供應商，可簡化隨處辦公的安全性和效能。Splashtop 將客戶成功視為首要之務，其技術易於中小型企業和大型企業部署、使用和管理，提供進階安全功能、高輸送量、豐富裝置支援，以及每週 5 天的 24 小時客戶支援。Splashtop 是深獲超過 3,000 萬使用者青睞且能輕鬆上手的解決方案，提供高度靈活的方案，陪伴使用者按照自己的腳步發展壯大。Splashtop 是 Microsoft 情報安全性聯盟 (MISA) 成員，與 Microsoft 站在同一陣線，共同努力協助客戶應對現今 IT 領域不斷變化的挑戰。請上 www.splashtop.com，關注我們的 LinkedIn 以深入了解。