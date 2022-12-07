Splashtop中的遠端桌面日誌
查看遠端桌面連接、檔案傳輸、聊天連線和其他歷史記錄的記錄檔
Splashtop 遠端存取的記錄功能可以協助您查找遠端存取連線、聊天、檔案傳輸和其他歷史記錄的記錄檔。
記錄功能簡化了以下流程：
進行稽核時達到合規要求
根據連線時間向客戶收費
管理員和團隊擁有者會有權限，可以存取團隊中每個人的記錄檔。團隊成員只能查看自己的記錄檔。使用者可以從 Splashtop 網路控制台檢視和匯出記錄檔。
連線記錄檔
連線記錄檔可供您查看所有遠端連接，並顯示兩端裝置的 IP 地址、開始和結束時間、連線時間長短、使用的裝置，以及相關使用者。您還可以查看特定的遠端連接屬於本機連接還是遠端連接 (亦即裝置位於相同或不同的網路上)。如果連線期間曾傳輸檔案，也能查看檔案名稱。
檔案傳輸記錄檔
檔案傳輸記錄檔會提供檔案傳輸的詳細資訊。此外，您還可以檢視連線中和離線檔傳輸的記錄。檔案傳輸記錄檔會顯示相關裝置的 IP 位址和名稱、傳輸時間、相關使用者，以及檔案名稱和大小。記錄檔也會顯示檔案是從本機裝置傳輸到遠端裝置 (上傳)，還是從遠端裝置傳輸到本機裝置 (下載)。這些記錄檔不包括所傳輸檔案的內容。
聊天連線日誌
所有聊天連線，無論是否在連線期間進行，都會記錄到聊天連線記錄檔內。聊天連線的內容則不會納入記錄檔。
歷程記錄檔
歷史記錄日誌顯示所有管理操作，例如正在添加或刪除的電腦，以及對組設置或權限的更改。與其他日誌一樣，歷史日誌將報告執行該操作的用戶的時間，帳戶和IP地址。
事件記錄
SRS Premium 利用事件記錄檔為 MSP 提供更多資訊。更多詳情請見 SRS Premium 的監控和管理功能。