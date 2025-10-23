Terms of Service - EU

服務條款 - 歐盟
此合約書原文為英文，若翻譯版本之文義不盡完整或有歧義，概以英文原文為準。
您 (定義如下) 與 Splashtop (定義如下) 之間的本服務條款 (以下稱「本條款」) 描述您使用 Splashtop 服務 (定義如下) 的條款與條件。
Splashtop 保留單方面酌情修改、添加或刪除這些條款的部分內容的權利，無需另行通知您，您進一步同意接受此類修改後的條款約束。條款的最新版本可在 https://www.splashtop.com/terms/splashtop 查看。
1. 定義
“關聯公司” 是指任何現存或未來存在的實體，直接或間接地通過一個或多個中介控制或被 Splashtop 控制或與 Splashtop 擁有共同控制，包括但不限於 Foxpass Inc.為了本定義的目的，"控制" 是指擁有直接或間接具備引導或影響某實體的經營和政策的能力，無論是通過擁有有投票權的股票、合同或其他方式。只有在該實體滿足上述定義時，該實體才被視為“關聯公司”。
“Documentation” 指的是隨附於軟體的任何電子或印刷材料，提供有關安裝、操作和使用軟體的說明。
“智慧財產權” 指所有智慧財產權及相關權利，包括但不限於版權、商標權、專利權、設計權、商號權、資料庫權利及鄰接權，以及對於專有技術的權利。
「授權使用者」指擁有 Splashtop Personal、Splashtop Business 系列產品、Splashtop Classroom、Splashtop On-Prem、Mirroring360 系列產品、Splashtop Secure Workspace、Splashtop Vault 或 Foxpass 有效授權席次的個人。Splashtop Business 系列產�品目前包括 Splashtop Remote Access、Splashtop Remote Support、Splashtop SRS Premium 和 Splashtop Enterprise (以上統稱「Splashtop Business 產品」)。Mirroring360 系列產品目前包括 Mirroring360 和 Mirroring360 Pro (以上統稱「Mirroring360 產品」)。
“付款撤銷”指的是任何與服務相關的交易資金撤銷，包括但不限於退款、付款爭議、撤銷、取消或導致 Splashtop 未收到或未保留適用付款金額的退款。
“Services” 指由 Splashtop 或任何 Splashtop Affiliate 根據這些條款向您提供的服務和相關軟體，包括但不限於 Splashtop Personal、Splashtop 商務產品系列、Splashtop Classroom、Splashtop On-Prem、Mirroring360 產品系列、Splashtop Secure Workspace、Splashtop Vault 或 Foxpass。服務還包括 Splashtop 或其 Affiliates 根據這些條款提供的任何標準支援和維護服務。
“軟體” 指的是某些僅以物件代碼形式的軟體應用程式，您需要這些軟體才能使用服務，並依據這些條款授權給您。
“Splashtop” 是指 Splashtop B.V.，一家根據荷蘭法律成立並存在的私人有限公司，其註冊辦事處位於荷蘭阿姆斯特丹 (1114 AB) 的 Joop Geesinkweg 901，註冊於商會號碼 77876342，本文定義的其關聯公司及其繼任者和受讓人。
“Splashtop Account” 是指使用 Splashtop 建立的用戶帳號，通過用戶名和密碼來唯一識別您。
“Third Party 軟體” 指的是 Splashtop 從第三方授權並併入軟體提供給您的某些軟體。
“未付款存取期間” 指與付款撤回對應的任何服務存取期間。
“您 或 您的” 是指您作為授權使用者或授權代表並具有法律約束力的實體的員工或代理。
