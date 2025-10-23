服務條款
此合約書原文為英文，若翻譯版本之文義不盡完整或有歧義，概以英文原文為準。
這些條款套用於在我們全球服務區域的客戶（使用 my.splashtop.com，my.vault.splashtop.com，[YOUR COMPANY NAME].us.ssw.splashtop.com，console.foxpass.com，console.foxpass.eu 和/或 console.au.foxpass.com）。EU 服務條款 套用於使用我們 EU 服務區域的客戶（使用 my.splashtop.eu，eu.vault.splashtop.com 和/或 [YOUR COMPANY NAME].eu.ssw.splashtop.com）。
這些服務條款（以下稱“條款”）為您（如下所定義）和 Splashtop（如下所定義）之間的協議，描述了您使用 Splashtop 服務（如下所定義）的條款和條件。完成電子同意程序即表示您確認 (i) 至少年滿 18 歲及以上，並且 (ii) 已閱讀、理解並同意受這些條款的所有條件約束。如果您代表公司或其他法律實體接受這些條款，您聲明您有權代表該公司或其他法律實體受這些條款的約束，在這種情況下，“您”或“您的”應指該實體。如果您不同意所有條款，請勿繼續電子同意程序，並且您的註冊程序將被終止。
Splashtop 保留全面酌情權，隨時修改、增加或刪除這些條款的部分內容而不另行通知您，您進一步同意受此修改條款的約束。條款的最新版本可在 https://www.splashtop.com/legal/terms-of-service 查看。
1. 定義
“Affiliate” 指任何現有或未來存在的實體，直接或間接透過一個或多個中介機構，�控制、被 Splashtop 控制或與其共同控制，包括但不限於 Foxpass Inc.就此定義而言，“控制”是指直接或間接擁有指揮或引導實體管理和政策的權力，不論是透過擁有投票證券、透過合約或其他方式。一個實體只有在符合上述定義時才會被視為“Affiliate”。
“Documentation” 指任何電子或印刷材料，隨同軟體和/或服務提供，提供安裝、操作、維護和使用的指南，並可能由 Splashtop 不時更新。
“智慧財產權”是指所有智慧財產權或類似的專有權，包括 (a) 專利權和實用新型，(b) 版權和資料庫權，(c) 商標、商號、網域名稱和商業外觀及其相關的商譽，(d) 商業秘密，(e) 掩膜作品，和 (f) 工業設計權；在各種情況下，包括在世界任何司法管轄區內的任何前述項目的登記、註冊申請、更新和延期。
「授權使用者」指擁有 Splashtop Personal、Splashtop Business 系列產品、Splashtop Classroom、Splashtop On-Prem、Mirroring360 系列產品、Splashtop Secure Workspace、Splashtop Vault 或 Foxpass 有效授權席次的個人。Splashtop Business 系列產品目前包括 Splashtop Remote Access、Splashtop Remote Support、Splashtop SRS Premium 和 Splashtop Enterprise (以上統稱「Splashtop Business 產品」)。Mirroring360 系列產品目前包括 Mirroring360 和 Mirroring360 Pro (以上統稱「Mirroring360 產品」)。
“惡意代碼”指的是病毒、蠕蟲、時間炸彈、木馬和其他有害或惡意的代碼、檔案、腳本、代理或程式。
“Open Source 軟體” 指的是所有在 GNU Affero General Public 授權 (AGPL)、GNU General Public 授權 (GPL)、GNU Lesser General Public 授權 (LGPL)、Mozilla Public 授權 (MPL)、Apache 授權、BSD 授權或任何其他獲得 Open Source Initiative (www.opensource.org) 批准的授權下可用的�軟體。
