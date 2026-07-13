Splashtop 推出 Splashtop Live，全新社群活動系列，讓 IT 與 MSP 專業人士能學習、交流，並簡化營運
本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。
Bay Area 與 London 的專屬活動將匯聚 IT 社群、合作夥伴與業界同儕，共同分享實用策略、真實世界經驗，以及對當今 IT 挑戰的全新觀點。
CUPERTINO, Calif., Jul 13, 2026 — Splashtop Inc. 今日宣布推出 Splashtop Live，這是該公司首個品牌社群活動系列。這些僅限受邀參加的活動，將邀集 IT 專業人士、受管服務供應商（MSPs）、合作夥伴及產業專家，透過一個下午的學習、交流與對談，共同聚焦於如何簡化現代 IT 營運。與會者將帶著可實際應用於自身 IT 環境的想法離開，並更深入了解其他組織如何解決類似挑戰。
隨著 Splashtop 歡慶20 年創新歷程，這個全新活動系列也展現公司對 IT 社群持續投入的承諾，並反映其從遠端存取起家，進一步拓展至更廣泛的 IT 管理解決方案與端點安全解決方案。Splashtop Live 透過打造交流平台，讓 IT 專業人士能討論共同面臨的挑戰，並彼此學習實務經驗，進一步延伸這份承諾。
首場 Splashtop Live 系列將包括：
Splashtop Live: Bay Area | 9 月 16 日 | 加州 Cupertino
Splashtop Live：London | 10 月 6 日 | 英國 London
每場活動都讓與會者能直接接觸 Splashtop 的創辦人、領導團隊、產品團隊與支援團隊，創造提問機會，並探索可�套用到自身組織的方法。議程包含主題演講、由 IT 實務人員與 MSPs 參與的同業座談、產品路線圖說明、互動式工作坊，以及與同業交流的時間。一整天下來，與會者將探索如何提升營運效率、降低 IT 複雜性，並在與社群同業建立關係的同時強化安全性。
"過去二十年來，隨著 IT 專業人員的職責不斷擴大，我們很榮幸能一路與他們並肩合作，"Splashtop 執行長暨共同創辦人 Mark Lee 表示。" 有些最有價值的想法，正是來自在各自環境中分享哪些做法真正有效的實務工作者。Splashtop Live 為這些交流提供了一個發生的空間。"
更多議程細節、重點講者與合作夥伴公告將於未來幾週內陸續公布。
請在 LinkedIn 上追蹤我們，取得更多 Splashtop Live 的相關資訊：www.linkedin.com/company/splashtop。
關於 Splashtop
Splashtop 是全球頂尖的遠距工作、支援和管理解決方案供應商，可簡化隨處辦公的安全性和效能。Splashtop 將客戶成功視為首要之務，其技術易於中小型企業和大型企業部署、使用和管理，提供進階安全功能、高輸送量、豐富裝置支援，以及每週 5 天的 24 小時客戶支援。Splashtop 是深獲超過 3,000 萬使用者青睞且能輕鬆上手的解決方案，提供高度靈活的方案，陪伴使用者按照自己的腳步發展壯大。Splashtop 是 Microsoft 情報安全性聯盟 (MISA) 成員，與 Microsoft 站在同一陣線，共同努力協助客戶應對現今 IT 領域不斷變化的挑戰。請上 www.splashtop.com，關注我們的 LinkedIn 以深入了解。