2. 線上註冊（下列 a. 和 b. 小節不適用於 Splashtop On-Prem）
為了使用服務，您可能需要完成線上註冊過程，包括您對這些條款的電子接受。Splashtop 可能會全權拒絕您的線上註冊，並且沒有義務提供拒絕的理由。
a. 註冊資料。作為 Splashtop 帳戶的線上註冊過程的一部分，Splashtop 將收集有關您的某些有限資訊（“註冊資料”）。所有由您提供的註冊資料必須是最新、完整和準確的，您有責任在必要時更新註冊資料。如果 (i) Splashtop 發現您的註冊資料不完整、不準確或不是最新的，或者 (ii) Splashtop 單方面酌情決定您不是服務的適當使用者，Splashtop 可終止所有的服務訪問、接收、使用和授權權利。
b. 密碼與安全性。除了 Splashtop Secure Workspace 和 Splashtop Vault 作為線上註冊流程的一部分，您必須使用您的電子郵件地址作為您的使用者名稱並選擇密碼以存取您的 Splashtop 帳戶。您完全負責維護您的密碼的機密性，並同意謹慎保護您所有的密碼。您全權負責在您的 Splashtop Account 下發生的所有活動，並同意立即通知 Splashtop 您的 Splashtop Account 的任何未經授權使用或任何其他安全漏洞。此外，您全權負責在透過服務收集、傳輸或轉移任何內容前，從您的用戶處獲得同意。Splashtop 將不對第三方使用您的 Splashtop Account 所致的任何損失負責，無論是否經過您的知情。若有第三方使用您的 Splashtop 帳戶，無論是否經過您的知情，您可能需對因而造成的 Splashtop 或其他方的損失負責。
c. 使用軟體的訂閱。當您訂閱使用這些服務時，您同意接受 Splashtop 的銷售條款，您可以在 (1) https://www.splashtop.com/legal/terms-of-sale 查看該條款，其中包括 Splashtop Personal、Splashtop Business 產品、Splashtop Classroom、Splashtop On-Prem、Splashtop Secure Workspace 或 Splashtop Vault；或 Foxpass。(2) https://www.mirroring360.com/terms/sale 的 Mirroring360 產品。由於您的付款逾期，Splashtop 可能會暫停或終止您 Splashtop 帳戶上的服務，並且您同意償還 Splashtop 為追收逾期款項而產生的所有合理成本和費用。
d. 試用和促銷優惠。Splashtop 可能不時提供某些試用和/或促銷優惠。Splashtop 保留單方面酌情修改或取消任何試用或促銷優惠的權利，無需另行通知。任何試用或促銷優惠僅限於每位客戶一次，不得與任何其他優惠合併。
3. 使用服務
a. 授權 授予.根據這些條款中列出的規定，授予您不可轉讓、不可再授權、非獨占的使用軟體和文件的授權，前提是您完全遵守本第 3 節。
b. 商業用途。Splashtop Business Products、Splashtop Classroom、Splashtop On-Prem 和 Mirroring360 Products 全面授權可在專業環境中商業使用。Splashtop Personal 僅供非商業用途，即用於存取您的個人電腦作非工作相關用途。Splashtop Secure Workspace 和 Splashtop Vault 以及 Foxpass 可能被授權用於商業或非商業用途。
c. 軟體限制.您不得 (i) 全部或部分地複製、重製、傳輸、創建衍生作品、翻譯、反向工程、反編譯、反向組譯，或以其他方式嘗試導出源代碼，修改或更改軟體，或移除其任何部份，也不得引起或允許其他人執行上述行為；(ii) 移除、更改、遮蓋或模糊 Splashtop 放置或嵌入在軟體或文件中的任何版權聲明或其他專有權利聲明；(iii) 出售、轉售以獲利、出租、租賃或出借軟體或文件，或用於商業共享時間、租賃或者服務局用途；(iv) 為任何非法目的使用軟體或其任何組件；(v) 使用軟體或文件，或其任何組�件，來啟用版權保護規避設備或以任何方式違反或繞過任何內容版權、內容保護方案或內容複製政策；或 (vi) 在您（或您的任何用戶）是 Splashtop 的直接競爭對手的情況下使用、授權或存取軟體或文件，或用於監控服務或軟體的可用性、效能或功能，或用於基準測試、競爭分析或任何其他競爭目的；或 (vii) 使用軟體或文件來存儲或傳輸侵權、非法、中傷或侵權材料，或違反第三方權利的材料，包括隱私或知識產權權利。