“付款撤銷”指的是任何與服務相關的交易資金撤銷，包括但不限於退款、付款爭議、撤銷、取消或導致 Splashtop 未收到或未保留適用付款金額的退款。
“服務”指 Splashtop 或任何 Splashtop 關聯公司根據這些條款向您提供的服務和相關軟體，包括 Splashtop Personal、Splashtop Business 產品、Splashtop Classroom、Splashtop On-Prem、Mirroring360 產品、Splashtop Secure Workspace、Splashtop Vault 或 Foxpass。服務還包括 Splashtop 或其關聯公司根據這些條款提供的任何標準支援和維護服務。
“軟體” 指的是某些僅以目標代碼格式提供的軟體應用程式，需要您使用服務並根據這些條款授權給您。
“Splashtop” 指 Splashtop Inc.，其定義於本文件中的關聯公司，以及其繼任者和受讓人。
“Splashtop Account” 是指使用 Splashtop 建立的用戶帳號，通過用戶名和密碼來唯一識別您。
“Third Party 軟體” 是指 Splashtop 授權自第三方並提供給您，與服務相關聯且整合到軟體中的某些軟體。
“未付款存取期間” 指與付款撤回對應的任何服務存取期間。
“您或您的”指的是作為授權用戶的您，或是被授權代表並合法約束此實體的法律實體的員工或代理。
2. 線上註冊 (下文 a. 項和 b. 項不適用於 Splashtop On-Prem)
若要使用服務，您可能需要完成線上註冊流程，包括以電子方式接受本條款內容。Splashtop 可自行決定拒絕您的線上註冊，且沒有義務說明理由。
a. 註冊資料。在 Splashtop 帳戶線上註冊的過程中，Splashtop 將收集有關您的某些有限資訊 (以下稱「註冊資料」)。您提供的所有註冊�資料必須最新、完整且正確，而且您應全權負責視需要更新註冊資料。如果 (i) Splashtop 發現您的註冊資料不完整、不正確或已經過時，或 (ii) Splashtop 自行判斷您不適合使用服務，則可以終止您存取、接收、使用和授權服務的所有權利。
b. 密碼。除 Splashtop Secure Workspace 和 Splashtop Vault 外，在線上註冊過程中，您必須使用電子郵件地址作為使用者名稱，並選擇用於存取 Splashtop 帳戶的密碼。您應為個人密碼的機密性負起全部責任，並同意仔細保管您的所有密碼。您應對您 Splashtop 帳戶的任何及所有活動承擔全部責任，並同意在您的 Splashtop 帳戶遭到未經授權使用或出現其他違反安全性的行為時，立即通知 Splashtop。此外，您應負起全責，在透過服務從使用者裝置收集、傳送或傳輸任何內容之前，取得使用者的同意。若因第三方使用您的 Splashtop 帳戶 (無論您知情與否)，導致您遭受任何損失，Splashtop 概不負責。若因第三方使用您的 Splashtop 帳戶 (無論您知情與否)，或您未能遵守本條的條款內容，導致 Splashtop 或其他方遭受損失，您可能需要負擔責任。
c. 安全性。Splashtop 將盡商業合理努力，維持適當的行政、實體和技術保障措施，以保障註冊資料的安全性、機密性和完整性。但是您同意，儘管有 Splashtop 部署的安全預防措施，使用或連接網際網路仍有可能讓未經授權的第三方有機會規避此類預防措施，並非法存取服務和註冊資料。對於透過網際網路或其他方式連接或存取之系統所傳輸或儲存的任何資訊，Splashtop 無法、也不會保證其私密性、安全性、完整性或真實性，亦不保證此類安全預防措施適當或充分。
d. 訂閱以使用軟體。您訂閱使用服務，即表示您同意 Splashtop 銷售條款。該條款請至以下網址查看：
