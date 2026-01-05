Terms of Sale

銷售條款
此合約書原文為英文，若翻譯版本之文義不盡完整或有歧義，概以英文原文為準。
這些銷售條款（“條款”）規範您透過 Splashtop 線上商店（“商店”）購買 Splashtop 軟體和服務（“產品”）的付費功能。如果您的購買是通過 Splashtop 的授權 通路商或合作夥伴（統稱為“授權 通路商”），請參考該授權 通路商提供的銷售條款或類似條款，因為此處的條款可能不 套用於您。
這些條款規定了您在購買時的權利和義務，包括重要的限制和排除條款。您在商店下訂單表示您同意這些條款 套用於該訂單。如果您不同意這些條款，請不要下訂單。
付款方法
Splashtop 接受主要信用卡和 PayPal 付款，您可以通過商店進行線上購物。當您線上完成購買後，您隨後將收到來自 Splashtop 的電子郵件確認，總結您的購買內容。Splashtop 可能會使用第三方製造商來處理您的付款，並根據 Splashtop 的隱私原則保護您的個人資訊，詳情請見 https://www.splashtop.com/legal/privacy-policy。如果您選擇使用 PayPal 作為線上購買的付款方式，您將從 Splashtop 的網站被重新導向至 PayPal 的付款網站。一旦您進入 PayPal 的付款網站，Splashtop 不再負責保護您提供給 PayPal 的任何個人和財務資訊。您的 PayPal 帳戶及透過 PayPal 付款網站進行的任何活動/交易受 PayPal 的條款和條件管轄，提供給 PayPal 的資訊將根據 PayPal 的隱私原則管理。
稅款和費用
產品的價格不含任何稅款、關稅和費用。您將負責任何及所有銷售和當地稅款、關稅和費用，��若適用於您的購買。若適用，稅款和監管費用將依據當地法律和法規在 Splashtop 開具的發票上收取。Splashtop 將自行決定計算應付稅款的數額。稅款和監管費用可在不另行通知的情況下更改。
您接受這些條款即表示您同意按時支付 Splashtop 的付款，包括在適用的情況下任何和所有州和地方稅、關稅和費用。
Splashtop 在以下州徵收銷售稅：AZ、CO、CT、DC、GA、HI、KY、LA、MA、MD、MI、NJ、NM、NY、OH、PA、RI、SC、SD、TN、TX、UT、WA、WI 和 WV。
稅金減免。如果您符合減免稅款或費用的資格，應向 Splashtop 提供所有適用免稅證明和/或相關稅務機關可受理的其他記錄文件，以證明相應的免稅資格。Splashtop 保留審查和驗證免稅記錄文件的權利。
稅金和費用支付。如果產生相關稅金和費用，將由您支付給 Splashtop。您應全權負責支付因 Splashtop 向您提供服務而產生的一切稅金和費用。如果產生必要的稅金和費用，您應支付上述金額，且不得抵扣本項所述應付給 Splashtop 的款項；您應支付並負擔此額外費用，才能確保 Splashtop 收到未經抵扣的必要完整金額。
稅金判定。稅金判定主要是依據您創立業務的位置，或是個人擁有永久居住權的位置。Splashtop 保留將此位置資訊與其他可取得之跡象交叉對照的權利，以驗證您所在位置是否正確。如果您的位置資訊有誤，Splashtop 將保留向您收取未繳稅金和費用的權利。
Splashtop 保留權利，得根據使用者所在地理位置或服務實際使用情況來決定 Splashtop 服務定價。定價可能因所在位置而異。購買地點應與使用者實際居住地以及服務主要使用和部署的位置相符。Splashtop 保留驗證您所在位置的權利。如果您所購買的 Splashtop 服務定價經判定為套用有誤，無論是誤判還是您的行為所致，您的 Splashtop 服務定價都會相應更新，且根據標準定價應付的所有金額，立即變為應於通知後的三十 (30) 天內支付。
如果您在 Splashtop 帳號上的任何付款逾期，Splashtop 可能會暫停或終止服務，並且您同意償還 Splashtop 在收取此類逾期款項時所產生的所有合理成本和費用。
退款退回；付款撤銷；條款調整.如果任何服務的付款受到支付退款影響，則 (a) 與此類付款相關的訂閱期間（或其一部分）將被視為未支付，並且 Splashtop 可能將其視為未付存取期間，(b)
Splashtop 可能會全權酌情中止、限制或終止對與受影響的 Splashtop 帳戶相關的服務的存取。
如果您在付款撤銷後隨後購買、續訂或重新激活訂閱（包括通過不同的付款方式或渠道），您授權 Splashtop 將部分或全部未付費的存取期間套用到新的或續訂的訂閱中，包括通過縮短訂閱期限和/或調整適用的續訂日期來考慮這些之前未付款的存取。您承認並同意，任何此類調整旨在彌補之前未支付的存取費用，不構成任何費用、罰款或附加費。
“付款撤銷”指的是任何與服務相關的交易資金撤銷，包括但不限於退款、付款爭議、撤銷、取消或導致 Splashtop 未收到或未保留適用付款金額的退款。
“未付款存取期間” 指與付款撤回對應的任何服務存取期間。
訂閱型產品的自動續訂和帳單
如果產品是以訂閱的形式提供給您的，您的產品購買將使 Splashtop 能夠自動從您的帳戶中收取隨後續訂期間的費用，根據您之前選擇的訂閱期限，除非且直到您在 Splashtop 帳戶中取消自動付款功能。訂閱費用，包括任何後續續訂期間的費用，可能會根據 Splashtop 的唯一裁量�權而有所變動。
預付且不退款
產品可能會基於訂閱或一次性授權的方式提供給您，這取決於每個產品所關聯的授權模式。無論哪種情況，您購買的產品是預付的，且一經出售即為最終銷售，且不予退費。對於基於訂閱的產品，部分使用期間不提供退款或折扣，且在產品到期日之前取消將不會使您有權獲得任何退款或折扣。不會因為任何促銷優惠或價格下跌而提供退款或折扣。
取消與終止
對於通過 my.splashtop.com 付款的 Splashtop 訂閱，您可以通過登入您的 Splashtop 帳戶於 my.splashtop.com，點擊“帳戶資訊”下的“訂閱”標籤並關閉自動續約來終止您的訂閱。您的訂閱將不再自動續約，並且您的帳戶在當前訂閱期間結束時不會自動收費。您購買的產品將在當前訂閱期間結束之前保持可用。
針對透過 Splashtop 銷售人員取得的 Splashtop 訂閱（非由您在 my.splashtop.com 直接購買），您可以取消您的訂閱，方法是提供書面通知，表明您不打算續訂，並在自動續訂前不少於三十（30）天發送。訂閱的授權數量或服務層級減少也必須在續訂前至少三十（30）天書面申請。如果沒有提供及時通知，現有的數量將不變地續訂。
Notices
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Splashtop 可能會隨時更改商店中提供的任何產品或服務，或這些產品或服務的價格，無論是否有通知。
您使用產品的情況受 https://www.splashtop.com/legal/terms-of-service 上的服務條款和/或使用者授權合約的約束。通常在您第一次使用產品時，會出示供您接受。
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更新日期：2026年1月8日