d. 服務限制。使用服務即表示您同意且不得允許您的任何用戶 (i) 以任何違反適用法律或法規的方式使用該服務，(ii) 傳輸任何可能侵犯或違反他人智慧財產權、隱私或其他權利的資料，(iii) 未經他人同意蒐集或儲存任何第三方資訊，(iv) 以可能對 Splashtop 網路、Splashtop 帳戶或其他 Splashtop 服務造成損害或中斷的方式使用服務，或 (v) 使用服務發送任何垃圾郵件、惡意軟件或任何欺詐、不雅或非法內容。
e. 使用限制*。您同意在使用相關服務時遵循以下適用條款：
(i) 對於 Splashtop Personal，使用您的 Splashtop 帳戶登入的 Splashtop Streamer 總數不得超過五（5）台。根據上面第 3b 條，Splashtop Personal 也被限制為僅限非商業用途。
(ii) 針對 Splashtop 商務產品： a. Splashtop Business Access – 每位使用者授權席次可使用 2 台電腦，授權 Splashtop Business Access Solo；每位使用者授權席次可使用 10 台電腦，授權 Splashtop Business Access Pro；每位使用者授權席次可使用 10 台電腦，授權 Splashtop Business Access 效能。使用者數量受到使用者授權席次數的限制。b.Splashtop 遠端支援 – 電腦的數量受您訂閱的套件限制。Splashtop Remote Support 授權是為了讓技術人員和 IT 人員遠端支援他們自己的或其他使用者的電腦。
遠端支援 Basic�、遠端支援 Plus 和遠端支援 AEM 不包括次要使用者存取。
遠端支援 Premium 包括有限的次要使用者存取。
Splashtop 遠端支援 AEM - 軟體 Patch 是由 Chocolatey for Windows 和 Homebrew for macOS 提供支持。Windows 用戶可能受到使用限制和其他限制，包括速率限制。請參閱 Chocolatey 的法律條款 (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/)和套件免責聲明 (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting)for 詳細資料。Splashtop 將不承擔任何因軟體 Patch 附加元件所產生的更改，包括任何形式的損害的責任。c.Splashtop SOS – 電腦的數量由您訂閱的方案所限制。使用者的數量由授權的數量所限制。
d. Splashtop SOS+ - 軟體 Patch 是由 Chocolatey 為 Windows 和 Homebrew 為 macOS 提供支援。Windows 使用者可能受到使用限制及其他限制，包括速率限制。請參閱 Chocolatey 的法律條款 (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/)和套件聲明 (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting)深入了解。Splashtop 不會承擔因軟體 Patch 附加元件而可能導致的任何形式的更改，包括損害的責任。
e. Splashtop Enterprise (Cloud) – 技術人員、使用者、電腦和並發性的限制取決於您訂閱的特定計畫。軟體 Patch 是由 Windows 上的 Chocolatey 和 macOS 上的 Homebrew 提供技術支援。Windows 使用者可能受限於使用限制和其他限制，包括速度限制。請參閱 Chocolatey 的 法律條款 (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/)和 套件免責聲明 (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting)了解詳細資料。Splashtop 不會承擔因為軟體 Patch 附加元件所導致的任何更改，包括任何形式的損壞責任。