(1) https://www.splashtop.com/legal/terms-of-sale，適用於 Splashtop Personal、Splashtop Business 產品、Splashtop Classroom、Splashtop On-Prem、Splashtop Secure Workspace、Splashtop Vault 或 Foxpass；
(2) https://www.mirroring360.com/terms/sale，適用於 Mirroring360 產品。
e. 試用和促銷優惠。Splashtop 不定期推出特定試用和/或促銷優惠。Splashtop 保留自行決定修改或終止任何試用或促銷優惠之權利，恕不另行通知。任何試用或促銷優惠，每位顧客僅限一 (1) 次，且不得與其他優惠並用。
3. 付款和納稅義務
您接受本條款，即表示您同意及時支付應付給 Splashtop 的款項，包括所有州稅和地方稅、關稅和手續費 (如適用)。Splashtop 顯示的所有價格和費用均不含稅金和監管費用，另有說明者除外。適用的情況下，稅金和監管費用將透過 Splashtop 根據當地法律和法規開立的電子發票收取。Splashtop 會自行計算應繳稅款。收取的稅金和監管費用如有更改，恕不另行通知。
Splashtop 在以下州別收取銷售稅：AZ、CO、CT、DC、GA、HI、KY、LA、MA、MD、MI、NJ、NM、NY、NC、OH、PA、RI、SC、SD、TN、TX、UT、WA、WI & WV。
稅務豁免。若您免於任何稅或費用，您將負責向 Splashtop 提供所有適當的稅務豁免證書和/或其他文件，滿足相關稅務機關的要求以證實此豁免狀態。Splashtop 保留審查和驗證稅務豁免文件的權利。
稅款及費用支付。您將向 Splashtop 支付任何適用的稅款和費用。因 Splashtop 提供的服務而產生的任何和所有稅款和費用，您全權負責支付。如果您需要支付任何稅款和費用，您應該支付這些金額，且不削減或抵銷 Splashtop 應收的金額，而您將支付和承擔任何額外的費用，以確保 Splashtop 收到完整的所需付款，就好像沒有需要減少或抵銷一樣。
Tax determination。稅務判定主要依據您設立業務的位置，或者對個人而言，則是該個人的永久居住地。Splashtop 保留交叉參照此地點與其他可用證據的權利，以驗證您的位置是否準確。如果您的位置不準確，Splashtop 保留向您收取任何未清稅款和費用的權利。
Splashtop 保留權利，得根據使用者所在地理位置或服務實際使用情況來決定 Splashtop 服務定價。定價可能因所在位置而異。購買地點應與使用者實際居住地以及服務主要使用和部署的位置相符。Splashtop 保留驗證您所在位置的權利。如果您所購買的 Splashtop 服務定價經判定為套用有誤，無論是誤判還是您的行為所致，您的 Splashtop 服務定價都會相應更新，且根據標準定價應付的所有金額，立即變為應於通知後的三十 (30) 天內支付。
Splashtop 得因拖款而暫停或終止您 Splashtop 帳戶的服務，且您同意向 Splashtop 償還因收取此類拖欠款項而產生的所有合理費用和開支。
退款退回；付款撤銷；條款調整.如果任何服務的付款受到支付退款影響，則 (a) 與此類付款相關的訂閱期間（或其一部分）將被視為未支付，並且 Splashtop 可能將其視為未付存取期間，(b)
Splashtop 可能會全權酌情中止、限制或終止對與受影響的 Splashtop 帳戶相關的服務的存取。
如果您在付款退回後購買、續訂或重新激活訂閱（包括通過不同的付款方式或渠道），您授權 Splashtop 套用部分或全部未付存取期，以抵銷新的或續訂的訂閱，包括通過縮短訂閱期限和/或調整適用的續訂日期來計算此前未支付的存取時間。您承認並同意��，任何此類調整旨在彌補先前未支付的存取費用，並不構成任何費用、罰款或附加費。
4. 使用者授權協議
這些最終使用者授權條款授予您在特定限制、條款和條件下使用軟體的權利和授權（“EULA”）。在使用軟體前，您需同意此 EULA。
a. 授權 授予.您被授予不可轉讓、不可再授權的非專屬許可證使用軟體和文件，前提是您完全符合本第4節的規定。
