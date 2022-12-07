跳至主內容
Splashtop20 years of trust
登入免費試用
+1.408.886.7177登入免費試用
IT pro checking logs with Splashtop

Splashtop中的遠端桌面日誌

查看遠端桌面連接、檔案傳輸、聊天連線和其他歷史記錄的記錄檔

Splashtop 遠端存取的記錄功能可以協助您查找遠端存取連線、聊天、檔案傳輸和其他歷史記錄的記錄檔。

記錄功能簡化了以下流程：

  • 進行稽核時達到合規要求

  • 根據連線時間向客戶收費

管理員和團隊擁有者會有權限，可以存取團隊中每個人的記錄檔。團隊成員只能查看自己的記錄檔。使用者可以從 Splashtop 網路控制台檢視和匯出記錄檔。

  • 連線記錄檔

    連線記錄檔可供您查看所有遠端連接，並顯示兩端裝置的 IP 地址、開始和結束時間、連線時間長短、使用的裝置，以及相關使用者。您還可以查看特定的遠端連接屬於本機連接還是遠端連接 (亦即裝置位於相同或不同的網路上)。如果連線期間曾傳輸檔案，也能查看檔案名稱。

  • 檔案傳輸記錄檔

    檔案傳輸記錄檔會提供檔案傳輸的詳細資訊。此外，您還可以檢視連線中和離線檔傳輸的記錄。檔案傳輸記錄檔會顯示相關裝置的 IP 位址和名稱、傳輸時間、相關使用者，以及檔案名稱和大小。記錄檔也會顯示檔案是從本機裝置傳輸到遠端裝置 (上傳)，還是從遠端裝置傳輸到本機裝置 (下載)。這些記錄檔不包括所傳輸檔案的內容。

  • 聊天連線日誌

    所有聊天連線，無論是否在連線期間進行，都會記錄到聊天連線記錄檔內。聊天連線的內容則不會納入記錄檔。

  • 歷程記錄檔

    歷史記錄日誌顯示所有管理操作，例如正在添加或刪除的電腦，以及對組設置或權限的更改。與其他日誌一樣，歷史日誌將報告執行該操作的用戶的時間，帳戶和IP地址。

  • 事件記錄

    SRS Premium 利用事件記錄檔為 MSP 提供更多資訊。更多詳情請見 SRS Premium 的監控和管理功能

適用於所有產品

探索所有產品

適合個人及團隊

Splashtop Remote Access

安全且高效能的遠端存取，支援隨時隨地工作

深入了解免費試用

可供 IT 專業人員遠端支援裝置。端點管理功能以附加元件的形式提供。

Splashtop Remote Support

臨機和主動遠端支援解決方案

深入了解免費試用

適用於企業級遠端存取和遠端支援，具備 SSO 和進階管理功能。

Splashtop Enterprise

遠端存取和支援，滿足您的進階業務和安全需求

深入了解與我們聯繫

滿足特殊合規需求

Splashtop On-Prem

自主託管的遠端存取和支援，可滿足您的安全和合規要求

深入了解

資源

記錄檔支援文章 →

Splashtop On-Prem 的記錄檔與追蹤功能 →