(iii) 對於 Splashtop Classroom，使用者 Splashtop 帳戶登入的 Splashtop Streamer 總數不得超過十 (10) 個。
(iv) 對於 Splashtop On-Prem，服務的使用限於您所訂閱的特定方案。
(v) 對於 Mirroring360 產品，可部署的 Mirroring360 軟體在電腦上的數量由您所訂閱的授權數量限制。
(vi) 對於 Foxpass，服務是以用戶訂閱的形式購買的，此類用途限於相關訂單表中指定的用戶數量。用戶訂閱僅限指定用戶使用，且不能被多於一位用戶分享或使用，但可重新指派給取代不再需要持續使用服務的前用戶的新用戶。
Splashtop 可以自行決定暫停違反此條款的任何帳戶或要求您購買額外的授權席次以糾正任何超額。
f. 第三方軟體。某些第三方軟體在或與軟體中提供，受到此類第三方軟體授權人施加的其他各種條款和條件的約束。您對第三方軟體的使用受限於並由相應的第三方軟體授權所管轄，您可以在軟體內查看這些第三方軟體的相關授權。
4. 知識產權
Splashtop 或其許可方保留對服務中或與服務相關的所有智慧財產權的所有權。這些條款中的任何內容均不構成從 Splashtop 向您轉讓任何智慧財產權。您僅被授予使用這些條款中所述的服務的權利。您承認服務可能包含未公開的資訊並包含 Splashtop 和/或其許可方專有的有價值的商業秘密。Splashtop 和/或其許可方保留此處未明確授予的服務中的所有權利。如果您違反本條款的任何部分，本協議項下授予的授權和您使用服務的權利將自動終止。
5. 保密資訊
「機密資訊」是指 Splashtop 任何非公開業務或技術資訊，包括但不限於與 Splashtop 商業機密或專有技術相關的任何資訊，且這些資訊是以口頭或書面形式標註為「機密」的資訊，或是您已知或應知 Splashtop 視為機密或專屬的資訊。您同意對機密資訊嚴格保密，除非本條款明確授權，否則不使用機密資訊。您應確保未經授權的人員不得存取機密資訊。儘管有上述規定，機密資訊不應包括 (i) 因您未違反本條款而成為公有領域一部分的資訊；(ii) 由您獨立開發，不涉及任何機密資訊；或 (iii) 由第三方合法地向您披露，不受披露限制。
6. 商標
您了解並同意，Splashtop 一詞以及本條款中其他相關標誌和設計 (統稱「Splashtop 商標」) 是 Splashtop 在美國和其他地方註冊的專屬商標，且若未先行向 Splashtop 取得商標授權，不得使用或複製這些 Splashtop 商標。服務或 Splashtop 網站提及的所有其他商標和服務標章，均為其各自所有者的專有財產。保留所有權利。
7. 隱私
Splashtop 收集的任何您提供的信息，包括但不限於註冊資料和付款信息的使用方式，詳情請參見 Splashtop 當前的隱私政策。您可以在以下網址檢視：(1) 適用於 Splashtop Personal、Splashtop Business Products、Splashtop Classroom、Splashtop On-Prem、Splashtop Secure Workspace 和 Splashtop Vault 及 Foxpass 的隱私政策，網址是 https://www.splashtop.com/legal/privacy-policy；或 (2) 適用於 Mirroring360 Products 的隱私政策，網址是 https://www.mirroring360.com/privacy。
8. 更新�和支援
Splashtop 得不時自行全權決定，並在無任何義務下，透過網際網路或其他來源提供服務更新。所有此類更新應被視為服務的定義中包含的部分，並應遵循這些條款。Splashtop 保留對未來版本或服務更新收取費用的權利。此外，Splashtop 也保留在事先通知的情況下提高服務費用的權利。我們將提前通知您任何費用變更，包括生效日期。如果您在新費用生效之前未取消訂閱，更新後的費用將在您下次續訂服務時適用。