b. 商業用途。Splashtop Business Products、Splashtop Classroom、Splashtop On-Prem 和 Mirroring360 Products 全面授權可在專業環境中商業使用。Splashtop Personal 僅供非商業用途，即用於存取您的個人電腦作非工作相關用途。Splashtop Secure Workspace、Splashtop Vault 和 Foxpass 可授權於商業或非商業用途。
c. 軟體限制.您不得直接或間接，也不應促使或允許任何其他人：(i) 全部或部分地複製、複製、傳輸、創建衍生作品、翻譯、反向工程、拆解、反編譯或以其他方式嘗試導出 Splashtop 的源代碼或基本概念或演算法；(ii) 修改、修改或基於軟體創建衍生作品，或移除其任何部分；(iii) 移除、修改、覆蓋或混淆任何 Splashtop 放置或嵌入在任何軟體或文件中的版權通知或其他專有權利通知；(iv) 銷售、轉售、出租、租賃、借貸、分發、指派或以其他方式傳輸您使用軟體或文件的權利，或將其用於商業時間共享、租賃、服務機構使用或任何其他形式的使用以使您以外的任何人或實體受益；(v) 將軟體或其任何組成部分用於任何非法目的；或 (vi) 使用軟體或文件，或其任何組成部分，以使版權保護規避設備生效，或以任何方式侵犯或規避任何內容版權、內容保護方案或內容拷貝政策；(vii) 未經 Splashtop 事先書面同意，向第三方發布或披露對服務的任何評估；(viii) 將服務用於其�預期目的以外的任何其他目的；(ix) 破壞或干擾服務的完整性或效能；(x) 向服務引入任何開源軟體；(xi) 嘗試未經授權訪問服務或相關系統或網路；(xii) 使用、授權或訪問服務、軟體或文件（如果您（或您的任何用戶）是 Splashtop 的直接競爭對手），或者用於監控服務或軟體的可用性、效能或功能，或用於基準測試、競爭性分析或任何其他競爭性目的；或 (xiii) 使用服務、軟體或文件存儲或傳輸侵權、非法、誹謗或侵權材料，或侵犯任何第三方權利的材料，包括隱私權或知識產權。
d. 服務限制。使用服務即表示您同意不會亦不允許您的任何用戶 (i) 以違反任何適用法律或法規的方式使用服務，(ii) 傳輸任何可能侵犯或侵害第三方智慧財產權、隱私或其他權利的資料，(iii) 收集或儲存任何第三方的資訊未經其同意，(iv) 以可能對 Splashtop 網絡、Splashtop 帳戶或其他 Splashtop 服務造成損害或中斷的方式使用服務，或 (v) 使用服務傳送任何垃圾郵件、惡意軟體或任何欺詐性、淫穢或不合法的內容。
e. 使用限制*。您同意在使用相關服務時遵循以下適用條款：
(i) 對於 Splashtop Personal，使用您的 Splashtop 帳戶登入的 Splashtop Streamer 總數不得超過五 (5) 台。根據上述第 4(b) 節，Splashtop Personal 也僅限於非商業用途。
（ii） 對於 Splashtop Business 產品：
A。 Splashtop Business Access – 每位使用者 2 台電腦授權 Splashtop Business Access Solo，每位使用者 10 台電腦授權 Splashtop Business Access Pro，每位使用者 10 台電腦授權 Splashtop Business Access Performance。 使用者數量受使用者授權主席次許可證數量的限制。
b. Splashtop 遠端支援 – 電腦數量受到您訂購的套件限制。
Splashtop Remote Support 授權是給技術人員和 IT 人員遠端支援他們及其�他用戶的電腦。
Remote Support Basic、Remote Support Plus 和 Remote Support AEM 不包含次要使用者存取。
遠端支援 Premium 包含有限的次要使用者存取。
