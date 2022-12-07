Splashtop中的遠端桌面日誌
檢查遠端桌面連接、檔案傳輸、聊天會話和其他歷史記錄的日誌
Splashtop 遠端訪問的紀錄記錄功能使您能夠查找遠端訪問工作階段、聊天、檔案傳輸和其他歷史記錄的紀錄。
記錄使以下操作更加容易：
在進行審計時達到合規性
根據在工作會話中花費的時間向客戶收費
管理員和團隊擁有者將有權訪問團隊中每個人的日誌。 團隊成員只能查看自己的日誌。 可以在 Splashtop Web 控制台中查看和導出日誌。
會話日誌
工作階段記錄可讓您查看所有遠端連線。 您將看到涉及的兩個設備的 IP 地址，開始和結束時間，會話的持續時間，使用的設備以及涉及的用戶。 您還將查看遠程連接是本地還是遠程（設備位於同一網絡或不同的網絡上）。 如果在會話期間傳輸了任何文件，您將能夠看到文件名。
檔傳輸紀錄
檔傳輸日誌提供有關檔傳輸的詳細資訊。 此外，您還可以查看會話中和會話外檔傳輸的記錄。檔案傳輸日誌將顯示所涉及的設備的IP位址和名稱、傳輸發生的時間、涉及的使用者以及文件的名稱和大小。 日誌還將顯示檔是從本地設備傳輸到遠端設備（上傳），還是從遠端設備傳輸到本地設備（下載）。這些日誌不包括傳輸的檔的任何內容。
聊天連線日誌
所有聊天會話，無論是在會話中還是在會話外發生，都將記錄在聊天會話日誌中。 聊天會話的內容不包含在日誌中。
歷史日誌
歷史記錄日誌顯示所有管理操作，例如正在添加或刪除的電腦，以及對組設置或權限的更改。與其他日誌一樣，歷史日誌將報告執行該操作的用戶的時間，帳戶和IP地址。
事件記錄
Splashtop Remote Support 使用事件紀錄檔為 MSP 提供更多功能。更多詳細資訊，請參閱 Splashtop Remote Support 中的監控和管理功能。