如果Splashtop是您服務的支援提供商，您可訪問 (1) https://www.splashtop.com/support 以獲取Splashtop Personal, Splashtop Business Products, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, Splashtop Secure Workspace 或 Splashtop Vault 的支援；或 (2) https://www.mirroring360.com/f-a-q 以獲取Mirroring360 Products 的支援，使用線上知識庫或聯繫Splashtop支援團隊以解決您可能遇到的任何技術問題。對於 Foxpass，您可以發送電子郵件至 help@foxpass.com 獲得標準技術支援。您也可以根據訂購單的加速響應時間選擇單獨購買升級或高級支援服務的選項。
9. 任期及終止
本條款自您電子接受之日起生效。這些條款將持續有效，直到您的 Splashtop 帳戶終止為止。您可以隨時通過終止您的訂閱、從系統中移除軟體和文件、刪除您的 Splashtop 帳戶並停止使用服務來終止這些條款。
對於通過 my.splashtop.com 支付的 Splashtop 訂閱，您可以通過登錄您的 Splashtop 帳戶於 my.splashtop.com，點擊“Account Info”下的“Subscriptions”選項卡並關閉自動續訂來終止您的訂閱。您的訂閱將不再自動續訂，並且在您當前訂閱期結束時不會自動從您的帳戶中扣費。您所購買的產品將在當前訂閱期結束�前可正常使用。
針對透過 Splashtop 銷售人員取得的 Splashtop 訂閱（非由您在 my.splashtop.com 直接購買），您可以透過書面通知取消您的訂閱，表示您不打算續約，通知需依據此處第15(e)節中說明的方式提供，且必須至少在自動續訂前三十（30）天寄出。必須在續約前至少三十 (30) 天以書面形式申請減少訂閱的授權數量或服務等級。如果沒有提供及時通知，現有的數量將會保持不變地自動更新。
对于 Foxpass，您可以通过在当前订阅期限到期前至少三十（30）天向 Splashtop 发出不续订通知来终止您的订阅，具体按照此处第 15(e) 条的规定。訂閱的授權數量或服務級別的減少，必須至少在續約前三十（30）天以書面形式提出申請。如果未提供及時通知，現有數量將保持不變地續約。
如果 (i) 您違反本條款；(ii) 您以法律實體的身分宣告破產、涉入任何破產程序，或發生其他無清償能力的情況；或者 (iii) Splashtop 自行決定停止提供服務 (若是如此，Splashtop 應盡可能提前通知您，並為您提供替代方案或選項，盡可能減少此類終止可能造成的任何不便)，Splashtop 立即中止本條款與您的訂閱。若因前述原因終止本條款而造成任何損害，Splashtop 概不負責。終止本條款後，(a) 根據本條款授予的所有授權權利將自動終止，恕不另行通知，且 (b) 您將立即停止對服務的所有存取和使用，並銷毀軟體、記錄文件及其所有副本。
第 1、4、5、6、7、9、10、11、12 及 15 條仍然存在於本條款到期或終止後，以完全有效及有效。
如果終止 (荷蘭語 "ontbinding")，已向您提供的服務的付款將不會退還或撤銷。Splashtop 在終止前與根據這些條款向您提供的服務相關的發票金額將在終止後繼續有效，並將在終止時立即到期並由您支��付。
10. 免責聲明
服務、軟體、任何更新、任何檔案和資訊均以「原樣」提供，不提供任何形式的保證。Splashtop 代表其自身及其授權方不承擔由這些條款和 Splashtop 提供的任何樣本、規格或建議引起或與之相關的任何明示、暗示、法定或其他形式的保證，包括但不限於：適售性、適用於特定目的和不侵犯第三方權利的保證。Splashtop 不保證服務的準確性、完整性和令人滿意的品質，也不保證服務沒有缺陷、運行無錯誤或不間斷、滿足您的要求、沒有病毒或 Splashtop 將糾正所有錯誤。您理解並同意，透過使用服務下載或以其他方式獲取的任何材料或資料均由您自行承擔風險，並且您將對因下載此類材料和/或資料內容而導致的電腦系統損壞或資料丟失承擔全部責任。