Splashtop 遠端支援 AEM - Software Patch 運用 Chocolatey 為 Windows 和 Homebrew 為 macOS 提供支援。Windows 用戶可能會受到使用限制和其他限制，包括速率限制。請查閱 Chocolatey 的法律條款 (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/)和套件免責聲明 (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting)以了解詳情。Splashtop 將不承擔因為 Software Patch 附加元件所造成的任何變更，包括任何形式的損害。
c. Splashtop SOS – 電腦數量受您訂閱套件的限制，使用者數量則受限於授權數量。
d. Splashtop SOS+ – 軟體修補程式由 Windows 版 Chocolatey 和 macOS 版 Homebrew 提供技術支援。Windows 使用者可能受到使用、速率等多項限制。詳情請參閱 Chocolatey 的法律條款 (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/) 和套件免責聲明(https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting)。對於軟體修補程式附加元件可能導致的變更 (包括任何類型的損害)，Splashtop 概不負責。
e. Splashtop Enterprise (Cloud) - 技術人員、使用者、電腦和併發性的限制取決於您訂閱的特定計劃。Software Patch 運用 Chocolatey 為 Windows 和 Homebrew 為 macOS 提供支援。Windows 用戶可能會受到使用限制和其他限制，包括速率限制。請查閱 Chocolatey 的法律條款 (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/)和套件免責聲明 (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting)以了解詳情。Splashtop 將不承擔因為 Software Patch 附加元件所造成的任何變更，包括任何形式的損害。
(iii) 對於 Splashtop Classroom，使用您的 Splashtop 帳戶登入的 Splashtop Streamer 數量總計不得超過十（10）個。
(iv) 對於 Splashtop On-Prem，服務的使用限於您所訂閱的特定方案。
(v) 對於 Mirroring360 產品，可部署的 Mirroring360 軟體在電腦上的數量由您所訂閱的授權數量限制。
(vi) 對於 Foxpass，服務是作為用戶訂閱購買的，且此使用受到訂單表單上規定的用戶數量的限制。用戶訂閱僅限指派的用戶使用，不能由多個用戶共享或使用，但可以重新指派給替換不再需要持續使用服務的前用戶的新用戶。
Splashtop 可以自行決定暫停違反此條款的任何帳戶或要求您購買額外的授權席次以糾正任何超額。
f. 第三方軟體。與軟體一起提供的某些第三方軟體受制於此類第三方軟體授權者施加的各種其他條款和條件。您使用第三方軟體須遵循並受相應的第三方軟體許可證約束，而這些第三方軟體相關的許可證您可以在此類軟體中查看。您對此類第三方軟體的任何獲取，包括您與任何第三方軟體提供者之間的任何資料交換，僅由您與該第三方軟體的相關提供者之間進行。Splashtop 不對任何第三方軟體提供保證、支援或承擔任何責任，無論此類第三方軟體是否由 Splashtop 指定為“認證”或其他，除非經書面形式於訂單或文件中規定。
服務可能包含旨在與第三方軟體互操作的功能（例如，Google、Facebook 或 Twitter 的應用程式）。若要使用此類功能，您可能需要從它們的提供者那裡獲取第三方軟體的存取權。如果任何第三方軟體的供應商停止提供該第三方軟體以合理條件與相應的服務功能進行互操作，Splashtop 可以在不通知的情況下停止提供這些功能，您承認因此不會有任何退款、信用或其他補償。
