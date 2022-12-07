Splashtop中的遠端桌面日誌

檔傳輸日誌提供有關檔傳輸的詳細資訊。 此外，您還可以查看會話中和會話外檔傳輸的記錄。檔案傳輸日誌將顯示所涉及的設備的IP位址和名稱、傳輸發生的時間、涉及的使用者以及文件的名稱和大小。 日誌還將顯示檔是從本地設備傳輸到遠端設備（上傳），還是從遠端設備傳輸到本地設備（下載）。這些日誌不包括傳輸的檔的任何內容。