11. 責任限制
Splashtop 因未能履行協議（荷蘭語“toerekenbare tekortkoming”）、任何非法行為（荷蘭語“onrechtmatige daad”）或其他原因而承擔的責任被排除。在強制性或強制性法治允許的範圍內。
儘管如此，若依據強制性或絕對的法律規範，Splashtop 因過失 (荷蘭語“toerekenbare tekortkoming”)無法履行協議、任何非法行為 (荷蘭語“onrechtmatige daad”) 或其他原因造成損害的情形，Splashtop、其授權商或供應商的總的、累計的責任僅限於直接損害，且不超過過去十二 (12) 個月內因服務支付給 Splashtop 的總金額。
直接損害僅指：
a. 財產損害（“zaakschade”）；
b. 您必須承擔的合理費用，以使 Splashtop 的效能符合這些條款，除非您或您的代表撤銷（“ontbonden”）協議；
c. 您為確定損害原因和範圍而合理支出的費用，僅當該確定與直接損害有關時；以及
d. 合理的費用可防止或減輕損害，前提是這些費用與直接損害有關��。
Splashtop 對由這些條款引起或與之相關的除直接損害之外的損害承擔的責任，例如但不限於間接損失、後果性損失、資料丟失和/或損壞、利潤損失和收入損失，業務損失、預期儲蓄損失或任何其他類似的財務損失或商譽或聲譽的損失、由於第三方索賠或其他任何類型的附帶、間接、懲罰性或懲戒性損害賠償而造成的損害，均不包括在內。
如果損害或傷害是由於故意作為或不作為 ("opzet") 或重大過失 (Splashtop 的 "bewuste roekeloosheid") 造成的，則本條前述各段中提到的限制不適用。
對 Splashtop 的任何損害索賠自首次索賠發生後十二（12）個月後終止。
12. 賠償
您在此同意自行承擔費用，以賠償 Splashtop 及其關係企業、員工、主管、董事、所有權人、資訊提供者、代理商、被授權方、授權方 (以下稱「受賠償方」)、為其辯護，以及使其免於承擔受賠償方因以下原因導致之要求、索賠、行動、訴訟或損失所生的賠償責任、索賠、費用，包括合理的律師費：(a) 您違反本條款，或您 Splashtop 帳戶所引起的索賠；(b) 您的詐欺或操弄行為；(c) 第三方根據您提交的資訊、資料、檔案或其他內容所提出的索賠、訴訟或侵權指控；(d) 根據您發佈的任何資訊提出的信用卡詐欺。您同意盡最大努力與 Splashtop 合作，為任何要求、索賠、行動或訴訟進行辯護。Splashtop 留對您需要賠償的任何事項進行獨家辯護的權利，費用由 Splashtop 承擔。
13. HIGH-RISK USE
您在此承認，服務並非旨在或旨在用於在高風險活動中或在高風險活動中存取和/或使用，並且不得與任何可以合理預期故障會導致人身傷害、死亡或損害的系統一起使用財產、環境或業務。在不限制前述規定的情況下，服務不得與任何生�命支援系統結合使用。Splashtop 及其許可方在此明確拒絕對此類用途的適用性做出任何明示或暗示的保證。您同意讓 Splashtop 及其管理人員、董事、員工、附屬公司和許可方免受因上述任何服務使用而導致的任何索賠或損失。
十四.付款和稅務責任
您接受本條款即表示您同意及時支付 Splashtop 應付款項，包括（如適用）任何及所有稅金、關稅及費用。除非另有說明，Splashtop 顯示的所有價格和費用均不含稅費和監管費用。在適用的情況下，將根據當地法律法規對 Splashtop 以電子方式開立的發票收取稅費和監管費用。Splashtop 將自行決定計算應繳稅款金額。收取的稅金和監管費可以更改，恕不另行通知。
Splashtop 保留權利，得根據使用者所在地理位置或服務實際使用情況來決定 Splashtop 服務定價。定價可能因所在位置而異。購買地點應與使用者實際居住地以及服務主要使用和部署的位置相符。Splashtop 保留驗證您所在位置的權利。如果您所購買的 Splashtop 服務定價經判定為套用有誤，無論是誤判還是您的行為所致，您的 Splashtop 服務定價都會相應更新，且根據標準定價應付的所有金額，立即變為應於通知後的三十 (30) 天內支付。