Splashtop 可能使用一個或多個第三方的服務來提供任何部分的服務。您同意遵守任何第三方軟體提供商提供或以其他方式透過該第三方軟體不時提供的可接受使用政策及其他條款。
g. 權利保留。除非在這些條款中明確授予，否則未授予您任何其他許可，無論是明示、默示或通過禁止反言。在這些條款中未授予的所有權利由 Splashtop 保留。
5. 智慧財產權保護
Splashtop或其授權方保留所有在美國和國際著作權及其他智慧財產權法律和國際貿易條款所保護的與服務相關的智慧財產權之所有權。您進一步承認，服務可能包含未發表的信息，並體現了Splashtop和/或其授權方專有的寶貴商業機密。Splashtop和/或其授權方保留未在此明確授權的所有服務權利。此處授予的 授權 以及您使用服務的權利，如果您違反任何條款，將自動終止。
6. 機密資訊
「機密資訊」是指 Splashtop 任何非公開業務或技術資訊，包括但不限於與 Splashtop 商業機密或專有技術相關的任何資訊，且這些資訊是以口頭或書面形式標註為「機密」的資訊，或是您已知或應知 Splashtop 視為機密或專屬的資訊。您同意對機密資訊嚴格保密，除非本條款明確授權，否則不使用機密資訊。您應確保未經授權的人員不得存取機密資訊。儘管有上述規定，機密資訊不應包括 (i) 因您未違反本條款而�成為公有領域一部分的資訊；(ii) 由您獨立開發，不涉及任何機密資訊；或 (iii) 由第三方合法地向您披露，不受披露限制。
7. 商標
您了解並同意，Splashtop 一詞以及本條款中其他相關標誌和設計 (統稱「Splashtop 商標」) 是 Splashtop 在美國和其他地方註冊的專屬商標，且若未先行向 Splashtop 取得商標授權，不得使用或複製這些 Splashtop 商標。服務或 Splashtop 網站提及的所有其他商標和服務標章，均為其各自所有者的專有財產。保留所有權利。
8. 隱私
Splashtop 使用您提供的任何信息，包括但不限於註冊資料和付款信息，詳見 Splashtop 當前的隱私原則，該原則可在以下網址查閱：(1) https://www.splashtop.com/legal/privacy-policy 用於 Splashtop Personal、Splashtop Business Products、Splashtop Classroom、Splashtop On-Prem、Splashtop Secure Workspace、Splashtop Vault 和 Foxpass；或 (2) https://www.mirroring360.com/privacy 用於 Mirroring360 產品。
9. 更新和支援
Splashtop 得不時自行全權決定，並在無任何義務下，透過網際網路或其他來源提供服務更新。所有此類更新應被視為服務的定義中包含的部分，並應遵循這些條款。Splashtop 保留對未來版本或服務更新收費的權利。此外，Splashtop 也保留在事先通知的情況下提高服務費用的權利。我們將提前通知您任何費用變更，包括生效日期。如果您在新費用生效之前未取消訂閱，更新後的費用將在您下次續訂服務時適用。
如果Splashtop是您服務的支援提供商，您可訪問 (1) https://www.splashtop.com/support 以獲取Splashtop Personal, Splashtop Business Products, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, Splashtop Secure Workspace 或 Splashtop Vault 的支援；或 (2) https://www.mirroring360.com/f-a-q 以獲取Mirroring360 Products 的支援，使用線上知識庫或聯繫Splashtop支援團隊以解決您可能遇到的任何技術問題。關於Foxpass，您可以通過發送電子郵件至 help@foxpass.com 以獲得標準技術支援。您也可以選擇根據訂單表單單獨購買升級或高級支援服務，以獲得更快的回應時間。
10. 期限和終止
