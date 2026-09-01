Splashtop 榮獲 TrustRadius 2026 Tech Cares Awards，表揚其在員工福祉與發展方面的卓越表現
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這項肯定反映出由創辦人主導的企業文化，致力於在員工職涯與人生的不同階段提供支持。
加州庫比蒂諾，2026 年 9 月 1 日 — Splashtop Inc. 今日宣布，榮獲 TrustRadius 2026 Tech Cares Awards「員工福祉與發展」類別獎項。這項年度計畫表彰過去一年中，超越標準福利、積極支持員工與社群的 B2B 科技公司；今年的獎項類別則表揚打造出讓人感到被支持、被重視，並能在專業與個人層面持續成長環境的組織。
Splashtop 自近 20 年前創立以來，一直由創辦人主導經營，而這段歷史也持續影響公司對待團隊的方式。這種文化建立在一個理念上：當員工感受到被重視，並與身邊的人保持連結時，就能發揮最佳表現，也更願意長久留下。這也反映在 Splashtop 如何在人們職涯與個人生活的不同階段提供支持，無論是職涯剛起步、希望建立歸屬感，還是在家中面對新的責任。
「打造一家能長遠發展的公司，意味著要建立一個讓員工在其中獲得支持，並擁有與公司一同成長機會的工作環境，」Splashtop 執行長暨共同創辦人 Mark Lee 表示。「我們希望員工能與共事的人保持連結，在需要支援時能取得所需資源，並在職涯歷程中持續成長。這項肯定反映出我們的團隊共同打造的企業文化。」
Splashtop 支援員工在多個健康福祉與發展面向上的需求，包括身體健康、人生重要里程碑及社群。
融入工作日的健康福祉
現場健身課程包含拳擊、循環訓練與皮拉提斯，另外還提供健身房折扣與專屬運動空間，讓員工不必離開辦公室也能保持活動力。每日 20 美元的餐費補助讓員工可從多家在地餐廳菜單中點餐，涵蓋多元文化風味；茶水間也備有免費且營養的點心，為員工一整天提供支持。
在人生重要里程碑的每一步都提供支援
員工可運用一套圍繞人生中特定時刻與需求所打造的資源，並在這些需求出現時隨時取得。專屬的母乳哺育室為哺乳中的家長提供一處私密、設備齊全的空間，協助他們在生育後重返工作崗位。心理健康資源涵蓋引導式冥想、正念練習、治療、教練服務，以及專門的行為健康支援，讓員工能依自身情況取得適切層級的照護。學費補助，以及對認證、課程與產業研討會的支援，讓員工能隨著目標演進持續拓展職涯。總體而言，這些例子加上其他資源，反映出持續不斷的努力，致力於在員工的人生、責任與抱負改變時，提供符合其當下需求的支持。
歸屬感文化
Splashtop 一整年都會認可員工帶進公司的文化與傳統，從農曆新年到排燈節都是如此，並搭配定期舉辦的團隊活動，讓大家在日常工作之外也有理由彼此交流。設有桌球桌的休息室和每月舉辦的桌遊之夜，也為同事之間提供了日常交流的機會。對 Splashtop 多元的員工團隊而言，這種一致性有助於建立歸屬感。
Splashtop 以一致可靠的表現與用心服務，贏得每天仰賴其技術的 IT 團隊與組織信任。同樣的理念也體現在公司如何投資自己的團隊。
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