Splashtop 得因拖款而暫停或終止您 Splashtop 帳戶的服務，且您同意向 Splashtop 償還因收取此類拖欠款項而產生的所有合理費用和開支。
退款; 付款撤銷; 條款調整。如果任何服務的付款遇到付款取消，那麼 (a) 與該付款相關的訂閱期間（或其部分）將被視為未支付，Splashtop 可能會將其視為未支付存取期間，並且 (b)
Splashtop 可能會全權酌情中止、限制或終止對與受影響的 Splashtop 帳戶相關的服務的存取。
如果您在付款撤銷後隨後購買、續訂或重新激活訂閱（包括通過不同的付�款方式或渠道），您授權 Splashtop 將部分或全部未付費的存取期間套用到新的或續訂的訂閱中，包括通過縮短訂閱期限和/或調整適用的續訂日期來考慮這些之前未付款的存取。您承認並同意，任何此類調整旨在彌補之前未支付的存取費用，不構成任何費用、罰款或附加費。
15. 一般條款
a.這些條款構成您與 Splashtop 之間關於您使用服務的完整協議，並藉由接受這些條款，您明確承認這些條款取代任何先前或同時關於您使用服務的協議、溝通和/或理解，無論是書面或口頭的。Splashtop 不會受任何採購訂單、收據、接受、確認、通信或其他文件的任何條款約束，無論這些條款是否在此問題上保持沉默，除非 Splashtop 在書面、簽署的文件中明確同意。
b.如果這些條款的任何條款被認定為無效、非法或不可執行，則該條款應在法律允許的最大範圍內強制執行，其餘條款不受影響，該無效條款應由 Splashtop 以另一條款取代，該條款在各方面均有效並應具有盡可能接近被取代條款的效果。
c.這些條款應受荷蘭法律的專屬管轄並按其解釋。凡由此協議引起或與之相關的所有爭議、糾紛或索賠，未能由雙方友好解決者，應由荷蘭阿姆斯特丹的有管轄權的民事法庭獨家和最終解決，除非強制性法律另有規定。
d.您不得指派或傳輸這些條款或其下的任何權利或義務。任何違反本條款而進行的指派或傳輸將視為無效。根據上述條款，這些條款對各自的繼任者和被允許的受讓人具有約束力並利益於他們。Splashtop 可以將其在本條款下的權利指派給其關係企業，並透過合併、收購、合併、重組或出售全部或基本上與本條款相關聯的資產的方式完成繼任，無需您採取任何行動，在此情況下，本文中對 Splashtop 的引用應被認為��指的是受讓人。
e. Splashtop 給您的通知可以透過您在線上註冊過程中提供的電子郵件地址發送，或透過 Splashtop 認為合理且有可能引起您注意的任何其他方式發送。您對 Splashtop 的所有通知應以書面形式提交，並通過以下方式交付：(i) 透過電子郵件至 legal@splashtop.com 或 Splashtop 指定的其他法律通知電子郵件地址，或 (ii) 通過快遞或掛號信寄送至此處列出的 Splashtop 地址。儘管如此，任何不續約或減少授權數量的通知應以電子郵件方式傳送至sales@splashtop.com。通知將在 Splashtop 確認收到電子郵件或快遞公司或掛號信件確認送達後視為已發出。
f.您同意不對 Splashtop 或其任何員工或附屬公司提起或參與任何集體訴訟。您同意不會在這些條款到期或終止後超過兩（2）年之內對這些條款提出索賠。Splashtop 對於任何條款的放棄或同意任何行動，不構成對任何其他條款的放棄或對任何其他行動的同意，無論是否類似。除非由 Splashtop 以書面形式特別規定，否則任何由 Splashtop 作出的放棄或同意均不構成持續的放棄或同意。
g.您確認 Splashtop 可能向第三方，包括您的競爭對手，提供與此處提供給您的軟體、解決方案和服務相同或相似的軟體、解決方案和服務。
h. 因超出 Splashtop 合理控制範圍的行為導致的任何延遲、中斷或其他未能履行，本條款 Splashtop 概不負責。
i.如果您對 Splashtop 或其員工有任何道德、誠信、安全性、保安及/或合規性問題，強烈建議您匿名報告事件，網址為https://www.splashtop.com/anonymous-reporting。
* 在某些情況下，Splashtop 可能會將客戶的使用限制保持在他們最初訂閱時的範圍內。
最後更新：2026年4月15日