本條款自您電子接受之日起生效。這些條款將持續有效，直到您的 Splashtop 帳戶終止為止。您可以隨時通過終止您的訂閱、從系統中移除軟體和文件、刪除您的 Splashtop 帳戶並停止使用服務來終止這些條款。
對於通過 my.splashtop.com 支付的 Splashtop 訂閱，您可以通過登錄您的 Splashtop 帳戶於 my.splashtop.com，點擊“Account Info”下的“Subscriptions”選項卡並關閉自動續訂來終止您的訂閱。您的訂閱將不再自動續訂，並且在您當前訂閱期結束時不會自動從您的帳戶中扣費。您所購買的產品將在當前訂閱期結束前可正常使用。
針對透過 Splashtop 銷售人員取得的 Splashtop 訂閱（非由您在 my.splashtop.com 直接購買），您可以透過在本條款第16(e)條規定的方式提交書面通知，表明您不想續訂的意向，以取消您的訂閱，並最遲在自動續訂前三十（30）天寄送。訂閱的授權數量或服務層級的減少，必須在續訂日期前至少三十（30）天以書面形式申請。如未能及時通知，則現有數量將保持不變續約。
針對Foxpass產品，您可以通過在當前訂閱期限屆滿至少三十（30）天之前，根據本協議第16(e)節的規定，向Splashtop發出不續訂通知來終止您的訂閱。訂閱的授權數量或服務等級的減少，也必須在續訂前至少三十（30）天以書面形式提出申請。如果未提供及時通知，現有數量將保持不變續約。
如果 (i) 您違反這些條款；(ii) 您作為法律實體宣布破產、參與任何破產程序或身份不再具有償付能力；或者 (iii) Splashtop 自行決定不再提供服務，Splashtop 可能會立即終止這些條款及您的訂閱、授權和對服務的權利，在此情況下 Splashtop 會提前通知您，並提供替代方案或選項以盡量減少此類終止可能造成的不便。Splashtop 不對因根據上述條款終止所造成的任何損害承擔責任。終止這些條款後：(a) 根據此處授予的所有授權權利將自動終止，無需進一步通知您；以及 (b) 您將立即停止所有對服務的存取和使用，並銷毀軟體和文件的所有副本。第 1、5、6、7、8、10、11、12、13、14 和 16 節在這些條款過期或終止後仍然具有完全效力。
11. 免責聲明
服務、軟體、任何更新、任何文件和信息均依“現狀”提供，無任何種類的保證。SPLASHTOP 代表自身及其授權方，否認一切明示、默示、法定或其他形式的保證，包括但不限於 SPLASHTOP 所提供的契約和樣本，提案，包括但不限於市售性、特定用途適用性和第三方權利不侵權的保證。SPLASHTOP 不保證服務的準確性、完整性、滿意的質量或服務將無缺陷，執行無錯誤或不中斷，滿足您的要求，無病毒或 SPLASHTOP 將修正所有錯誤。您了解並同意，任何透過使用服務下��載或以其他方式獲得的材料或數據均由您自行承擔風險，並且您將對由此類材料和/或數據的下載所導致的對您的電腦系統的任何損壞或數據丟失負全部責任。某些法律不允許排除默示擔保，因此，在此範圍內，此限制可能不適用於您。
12. 賠償責任限制
在任何情況下，Splashtop 或其授權人或供應商，對於因本條款引起或與之相關的任何特殊、偶然、後果性、懲罰性或間接損害（包括但不限於利潤損失、業務中斷、資訊遺失或其他金錢上的損失）概不負責，不論其訴因，無論是合同、侵權（包括但不限於過失、重大過失、過失陳述）或產品責任，即使 Splashtop 已被告知該損害的可能性。某些司法管轄區不允許排除或限制附帶或後果性損害，因此在這方面上述限制或排除可能不適用於您。
在任何情況下，Splashtop 因本條款引起或相關的累積責任均不超過您在引發如此責任的事件立即前的十二（12）個月內支付的總費用。
13. 賠償
您在此同意自行承擔費用，以賠償 Splashtop 及其關係企業、員工、主管、董事、所有權人、資訊提供者、代理商、被授權方、授權方 (以下稱「受賠償方」)、為其辯護，以及使其免於承擔受賠償方因以下原因導致之要求、索賠、行動、訴訟或損失所生的賠償責任、索賠、費用，包括合理的律師費：(a) 您違反本條款，或您 Splashtop 帳戶所引起的索賠；(b) 您的詐欺或操弄行為；(c) 第三方根據您提交的資訊、資料、檔案或其他內容所提出的索賠、訴訟或侵權指控；(d) 根據您發佈的任何資訊提出的信用卡詐欺。您同意盡最大努力與 Splashtop 合作，為任何要求、索賠、行動或訴訟進行辯護。Splashtop 留對您需要賠償的任何事項進行獨家辯護的權利，費用由 Splashtop 承擔。
14. 出口管制
您承認並同意，根據這些條款授權的服務受限於美國的匯出控制法律和法規（包括但不限於《匯出管理法規》（“EAR”）以及美國財政部外國資產控制辦公室的制裁制度）。您應自費遵守所有適用的法律、法令、法規、規則及其他要求。未經美國政府事先授權，您不得直接或間接地匯出、重新匯出或傳輸任何受這些條款約束的軟體、服務或技術。（i）到任何受美國貿易禁運的國家或該國的任何居民或國民，或（ii）到美國商務部維護的“實體清單”或“拒絕人員清單”上的任何人或實體，或美國財政部維護的“特定國民與被封鎖人員清單”上的任何個人或實體。通過下載軟體或使用服務，您同意上述條款，並且您聲明並保證您不位於任何此類國家、不受其控制或不是其國民或居民，並未在任何此類清單上。
15. 高風險使用
您在此承認，服務並非旨在或旨在用於在高風險活動中或在高風險活動中存取和/或使用，並且不得與任何可以合理預期故障會導致人身傷害、死亡或損害的系統一起使用財產、環境或業務。在不限制前述規定的情況下，服務不得與任何生命支援系統結合使用。Splashtop 及其許可方在此明確拒絕對此類用途的適用性做出任何明示或暗示的保證。您同意讓 Splashtop 及其管理人員、董事、員工、附屬公司和許可方免受因上述任何服務使用而導致的任何索賠或損失。
16. 通則
a.這些條款構成您與 Splashtop 之間關於您使用服務的完整協議，並藉由接受這些條款，您明確承認這些條款取代任何先前或同時關於您使用服務的協議、溝通和/或理解，無論是書面或口頭的。Splashtop 不會受任何採購訂單、收據、接受、確認、通信或其他文件的任何條款��約束，無論這些條款是否在此問題上保持沉默，除非 Splashtop 在書面、簽署的文件中明確同意。
b.如果這些條款的任何條款被裁定為無效、非法或不可執行，則該條款應在法律允許的最大範圍內執行，其餘條款不受影響。
c.這些條款受加利福尼亞州法律管轄，而不參考法律衝突條款。您和 Splashtop 明確否認《聯合國商品銷售公約》的適用性。您同意，所有因這些條款引起或與其相關的索賠和爭議均應由位於美國加利福尼亞州聖克拉拉縣的有管轄權的聯邦或州法院專屬受理，並且您無可挽回地同意接受該等法院的個人和專屬管轄權和地點，並且放棄對任何在該等法院提出的訴訟的任何異議。
d.您不得指派或傳輸這些條款或其下的任何權利或義務。任何違反本條款而進行的指派或傳輸將視為無效。根據上述條款，這些條款對各自的繼任者和被允許的受讓人具有約束力並利益於他們。Splashtop 可以將其在本條款下的權利指派給其關係企業，並透過合併、收購、合併、重組或出售全部或基本上與本條款相關聯的資產的方式完成繼任，無需您採取任何行動，在此情況下，本文中對 Splashtop 的引用應被認為指的是受讓人。
e. Splashtop 發給您的通知可以通過您在線上註冊過程中提供的電子郵件地址發送，也可以通過 Splashtop 自行決定的其他合理方式來讓您收到通知。您對 Splashtop 的所有通知應以書面形式發送，包括 (i) 通過電子郵件發送至 legal@splashtop.com 或 Splashtop 指定用於法律通知的其他電子郵件地址，或 (ii) 通過快速承運商或掛號郵件發送到此處所述的 Splashtop 地址。儘管有上述規定，任何不續約或減少授權數量的通知應通過電�子郵件發送至 sales@splashtop.com。通知在由 Splashtop 通過電子郵件確認收到或者通過快遞或掛號郵件確認交付後視為已發出。
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最後更新日期：2026 年 7 月 22 日
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